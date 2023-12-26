За 11 месяцев на оборону из госбюджета выделили 1,56 трлн грн, - Минфин
Новости Цензор.НЕТ Экономика
За 11 месяцев этого года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1559,4 млрд. гривен или 59,2% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.
Информрует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Министерства финансов.
Отмечается, что 168,2 млрд грн было выделено в ноябре.
Средства были направлены на:
- денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
- медицинское обеспечение;
- и другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.
Безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета, - отмечают в Министерстве финансов.
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дрони *****, де????
і навіть в прозоро видно на що пішли гроші
а от де закуплене, тайна.. наяку бригаду, що передали, секрет
то може воно десь на олх??
Зеленський уничтожил Зеленского..., остались агенты ФСБ Алексей Обдристович и Андрюха дЕрмак...😁😁🐔И яйца Эрдогана по 900...
- турецькі літні куртки.
- китайські турнікети.
- львівські міни.
- буковельські дрони.
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