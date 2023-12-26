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Новости Война в Украине
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12-летняя луганчанка, вывезенная в лагерь в РФ на оздоровление, умерла от российской вакцины, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

Причиной гибели 12-летней украинки и болезни еще более 100 других детей, которых российские захватчики вывезли в Тюмень в РФ, под видом оздоровления стала российская вакцина "Совигрипп".

Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас стало известно, что значительная часть детей, у которых были диагностированы симптомы ОРВИ и гриппа А, 96 человек из 125, ранее были привиты российской вакциной "Совигрипп". В частности, и 12-летняя жительница Молодогвардейска. Ее вакцинировали в октябре", - отметил Лысогор.

По его словам, именно в середине октября так называемый Минздрав ЛНР получил 51 680 доз указанной вакцины, которые были распределены по городам. Руководитель оккупационного государственного органа Наталья Пащенко тогда рекомендовала ускорить вакцинацию детского населения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России умерла 12-летняя луганчанка, вывезенная на оздоровление. Еще более 100 школьников госпитализированы

Кроме того, за несколько дней до путешествия погибшей 12-летней девочке сделали прививку от дифтерии и столбняка.

По информации из открытых источников, поствакцинальные осложнения после такой прививки вакциной российского образца наблюдаются в период с пятого по пятнадцатый день при нарушении процедуры производства, хранения, контроля качества и непосредственно вакцинации.

"Об эффективности этих вакцин, качестве партий и условиях хранения выводы можно сделать уже сейчас. Неутешительные. Россия - убивает... Значительная часть детей все еще находится под присмотром врачей на территории РФ и вряд ли успеет попасть домой к Новому году", - добавил Лысогор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 4 тысяч приемных детей оказались на оккупированных территориях или были депортированы в Россию, - Минреинтеграции
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Топ комментарии
+14
Цей геноцидний військовий злочин здійснено під приводом медичних дослідів на викрадених українських дітях для випробувань дії рашистської лже-вакцини.
Злочинам пітьми проти України і її народу нема ліку. І розплата за ці злодіяння буде неминучою.
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26.12.2023 13:24
+12
Та да, але смайлик прибери, тут плакати впору це наші діти.
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26.12.2023 13:25
+11
ООН з РадБезом та правозахисними організаціями, лише зхвильовані….
Це ж не хамас та їх діти ..
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26.12.2023 13:23
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Правила форума Совет форумчан
Та да, але смайлик прибери, тут плакати впору це наші діти.
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26.12.2023 13:25 Ответить
а воно цінить тільки своє нікчемне життя,або його разумовий розвиток закінчується на прочитанні назви статті
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26.12.2023 13:38 Ответить
в тюмень на оздоровлення КАРЛЕ!!!
НЕ в тєплий КРИМ - де всі шпиталі забиті руськими самоварами
А В ТЮМЕНЬ!!! медведям усурійським лапу сосать 🤡
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26.12.2023 13:51 Ответить
Зрозумій, що це було б смішно, якби туди Соловйова зі Скабєєвою відправили чи сина Мєдвєдєва, а не наших дітей.
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26.12.2023 14:07 Ответить
Я теж подумав, що він не дочитав і ляпанув.
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26.12.2023 14:11 Ответить
Думаю, що батьки нещасної дитини були не проти її " оздоровлення"!...
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26.12.2023 13:41 Ответить
Що це міняє, навіть якщо батьки об'їлись солов'їного гівна? Нам дітей рятувати треба в т.ч. і від таких батьків. Чомусь, щоб отримати дозвіл вивезти дитину кудись до моря в Європу, запаришся довідки збирати, а рашку нехай типу вивозять, нам такіх не треба. Це ідіотська позиція, бо діти це майбутнє країни і за них треба боротись в першу чергу. Боротись за всіх - своїх і чужих, за кожну сироту.
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26.12.2023 14:00 Ответить
ООН з РадБезом та правозахисними організаціями, лише зхвильовані….
Це ж не хамас та їх діти ..
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26.12.2023 13:23 Ответить
Цей геноцидний військовий злочин здійснено під приводом медичних дослідів на викрадених українських дітях для випробувань дії рашистської лже-вакцини.
Злочинам пітьми проти України і її народу нема ліку. І розплата за ці злодіяння буде неминучою.
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26.12.2023 13:24 Ответить
Зеля, запиляй бідосик в обнімку із Верещадлом, можливо, вдячні зебіли і не запхнуть вам шатли у певне місце.
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26.12.2023 13:29 Ответить
''Оздоровили'' Чорти б вхопили отих ''оздоровлювачів''!
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26.12.2023 13:29 Ответить
Спочатку пращури московитів (т.з. "роССіян") зрадили нащадків українців підпорядкувавшись Золотій орді, та спільно із ордою воюючи проти Русі. Потім вони хитрістю та обманом загарбали половину України порушивши Переяславські угоди у змові із поляками . Потім вже зрадивши домовленості із поляками загарбали усю Україну. Після розпаду імперії у 1918 році розпочали війну проти України як незалежної держави використовуючи при цьому жагу до влади деяких українських ватажків типу Махно і українських більшовиків та їх прибічників. І весь цей час рашисти проголошували історію Русі "власною" не соромлячись своєї зради та підступності та намагаючись довести що українство є чимось "штучним" і знищуючи його. Прийшло 21 сторіччя, але нічого не змінилось і московити (т.з. "роССіяни") знов взялись за те саме що робили впродовж усього часу їх існування відносно українців і їх пращурів!!! Треба у цій історії вже ставити крапку над і та забезпечити недоторканність України від цих покидьків та нелюдей!!!
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26.12.2023 13:31 Ответить
НЕ даремно на Московії (т.з. "роССії") лікарні називають БОЛЬНИЦАМИ, бо там не лікують, там просто хворіють (болеют), а вилікуватись там можуть із ймовірністю т.з. "роССійської рулетки" - пощастить/не пощастить!!!
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26.12.2023 13:39 Ответить
Наші правозахисники вже скликають ООН через дії кацапських "докторів Менгеле"? Чи знову морозяться?
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26.12.2023 13:41 Ответить
А деякі "правозахисники" типу ООН досі не бачать геноциду
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26.12.2023 13:55 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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26.12.2023 15:17 Ответить
Для імпотентів з цензор.нет.
Заголовок має бути такий:

РУZКІ ДЕПОРТУВАЛИ І ВБИЛИ УКРАЇНСЬКУ ДИТИНУ ВАКЦИНОЮ!!!
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26.12.2023 15:31 Ответить
Вона померла від дебілізма власних батьків
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26.12.2023 16:36 Ответить
 
 