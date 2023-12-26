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Новости Война в Украине мобилизации
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мобилизация (1624) Залужный (534)

Залужный о мобилизации 400-500 тыс. человек: Военное командование запроса на цифры не делало. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал планы по мобилизации 500 тыс. человек в ряды украинской армии.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры. Военное командование продолжает выполнять функцию по защите государства и соответственно формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс. Это делается на постоянной основе. Каким-то отдельным форматом, заходом на Кабмин или ВР мы такого не осуществляем. Осуществляем свои полномочия в соответствии с тем функционалом, которым мы наделены.

Мы эту цифру (400–500 тыс. мобилизованных) сформировали на следующий год. Она учитывает покрытие текущего возникшего некомплекта. Формирование воинских частей и прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести в течение следующего года. Озвучивать эту цифру и какая цифра касается того или иного раздела этих показателей, я не могу. Это военная тайна", - пояснил он.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что на Ставке Верховного Главнокомандующего Генштаб ВСУ предложил дополнительно мобилизовать около 500 тыс. человек в ряды армии.

Читайте также: "Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным, - СМИ
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Топ комментарии
+55
Зелені , як завжди ,збрехали
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26.12.2023 14:50
+38
Ой, виходить зелений блазень разом зі своєю ручною мавпою збрехали? Ніколи такого не було і ось знову
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26.12.2023 14:51
+27
А ОПешні аж зі шкіри лізли, щоб все звалити на Залужного! Бо Бубочка-кришун рейтинг втрачає.
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26.12.2023 14:53
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Все одно 20т/міс це вже для країни захмарно, падіння виробництва бачу на власні очі останній квартал, нехватку кадрів також і такаж ситуація по всій ланці контрагентів, нові правила надоїв від податкової вже вступили в силу бо грошей нема. І коли військові кажуть що це на роки - в мене питання одне- з чого все буде формуватися?
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26.12.2023 16:28 Ответить
Нічого захмарного немає, особливо якщо потрусити "спецоблік" та тих хто і так проїдає бюджетні кошти. Діра в бюджеті з'явилася не вчора, будуть допомагати партнери - буде можливість мобілізовувати до війська. Ще потрібний незалежний аудит стосовно тилових підрозділів та "гусарів" яки ніби-то десь "служать".
Формуватися те все має за рахунок країн уряди яких розуміють що в разі чого - наступними будуть вони.
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26.12.2023 18:07 Ответить
Генерал Залужный... красава...💪💪💪🔱❤️🖤🔱я не коментую дебілів...у владі...це я можу казати про ЗеБыдло та його посіпак...
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26.12.2023 15:23 Ответить
GessenKozak2

@GessenKozak2

·

2 ч

Ні, Вово, згідно закону питання мобілізації - твій прямий обов'язок за чинним законодавством як Верховного Головнокомандувача. І перекласти відповідальність на інших, як zелені намагаються це зробити в проекті, не вдастся. Закон потрібен, але не такий кривий, як тобі заманулось.
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26.12.2023 15:25 Ответить
Ну от знову збрехали зеленські ...і шо ви вибрали 73 % ... сра.у собачу ...!
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26.12.2023 15:25 Ответить
Я ще раз прослухав відповідь Залужного, в ній ідеться, що військове командування не надавало цифру 450-500 тисяч. В цілому, цифра яка необхідна ЗСУ для поповнення некомплекту, формування нових частин, урахування можливих втрат формується, але не буде розголошена, так як це державна таємниця.

Пан Зеленський, Арахамія, безугла вони просто йлопи, що підняли цей ґвалт щодо мобілізації. Він вніс тільки негатив. Я продовжую дивуватися некомпетентності нашій владі.
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26.12.2023 15:26 Ответить
Мавзолейная Обезьяна Вермахта путло...хрюкни... Авдеевку за два дня... Киев мы Просрали 😁😁деоеммся в Авдеевке...вояки краснопузые Шариковы Швондеры Вонючки тьфууу...
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26.12.2023 15:27 Ответить
Ukrainian

@ukrainiansfirst

Вони знали, але не попередили українців, не вивезли дітей сиріт, сім'ї військових, музейні цінності, "Мрію" та "Сагайдачного".

