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Мариуполь (5563) оккупация (9518) ОМОН (112) Андрющенко Петр (527)

Оккупированный Мариуполь под усиленным контролем ОМОНа из Петербурга, который вовлечен в мобилизационные мероприятия в городе, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

омон

Оккупированный Мариуполь усиленно контролирует петербургский ОМОН. Они вместе с кадыровцами и Росгвардией постоянно базируются в городе и вовлечены в мобилизационные мероприятия населения.

Об этом рассказал советник мэра Петр Андрющенко в эфире Еспресо, информирует Цензор.НЕТ.

"Мариуполь находится под усиленным контролем петербургского ОМОНа. Они постоянно базируются в городе. Также в городе присутствуют Росгвардия и кадыровцы. Базируются они все на территории завода Ильича. Занимаются они контролем города и сопровождением", - сказал он.

По его словам, оккупанты, в частности, сопровождают замаскированные под гражданские грузовики, которые перевозят боекомплекты на Бердянское направление и наоборот.

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Также по словам советника мэра города, оккупанты усилили мобилизационные мероприятия.

"Также ОМОН и Росгвардия привлечены к мобилизационным мерам на территории Мариуполя и касаются тех, кого они называют мигрантами. Они ищут в многоэтажках и частных домах мигрантов, которых потом везут в военный комиссариат. После этого, эти мигранты какие-то странно исчезают", - доложил он.

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Топ комментарии
+7
Анекдот.
Вчителька каже школярам: Хто буде вчитися відмінно - потраплять до раю, а хто погано - до пекла!
Вовочка запитує: Скажіть, будь ласка, а живим школу можно закінчити?
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26.12.2023 11:52
+5
Схоже що не здали, а віддали по договорняку. Ця мавпа арахамія,щє перед війною, стільки закидонів робив про воду в Крим. Мабуть за це і домовились, але щось пішло не так....
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26.12.2023 12:08
+2
Хто не бажає захищати Україну той буде воювати(подихати як м'ясо у безглуздих атаках) за шизонутого бункерного *****.
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26.12.2023 11:44
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Наша відповідь Чемберлєну.
У Києві проводять безпекові навчання: Розгортають блокпости та перевіряють транспорт. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/p3463775
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26.12.2023 11:20 Ответить
кацапский омон - это домашняя скрепа кацапской семьи
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26.12.2023 12:05 Ответить
Хто не бажає захищати Україну той буде воювати(подихати як м'ясо у безглуздих атаках) за шизонутого бункерного *****.
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26.12.2023 11:44 Ответить
Анекдот.
Вчителька каже школярам: Хто буде вчитися відмінно - потраплять до раю, а хто погано - до пекла!
Вовочка запитує: Скажіть, будь ласка, а живим школу можно закінчити?
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26.12.2023 11:52 Ответить
оно то так, но юг сдали очень быстро , а многие верили и думали что скоро на шашлыки...
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26.12.2023 12:01 Ответить
Схоже що не здали, а віддали по договорняку. Ця мавпа арахамія,щє перед війною, стільки закидонів робив про воду в Крим. Мабуть за це і домовились, але щось пішло не так....
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26.12.2023 12:08 Ответить
Це ти про себе Oleksii Pilevych a8b2e1d6?
То бурят вже не згвалтує? Методичка змінилась, тепер підемо за Віслу?
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26.12.2023 13:02 Ответить
Liya d21d54a3 це стосується УСІХ, й мене теж якщо Рашисти нападуть на Британію а я буду ховатися від мобілізації.
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26.12.2023 14:17 Ответить
Прибули карателі ***** за кріпаками в Україні!
Ждуни в захваті !!
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26.12.2023 13:16 Ответить
 
 