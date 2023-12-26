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Марьинки уже не существует, наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

марьинка

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Марьинки в Донецкой области уже не существует. Город обороняли почти два года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы защищаем каждый клочок нашей земли. Каждый клочок. Но когда на этом узком клочке вражеские снаряды начинают перекапывать это место вместе с камнями, с землей, с нашими бойцами, жизнь наших бойцов нам важнее", - сказал он, добавив, что оборона Марьинки длилась почти два года, но ее уничтожали "улица за улицей, дом за домом".

"По состоянию на сегодняшний день наши войска еще находятся в северной части. Наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта. Но я могу сказать, что этого населенного пункта уже не существует", - добавил главнокомандующий.

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По словам Залужного, российские войска действовали в Марьинке, как и в Бахмуте Донецкой области.

"Уничтожаются улица за улицей, квартал за кварталом, закапываются наши бойцы. ... То, что мы сейчас отошли на окраину Марьинки, а в некоторых местах оборудовались за Марьинкой, мне кажется, - нет ничего такого, что может вызвать общественный резонанс. Ее (Марьинки. - Ред.) нет. К сожалению", - добавил Залужный.

Напомним, 25 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе диктатору Путину заявил о якобы полном захвате Марьинки. В Силах обороны заявили, что говорить о полном захвате города некорректно.
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Топ комментарии
+17
Перекладу на український твій коментар - кацапський тролінг. "Станом на сьогоднішній день наші війська ще знаходяться у північній частині. Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом."
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26.12.2023 16:26
+7
В предыдущей новости я тебе уже писал что таких пропагандистов как ты нужно находить и наказывать по полной. Теперь я понял что это слишком мягко, расстрел на месте. Сейчас идет война на уничтожения украинской нации. Абсолютный геноцид. Тебя мразоту нужно найти и расстрелять!
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26.12.2023 16:29
+7
Мар'їнки вже не існує

Зате існує земля під нею, наша територія.
Яку здали.
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26.12.2023 16:39
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Перекладу на український твій коментар - кацапський тролінг. "Станом на сьогоднішній день наші війська ще знаходяться у північній частині. Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом."
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26.12.2023 16:26 Ответить
В предыдущей новости я тебе уже писал что таких пропагандистов как ты нужно находить и наказывать по полной. Теперь я понял что это слишком мягко, расстрел на месте. Сейчас идет война на уничтожения украинской нации. Абсолютный геноцид. Тебя мразоту нужно найти и расстрелять!
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26.12.2023 16:29 Ответить
тьху на тебя и на твои говно песни кацапские
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26.12.2023 16:37 Ответить
"Костік" якщо руйнування то мета рашистів, то це вони отримають і у власній країні, і навіть не внаслідок війни на теренах Московії (т.з. "роССії"), а внаслідок їх власної діяльності! Тож ТАКІЙ "перемозі" нехай радіють, а ми б'ємося ЗА ЖИТТЯ ТА ПОБУДОВУ усього найкращого!!!
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26.12.2023 16:40 Ответить
Бовдур тебе для чого написав пан Залужний,шо селища вже не існує і він не збирається класти людей за раді хотелок банди гопніков в офісі президента і урода квартального.І уся попитка його зняти буде коштувати життя не воінам а кацапськой нечісті у опг презідента.
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26.12.2023 16:44 Ответить
Ага . В результаті - молнієносной двухлєтнєй аперациі проведьонной маршалом олєньїх войск - с шойгу .
 ЗСУ вже тривалий час контролювали лише околиці Мар'їнки , то ж всі розуміли що її захоплення було лише справою часу . Схоже сьогодні - він і настав . Ніякої зради тут немає . ЗСУ і так перевершили всі прогнози по її утриманню . Кацапи її разів 10 вже брали " язиком " .
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26.12.2023 16:59 Ответить
Чому саме захоплення було справою часу, а не визволення?
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26.12.2023 20:03 Ответить
Тому що у кацапів в тому районі перевага у всьому , мінімум втричі . А в нас ще й дефіцит снарядів .
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26.12.2023 20:10 Ответить
Може здатися цинічним. Але правда зазвичай саме така. Інший варіаниют - стати Арєстовічем.
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26.12.2023 16:32 Ответить
Якщо хтось колись грав у військові стратегічні ігри, котрі нібито створені на основі подій 2-ї світової війни, на ПК то знає, що саме там пропонується, як найвигідніша для наступу із мінімальними втратами юнітів, тактика суцільного руйнування, але то у грі, і судячи з усього по цим іграм рашисти будували своє бачення війни, але забули що у 21 сторіччі все зовсім інакше аніж було у часи 2-ї світової війни і технології дозволяють як оборонятися так і наступати з меншими втратами людей за рахунок більшої влучності озброєння. Тож це тотальне знешкодження усього що опирається рашистам їм не допоможе, а лише збільшить рахунок котрий їм нададуть, після їх програшу, за усі злочини що вони скоїли! До віку суки не розрахуються!!!
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26.12.2023 16:37 Ответить
Але коли на цьому вузенькому клаптику ворожі снаряди починають перекопувати це місце разом із камінням, із землею, із нашими бійцями, життя наших бійців нам важливіше"
"Знищуються вулиця за вулицею, квартал за кварталом, закопуються наші бійці. Джерело: https://censor.net/ua/n3463880

