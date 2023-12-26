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Новости Общество
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свобода слова (1160) Юрчишин (130)

В Украине уровень свободы слова во время полномасштабной войны значительно повысился по сравнению с 2021 годом, - Юрчишин

Новости Цензор.НЕТ Общество

юрчишин

Исследование международных медиа-экспертов показало, что, по сравнению с 2021 годом, наблюдается значительное повышение уровня свободы слова в Украине. Такие показатели – это своеобразный ответ на критику о том, что в стране во время войны все зацензурировано.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Уровень свободы слова в Украине не мог остаться без изменений во время военного положения", - подчеркнул он.

По словам Юрчишина, война – это, в любом случае, сужение поля информации, больший контроль со стороны государства, "поскольку нельзя позволить врагу проникнуть в наше информационное пространство".

Юрчишин подчеркнул, что хорошим показателем является то, что на второй год после начала полномасштабного российского вторжения и на десятый год войны обсуждается не отсутствие свободы слова, а то, насколько и как она присутствует.

"Когда международные медиа-эксперты измеряли свободу слова в Украине, то, как это ни странно, даже по сравнению с 2021 годом результаты показали повышение уровня свободы слова", - отметил политик.

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Он подчеркнул, что такие показатели – это своеобразный ответ на критику о том, что в Украине во время войны все зацензурировано.

"Украина показывает положительную динамику в этом вопросе. Как историк, я не могу назвать много примеров, которые демонстрировали бы аналогичный подход", - резюмировал председатель комитета ВР по вопросам свободы слова.
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Топ комментарии
+51
Жіть стало лучше, жіть стало вєсєлєй - сказав Юрчишин єдиним дозволеним в Україні журналістам єдиного телемарафону, єдиного, що можна бачити по тєліку
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26.12.2023 11:37
+33
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26.12.2023 11:36
+31
Зовсім з глузду з'їхав, так намагається Зеленському догодити !
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26.12.2023 11:39
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26.12.2023 11:36 Ответить
хахахаха
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26.12.2023 11:36 Ответить
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26.12.2023 12:02 Ответить
Жіть стало лучше, жіть стало вєсєлєй - сказав Юрчишин єдиним дозволеним в Україні журналістам єдиного телемарафону, єдиного, що можна бачити по тєліку
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26.12.2023 11:37 Ответить
Безугла 2.0
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26.12.2023 11:41 Ответить
тампакс юрчішин , а де в Ізраїлі НЕТАНЬЯХОМАРАФОН ? Журнаглисти ДРАПАЮТЬ З ВАШОГО МАРАФОНУ ТОТАЛЬНОЇ БРЕХНІ
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26.12.2023 12:14 Ответить
Тампакса Пінчука й усієї мафіозно-олігархічної братви Єрмака хотілося б запитати , яким журналістам та експертам не забрудненим служінням Єрмаку Марафон відкрив свій доступ ? В чому свобода слова ? В тому, що не баните ще вільний інтернет? Чи в тому, що менше стало трампістських іларіонових на Марафоні Єрмака ?Продажні ублюдки з Голосу підгоосовуюь разом з ОПЗЖ неіснуючі коаліційній більшості ЗЕублюдків
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26.12.2023 14:52 Ответить
Щось цей голосівець з ознаками дитини Сонця став відразу співати діфирамби .
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26.12.2023 12:45 Ответить
Жить стало лучше,жить стало веселее.
Шея стала тоньше,но зато длиннее
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26.12.2023 13:35 Ответить
Зебілізм невиліковний.
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26.12.2023 11:37 Ответить
Щось більш дурне сернути неможливо !!!
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26.12.2023 11:37 Ответить
Бред.
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26.12.2023 11:38 Ответить
Ні, це правда по-зЕбільноШопотському.
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26.12.2023 11:46 Ответить
Все правда, "Єдиний" же не буде брехати?
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26.12.2023 11:38 Ответить
Зовсім з глузду з'їхав, так намагається Зеленському догодити !
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26.12.2023 11:39 Ответить
Та він куплений з потрохами підарок, як і шабунявий - його корєш. "Анти-корупціонери" очолили корупцію і виправдовують репресивний режим.
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26.12.2023 11:52 Ответить
Заждався в черзі біля каси
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26.12.2023 12:21 Ответить
Юрчишин це почув на марафоні? А де опозиційні телекнли "Прямий", 5-й", "експрессо", чи нарід має слухати тільки брехливе лайно на марафонах?
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26.12.2023 11:39 Ответить
Дякуємо Вакарчуку, що завів в Раду цю гниль! А сам здриснув співати патріотичних пісень! Умив руки !Також - гниль!
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26.12.2023 12:02 Ответить
Интересно, кто же был этими "медиаэкспертами"?