https://twitter.com/i/status/1739583068791259317
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26.12.2023 15:30 Ответить
БЫДЛО Мавзолейное вы хрюкали за Шута Зе...дайте его рейтинг... твари 73%>>>>и трупы солдат ЗСУ...🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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26.12.2023 15:31 Ответить
Ми цю цифру (400-500 тис. мобілізованих) сформували на наступний рік. Вона враховує покриття поточного некомплекту, який виник. - так хто дав ці ціфри, хто має повний доступ до держтаємниці. Втрати великі - коли зеленский здав, своїм відводом, навіть у односторонньому порядку, наші укріпрайьони на сході рашистам, будівництвом нових укріпраьонів кровавий режим зеленского не заморачувався - і всі хто біля нього - теж.
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26.12.2023 15:35 Ответить
Военный Вождь как всегда решил перевести стрелки на военное руководство ... типа он не при делах , это все военные хотят больше мяса кинуть в мясорубку ... так сказать КЕША - хороший , а Залужный , Шаптала и пр. - мясники конченые и только Вова может общество от них защитить. Кого ты дуришь , Военный Вождь ? Все адекватные давно уже знают цену твоим гундосым словам ! Справедливости ради надо признать , что и к Залужному есть тяжелые вопросы. Когда 4 июня начался "потужний контрнаступ" , то уже через неделю надо было его прекращать , не проломив оборону ордынцев , но все лето и сентябрь в бессмысленном контрнаступе были израсходованы десятки тысяч подготовленных на Западе воинов , израсходованы боеприпасы , техника , ГСМ ... ну и имеем сейчас - Орда наступает по всем направлениям и Военный Вождь вещает , что надо мол укрепления строить и переходить к обороне . Залужный должен был еще в середине июня принять разумное решение о прекращении безнадежного контрнаступа через мощнейшие ордынские укрепрайоны и масштабные минные поля ( ау , Буданов, чего военных не предупередил , некогда было , интервью все лето раздавал ? ) и сохранить людей и ресурсы для зимней обороны - пускай даже ценой собственной возможной отставки , а так ... и его доля вины есть в создавшейся ситуации . Но Залужный хоть решился в начале ноября и заявил , что ситуация на фронте по факту патовая , а Военный Вождь больше месяца еще быковал да Безуглую-Умерова на Залужного натравливал.
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26.12.2023 15:35 Ответить
да, Залужный почему-то не раз демонстрировал нерешительность, которую ему, вроде бы, и не припишешь. но факт остается. такая же история случилась и с Угледаром
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26.12.2023 16:50 Ответить
Ресурс.
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26.12.2023 15:35 Ответить
Є!
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26.12.2023 15:38 Ответить
2 тисячі Шахедів могло бути на знищеному кораблі "Новочеркаськ", - так вважає військовий експерт Петро Черник
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26.12.2023 15:36 Ответить
Русня нам показує, як гарно прикрасили місто уламки ВДК
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26.12.2023 15:37 Ответить


Богдан

@boikobogdan1

Про суть Нових"ЗАКОНІВ" ЗеБанди.Абсолютний і Тотальний ПРИМУС ДО КОРУПЦІЇ.СТРИГТИМУТЬ ВСІХ БАРАНІВ.Мобілізаційний Закон дає Корупційний потенціал у 10млд.дол.Повернення Перевірок і ін.дає ще 5млд.дол.Збирають Кеш на вибори/конверти!Нарід попадає під ніж Зермаків.Ржачка!Аве Зельц!
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26.12.2023 15:38 Ответить
ти вже реально заїбав цим спамом
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26.12.2023 16:52 Ответить
Ну так і Залужний відмовівся від терміну - частково зобов'язаний - це теж саме, коли на передодні вторгненя він питав у гниди - А якже ЗСУ. Був посланий гнидою, та тихенько мовчав у "тряпочку". Чому генштаб не дає замовлень на дрони та оті оборони споруди на фронті, хлопці копають лопатами. Бо техніка працює на ремонту шляхів. А хто ж знов буде йти тими шляхами?
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26.12.2023 18:00 Ответить
tZE inform

@tZEinform

·

4 ч

Депутати ВРУ очевидно прирівнюються до інвалідів 1-2 групи і мобілізації не підлягають



