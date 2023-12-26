С начала года пограничники разоблачили более 220 противоправных групп, которые переправляли уклонистов за границу

С начала этого года пограничники разоблачили более 220 противоправных групп, специализировавшихся на трансфере украинских мужчин за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, правоохранительные органы начали более 1,6 тыс. уголовных производств на основе сообщений от оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы. По сравнению с 2022 годом количество таких правонарушений уменьшилось.

Большинство нарушителей правоохранители задерживают вне пунктов пропуска. Нередко организаторы незаконного трансфера направляют подопечных по опасным маршрутам, пролегающим через леса, горы и быстрые реки.

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"В пунктах пропуска нарушители преимущественно пытаются имитировать наличие оснований легального выезда. Пограничники ежедневно отказывают в пересечении границы на выезд около 100 лицам, которые не подпадают под категорию пропуска и не соблюдают условия пересечения", - добавляют в ГНСУ.

В случае выявления нарушения законодательства к ответственности привлекаются не только мужчины, пытающиеся незаконно уехать, но и предприятия. По злоупотреблениям системой "Шлях" временно отменен доступ к системе 85 лицензиатам.