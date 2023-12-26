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Штрафы до 204 тыс. грн и тюрьма: правительство предлагает усилить ответственность за уклонение от мобилизации

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

мобілізація

Кабинет Министров предлагает Раде рассмотреть законопроект об усилении ответственности за военные правонарушения.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие законопроекты №10378 и №10379 внесены Кабмином в ВР.

В частности, в проекте закона 10378 правительство предлагает ввести, что военнообязанные и резервисты, не выполнившие обязанности граждан по мобилизационной подготовке и мобилизации, по сообщению руководителя ТЦК вносятся в Единый реестр должников - и к ним применяются следующие ограничения:

- запрет выезда за границу;
- запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;
- ограничение на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения;
- ограничение права пользоваться и распоряжаться средствами и другими ценностями;
- отказ в заключении кредитного договора или договора ссуды;
- приостановка получения льгот и услуг от государства.

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Эти меры прекращаются, если гражданин выполнит обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации и руководитель ТЦК исключит его из Единого реестра должников.

Также без прохождения базовой общевойсковой подготовки или военной службы лицо не сможет попасть на государственную службу, в органы прокуратуры и полиции.

В проекте закона 10379 Кабмин предлагает существенно повысить штрафы для нарушителей правил военного учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовки и мобилизации.

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В Кодекс об админправонарушениях предлагают внести изменения:

Статья 210. Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета – влечет наложение штрафа от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. (Сейчас это от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.)

Статья 210-1. Нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации – влечет наложение штрафа на граждан и должностных лиц от 2 тысяч до 5 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (34 000 – 85 000 тыс. грн). (Сейчас это от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а за повторное такое деяние – от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан). Нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные в условиях особого периода, – влекут наложение штрафа на граждан и должностных лиц от 9 тысяч до 12 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (153 000 – 204 000 тыс. грн).

Статья 263. (...) Лица, нарушившие законодательство об обороне, воинской обязанности и военной службе, правилах военного учета, мобилизационной подготовке и мобилизации, во время действия особого периода могут быть задержаны на срок до 3 часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления личности и/или выяснения обстоятельств правонарушения – до 3 суток.

Статья 38 (...) Административное взыскание за совершение в особый период правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУАП, может быть наложено в течение 3 лет со дня его совершения или выявления.

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Также статья 336 Уголовного кодекса Украины в случае принятия предусматривает, что уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации (в частности, отказ от прохождения медицинского осмотра), на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период – карается лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.

В частности, за отказ от прохождения медосмотра призывниками предлагают установить такое наказание, как за уклонение от мобилизационного призыва.

