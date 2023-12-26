12-летняя луганчанка, вывезенная в лагерь в РФ на оздоровление, умерла от российской вакцины, - ОВА

Причиной гибели 12-летней украинки и болезни еще более 100 других детей, которых российские захватчики вывезли в Тюмень в РФ, под видом оздоровления стала российская вакцина "Совигрипп".

Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас стало известно, что значительная часть детей, у которых были диагностированы симптомы ОРВИ и гриппа А, 96 человек из 125, ранее были привиты российской вакциной "Совигрипп". В частности, и 12-летняя жительница Молодогвардейска. Ее вакцинировали в октябре", - отметил Лысогор.

По его словам, именно в середине октября так называемый Минздрав ЛНР получил 51 680 доз указанной вакцины, которые были распределены по городам. Руководитель оккупационного государственного органа Наталья Пащенко тогда рекомендовала ускорить вакцинацию детского населения.

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Кроме того, за несколько дней до путешествия погибшей 12-летней девочке сделали прививку от дифтерии и столбняка.

По информации из открытых источников, поствакцинальные осложнения после такой прививки вакциной российского образца наблюдаются в период с пятого по пятнадцатый день при нарушении процедуры производства, хранения, контроля качества и непосредственно вакцинации.

"Об эффективности этих вакцин, качестве партий и условиях хранения выводы можно сделать уже сейчас. Неутешительные. Россия - убивает... Значительная часть детей все еще находится под присмотром врачей на территории РФ и вряд ли успеет попасть домой к Новому году", - добавил Лысогор.

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