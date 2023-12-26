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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россияне ищут информаторов в оккупированной Феодосии после уничтожения БДК "Новочеркасск", - ЦНС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

феодосія,новочеркаськ

После уничтожения БДК "Новочеркасск" в Феодосии во временно оккупированном Крыму российские захватчики начали искать в городе информаторов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что россияне оцепили центральный район Феодосии и усилили проверку местных на улицах.

"Оккупанты ищут информаторов, которые, по их мнению, следят за портом, а также пытаются не допустить утечки информации о степени повреждения портовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Куски ВДК "Новочеркасск" вокруг Феодосийского порта стали "героями" сюжета пропагандистов: "На метр в землю ушел. Представляете, какой силы был удар?". ВИДЕО

В ЦНС подчеркнули, что такие действия оккупантов "напоминают только истерику и не влияют на реальное положение вещей".

"Россияне здесь враги и будут всегда под прицелом Сил Обороны. Каждое их действие фиксируется и передается, а средств поражения хватит на всех", - добавили в Сопротивлении.

Ранее сообщалось, что в результате атаки уничтожен крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждения".

Читайте также: Игнат об ударе по ВДК "Новочеркасск" в оккупированном Крыму: Преодолеть ПВО РФ удается с помощью определенных тактических приемов и хорошего западного вооружения. ВИДЕО
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Топ комментарии
+30
***********, открою вам, тупорылым животным, одну тайну. Стойте там и слушайте сюда, именно отсюда будет проистекать.
Так вот, больше всего информаторов и предателей среди тех, кто в 2014 году скакал как гамадрил с трёхцветной власовской тряпкой и визжал - Расея, расей и Путин введи. Ищите среди них т.к. предатели всегда удачно маскируются под своих. Так что не церемонтесь с ними, вычислили - арест - немного иголок под ногти - расстрел. И вы план вычислите и нам потом работы меньше будет.
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26.12.2023 15:46
+14
За 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота россии, - глава МО Британии.

Так же Игнат заявил что экипаж БДК Новочеркасск уничтожен вместе с кораблем, это приблизительно 84 человека.
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26.12.2023 15:49
+9
Інформатор один - український народ. Всюди, де буде українець - земля буде горіти під ногами окупантів і навіть вода)))
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26.12.2023 15:52
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***********, открою вам, тупорылым животным, одну тайну. Стойте там и слушайте сюда, именно отсюда будет проистекать.
Так вот, больше всего информаторов и предателей среди тех, кто в 2014 году скакал как гамадрил с трёхцветной власовской тряпкой и визжал - Расея, расей и Путин введи. Ищите среди них т.к. предатели всегда удачно маскируются под своих. Так что не церемонтесь с ними, вычислили - арест - немного иголок под ногти - расстрел. И вы план вычислите и нам потом работы меньше будет.
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26.12.2023 15:46 Ответить
місце абсолютно те саме, що й на фото палаючого корабля на фоні кранів

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26.12.2023 15:59 Ответить
у мережі опубліковано фото знищеного руZZького корабля з матросами

фото є, а корабля і матросів немає, пічаль...

а раз нєт корабля, то нєт дєла с тєсьомками, кацапи, випускайте людей із буцигарні по домам
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26.12.2023 16:01 Ответить
"была попытка повредить БДК", "будем восстанавливать"
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26.12.2023 16:02 Ответить
Красивая фото . Шойгу где корабель ? , где шахеды ?.
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26.12.2023 18:56 Ответить
Лапатнікі-ета всьо сарока на хвастє прінєсла шо нє панятна...
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26.12.2023 15:46 Ответить
Які там інформатори, коли маємо супутник від притули та пінчука!
Москальня, що там поясниш… вони он, унітази та гальюни, крадуть з України!! Вялічіє їх змушує… Самі ж кажуть, Большой десантний… от і видно його, ще з далеку…

Кінь-лавр, правий, ДЛБЙБ…
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26.12.2023 15:48 Ответить
Хана тим двом мальчікам в трусіках шо відео зняли. 🤣
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26.12.2023 15:48 Ответить
Это Аксенов американцам продался можете начинать его пытать.
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26.12.2023 15:49 Ответить
За 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота россии, - глава МО Британии.