Смотрите также: Ждем от военных и депутатов окончательный текст закона о новых правилах мобилизации, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+75
Я так розумію, що зелені імбіцили вирішили відновити кріпосне право. Тепер самодур-воєнком на місці - це боярін, а тцкашники - опричники. Мзда з рабів збільшується в рази. А хто тобі не сподобався чи щось сказав без поваги до бояріна чи опричника можна без особливих напрягів внести його ім'я на "чорну дошку", а при більшому бажанні відправити в солдати до скону. А пан НЕлох стає сонцесяйним лідером нації та божеством.
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26.12.2023 16:25
+72
а той хто закликав готуватись до шашликів зараз під дію закону про порушення оборони підлягає ?
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26.12.2023 16:25
+59
Почніть з 4-х разового ухилянта, який там членом по роялю стукав.
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26.12.2023 16:26
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А ти чо, єгєр. Мабуть з передової недозволеним смартфоном щось калякаєш.
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26.12.2023 18:47 Ответить
Естонія вже готова видавати ухилянтів. Почьокаєш у мене, коли тебе Іспанія видасть.
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26.12.2023 19:34 Ответить
Не можна на передовій телефон. Чьокай сам у себе. Якщо такий правильний.
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26.12.2023 19:43 Ответить
Такі заходи треба було вжити ще півтора року тому
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26.12.2023 18:05 Ответить
А , що там наші церковні лідори? Не хочуть висловитися? Чи , краще про правильне Різдво будуть розказувати? Чи, подачки від влади вже паралізували їм мовлення?
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26.12.2023 18:24 Ответить
А зараз багато зради!По перше , наші втрати засекретили?Чому ?Якби вони були у 5 разів менші ніж у орків , який сенс їх не давати?Адже давайте рахувати 70000 вбитими і ще близько 200000 пораненими! Це якщо порівнювати з втратами орків !Тепер рахуємо , військових близько мільйона , тобто 7% вбитими !7 зі 100! Добрий розклад!Далі 200000 пораненими , ще 20% ! І при цьому держава підтримує сім'ї вбитих , а пораненим забезпечує пристойне життя та лікування!!! У такому випадку чи ховалась би більшість від мобілізації? НІ!!!! Бо навіть я побіг , записався у ТРО в свої 55! Атепер відкинемо казочки і проаналізуємо реальний стан! Чи вірю я у 70000 вбитими? Ні , бо сформовані 12 чи 13 бригад для наступу це і є близько 50000-70000 вояків!Якщо втрати менше 30% загальні , то це ще 35-50 тис бійців у остатку! І це разом з пораненими! Щодо виплат сім'ям загиблих і допомоги держави пораненим ми усі знаємо і не із Зе-марафону!А яка ж реальність?Скільки у нас сидить у тилу і скільки воює?,Може треба змінити підхід?Кажуть на одного фронтовика мінімум 2 а то й 3 тилових , тобто на фронті 300-500 тис ! А це вже геть інша ситуація!Яка вирогідність бутит вбитим на фронті?А чи правда про наші втрати?Тобто вже іти не дуже !А якщо до цьго добавити ще відсутнісь дронів ( два роки на донатах ) , держава в особі найвеличнішого поклала на них те , чим він на роялі грав!При цьому орки нарощують виробництво і полюють ледьве не за кожним нашим!!!Щось ще поменшало бажання! Снарядів - той самий прибор що і на дронах! Зато яйця по 17 , і друзям Дерьмака гроші за бізнес на окупованих територіях!!!!Бажання все менше!!! А тепер ще уся тилова армія буде тебе виловлювати і куди слати?У тил писарем? А хто піде на фронт?Вони не підуть , бо вони вже пристроїлись у тилу і свої місця вам не віддадуть! Куди ж вам ?На фронт! А яка вирогідність там вижити , скажемо за 2 роки , навіть якщо приймуть закон про демобілізацію через 24 місяці? 50/50 - хреновий розклад!!! А ще коли говорять ,що ми з інженерними спеціальностями на нуль не шлемо , спеціалісти потрібні ппо спеціальностях , а у коментарях до закону написано , що інженерів теж можуть на нуль , бо не достатньо біомаси!!!!Так ! Я розумію ,що до нас як до біомаси ставляться , нема зубів- годен, руки- годен , дурний- годен , ти ж вояка на 3 дні! І читаєш інтерв'ю , що наша піхота під Бахмутом сточується за кілька днів!!!Вже не тільки бажання пропадає , вже хочеться таки взяти автомата і піти в атаку!!!!!На Банкову!!!! Вперед!!!І думаєш ,що з цьго користі більше буде !Бо зрадник в командуванні завдає набагато більшої шкоди , ніж 1 000 000 ухилянтів!!!Чи це не правда?? Зрадник при владі може винищити і 1 000 000 , і 10 000 000 , і набагато більше! А 1 000 000 ухилянтів , в усякому разі , не завдають прямої шкоди , а може ще й донатять на тіж таки дрони , на які керманич поклав самі знаєте що!!! Отож думай - ТЕ малята!