А телемарафон віщає про м'ясні штурми і втрати 1:8.
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26.12.2023 16:39 Ответить
Ага. Тільки мобілізовують вже, навіть, інвалідів, у нас, а не в них...
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26.12.2023 20:05 Ответить
Мар'їнки вже не існує

Зате існує земля під нею, наша територія.
Яку здали.
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26.12.2023 16:39 Ответить
Здав ЗЕ зісвоїм офісом.
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26.12.2023 16:46 Ответить
Смисл тримати її за рахунок життів наших захисників, якщо ворожі снаряди починають перекопувати це місце разом із камінням, із землею, із нашими бійцями? Я б зрозумів вас, якщо б ви там тримали захист. На дивані легко тримати захист. За чужий рахунок. Залужний як завжди правий.
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26.12.2023 16:49 Ответить
Ну так не він же там, йому по барабану.
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26.12.2023 16:56 Ответить
Територія України, на якій нещодавно існував український населений пункт Марʼїнка змінилася. Марʼїнки, як українського населеного пункту, з усією інфраструктурою та населенням на цій території більше не існує. Вона повністю зруйнована рашистами.
Одна справа, коли ЗСУ захищають людей та населений пункт, друга справа захист ділянки української землі, вкритої купою будівельного сміття. Втрати, які ЗСУ вимушені зараз нести для захисту території колишнього населеного пункту, очевидно більше не є доцільними і не є допустимими, бо він зруйнований, разом із оборонними спорудами. Чи означає виведення о.с. ЗСУ з території Марʼїнки її втрату? Мова може йти тільки про втрату контролю силами о.с. ЗСУ, дислокованими на цій ділянці, але не про втрату вогневого контролю над ділянкою нашої території, на якій вже немає Марʼїнки. Марʼїнку, як населений пункт, було втрачено раніше, як тільки її зруйнували рашисти. Щодо збереження нашого контролю над цією ділянкою території, то він може забезпечуватися віддалено, вогневими засобами, і не завжди є військова необхідність утримувати на цій території о.с. ЗСУ. Наш військовий контроль над територією Марʼїнки мабуть відбудеться тоді, коли ворог буде нездатний наносити вогневе ураження нашим обʼєктам та о.с. ЗСУ, дислокованим на цій ділянці української землі.
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26.12.2023 19:25 Ответить
Так захистили, що вже не існує.
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26.12.2023 16:44 Ответить
Піди і захисти краще.
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26.12.2023 16:56 Ответить
От Марьинки до Курахова, по моему, километров 15........
А в Курахово ТЕС большая......

Мда....
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26.12.2023 16:45 Ответить
Це ти про себе? Бо міста знищуються рашистами, і українці знищуються ними ж. Чи ти вважаєш, що армією ніхто з кабінетів не повинен керувати? Ну, тобто, яка армія? Який відпір агресору? Усім загорнтатись у білі простирадла і мовчки повзти на кладовище? Ти ж, **** проросійська, по собі усіх не рівняй
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26.12.2023 17:02 Ответить
Тактика рашистів - створити непридатну до проживання територію. Окей - від кордону буде 100 кілометрова контрольна смуга. І Харків, який за 42 км від кордону, треба переносити в інше місце, інакше і його не буде. Це за умови, якщо #уйло буде правити вічно, звичайно. Тому що кацапам взагалі-то по#уй на ту денацифікацію - більшість з них навіть вимовити це слово не здатні, не те, щоб зрозуміти, що це?
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26.12.2023 16:57 Ответить
"дякую" мосКАЛям, "дякую" зеленському....
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26.12.2023 17:07 Ответить
Ты что, больной или тебя уронили ?
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26.12.2023 17:24 Ответить
где то убывает ,а где то прибывает
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26.12.2023 17:23 Ответить
нигде не прибывает
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26.12.2023 21:31 Ответить
Поверніть бойових генералів Муженко, Кривоніс, Галушко до Генштабу, поки не пізно.
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26.12.2023 17:38 Ответить
Фашисти прийшли на українську землю, щоб усе знищити, російський гітлер спочатку сказав, - Я вам покажу "декоммунизацию"!
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26.12.2023 17:47 Ответить
Військові кореспонденти Кацапстану хваляться захопленням руїн Марьянки.
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26.12.2023 18:05 Ответить
И шо?
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26.12.2023 19:00 Ответить
Господи.дай энерию силы Залужнуму и нашим воинам!!!
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26.12.2023 18:26 Ответить
Так ведь и Авдеевки тоже нет уже. Неужели и правда кто то думает, что однажды заработает всем известный там коксохимзавод? А людей профессионалов где брать? С Азии? Или с Хмельницкой обл? Забываем! Это всё было и тем более станет дотационным. Та если бы только то что назвал!
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26.12.2023 18:26 Ответить
Смысл сказанного Залужным в том, что наши укрепления в Марьинке, фортификации, кацапы уничтожили. Два года долбили мясом и железом, и в конце концов, уничтожили.
Оставлять солдат в наспех вырытых окопах и блиндажах - равно увеличить потери в разы.
Потому командование приняло логичное и правильное решение - отвести солдат на заблаговременно подготовленные рубежи.
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26.12.2023 18:28 Ответить
І шо, війскові знов копали укріпрайьони своїми руками та лопатами. Деж техніка, пан Залужний? Там де і дрони - у майбутьньому.
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26.12.2023 20:18 Ответить
 
 