𝑶𝒌𝒔𝒂𝒏𝒂༻꧂

@oksanetta11

Перший батальйон: 95-квартал, у повному составі підлягає мобілізації! Джокер, Лаченков,Стерненко..мають здоровий вигляд і придатний для служби вік! Баканов і Резніков, друзі Зеленського - не в списку «А» і підлягають мобілізації! Помічники, родичі слуг- підлягають мобілізації!
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26.12.2023 15:47 Ответить
Та в них у кожного жовта довідка на всяк випадок є....
P/S/ Щось нагадало:
Любое современное государство, без исключений, повторяет структуру психиатрической больницы с постоянным и безнадежно больными пациентами - народными депутатами.
Отличие только в качестве лечения и условиях содержания.
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26.12.2023 16:48 Ответить
Подивився проект закону. А про інвалідів там жодного слова. Все вирішує влк.
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26.12.2023 18:48 Ответить
Де подивився?
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26.12.2023 20:28 Ответить
Запит був, Залужний спочатку це заперечив, а в наступному реченні підтвердив. Інша справа, що Зеленський не мав права озвучувати цю цифру на конференції, бо це військова таємниця. хоча ворог і так має достатньо кротів в керівництві України, щоб знати українські втрати
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26.12.2023 15:52 Ответить
Ця цифра не втрати , а кількість на заміну , дати хлопцям можливість відпочити .
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26.12.2023 16:13 Ответить
Помиляєтесь. Ніхто там про хлопців не думає. Це і сам Залужний підтвердив.
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26.12.2023 18:50 Ответить
Маніпулятивне залякування українців. Щоб скоріше згодилися на переговори.
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26.12.2023 16:05 Ответить
Коли і кому пу...ло пропонував переговори? Не тіште себе. Він пропонує капітуляцію.
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26.12.2023 18:52 Ответить
Залужний робить запит по своїм розрахункам, але не він вирішує

У нас у країні та й взагалі в Совку завжди просили більше, щоб отримати хоть щось
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26.12.2023 16:06 Ответить
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію

Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється Президентом України;

організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні - Кабінетом Міністрів України;.

координація діяльності органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації здійснюється Радою національної безпеки і оборони України.

І ДЕ ТУТ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ? Тобто Залужний
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26.12.2023 16:11 Ответить
мова про ПОТРЕБУ в живії силі, яку "формують" військові.
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26.12.2023 16:30 Ответить
Никто не хочет брать на себя ответственность, потому что призыв пол миллиона человек ооочень непопулярное решение, хотя оба понимают что это необходимо. Под словом оба я говорю о Зеленском и Залужном.
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26.12.2023 16:19 Ответить
Ооо! Журналюги вже до Залужного дої......! Чого це він має їм звітувати?!! Де таке бачили?!!
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26.12.2023 16:20 Ответить
І ця телевізійна ***** патякає про "...слабку мотивацію...".

Хотілося б запитати в цієї теле-мавпи, а що ти розумієш під "високою_мотивацією"?

Це, коли вже тебе кацап поставив у позу -- тоді тільки твій чоловік піде воювати? Чи вже, після глибокого проникнення, буде пізно?

Як Залужний може мотивувати? Цукерки роздавати й обіцяти, що не буде ні в кого жодної подряпинки "...даже_насморка..." (с), як казав "кадиров"?
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26.12.2023 16:22 Ответить
Багатьом людям втрачати нічого, буквально нічого, багато живуть на орендованому житлі. Як каже знайомий, в мене як у латиша - орган і душа. Людям досить легко все покинути і тупо звалити. Багатьом нема втрачати чого як депутатам і чиновникам з їх 13 квартирі, 3 будинки, 30 машин і 20 гектар землі. Залужний може мотивувати гривнею і умовами, пільгами і т.д. життя воно одне. А покосять людей, то чи буде існувати держава без людей - ні, нема жодного такого прикладу в історії, люди створюю державу, щоб простіше захищатися і скидаються податками в загальну банку і формують військо, промисловість і т.д., толпою батька простіше бити. Але коли свора чиновників тупо в наглу починає шикувати, а інші в злиднях, то все воно розвалиться, як совок чи російськи імперія і прикладів валом.

Яне буду виписувати, це і так багато знають як працює мотивація. А що не прийшли кадирівці і т.д., то люди просили легалізацію зброї, ну прийняли ??? ні. Тобто людям окрім молотова не було чим захищатися, а ну ще мисливці пуляли, а протитанків якось не дуже.

Для прикладу Бородянка, першу хвилю люди самі спалили на підході, горіло воно все гарно, а ті що ззаду їхали побачили і пішли на танках в місто з боєм з помстою, що лишилося з Бородянки то сліпий не бачив. Люди оборонялися як могли своїми силами, багато нажаль загинули, поки підтягнулися військові зі зброєю.
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26.12.2023 16:54 Ответить
>Військове командування жодного запиту не робило на якісь там цифри...
>Ми цю цифру (400-500 тис. мобілізованих) сформували на наступний рік
И он командует ВСУ. Ужас.
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26.12.2023 16:24 Ответить
Обережніше. Вы докоряєте самому Залужному. Мудрий наріт не зрозуміє
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26.12.2023 18:56 Ответить
В чем собственно ужас?
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26.12.2023 20:04 Ответить
Ужас в тому що Залужному приписали те що він не говорив - те що в дужках.
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27.12.2023 01:44 Ответить
гарячу картоплину перекидають один від одного
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26.12.2023 16:26 Ответить
А не треба нічого перекидати.