P.s. Даже Шуфрич так не лизал зе-манде...
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26.12.2023 11:39 Ответить
"Коли міжнародні медіаексперти вимірювали свободу слова в Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3463795
То коли?!
І хто саме, прізвища в студію!
Який документ є про результати "вимірювання"?!
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26.12.2023 11:40 Ответить
Добре, що фото інструменту не виклав, то б забанили)
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26.12.2023 15:06 Ответить
або засміяли б...
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26.12.2023 15:08 Ответить
А у порівнянні з доЗє ерою, так мабуть взагалі в космосі вже рейтинг, так?
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26.12.2023 11:41 Ответить
Таке молоде, а вже спаскуджене.. Як так можна безбожно брехати..???
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26.12.2023 11:41 Ответить
Можна.... грошики не пахнуть, але хочеться все більше....
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26.12.2023 11:43 Ответить
Це йому, оті мосійчучки з Г+Г, так передали думку з ОПУ!
Єдиний телемарафон тому і ЄДИНИЙ, що більше НЕМАЄ НІКОГО, бо Зеля заляканий…
Оманщина від патрушева, вона, як кріпаччина! Покатався на лижах по піску, розплачуйся, але вийшло, що КРОВЮ УКРАЇНЦІВ!!
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26.12.2023 11:42 Ответить
Ага, чули про ту пресуху.
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26.12.2023 11:43 Ответить
то він мав на увазі логорею, що царює на єдиному марафєті. ))
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26.12.2023 11:43 Ответить
гы,тут к бабке не ходи! сразу видно что этот юрчишин либо к корыту допущен,либо хлебную должность получил, как вариант кандидат на её получение!!всё остальное от лукавого!! .
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26.12.2023 11:44 Ответить
Дерьмак просто так не платить
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26.12.2023 12:24 Ответить
Все, на юрчишині можна ставити хрест.
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26.12.2023 11:44 Ответить
З цим покидьком і єдиним дибіломарафоном свободи вже не має
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26.12.2023 11:44 Ответить
І "надої вугілля" зросли,і"жить стало легше,жить стало веселіше"! Глист зелений!
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26.12.2023 11:45 Ответить
Особливо на телемарафоні.
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26.12.2023 11:46 Ответить
Зїв зелену козявку і втратив звязок з реальністью
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26.12.2023 11:47 Ответить
Брехлива маріонетка шоб ти сдох.
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26.12.2023 11:47 Ответить
і серед істориків є "сра,,,олизи зеленої задниці"
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26.12.2023 11:53 Ответить
да, смешно
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26.12.2023 11:54 Ответить
Недаремно ЗеЗедент літав в Аргентину, схоже затарився в тій же точці, в якій закупляли чемодани з коксом для МІДу паРашки. І щедро затарився не тільки собі, а і для усіх своїх слуг.
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26.12.2023 11:58 Ответить
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26.12.2023 11:59 Ответить
Ой, софіюшка... так, дякувати маєш зебілам, бо принесли єдино правильне Різдво! Яких ще, вам рехворм не вистачає!
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26.12.2023 12:39 Ответить
Мне интересно в какой стране живут наши депутаты
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26.12.2023 12:02 Ответить
Жесть... Просто жесть:
Свобода - это рабство... .
Украинцы много едят... .
Летом будем в Крыму... .
И прочие цитаты великих людей.
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26.12.2023 12:05 Ответить
А багато хтось тут кричав треба Шуфрича гнати. От і вигнали. Я дивлюсь деякі як щось скажуть, а потім думають, у них це як завжди.
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26.12.2023 12:07 Ответить
Свободи слова стало так забагато, що новини про свою країну краще дізнаватись з іноземних джерел. Так багато, що Президент на прес-конференцію не запрошує ЗМІ, від яких боїться одержати незручні запитання, а тим, хто запитує попередньо ставить правило, що неможна запитувати більше одного запитання. Хочеться побачити, що це за таке міжнародне дослідження та його зміст та хто його проводив... Взагалі всіх за дебілів вже сприймають
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26.12.2023 12:09 Ответить
Звісно підвищився, а хто не згоден - тому прикладом калашу по ****.