Так же Игнат заявил что экипаж БДК Новочеркасск уничтожен вместе с кораблем, это приблизительно 84 человека.
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26.12.2023 15:49 Ответить
20% за даними британської розвідки
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26.12.2023 16:03 Ответить
Такой пплакат - отличная бизнес - идея.
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26.12.2023 16:08 Ответить
Всього на ЧФ = було 14 БДК (10/пр.775+3/пр.1171+1/пр.11711). Мінус 2/4/7? Залишок - ?
1) "Азов" (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) "Константин Ольшанский" (№ 42/402?);
5) "Королев" (№ 130);
6) "Минск" (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) "Новочеркасск" (№ 142);
9) "Оленегорский горняк" (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) "Саратов" (№ 150) (пр.1171);
13) "Цезарь Куников" (№ 158);
14) "Ямал" (№ 156) - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
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26.12.2023 16:15 Ответить
Щеб носіїв калібрів відправили до Москви було б дуже добре
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26.12.2023 16:31 Ответить
Інформатор один - український народ. Всюди, де буде українець - земля буде горіти під ногами окупантів і навіть вода)))
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26.12.2023 15:52 Ответить
Дарагие расеяне, сообщаю имя предателя - Гоблин (он же Аксёнов). Благадарить ни нада!
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26.12.2023 15:57 Ответить
Я так вважаю що тім калаборантам хто живе поряд з портом, особливо тім у кого вікна на цю бухту виходять, настав справедливий кіздець, бо зараз фсб «безпредел» творити буде. А ви як думали крисчані? Як розповідав один колишній офіцер ВМСУ з Севастополя який зрадив і перейшов на службу до ЧФ фашистської ********* - його не тільки перевели у дупу на Тихоокеанський флот а ще й кожен раз чує за спиною шепотіння фашистськихматросів - цей капітан хохол з Криму, зрадник…
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26.12.2023 16:02 Ответить
Информатор был на капитанском мостике. Но найти его теперь по атомам будет тяжело.
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26.12.2023 16:05 Ответить
та ні, ось шикарне відео - таке враження, що прильота ракети чекали

https://twitter.com/i/status/1739605180683805139
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26.12.2023 16:13 Ответить
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26.12.2023 16:24 Ответить
в тамбов не літають самольоти та не ходять поїзди
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26.12.2023 18:32 Ответить
они сидят в Пентагоне и через спутники следят за лаптями и нам сливают
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26.12.2023 16:52 Ответить
100 процентная инфа , Аксенов вчера отзвонился в главный штаб ОБОРОНЫ Украины !!! тарахтел и очень настаивал т.к. его должны были сегодня РАЗГРУЗИТЬ !!!
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26.12.2023 16:58 Ответить
Кацапи, а не "запізно пити Боржомі"(с)?
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26.12.2023 16:59 Ответить
черкаск отвалился
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26.12.2023 17:03 Ответить
Наступний крейсєр ,,МУХОСРАНСК" !!!
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26.12.2023 17:27 Ответить
Все шо навезено з Ірану для того, щоб кошмарити Україну на новорічні свята пішло прахом. Дякуємо ВСУ.
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26.12.2023 17:40 Ответить
думаю що не все
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26.12.2023 21:39 Ответить
Ну... - вітер завжди в полі, та й дме в різні боки, бо від кацапськоЇ орди вже навіть дичина повтікала, правда миші та щури є, тож "сірість" нехай полює та їсть "сірість", бо тупе варте такої їжі. АРХ М
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27.12.2023 05:53 Ответить
 
 