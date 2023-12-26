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"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мобілізація,тцк

Нардепам от провластной фракции "Слуга народа" рекомендовали избегать комментариев относительно внесенного Кабмином в ВР законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета. Все вопросы следует переадресовывать военному командованию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники издания УП во фракции "Слуга народа"

По данным источников УП, во фракции отметили необходимость придерживаться одной с президентом линии, учитывая "чувствительность вопроса", поэтому "мобилизацию с обществом должны коммуницировать военные, от которых этот запрос исходит".

Во фракции подчеркнули, что здесь необходимо проявить дисциплину и воздерживаться от комментариев до тех пор, пока военное руководство не начнет комментировать положения законопроекта и не объяснит обществу, почему именно такие нормы предлагаются и чем они мотивированы.

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"Фракции следует воздержаться от комментариев по этому поводу в СМИ, на международном уровне, в соцсетях, в личных коммуникациях. Все вопросы, если они будут, должны быть переадресованы военному командованию", - отметили в "Слуге народа".

Как сообщалось, 25 января Кабинет Министров внес в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы".
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Топ комментарии
+53
Безугла, схоже проект цього закону писала. Бо ТАКЕ нормальні законотворці з правовою освітою не напишуть. Це просто відміна всіх конституційних прав у неконституційний спосіб. Ось чому фактичні творці закону - зелена влада хоче одразу від нього відмежуватися. Нас хочуть переконати, що керують державою і приймають закони військова хунта замість Ради і генерал Залужний замість президента Зєлєнского.
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26.12.2023 13:26
+50
Все просто. Ви воюйте-ми продовжуємо красти на всьому підряд.
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26.12.2023 13:23
+48
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26.12.2023 13:21
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Треба прийняти на рівні закону, чиновники, в умовах воєнного стану, не можуть займати свої посади якщо їх діти не служать в Силах Оборони!
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26.12.2023 14:30 Ответить
Тоді потрібен Закон про загальний військовий обов'язок, як був у срср..На це наші можновладці ніколи не погодяться
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26.12.2023 15:58 Ответить
Залужний тільки що заявив, що не вимагав мобілізації 500 тисяч осіб...
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26.12.2023 14:48 Ответить
Зручна позиція... срати і типу "ми тут нє прі дєлах". Проїбати пів Херсонської та Запорізької областей, всю Луганську область та 3/4 Донецької області... а потім, всі питання до військових. Їм же тепер треба звільняти території, а ми якби "нє прічєм".
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26.12.2023 14:52 Ответить
меч Арея

@mec_area

Життя 100 слуг не варте одного Життя солдата який загинув за Україну в цій сучій війні...
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26.12.2023 15:34 Ответить
"Нардепам від провладної фракції "Слуга народу" рекомендували уникати коментарів стосовно внесеного Кабміном до ВР законопроєкту щодо удосконалення мобілізації і військового обліку.Всі питання слід переадресовувати військовому командуванню".
+ Ну а що ми хотіли, ляпне там щось не таке, а то ж весь негатив сирого закон паде на Залужного, на армію, то ж не ми мол пісалі, ми ж добрі і розумні: " І я не я і хата не моя"+ ст.106 Конституції- Закон, дії щодо мобілізації, це прерогатива президента, розробляється Урядом і депутатами ВР...?!
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27.12.2023 07:12 Ответить
Зеленський повинен піти у відставку разом зі своєю шоблою, так як не спроможні займатися державними справами. І до цього створюють злочини по корупції, злодійству, зраді, антиконституційному перевороті. Геть зрадників від влади
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26.12.2023 15:39 Ответить
"Слуги народу" визначилися, як комунікувати закон про мобілізацію: мовчати та посилати до військових, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3463820

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26.12.2023 16:00 Ответить
ЗеРмак, як і їх свора- маніпулятори. Вони ніколи не визнають своєї провини, тим більше, не візьмуть на себе відповідальність за власні про@би.
2019. Бачили очі, що обрали? Їжте, хоч повилазьте.
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26.12.2023 16:02 Ответить
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26.12.2023 16:58 Ответить
А зачем посылать к военным,сразу пусть посылают к 73% прастова и мудраго нариду.Он ведь так этого хотел.
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26.12.2023 17:36 Ответить
Т.е. их выбирали для того что бы они молча голосовали по указке КМУ, а скорее всего Президента. Поздравляю всех с монобольшинством. Это и раньше было понятно. Странно, что все заметили это только сейчас..Как там при совке - колхоз дело добровольное, хочешь вступай, а не хочешь корову отберем... кто еще скажет, что это не совок....
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26.12.2023 18:00 Ответить
Ничего не понял, вроде бы, по закону - это вопрос к Раде, Президенту и КМУ, а не к Военным?
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26.12.2023 18:24 Ответить
А ничё, шо количество мобилизованных по закону вызнача Президент? Для кого у нас Конституция или ,,Слуги пуйла" её уже выкинули за ненадобностью? И если Президент ни черта не делает, шо ему положено по Закону и спихивает на головнокомандующего свои обязанности, то да здравствует Президент Залужный!! ЗЕдерьмак идёт вслед за руским военным кораблём!
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26.12.2023 18:30 Ответить
Це не закон про мобілізацію,це схоже закон про відновлення рабовласницького ладу на окремій взятій території...
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26.12.2023 18:33 Ответить
Дитясий садок якийсь. Штанці на лямках. Якщо зробив то й відповідай за наслідки. Так роблять дорослі, а не зелена молодь.
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26.12.2023 21:18 Ответить
Хтось зліпив законопроект, хтось подав у ВР, а хто буде його обговорювати ?
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26.12.2023 22:25 Ответить
Не марнуйте свiй час i не вигадуйте велосипед - вже нiяки закони , нi яка Конституцiя не
працюють.
Рятуйте себе самi👈
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27.12.2023 08:28 Ответить
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