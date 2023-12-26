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Украина имеет на вооружении два типа западных ракет, способных уничтожать вражеские корабли, - Игнат

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

shadows,storm

Украина имеет вооружение два типа дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP, которые могут уничтожать дальние цели РФ. Однако Воздушные силы не уточняют, чем именно был уничтожен ВДК "Новочеркасск" в Феодосии.

Об этом спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

На вопросы, какими ракетами поразили корабль, он не ответил, но напомнил, что Украина благодаря партнерам имеет дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP.

"Других нет. У нас есть на вооружении и SCALP и Storm Shadow. Собственно французская и британская ракеты, которые фактически однотипны, производители только разные. Поэтому сейчас уточнять количество и какие именно были (ракеты, - ред.) традиционно мы не будем, а результат вы видите", - отметил Игнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны Юга показали остатки БДК "Новочеркасск" в порту оккупированной Феодосии. ФОТО

Как отметил спикер ПС, флагман Черноморского флота крейсер "Москва" ведет весь флот "в названном уже направлении".

"Поэтому "вслед за русским кораблем" отправился еще и "Новочеркасск". Ну и дальше, пожалуй, будет. Потому что наши Силы обороны получают разные виды вооружения, в том числе дальнобойные", - добавил он.

По его словам, в Украине появляется больше ударных БПЛА, средств воздушного нападения.

"Тогда я думаю, что в таком море как Черное российским кораблям некуда будет укрыться и терроризировать нас ракетами "Калибр" и другим вооружением", - констатировал Игнат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Игнат об ударе по ВДК "Новочеркасск" в оккупированном Крыму: Преодолеть ПВО РФ удается с помощью определенных тактических приемов и хорошего западного вооружения. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что в результате атаки уничтожен крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждения".
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Топ комментарии
+10
ну за 2 -3 месяца починят 🤣
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26.12.2023 14:05
+10
А ще "Нептуни", закатані в велике крадівництво
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26.12.2023 14:06
+9
Питання у іншому:
"Чому на озброєнні НЕМАЄ ВЛАСТНИХ ракет?"

(кілька одиниць, які можливо перерахувати на пальцях рук - не зараховується)
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26.12.2023 14:13
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Правила форума Совет форумчан
ххммм....
скільки? дві?
ураження по одному кориту на рік?
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26.12.2023 14:05 Ответить
"...Вони не помітили, що за останні 4 місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту..." - міністр оборони Великої Британії

І ви не помітили?
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26.12.2023 14:32 Ответить
чим? натівськими ракетами?
ххммм....
а казали морськими дронами.
я запутався.
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26.12.2023 14:34 Ответить
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26.12.2023 17:53 Ответить
Наразі будемо знищувати кацапські корита в украінських водах 😕
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26.12.2023 14:05 Ответить
ну скальпель це таки французька ракета а штром шедоу вона ж тільки з Британії одним словом -європейська якість в дії
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26.12.2023 14:08 Ответить
наш нептун не гірше але дехто його так і не почав випускати серійно
і хто ж цей *****, дехто???
і чому ж нептуни не випускаються???
і чого ж це, ****, 67к дронів лежали на складах???
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26.12.2023 14:54 Ответить
ну за 2 -3 месяца починят 🤣
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26.12.2023 14:05 Ответить
Ні, його перероблять в підводний човен!...
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26.12.2023 14:33 Ответить
Могли б бути і Таураси, але німці не хочуть реклами.
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26.12.2023 14:06 Ответить
А ще "Нептуни", закатані в велике крадівництво
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26.12.2023 14:06 Ответить
Їх намагаються переробити в "сухопутний" варіант, але зараз вони тільки по морським цілям
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26.12.2023 18:13 Ответить
це ще раз підтверджуе ,що НАТО /США мають дуже багато озброення яке здатне знищувати кацапню на територіях які окупувура кацапня...-чому не дають в потрібній кількості...- агов "партнери"...
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26.12.2023 14:07 Ответить
Питання у іншому:
"Чому на озброєнні НЕМАЄ ВЛАСТНИХ ракет?"

(кілька одиниць, які можливо перерахувати на пальцях рук - не зараховується)
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26.12.2023 14:13 Ответить
Тому що їх не так просто зробити, той же Нептун по суті переробка совкової ракети. Потрібно було інвестувати великі гроші. Наприклад, розробка Storm Shadow в 2000х обійшлась в 1,2 млрд євро.
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26.12.2023 18:24 Ответить
Це переробка ПРОЕКТУ, а не ракети.
Всі компоненти для ракети НОВІ та вітчизняні.
І ракета ВЖЕ РОЗРОБЛЕНА.
Так що ваші ВІДМАЗКИ НЕ КОНАЮТЬ.
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26.12.2023 19:12 Ответить
Так Нептун і стоїть на озброїнні, в чому проблема то? Просто він зараз не потрібний, він може тільки морські цілі уразити, московіти після Москви вже не підставляються під нього. А для ударів по наземним цілям Нептун не підходить. Я писав про розробку крилатих ракет.
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27.12.2023 01:52 Ответить
Меньше ******* Долбоебы!,а дело делайте!
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26.12.2023 14:13 Ответить
Вони не можуть без піару .
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26.12.2023 14:22 Ответить
Новочеркаську зняли скальп. Символічно? І правильно, нєхер у нас історичні назви підворовувати. Черкаси мають бути одні.
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26.12.2023 14:14 Ответить
треба повторить ))
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26.12.2023 14:45 Ответить
А без піару та хейпу ніяк не можна? Що в нас за прес служби такі? Може пора вже за разголошення деяких нетерплячих запитати. Бо так про піариться спішать мов голі у лазню…. Ганьба! Не беріть прикладу з фашистських пропагандонів
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26.12.2023 15:44 Ответить
 
 