Глава Минобороны Великобритании Шеппс о поражении ВДК "Новочеркасск": Те, кто говорил о тупике в войне, ошибаются
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Великобритании Грант Шеппс прокомментировал поражение российского ВДК "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, уничтожение российского корабля демонстрирует, что "те, кто считает, что война в Украине зашла в тупик, ошибаются".
"Они не заметили, что за последние 4 месяца было уничтожено 20% российского Черноморского флота. Доминирование России в Черном море сейчас подвергнуто сомнению, и новая Коалиция морских возможностей под руководством Великобритании и Норвегии помогает Украине побеждать на море", - добавил Шеппс.
Ранее сообщалось, в результате атаки уничтожен крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждение".
Пожалуйста, подождите...
Українці до цього діла, відношення не мають!
Костенко з безумною, можуть це підтвердити!
Слава Україні!
Сера Артура Конан Дойля почитай - записки доктора Ватсона - получившего инвалидность на войне в Индии 🤡
Гадаю, між цими подіями як мінімум років 50 буде.
А Україна стоїть попри все!!!
Це правда? Або трохи перебільшує?
Але бойові дії зараз ведуться на суші.
Як ушкодження/знищення цього корита вплине на інтенсивність боїв біля Авдіївки, Куп'янська та Часового Яру?
Просто спроба піарників відволікти увагу суспільства від посилення мобілізації.
Якщо там дійсно були "мопеди", то тепер якийсь з них не долетить до якогось складу, вціліє якийсь ящик зі зброєю, завдяки котрій вистоїть якийсь опорник десь під Авдіївкою...
Це якщо коротко
Це про стратегію сухопутної операції.
До чого тут якийсь ящик у глухому куті вцілілого складу? І ВОП теж-це тактика?
Це якщо коротко
Я теж хочу. Знищення ще одного кацапського корита не зламає логістику ворога, але хоч трохи уповільнить. Крапля камінь точить.