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Сутки на Донетчине: под огнем Авдеевка, Константиновка и Курахово. Два человека ранены

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

донеччина

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.

Как отмечается, на Донецком направлении 2 человека ранены в Авдеевке. В Марьинской громаде из артиллерии обстреляны Красногоровка, Константиновка и Екатериновка. Дважды обстреляно Курахово: в зоне поражения промзона.

"На Горловском направлении в Часовоярской громаде повреждены 3 частных дома, под огнем Торецк.

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На Лисичанском направлении под обстрелами Переездное и Верхнекаменное Звановской громады, Торское и Заречное Лиманской громады, а также Северск", - говорится в сообщении.

По информации ОВА, в течение суток россияне ранили 2 жителей Донбасса.
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26.12.2023 11:50 Ответить
шойгу вчера перед ****** хвастался что Авдеевка взята.....но взять они могут только в рот как и Киев за 3 дня!
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26.12.2023 12:46 Ответить
 
 