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26.12.2023 18:28 Ответить
Все правда. У багатьох уже накипіло...
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26.12.2023 19:24 Ответить
Якщо втрати дійсно великі, то чому ти ще не фронті, не відбиваєш атаки окупантів?
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27.12.2023 02:10 Ответить
проста бухгалтерія . На стелах фото 350 бійців що загинули на 35 тис. місто переносимо на всю Україну з 35 міл. населенням ось і середня цифра. Для коректування можемо відняти 10 відсотків. А з тиловою армією в якої ресурс вдвічі більший чим на фронті згоден на всі 100, то є ресурс недоторканих.
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27.12.2023 05:35 Ответить
Тобто хотять ще й пограбувати громадян
Людина втратила квартиру, дачу, все що в квартирі, і повина ще заплатити шалений штраф
Тільки за те що людина не може виконувати фізичні навантаження
ВЛК комісія звичайно визнає всіх придатними.
Виходить так що зараз змушують гинути
Призивають не держслужбовців, не поліцію яких предостатньо
А звичайних людей
Тобто люди повинні гинути за депутатів?
Тому немає мотивації..
Якщо призиваєте то всіх з поліцією, держслужбовцями,
Тоді народ зрозуміє що війна одна на всіх
А то одні воюють а інші -шикують
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26.12.2023 18:40 Ответить
Чверть століття назад ухилився - виїхав з України. Тепер, щоб відвідати старих батьків мушу сідати в тюрму. Долбо....
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26.12.2023 18:44 Ответить
Зашибись мля.... Еще расстрел добавьте за неявку в военкомат. Дожили. Украл миллиарды- получи ночной домашний арест. Не пришел в военкомат- получи 5 лет тюрьмы и штраф как 100 твоих зарплат. Даже у закоренелых преступников не отбирали паспорта, водительские права и недвижимость. Ну что посмеялись с рашки? Теперь получите законы еще похлеще чем на рашке. Кстати ни слова в законе о тех кто убежал за границу. У нас как всегда кто не убежал того ставим раком и за всех отдуваться будет
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26.12.2023 18:46 Ответить
А скільки заплате 4-ти ухилянт БоневтікБонапартович?
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26.12.2023 18:46 Ответить
Чи буде це стосуватися олігархів та їхніх дітей, та їх нерухомості?
Чи буде це стосуватися Кварталу-95?
Чи одні будуть заробляти та будуть здоровим, а інші на морально-вольових тягнути все мають?
Таке посилення покарань, без змін в підходах до ведення війни, як на мою думку, призведе до повної недовіри до військово-політичного керівництва країни.
Добровольці закінчились.
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26.12.2023 19:11 Ответить
А уряда взагалі є хоч якась відповідальність..? Чи тільки ухилянти, фільтрація, вороги народу. Ми вже це чули від недомірка сталіна у 37 році.
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26.12.2023 19:17 Ответить
Треба прийняти на рівні закону, чиновники, в умовах воєнного стану, не можуть займати свої посади якщо їх діти не служать в Силах Оборони!
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26.12.2023 19:59 Ответить
приймаеться...
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26.12.2023 20:24 Ответить
......
Ось для чого потрібна мобілізація - в першу чергу захищати награбоване майно
кінець цитати
...
О ! ! !
здається починає доходити що до чого
....
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26.12.2023 22:06 Ответить
Вони числитимуться в тилу і будуть жити як зазвичай.
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27.12.2023 03:11 Ответить
ну що ж якщо так то так- а паралельно ГОТОВИМ списки ВСІХ-держслужбовців...., иловиків- митарів, і всіеї різної чиновницької ШЕЛУПЕНІ..., а також всіх отприсків наших держморд....- якщо всіх то всіх..., і тільки так...
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26.12.2023 20:23 Ответить
Обмеження на право користуватися й розпоряджатися коштами й іншими цінностями - до свидания, банковская система.
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26.12.2023 20:29 Ответить
