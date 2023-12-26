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207 оккупантов и 391 опорный пункт рашистов уничтожили операторы "Армии дронов" в течение недели, - Федоров. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За период с 18 по 25 декабря операторы "Армии дронов" ликвидировали 207 россиян и уничтожили 391 опорный пункт врага.
Об этом рассказал в своем телеграм-канале вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
"За прошедшую неделю ударные роты БпЛА поразили также 58 боевых бронированных машин, 31 танк и 36 орудий.", - отмечается в сообщении
Кроме этого, было поражено 44 грузовика, 6 САУ, 4 склада бк/топлива, 10 минометов/ПТРК/пулеметов и 7 единиц радиотехнического оборудования.
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назви кількість дронів всіх модефікацій які вже поступили в ЗСУ з 24,02,2022
скільки відсотків з них надали волонтери, скільки адміністрації міст
і головне, скільки надав цей грьобаний уряд
хоча б у відсотках...
боюсь ми побачимо цифру 10-15 % від уряду
остальне за рахунок когось....
воювати має хтось
вмирати має хтось
накуй нам такий уряд як що він все що робить, то це лиш добре живе.