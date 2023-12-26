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Новости Экономика
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госбюджет (1156) Минфин (1541) финансирование (1702) ВСУ (5161)

За 11 месяцев на оборону из госбюджета выделили 1,56 трлн грн, - Минфин

Новости Цензор.НЕТ Экономика

війна,зсу

За 11 месяцев этого года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1559,4 млрд. гривен или 59,2% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.

Информрует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Министерства финансов.

Отмечается, что 168,2 млрд грн было выделено в ноябре.

Средства были направлены на:

- денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
- медицинское обеспечение;
- и другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.

Безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета, - отмечают в Министерстве финансов.

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Уявляю, скіко диванів було напхано грошима...
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26.12.2023 14:35 Ответить
виділити, це не означає що їх потратили з користтю для ЗСУ!!!
дрони *****, де????
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26.12.2023 14:36 Ответить
Ладижинська міськрада потратила 46 лямів,
і навіть в прозоро видно на що пішли гроші
а от де закуплене, тайна.. наяку бригаду, що передали, секрет
то може воно десь на олх??
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26.12.2023 14:40 Ответить
Куди вони потрапили? В кишені нових резнікових умерових?
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26.12.2023 14:53 Ответить
https://youtu.be/9IQs_yms6y8?si=XtbaJbCf_xYmOTap...

Зеленський уничтожил Зеленского..., остались агенты ФСБ Алексей Обдристович и Андрюха дЕрмак...😁😁🐔И яйца Эрдогана по 900...
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26.12.2023 15:05 Ответить
- курячи яйця по 17 грн.
- турецькі літні куртки.
- китайські турнікети.
- львівські міни.
- буковельські дрони.
.........
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26.12.2023 15:31 Ответить
Ні про що. Скіки вкрали, крадуть, та будуть красти - саме таку політику зеленского підтримують 63% українців.
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26.12.2023 15:59 Ответить
Боюсь навідь уявити скільки вони вкрали з цих грошей.Хлобці голі і босі все за свіх рахунок від їжі одягу до машин бензину а ще й побори у виді общакової каси командиру
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26.12.2023 21:44 Ответить
 
 