До побачення демократія і приватна власність!
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26.12.2023 20:38 Ответить
Это глобально. А здесь и сейчас народ побежит снимать наличку с банковских счетов.
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27.12.2023 04:12 Ответить
Все вирішено! Офіційно в Україні 850 тисяч мисливців, з ліцензіями на зброю, ******* стріляти і все таке.
Спочатку хай вони, а вже потім я, коли артрозно потренуюсь зі шваброю.
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26.12.2023 20:41 Ответить
Та не, лучше уже дождитесь пока Кошовой пойдет.
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26.12.2023 23:57 Ответить
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26.12.2023 21:07 Ответить
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26.12.2023 21:18 Ответить
Дії зе-влади спрямовані на те, щоб справити враження протистояння двох диктатур, а не демократії і диктатури. І таким чином нівелювати образ України, як форпоста цивілізації. Тобто, не боротьбу Добра і Зла, а таке собі протистояння умовного Ірану-Іраку.
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26.12.2023 21:35 Ответить
А де логічна стаття з пожиттєвим строком за будь-які корупційні дії під час мобілізації ? І взагалі за будь-яку корупцію під час війни ? Зелений скот явно уявив себе ********** на улусі і явно напрошуються на "прорідження" своїх рядів
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26.12.2023 21:56 Ответить
Шукайте на Вікіпедії статтю Чорнопіджачники і дочитуйте до кінця. Там є приклад, коли навіть радянський хірург в 1943 дивувався, що мобілізували людину з інвалідністю . Це воно.
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26.12.2023 22:00 Ответить
204 тисячі гривень - трохи більше як 5 тисяч доларів. Думаю, що черга тих, хто здатен і хоче заплатити цю суму, буде немаленька..
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26.12.2023 22:21 Ответить
Тепер офіційно: одна диктаторська помийка воює з іншою диктаторською помийкою за кольори прапора. Або так або влада виконує оманський договорняк і максимально закручує гайки, щоб народ сприйняв закінчення війни на любих умовах як божу благодать.
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26.12.2023 22:39 Ответить
а под залог почему нельзя выйти?где от кабмина коррупционерам ******** не залог, а петля на шею во время вп....................................или снова оп ермак науказывал шмыгалю??????????
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26.12.2023 22:44 Ответить
А дезертири сплять спокійно. Їх це не бентежить.
Вранці - море, пляж, ввечері - ресторація.
І так кожен день.
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26.12.2023 23:01 Ответить
Запомніть одне: сьогодні Зеленський відправить усіх чоловіків на фронт , а завтра відправить наших жінок і дітей !!! І підготовка до мобілізації всих жінок триває. Поки що був вкид, далі в кінці 2024 на початку 2025 вони приймуть закон мобілізації жінок і призовний вік зменшать !!!

Люди пора щось робити
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26.12.2023 23:45 Ответить
Как обычно, маларосы здесь не пойдут, пока добрые волшебники не посадят Зеленского и не отправят на фронт Кошового. Не идите, кацап до вас сам прийдет.
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27.12.2023 00:01 Ответить
И пока такие как ты забугорные патриоты будут мобилизовать всех кроме себя.Давай рюкзак на плечи и вперед нех ныкатца по гамериках.ТЫ ЗАПИСАЛСЯ ДОБРОВОЛЬЦЕМ!
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27.12.2023 01:56 Ответить
Да уж, смеялись с кацапни, а теперь полностью косплеят их законы
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27.12.2023 00:06 Ответить
Военкомы потирают руки, они теперь не виллы в Испании покупать будут, а острова и яхты )))
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27.12.2023 00:16 Ответить
Хай той "уряд" з себе і почне, морди хахлячі, тілкьі на льоту перевзуваються.

Бруківка і тенісні корди їм нада ****, замість машин і дронів які просять ЗСУ.
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27.12.2023 00:22 Ответить
Я проти таких драконівських законів, простий українець не зможе заплатити такі штрафи, і тюрми будуть переповнені
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27.12.2023 06:53 Ответить
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