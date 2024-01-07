Южная Корея расширила перечень экспортных санкций против РФ и Беларуси до 682 позиций, - СМИ
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Правительство Южной Кореи решило усилить экспортный контроль против России и Беларуси, значительно расширив список товаров, подлежащих экспортным ограничениям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.
Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи добавило в перечень товаров еще 682 позиции, поставки которых запрещены в Россию и Беларусь. В частности, в список включены тяжелая строительная техника, аккумуляторные батареи, станки и авиационные компоненты.
Таким образом, общее количество запрещенных к экспорту товаров в Россию и Беларусь из Южной Кореи увеличится до 1159 пунктов.
Данное решение должно вступить в силу в начале 2024 г. после осуществления необходимых административных процедур и обнародования правительством Южной Кореи руководства для экспортеров.
В министерстве также отметили, что будут рассматривать "исключительные случаи" для поставок в две страны в каждом частном случае.
Отмечается, что этот шаг был сделан по высокой вероятности того, что эти предметы будут использованы в военных целях, хотя они не классифицируются как стратегические предметы по схеме экспортного контроля Южной Кореи.
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тоді б могла Росія швидко обвалитися. Тому що телевізор в Росії - це зброя масового ураження громадян Росії, яких після такого ураження банда терористів, яка захопила Росію, використовує для задоволення своїх потреб, в т.ч. як війська для війни проти України.
Таким чином, ТЕЛЕВІЗОР в Росії - це товар навіть не подвійного, а прямо воєнного призначення, який Є ОДНИМ ІЗ НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ ВИДІВ ЗБРОЇ ДЛЯ ВІЙНИ ПРОТИ УКРАЇНИ.
Звісно, припинення постачання нових найбільш досконалих телевізорів не призведе миттєво до обвалу терористичного режиму узурпаторів у Росії, однак наслідки такого припинення матимуть значний і помітний ефект досить скоро, адже найбільш багаті люди в Росії швидко помітять неможливість купити найбільш нові і досконалі телевізори, які вони захочуть купити, але не зможуть.