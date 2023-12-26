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Новости Война в Украине
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Госпогранслужба (5409) уклонисты (185)

С начала года пограничники разоблачили более 220 противоправных групп, которые переправляли уклонистов за границу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ухилянти

С начала этого года пограничники разоблачили более 220 противоправных групп, специализировавшихся на трансфере украинских мужчин за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, правоохранительные органы начали более 1,6 тыс. уголовных производств на основе сообщений от оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы. По сравнению с 2022 годом количество таких правонарушений уменьшилось.

Большинство нарушителей правоохранители задерживают вне пунктов пропуска. Нередко организаторы незаконного трансфера направляют подопечных по опасным маршрутам, пролегающим через леса, горы и быстрые реки.

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"В пунктах пропуска нарушители преимущественно пытаются имитировать наличие оснований легального выезда. Пограничники ежедневно отказывают в пересечении границы на выезд около 100 лицам, которые не подпадают под категорию пропуска и не соблюдают условия пересечения", - добавляют в ГНСУ.

В случае выявления нарушения законодательства к ответственности привлекаются не только мужчины, пытающиеся незаконно уехать, но и предприятия. По злоупотреблениям системой "Шлях" временно отменен доступ к системе 85 лицензиатам.

С начала года пограничники разоблачили более 220 противоправных групп, которые переправляли уклонистов за границу 01
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Топ комментарии
+4
Після прийняття загону про мобілізацію, такса на офійний виїзд з країни зросте у двічі, якщо не втричі. Тобто там де було $5000 стане $10-15 тисяч. Оце воєнкоми прібарахлятся!
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26.12.2023 11:24
+4
В квітні 2019-го, 73% українських чоловіків обрали собі шлях бути бидлом. Хай поржуть, тепер
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26.12.2023 11:26
+2
В нас в батальйоні один після Бахмута поїхав на лікування, після чого поїхав додому, замість того щоб повернутись в частину. Інший після відпустки не повернувся. Сестра каже, що не знає де він і не бачила його, при цьому в фейсбуці лайкає його фото. Є такі, що з поїзда повтікали додому і гуляють по місту, ніхто їх навіть не шукає. Я нікого не засуджую, після такого ставлення з боку держави, мають право.
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26.12.2023 12:38
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так навіщо той ухилянт на фронті? шоп здатися кацапам? воно ж прихопить зброю, техніку та інфу та перейде на бік ворога
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26.12.2023 10:58 Ответить
На фронті не потрібен, але у тилу він може замістити звичайнго воїна, який може відправитись на фронт
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26.12.2023 11:16 Ответить
так його ж не в тцк мобілізують, а відразу на передову
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26.12.2023 11:20 Ответить
Ні, одразу зкинуть з парашюта на маскву з автоматом
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26.12.2023 11:25 Ответить
Трансфер українських чоловіків - майже, як трансфер футболістів-профісіоналів.)))
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26.12.2023 11:03 Ответить
В квітні 2019-го, 73% українських чоловіків обрали собі шлях бути бидлом. Хай поржуть, тепер
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26.12.2023 11:26 Ответить
Нащо здаватися ворогу, якщо можна залишити зброю і поїхати додому, де ніхто їх не шукає. Знаю декілька таких випадків, коли люди після мʼясних штурмів, лікувались і поїхали додому. Я вже не кажу про десятки тисяч відмовників, які в тилу сидять. І вони правильно роблять, якщо генерали хочуть воювати мʼясом то нехай самі їдуть помирати і своїх родичів можуть прихватити
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26.12.2023 11:05 Ответить
Усього десятки тисяч відмовників? Щось мало тобі намалювали на лубянці
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26.12.2023 11:17 Ответить
Мені родич, який був дома у відпустці, розповів, що знає одного кадра, який після відпустки не повернувся у частину. Каже, він закрився дома, нікуди не виходить, нікого не впускає.
Не знаю, це правда, чи ні. Але, щоб сидіти дома в такій ситуації, це вже зовсім дебілом треба бути...
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26.12.2023 11:57 Ответить
В нас в батальйоні один після Бахмута поїхав на лікування, після чого поїхав додому, замість того щоб повернутись в частину. Інший після відпустки не повернувся. Сестра каже, що не знає де він і не бачила його, при цьому в фейсбуці лайкає його фото. Є такі, що з поїзда повтікали додому і гуляють по місту, ніхто їх навіть не шукає. Я нікого не засуджую, після такого ставлення з боку держави, мають право.
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26.12.2023 12:38 Ответить
Після прийняття загону про мобілізацію, такса на офійний виїзд з країни зросте у двічі, якщо не втричі. Тобто там де було $5000 стане $10-15 тисяч. Оце воєнкоми прібарахлятся!
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26.12.2023 11:24 Ответить
Першими розбагатіють тролі, яким заплатять на лубянці за нагнітання паніки
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26.12.2023 11:26 Ответить
Коли вже ти мобілізуєшся?
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26.12.2023 12:24 Ответить
потужна робота прикордонників по ловлі ухилянтів ..а прикордонники не хотіли б попрацювати на східному кордоні де лазять ворожі дрг ?
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26.12.2023 11:27 Ответить
 
 