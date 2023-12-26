Залужный о мобилизации 400-500 тыс. человек: Военное командование запроса на цифры не делало. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал планы по мобилизации 500 тыс. человек в ряды украинской армии.
Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"Военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры. Военное командование продолжает выполнять функцию по защите государства и соответственно формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс. Это делается на постоянной основе. Каким-то отдельным форматом, заходом на Кабмин или ВР мы такого не осуществляем. Осуществляем свои полномочия в соответствии с тем функционалом, которым мы наделены.
Мы эту цифру (400–500 тыс. мобилизованных) сформировали на следующий год. Она учитывает покрытие текущего возникшего некомплекта. Формирование воинских частей и прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести в течение следующего года. Озвучивать эту цифру и какая цифра касается того или иного раздела этих показателей, я не могу. Это военная тайна", - пояснил он.
Президент Владимир Зеленский рассказал, что на Ставке Верховного Главнокомандующего Генштаб ВСУ предложил дополнительно мобилизовать около 500 тыс. человек в ряды армии.
Пожалуйста, подождите...
Формуватися те все має за рахунок країн уряди яких розуміють що в разі чого - наступними будуть вони.
@GessenKozak2
·
2 ч
Ні, Вово, згідно закону питання мобілізації - твій прямий обов'язок за чинним законодавством як Верховного Головнокомандувача. І перекласти відповідальність на інших, як zелені намагаються це зробити в проекті, не вдастся. Закон потрібен, але не такий кривий, як тобі заманулось.
Пан Зеленський, Арахамія, безугла вони просто йлопи, що підняли цей ґвалт щодо мобілізації. Він вніс тільки негатив. Я продовжую дивуватися некомпетентності нашій владі.
@ukrainiansfirst
Вони знали, але не попередили українців, не вивезли дітей сиріт, сім'ї військових, музейні цінності, "Мрію" та "Сагайдачного".
https://twitter.com/i/status/1739583068791259317
Богдан
@boikobogdan1
Про суть Нових"ЗАКОНІВ" ЗеБанди.Абсолютний і Тотальний ПРИМУС ДО КОРУПЦІЇ.СТРИГТИМУТЬ ВСІХ БАРАНІВ.Мобілізаційний Закон дає Корупційний потенціал у 10млд.дол.Повернення Перевірок і ін.дає ще 5млд.дол.Збирають Кеш на вибори/конверти!Нарід попадає під ніж Зермаків.Ржачка!Аве Зельц!
@tZEinform
·
4 ч
Депутати ВРУ очевидно прирівнюються до інвалідів 1-2 групи і мобілізації не підлягають
𝑶𝒌𝒔𝒂𝒏𝒂༻꧂
@oksanetta11
Перший батальйон: 95-квартал, у повному составі підлягає мобілізації! Джокер, Лаченков,Стерненко..мають здоровий вигляд і придатний для служби вік! Баканов і Резніков, друзі Зеленського - не в списку «А» і підлягають мобілізації! Помічники, родичі слуг- підлягають мобілізації!
P/S/ Щось нагадало:
Любое современное государство, без исключений, повторяет структуру психиатрической больницы с постоянным и безнадежно больными пациентами - народными депутатами.
Отличие только в качестве лечения и условиях содержания.
У нас у країні та й взагалі в Совку завжди просили більше, щоб отримати хоть щось
Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється Президентом України;
організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні - Кабінетом Міністрів України;.
координація діяльності органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації здійснюється Радою національної безпеки і оборони України.
І ДЕ ТУТ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ? Тобто Залужний
Хотілося б запитати в цієї теле-мавпи, а що ти розумієш під "високою_мотивацією"?
Це, коли вже тебе кацап поставив у позу -- тоді тільки твій чоловік піде воювати? Чи вже, після глибокого проникнення, буде пізно?
Як Залужний може мотивувати? Цукерки роздавати й обіцяти, що не буде ні в кого жодної подряпинки "...даже_насморка..." (с), як казав "кадиров"?
Яне буду виписувати, це і так багато знають як працює мотивація. А що не прийшли кадирівці і т.д., то люди просили легалізацію зброї, ну прийняли ??? ні. Тобто людям окрім молотова не було чим захищатися, а ну ще мисливці пуляли, а протитанків якось не дуже.
Для прикладу Бородянка, першу хвилю люди самі спалили на підході, горіло воно все гарно, а ті що ззаду їхали побачили і пішли на танках в місто з боєм з помстою, що лишилося з Бородянки то сліпий не бачив. Люди оборонялися як могли своїми силами, багато нажаль загинули, поки підтягнулися військові зі зброєю.
>Ми цю цифру (400-500 тис. мобілізованих) сформували на наступний рік
И он командует ВСУ. Ужас.
За законом все вирішує прєз. От хай і вирішує
Але ж його в першу чергу хвилює його похилий рейтинг.
І ось воно придумало депресконференцію, щоб за нього все зробив і за все відповідав якийсь Валєра.
А то в нього зовсім рейтинг впаде.
Не хоче прєз наш найвеличніший виконувати закони , хай складає повноваження
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Вид, ОБСЯГИ, порядок і строк проведення мобілізації
визначаються Президентом України
І хай відповідає за свої рішення.
Досить вже просто нити і гундосити. Або приймай рішення і відповідай за них.
Або йди з посади
Вот вам и результат.
36 хв ·
Думка військовослужбовця👇
Evgen Nazarenko
4 год ·
Зеленський не давав Валерій Залужний публічно виступати весь час повномасштабки, бо ж у нас один лідер, цей хлопчик в мілітарі светрику всіх перемагає. Коли постало питання закону про демобілізацію, під каток кинули Валерія Федоровича. Бо це ж військові хочуть всіх в армію загрести, це всьо тцк і генштаб, а сонцесяйний лідер за людей і ні при чому. Але головнокомандувач гідно виступив і відповів на всі питання. Честь служити під його керівництвом .
Это типичная ситуация у партии Зеленых. Никто не хочет брать ответственость на себя. Прячутся друг за друга.
Ало очнитесь !!!