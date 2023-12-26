Блокировка границы: В очередях стоят более 3000 грузовиков в трех пунктах пропуска в сторону Украины, - ГНСУ

По состоянию на утро 26 декабря на границе Украины и Польши в очередях стоят более 3 тысяч грузовиков. Больше всего - на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск".

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По информации польских пограничников на утро 3000 грузовиков на трех направлениях в сторону Украины: Рава-Русская – 900, Краковец – 640, Ягодин – 1500 грузовых транспортных средств". сказал спикер.

Демченко уточнил, что 24 декабря было разблокировано движение по направлению пункта пропуска Шегини, очереди еще остаются – 700 грузовиков.

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На границе со Словакией по состоянию на утро в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород" ожидало проезда 560 грузовиков.

Из Венгрии в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Тиса" ожидало проезда 750 грузовиков.

С Румынией по состоянию на утро в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Порубное" ожидало проезда 750 грузовиков, добавил Демченко.

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