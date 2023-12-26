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За сутки враг потерял на Таврическом направлении около 400 человек и 43 единицы техники, - Тарнавский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На Таврическом направлении враг нанес 3 авиаудара, провел 57 боевых столкновений и совершил 719 артобстрелов.
Об этом сообщил в телеграм-канале командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.
"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. Общие потери врага составили 399 человек. Уничтожены 43 единицы военной техники. В частности, 5 танков, 7 ББМ, 3 артсистемы, 19 БпЛА, 6 автомобилей, 3 единицы спецтехники, 2 склада боеприпасов и еще один важный объект противника. Еще 32 единицы техники противника повреждены", - говорится в сообщении.
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