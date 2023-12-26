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Новости Война в Украине
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Министерство культуры и информационной политики (712) нацбезопасность (220) пропаганда (3475) россия (91304)

Российского певца-пропагандиста Дронова и российского актера Кравченко внесли в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, - Минкульт

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дронов,росія,shaman

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского певца-пропагандиста Ярослава Дронова (Shaman) и российского актера Алексея Кравченко в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.

Об этом говорится в ответе Минкульта на запрос Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Дронов ездил выступать перед российскими военными на временно оккупированные территории Украины и снял там видео на одну из своих пропагандистских песен.

Кроме Дронова, в 2023 году Минкульт Украины добавил в список еще одного россиянина – российского актера Алексея Кравченко.

Из-за съемок в пропагандистском фильме о войне на Донбассе "Солнцепек" Минкульт вносил Кравченко в список еще в октябре 2021 года.

В июле 2023 года "Детектор-медиа" обнаружил, что уже в ноябре того же года его исключили из списка якобы на основании обращения СБУ.

Также в ведомстве отметили, что в течение 2023 года никто из этого перечня не исключался. Сегодня в нем находится 213 человек.

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Топ комментарии
+6
А Зєліних корєшей не внесли в санкційний список.

"Зеленський не запроваджує санкцій проти своїх друзів із КВК Маслякових, які незаконно відвідують Крим."

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26.12.2023 14:23
+5
Ну так цей дірявий і виє що "іду до конца")
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26.12.2023 13:53
+3
Кацапські співаки - під@ри ідуть на ......уй
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26.12.2023 13:47
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Кацапські співаки - під@ри ідуть на ......уй
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26.12.2023 13:47 Ответить
Ну так цей дірявий і виє що "іду до конца")
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26.12.2023 13:53 Ответить
Взагалі ніколи не чула про цих *********!
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26.12.2023 14:13 Ответить
Фу, ***…
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26.12.2023 14:15 Ответить
А Зєліних корєшей не внесли в санкційний список.

"Зеленський не запроваджує санкцій проти своїх друзів із КВК Маслякових, які незаконно відвідують Крим."

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26.12.2023 14:23 Ответить
Ну так _ "Ета другое !!!" Дайте мені тілько за іх горло подержаться...
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26.12.2023 14:43 Ответить
ЧОМУСЬ ЗАПРАВКИ АМИК МАСЛЯКОВА ПРАЦЮЮТЬ ...
ЗЕЛЕНЕ ЧМО ВМІЄ БУТИ ВДЯЧНИМ.
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26.12.2023 14:27 Ответить
Якщо щось загрожує нацбезпеці України, воно повинно бути у списках імені Ківи.
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26.12.2023 14:34 Ответить
А що це за лайно? Навіть не чув.
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26.12.2023 16:01 Ответить
Завелика честь для цих путлерюгентівських шавок
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26.12.2023 18:41 Ответить
 
 