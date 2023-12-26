Россияне ищут информаторов в оккупированной Феодосии после уничтожения БДК "Новочеркасск", - ЦНС
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После уничтожения БДК "Новочеркасск" в Феодосии во временно оккупированном Крыму российские захватчики начали искать в городе информаторов.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что россияне оцепили центральный район Феодосии и усилили проверку местных на улицах.
"Оккупанты ищут информаторов, которые, по их мнению, следят за портом, а также пытаются не допустить утечки информации о степени повреждения портовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.
В ЦНС подчеркнули, что такие действия оккупантов "напоминают только истерику и не влияют на реальное положение вещей".
"Россияне здесь враги и будут всегда под прицелом Сил Обороны. Каждое их действие фиксируется и передается, а средств поражения хватит на всех", - добавили в Сопротивлении.
Ранее сообщалось, что в результате атаки уничтожен крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждения".
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Так вот, больше всего информаторов и предателей среди тех, кто в 2014 году скакал как гамадрил с трёхцветной власовской тряпкой и визжал - Расея, расей и Путин введи. Ищите среди них т.к. предатели всегда удачно маскируются под своих. Так что не церемонтесь с ними, вычислили - арест - немного иголок под ногти - расстрел. И вы план вычислите и нам потом работы меньше будет.
фото є, а корабля і матросів немає, пічаль...
а раз нєт корабля, то нєт дєла с тєсьомками, кацапи, випускайте людей із буцигарні по домам
Москальня, що там поясниш… вони он, унітази та гальюни, крадуть з України!! Вялічіє їх змушує… Самі ж кажуть, Большой десантний… от і видно його, ще з далеку…
Кінь-лавр, правий, ДЛБЙБ…
Так же Игнат заявил что экипаж БДК Новочеркасск уничтожен вместе с кораблем, это приблизительно 84 человека.
1) "Азов" (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) "Константин Ольшанский" (№ 42/402?);
5) "Королев" (№ 130);
6) "Минск" (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) "Новочеркасск" (№ 142);
9) "Оленегорский горняк" (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) "Саратов" (№ 150) (пр.1171);
13) "Цезарь Куников" (№ 158);
14) "Ямал" (№ 156) - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
https://twitter.com/i/status/1739605180683805139