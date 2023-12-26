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207 оккупантов и 391 опорный пункт рашистов уничтожили операторы "Армии дронов" в течение недели, - Федоров. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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За период с 18 по 25 декабря операторы "Армии дронов" ликвидировали 207 россиян и уничтожили 391 опорный пункт врага.

Об этом рассказал в своем телеграм-канале вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

"За прошедшую неделю ударные роты БпЛА поразили также 58 боевых бронированных машин, 31 танк и 36 орудий.", - отмечается в сообщении

Кроме этого, было поражено 44 грузовика, 6 САУ, 4 склада бк/топлива, 10 минометов/ПТРК/пулеметов и 7 единиц радиотехнического оборудования.

207 оккупантов и 391 опорный пункт рашистов уничтожили операторы Армии дронов в течение недели, - Федоров 01

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26.12.2023 12:47 Ответить
Цікаве повідомлення. 😊 Виходить, що з 391 опорногопункту, знищеного дронами Фьодорова 194 були порожніми, а на решта 207 було по одному кацапу. Напевне то чергові. 🤔
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26.12.2023 12:49 Ответить
на чіпайте Фьодорова, він заслуговує на свій зе!пост, бо вів сторінки в соціальних мережах від імені недорозвиненого Вави-Буби, що вміє лише підготовлений текст зачитувати, зате із яким гундозінням...
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26.12.2023 13:20 Ответить
Федоров!!!!!!
назви кількість дронів всіх модефікацій які вже поступили в ЗСУ з 24,02,2022
скільки відсотків з них надали волонтери, скільки адміністрації міст
і головне, скільки надав цей грьобаний уряд
хоча б у відсотках...
боюсь ми побачимо цифру 10-15 % від уряду
остальне за рахунок когось....
воювати має хтось
вмирати має хтось
накуй нам такий уряд як що він все що робить, то це лиш добре живе.
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26.12.2023 12:58 Ответить
 
 