Россияне ищут информаторов в оккупированной Феодосии после уничтожения БДК "Новочеркасск", - ЦНС

После уничтожения БДК "Новочеркасск" в Феодосии во временно оккупированном Крыму российские захватчики начали искать в городе информаторов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что россияне оцепили центральный район Феодосии и усилили проверку местных на улицах.

"Оккупанты ищут информаторов, которые, по их мнению, следят за портом, а также пытаются не допустить утечки информации о степени повреждения портовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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В ЦНС подчеркнули, что такие действия оккупантов "напоминают только истерику и не влияют на реальное положение вещей".

"Россияне здесь враги и будут всегда под прицелом Сил Обороны. Каждое их действие фиксируется и передается, а средств поражения хватит на всех", - добавили в Сопротивлении.

Ранее сообщалось, что в результате атаки уничтожен крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждения".

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