Украина имеет на вооружении два типа западных ракет, способных уничтожать вражеские корабли, - Игнат
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина имеет вооружение два типа дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP, которые могут уничтожать дальние цели РФ. Однако Воздушные силы не уточняют, чем именно был уничтожен ВДК "Новочеркасск" в Феодосии.
Об этом спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
На вопросы, какими ракетами поразили корабль, он не ответил, но напомнил, что Украина благодаря партнерам имеет дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP.
"Других нет. У нас есть на вооружении и SCALP и Storm Shadow. Собственно французская и британская ракеты, которые фактически однотипны, производители только разные. Поэтому сейчас уточнять количество и какие именно были (ракеты, - ред.) традиционно мы не будем, а результат вы видите", - отметил Игнат.
Как отметил спикер ПС, флагман Черноморского флота крейсер "Москва" ведет весь флот "в названном уже направлении".
"Поэтому "вслед за русским кораблем" отправился еще и "Новочеркасск". Ну и дальше, пожалуй, будет. Потому что наши Силы обороны получают разные виды вооружения, в том числе дальнобойные", - добавил он.
По его словам, в Украине появляется больше ударных БПЛА, средств воздушного нападения.
"Тогда я думаю, что в таком море как Черное российским кораблям некуда будет укрыться и терроризировать нас ракетами "Калибр" и другим вооружением", - констатировал Игнат.
Ранее сообщалось, что в результате атаки уничтожен крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждения".
Пожалуйста, подождите...
скільки? дві?
ураження по одному кориту на рік?
І ви не помітили?
ххммм....
а казали морськими дронами.
я запутався.
і хто ж цей *****, дехто???
і чому ж нептуни не випускаються???
і чого ж це, ****, 67к дронів лежали на складах???
"Чому на озброєнні НЕМАЄ ВЛАСТНИХ ракет?"
(кілька одиниць, які можливо перерахувати на пальцях рук - не зараховується)
Всі компоненти для ракети НОВІ та вітчизняні.
І ракета ВЖЕ РОЗРОБЛЕНА.
Так що ваші ВІДМАЗКИ НЕ КОНАЮТЬ.