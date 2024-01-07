Южная Корея расширила перечень экспортных санкций против РФ и Беларуси до 682 позиций, - СМИ

Правительство Южной Кореи решило усилить экспортный контроль против России и Беларуси, значительно расширив список товаров, подлежащих экспортным ограничениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap.

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи добавило в перечень товаров еще 682 позиции, поставки которых запрещены в Россию и Беларусь. В частности, в список включены тяжелая строительная техника, аккумуляторные батареи, станки и авиационные компоненты.

Таким образом, общее количество запрещенных к экспорту товаров в Россию и Беларусь из Южной Кореи увеличится до 1159 пунктов.

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Данное решение должно вступить в силу в начале 2024 г. после осуществления необходимых административных процедур и обнародования правительством Южной Кореи руководства для экспортеров.

В министерстве также отметили, что будут рассматривать "исключительные случаи" для поставок в две страны в каждом частном случае.

Отмечается, что этот шаг был сделан по высокой вероятности того, что эти предметы будут использованы в военных целях, хотя они не классифицируются как стратегические предметы по схеме экспортного контроля Южной Кореи.

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