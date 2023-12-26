Оккупированный Мариуполь под усиленным контролем ОМОНа из Петербурга, который вовлечен в мобилизационные мероприятия в городе, - Андрющенко
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Оккупированный Мариуполь усиленно контролирует петербургский ОМОН. Они вместе с кадыровцами и Росгвардией постоянно базируются в городе и вовлечены в мобилизационные мероприятия населения.
Об этом рассказал советник мэра Петр Андрющенко в эфире Еспресо, информирует Цензор.НЕТ.
"Мариуполь находится под усиленным контролем петербургского ОМОНа. Они постоянно базируются в городе. Также в городе присутствуют Росгвардия и кадыровцы. Базируются они все на территории завода Ильича. Занимаются они контролем города и сопровождением", - сказал он.
По его словам, оккупанты, в частности, сопровождают замаскированные под гражданские грузовики, которые перевозят боекомплекты на Бердянское направление и наоборот.
Также по словам советника мэра города, оккупанты усилили мобилизационные мероприятия.
"Также ОМОН и Росгвардия привлечены к мобилизационным мерам на территории Мариуполя и касаются тех, кого они называют мигрантами. Они ищут в многоэтажках и частных домах мигрантов, которых потом везут в военный комиссариат. После этого, эти мигранты какие-то странно исчезают", - доложил он.
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