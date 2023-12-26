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Сутки на Донетчине: под огнем Авдеевка, Константиновка и Курахово. Два человека ранены
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донбасса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.
Как отмечается, на Донецком направлении 2 человека ранены в Авдеевке. В Марьинской громаде из артиллерии обстреляны Красногоровка, Константиновка и Екатериновка. Дважды обстреляно Курахово: в зоне поражения промзона.
"На Горловском направлении в Часовоярской громаде повреждены 3 частных дома, под огнем Торецк.
На Лисичанском направлении под обстрелами Переездное и Верхнекаменное Звановской громады, Торское и Заречное Лиманской громады, а также Северск", - говорится в сообщении.
По информации ОВА, в течение суток россияне ранили 2 жителей Донбасса.
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Чайка Київ
показать весь комментарий26.12.2023 11:50 Ответить Мне нравится 2
илья фёдоров f9849027
показать весь комментарий26.12.2023 12:46 Ответить Мне нравится 1
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