Тайвань расширил санкции против РФ и Беларуси: Запрет экспорта высокотехнологичных товаров в военных целях

Министерство экономики Тайваня расширило санкции против России и Беларуси. Был расширен перечень товаров, экспорт которых в эти страны запрещен из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Так, перечень подсанкционных товаров в отношении России и Белоруссии расширили "в целях осуществления международного сотрудничества и предотвращения экспорта наших высокотехнологичных товаров в военных целях".

В список попали оборудование для производства полупроводников, в производстве которых Тайвань является мировым лидером, а также определенные химические вещества и медикаменты.

Новые санкции соответствуют аналогичным шагам Европейского Союза, Соединенных Штатов и других стран, основанных на выявленных в российской технике на поле боя в Украине высокотехнологичных компонентах западного производства, говорится в заявлении тайваньского министерства.

Тайвань осудил агрессию России против Украины и присоединился к другим западным санкциям против нее. Этот шаг на практике имеет символическое значение, потому что между островом и Россией существует только минимальная прямая торговля. Ситуация в Украине вызвала соболезнования у населения Тайваня из-за параллели с тем, что может произойти, если Китай решит применить силу против непризнанной островной страны, чтобы вернуть ее под свой фактический контроль.

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