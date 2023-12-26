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Глава Минобороны Великобритании Шеппс о поражении ВДК "Новочеркасск": Те, кто говорил о тупике в войне, ошибаются

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

феодосія

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс прокомментировал поражение российского ВДК "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, уничтожение российского корабля демонстрирует, что "те, кто считает, что война в Украине зашла в тупик, ошибаются".

"Они не заметили, что за последние 4 месяца было уничтожено 20% российского Черноморского флота. Доминирование России в Черном море сейчас подвергнуто сомнению, и новая Коалиция морских возможностей под руководством Великобритании и Норвегии помогает Украине побеждать на море", - добавил Шеппс.

Ранее сообщалось, в результате атаки уничтожен крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждение".

Смотрите: В оккупированной Феодосии в результате удара по ВДК "Новочеркасск" мог быть поврежден еще один корабль, - ОК "Південь". ВИДЕО
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Топ комментарии
+32
чудова реклама британським ракетам Шторм ...
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26.12.2023 13:06
+30
Слава ЗСУ !!! Слава коаліції Великої Британії!!!
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26.12.2023 13:06
+16
Ну - якщо британський міністр оборони обізвався схвально про цей удар - значить точно, "Шторм Шедоу", знову непогано спрацювали! Уміть треба "читать між рядками"!
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26.12.2023 13:19
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Слава ЗСУ !!! Слава коаліції Великої Британії!!!
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26.12.2023 13:06 Ответить
Тільки GB(велика морська держава) може по-справжньому оцінити знищення флоту! Боже, бережи Короля!
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26.12.2023 14:13 Ответить
чудова реклама британським ракетам Шторм ...
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26.12.2023 13:06 Ответить
Як і французьким Scalp.
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26.12.2023 13:48 Ответить
Це ж Оманські казали, як патрушев повелів!
Українці до цього діла, відношення не мають!
Костенко з безумною, можуть це підтвердити!
Слава Україні!
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26.12.2023 13:07 Ответить
Британия со времен войны с американскими колониями никогда не проигрывает в войнах, потому что если шансов выиграть нет - то она просто избегает схватки. Так что если британцы вписались за нас - значит у нас есть шансы
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26.12.2023 13:07 Ответить
кацапський вброс - независимость Индии и Пакистана куда спрятал?
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26.12.2023 13:16 Ответить
а она там воевала? В 60-х когда начался парад суверенитетов в колониях Британии - она оттуда вывела войска и на этом все
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26.12.2023 13:48 Ответить
воевала ли?
Сера Артура Конан Дойля почитай - записки доктора Ватсона - получившего инвалидность на войне в Индии 🤡
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26.12.2023 13:53 Ответить
Ви вважаєте, що Індія відвоювала свою незалежність?
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26.12.2023 14:18 Ответить
Дозвольте спитати: Коли Індія боролася за свою незалежність і коли доктор Ватсон отримав інвалідність?
Гадаю, між цими подіями як мінімум років 50 буде.
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26.12.2023 15:08 Ответить
Які шанси, допомоги від Британії вже декілька місяців немає.
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26.12.2023 13:40 Ответить
Дякуємо Західних Партнерів, за допомогу Українцям!
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26.12.2023 13:08 Ответить
Дякуємо західним партнерам.
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26.12.2023 14:19 Ответить
Так дайте більше ракет і ми знищемо більше техніки кацапської бо люди в нас закінчуються .
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26.12.2023 13:10 Ответить
Швеппс)))
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26.12.2023 13:13 Ответить
Максим Матвиенко )))
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26.12.2023 13:17 Ответить
Леонид Тищенко)))
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26.12.2023 13:20 Ответить
Ті, хто кажуть про глухий кут це ті самі що ще влітку гундосили про те що взимку будуть тиснути на Україну щоб віддала свою Незалежність в обмін...на гибель, якщо коротко. Все те, що зараз маємо - було натякнуто ще влітку. Пам'ятаєте про "У України одна спроба у контрнаступі" ?!! От і тиснуть за своїм планом. І 7 число для Ізраїлю і навала мексикосів зараз на кордони США - все це ланки одного ланцюга.

А Україна стоїть попри все!!!
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26.12.2023 13:14 Ответить
Ну - якщо британський міністр оборони обізвався схвально про цей удар - значить точно, "Шторм Шедоу", знову непогано спрацювали! Уміть треба "читать між рядками"!
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26.12.2023 13:19 Ответить
Тут вже пахне розгромом у морській війні. (від країни без флоту) 🤣
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26.12.2023 13:20 Ответить
"Вони не помітили, що за останні 4 місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Джерело: https://censor.net/ua/n3463819

Це правда? Або трохи перебільшує?
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26.12.2023 13:21 Ответить
На морі-це звичайно добре.
Але бойові дії зараз ведуться на суші.
Як ушкодження/знищення цього корита вплине на інтенсивність боїв біля Авдіївки, Куп'янська та Часового Яру?
Просто спроба піарників відволікти увагу суспільства від посилення мобілізації.
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26.12.2023 13:26 Ответить
Все пов'язане насправді.
Якщо там дійсно були "мопеди", то тепер якийсь з них не долетить до якогось складу, вціліє якийсь ящик зі зброєю, завдяки котрій вистоїть якийсь опорник десь під Авдіївкою...
Це якщо коротко
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26.12.2023 13:40 Ответить
І Ходжес, і пізніше Залужний писали про те, що стратегічно війна зайшла у глухий кут і вже рік має позиційний характер. А виходу не видно.
Це про стратегію сухопутної операції.
До чого тут якийсь ящик у глухому куті вцілілого складу? І ВОП теж-це тактика?
Це якщо коротко
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26.12.2023 16:28 Ответить
От ви прямо хочете все і одразу. І на суші, і на морі.
Я теж хочу. Знищення ще одного кацапського корита не зламає логістику ворога, але хоч трохи уповільнить. Крапля камінь точить.
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26.12.2023 19:58 Ответить
Отож! Якби це був ракетоносій з "калібрами", а то сорокарічне корито.
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26.12.2023 13:52 Ответить
Так, з десантними кораблями розібралися... Що там з поромами?
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26.12.2023 14:06 Ответить
Розібралися з одним із чотирьох.
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26.12.2023 14:09 Ответить
 
 