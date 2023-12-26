"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Нардепам от провластной фракции "Слуга народа" рекомендовали избегать комментариев относительно внесенного Кабмином в ВР законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета. Все вопросы следует переадресовывать военному командованию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники издания УП во фракции "Слуга народа"
По данным источников УП, во фракции отметили необходимость придерживаться одной с президентом линии, учитывая "чувствительность вопроса", поэтому "мобилизацию с обществом должны коммуницировать военные, от которых этот запрос исходит".
Во фракции подчеркнули, что здесь необходимо проявить дисциплину и воздерживаться от комментариев до тех пор, пока военное руководство не начнет комментировать положения законопроекта и не объяснит обществу, почему именно такие нормы предлагаются и чем они мотивированы.
"Фракции следует воздержаться от комментариев по этому поводу в СМИ, на международном уровне, в соцсетях, в личных коммуникациях. Все вопросы, если они будут, должны быть переадресованы военному командованию", - отметили в "Слуге народа".
Как сообщалось, 25 января Кабинет Министров внес в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы".
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@mec_area
Життя 100 слуг не варте одного Життя солдата який загинув за Україну в цій сучій війні...
+ Ну а що ми хотіли, ляпне там щось не таке, а то ж весь негатив сирого закон паде на Залужного, на армію, то ж не ми мол пісалі, ми ж добрі і розумні: " І я не я і хата не моя"+ ст.106 Конституції- Закон, дії щодо мобілізації, це прерогатива президента, розробляється Урядом і депутатами ВР...?!
2019. Бачили очі, що обрали? Їжте, хоч повилазьте.
працюють.
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