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Новости Происшествия
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Госпогранслужба (5409) граница (4745) Польша (7487) блокирование (355)

Блокировка границы: В очередях стоят более 3000 грузовиков в трех пунктах пропуска в сторону Украины, - ГНСУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

кордон,польща

По состоянию на утро 26 декабря на границе Украины и Польши в очередях стоят более 3 тысяч грузовиков. Больше всего - на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск".

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По информации польских пограничников на утро 3000 грузовиков на трех направлениях в сторону Украины: Рава-Русская – 900, Краковец – 640, Ягодин – 1500 грузовых транспортных средств". сказал спикер.

Демченко уточнил, что 24 декабря было разблокировано движение по направлению пункта пропуска Шегини, очереди еще остаются – 700 грузовиков.

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На границе со Словакией по состоянию на утро в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород" ожидало проезда 560 грузовиков.

Из Венгрии в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Тиса" ожидало проезда 750 грузовиков.

С Румынией по состоянию на утро в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Порубное" ожидало проезда 750 грузовиков, добавил Демченко.

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Виходячи з наведеної кількості можливо сказати що зростання черги, принаймні зараз, не відбувається, бо максимальною цифрою котра оголошувалась було П'ЯТЬ тисяч автомобілів, а як висновок можна зазначити що просування вантажного транспорту відбувається і чергу створюють вже нові авто котрі, ясна річ, продовжують прибувати для проходження кордону.
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26.12.2023 10:44 Ответить
Ті, хто купують польські товари, такі самі підри, як ті хто підтримує російську окупацію України
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26.12.2023 11:21 Ответить
Туск , вже при ділах прорашистських в Польщі
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26.12.2023 12:00 Ответить
Поляки - рашисти! Дякуємо за "допомогу"... Моліться, дуже моліться, щоб кацапи не "завітали" в гості до вас...
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26.12.2023 12:20 Ответить
А може зелена влада -рашисти ? Зелені , в тому році скупили зерно за бесцінь , у українських аграріїв , продали по 120-140 доларів за тону в Польщі, тоді як зерно у всіх в Європі було по 300 доларів , тим самим обвалив польській ринок . Притому кошти з цієї оборутки пішли в кишені зелених , а не в казну . Україна не заробила жодної копійки . Я підтримую поляків !!!
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26.12.2023 16:19 Ответить
 
 