За законом все вирішує прєз. От хай і вирішує

Але ж його в першу чергу хвилює його похилий рейтинг.

І ось воно придумало депресконференцію, щоб за нього все зробив і за все відповідав якийсь Валєра.

А то в нього зовсім рейтинг впаде.

Не хоче прєз наш найвеличніший виконувати закони , хай складає повноваження
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26.12.2023 18:14 Ответить
Недостаточно инвалиды бегают по МСЕК. Давай еще, Валера сказал.
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26.12.2023 16:30 Ответить
publikz com, кто такой Валера и каким боком он до МСЕК?
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26.12.2023 17:54 Ответить


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію


Вид, ОБСЯГИ, порядок і строк проведення мобілізації



визначаються Президентом України
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26.12.2023 17:50 Ответить
Не подобається нашому найвеличнішому главухилянту те, що пропонує главком, хай почмнає керувать, відповідно до Конституції і закону.

І хай відповідає за свої рішення.

Досить вже просто нити і гундосити. Або приймай рішення і відповідай за них.
Або йди з посади
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26.12.2023 18:20 Ответить
Кароче ЗЕермак и дальше собираются розваливать Украину, деморализировать ЗСУ и украинцев и провоцировать народ на Майдан 3. Ну, с провалом мобилизации всё ясно, бо оманский договорняк никто не отменял и зеленскому кончэ нэобхидно подписать капитуляцию. Так а Майдан им зачем?
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26.12.2023 18:23 Ответить
для начала власть в Украине должна официально обьявить и назватть войну - войной
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26.12.2023 18:29 Ответить
Порівняйте пресконференції Залужного і Зеленського, і вам все стане ясно... Хрипіння "зарядженого "наркомана і твереза, спокійна, виважена розмова людини, яка впевнена у собі і знає, про що говорить... 73 відсотки, думай-те!
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26.12.2023 19:24 Ответить
Все уже устали от болтовни, на результаты надо смотреть.
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26.12.2023 19:45 Ответить
Зеленая власть ворует, а Залужный воюет.
Вот вам и результат.
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26.12.2023 20:07 Ответить
За Залужним ступінь придатноств до військової служби інвалідів третьої і навіть другої групи буде визначати ВЛК?!!! Залужний відверто розчарував!!! Яка ВЛК! Без грошей там навіть трупи придатні. Його Безугла покусала, чи такий і є?
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26.12.2023 20:25 Ответить
небо і земля в пресконференціях того закомплексованого і Українця
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26.12.2023 21:03 Ответить
Юрій Бутусов

36 хв ·

Думка військовослужбовця👇

Evgen Nazarenko

4 год ·

Зеленський не давав Валерій Залужний публічно виступати весь час повномасштабки, бо ж у нас один лідер, цей хлопчик в мілітарі светрику всіх перемагає. Коли постало питання закону про демобілізацію, під каток кинули Валерія Федоровича. Бо це ж військові хочуть всіх в армію загрести, це всьо тцк і генштаб, а сонцесяйний лідер за людей і ні при чому. Але головнокомандувач гідно виступив і відповів на всі питання. Честь служити під його керівництвом .
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26.12.2023 21:38 Ответить
Залужний вийшов і сказав все як є не брехав і правду не прикрашав на відмінцу від сцикливого лідора в якогов впав (рейтинг)
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26.12.2023 23:07 Ответить
А как этот мир заключить? рашка не хочет мира они бы могли давно убрать войска и договариваться
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27.12.2023 00:08 Ответить
Рашка порушує всі договори. В 14 порушила. В 22 порушила. Який сенс «заключать мір» якщо вони нароблять ракет та дронів і знову нападуть через рік-два?
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27.12.2023 01:41 Ответить
«Ми цю цифру (400-500 тис. мобілізованих) сформували на наступний рік» - не треба перекручувати, він не казав «400-500 тис мобілізованих». Він сказав що цифра на наступний рік сформована, але вона є військовою таємницею.
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27.12.2023 01:36 Ответить
Каждый будет отмораживаться : это не я , это не я.
Это типичная ситуация у партии Зеленых. Никто не хочет брать ответственость на себя. Прячутся друг за друга.

Ало очнитесь !!!
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27.12.2023 02:34 Ответить
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