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26.12.2023 12:12 Ответить
Ці краснопузі переплюнули навіть кацапських солов'їв.
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26.12.2023 12:14 Ответить
Зеленопузі та зеленоголосракі !
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26.12.2023 12:19 Ответить
Цей пук лунає з ВРУ, де владу узурпувала одна політична сила на чолі з през.том всі комітети контролює одна партія. А медіаекспертів надано пулом олігархів яких тримає самі знаєте хто і хто отримає млрд. бюджетних грн. за участь своїх каналів у "телемарафоні" це паразити як той кліщ у тілі України п'є кров і отруює її повільно, перетворюючи на рашку 2.0.
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26.12.2023 12:16 Ответить
Цікаво, що інше міг сказати представник діючої влади?
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26.12.2023 12:16 Ответить
Еще и издевается, скот!😠
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26.12.2023 12:18 Ответить
Юрчишин слідує прикладу костенка. Потрібно нагадати про себе а то касир забуде.
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26.12.2023 12:27 Ответить
Зелений імбецил.
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26.12.2023 12:32 Ответить
За якими саме ознаками я можу переконатись у наявності вказаного "покращення"?! Чим саме керувались ті хто прийшов до такого висновку?! Як взагалі можна визначити "свободу слова" без можливості людям проводити масові заходи і акції протесту під час військового стану і при забороні деяким каналам ТБ трансляції по державній цифровій мережі?! У чому саме стало краще?! Це вже тхне рашистськими "поліпшеннями" виключно РОТОМ, а НА СЛОВО довіряти будь яким твердженням не збираюсь!!!
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26.12.2023 12:37 Ответить
Сраколіз з партіі "Голос", Вакарчук, тобі не соромно що ти цю істоту під демакратичними лозунгами привів у ВР
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26.12.2023 12:40 Ответить
Ну и где найти правду про,например,фронтовые события,про подрывную деятельность помощников тадеева и сивковича,про порошковый туман в голове у всем понятно кого,про законность и легитимность деятельности законодательного органа с 15 процентной поддержкой в обществе,на заборе?
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26.12.2023 12:43 Ответить
Якщо "казьол" у владі, та ще й під крилом олігарха, то це "казьол" в кубі. Закриті вільні СМІ під прикриттям війни та "Єдиного Зомбомарафону", а цей цап-шмарклеїд патякає про ще більшу свободу слова.
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26.12.2023 12:44 Ответить
Дебилы
їм усім аби ляпати в правлячих 3.14 кожний день та кожний час спамять усю країну не по дитячі
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26.12.2023 12:45 Ответить
Особливо зріс рівень свободи західних журналістів!
Півтора року тому ЗЕбіли масово позбавили їз акредитації і наостанок сказали: "Свободни! ПіZ...те наХ!".
У журналістів, що не допущені до гімнофону-таж муйня.
Як результат, цього року кагальні таманди зробили неможливе- просрали інформаційну війну у Світі, та й в Україні теж.
Єнта бил "потужний прорив"!
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26.12.2023 12:47 Ответить
Я так розумію цей телепень зрівнює з рашою свободу слова а не з демократичними країнами звідси такі вислови ментально вони яка різниця
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26.12.2023 12:47 Ответить
Юрчишин, а сам то віриш у це, що ти бовкнув? Стидобисько та ганьба, це ж треба так лизати сраку , тепер кожен раз, як будеш відкривати рота звідти буде смердіти ЗЕленим лайном
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26.12.2023 12:49 Ответить
О і цей вже продався...
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26.12.2023 12:58 Ответить
В Україні рівень свободи слова під час повномасштабної війни значно підвищився порівняно з 2021 роком, - Юрчишин Джерело: https://censor.net/ua/n3463795
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26.12.2023 13:11 Ответить
ЗЕфілія головного мозку
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26.12.2023 13:21 Ответить
Мимо тёщиного дома я без шуток не хожу...
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26.12.2023 14:13 Ответить
Очередной оборотень.
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26.12.2023 15:00 Ответить
Перднув
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26.12.2023 16:30 Ответить
А що ви хотіли від багаторічного грантоїда ? Хто платить той і замовляє музику !
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26.12.2023 17:13 Ответить
 
 