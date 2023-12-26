Марьинки уже не существует, наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта, - Залужный
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Марьинки в Донецкой области уже не существует. Город обороняли почти два года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Мы защищаем каждый клочок нашей земли. Каждый клочок. Но когда на этом узком клочке вражеские снаряды начинают перекапывать это место вместе с камнями, с землей, с нашими бойцами, жизнь наших бойцов нам важнее", - сказал он, добавив, что оборона Марьинки длилась почти два года, но ее уничтожали "улица за улицей, дом за домом".
"По состоянию на сегодняшний день наши войска еще находятся в северной части. Наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта. Но я могу сказать, что этого населенного пункта уже не существует", - добавил главнокомандующий.
По словам Залужного, российские войска действовали в Марьинке, как и в Бахмуте Донецкой области.
"Уничтожаются улица за улицей, квартал за кварталом, закапываются наши бойцы. ... То, что мы сейчас отошли на окраину Марьинки, а в некоторых местах оборудовались за Марьинкой, мне кажется, - нет ничего такого, что может вызвать общественный резонанс. Ее (Марьинки. - Ред.) нет. К сожалению", - добавил Залужный.
Напомним, 25 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе диктатору Путину заявил о якобы полном захвате Марьинки. В Силах обороны заявили, что говорить о полном захвате города некорректно.
Пожалуйста, подождите...
ЗСУ вже тривалий час контролювали лише околиці Мар'їнки , то ж всі розуміли що її захоплення було лише справою часу . Схоже сьогодні - він і настав . Ніякої зради тут немає . ЗСУ і так перевершили всі прогнози по її утриманню . Кацапи її разів 10 вже брали " язиком " .
"Знищуються вулиця за вулицею, квартал за кварталом, закопуються наші бійці. Джерело: https://censor.net/ua/n3463880
А телемарафон віщає про м'ясні штурми і втрати 1:8.
Зате існує земля під нею, наша територія.
Яку здали.
Одна справа, коли ЗСУ захищають людей та населений пункт, друга справа захист ділянки української землі, вкритої купою будівельного сміття. Втрати, які ЗСУ вимушені зараз нести для захисту території колишнього населеного пункту, очевидно більше не є доцільними і не є допустимими, бо він зруйнований, разом із оборонними спорудами. Чи означає виведення о.с. ЗСУ з території Марʼїнки її втрату? Мова може йти тільки про втрату контролю силами о.с. ЗСУ, дислокованими на цій ділянці, але не про втрату вогневого контролю над ділянкою нашої території, на якій вже немає Марʼїнки. Марʼїнку, як населений пункт, було втрачено раніше, як тільки її зруйнували рашисти. Щодо збереження нашого контролю над цією ділянкою території, то він може забезпечуватися віддалено, вогневими засобами, і не завжди є військова необхідність утримувати на цій території о.с. ЗСУ. Наш військовий контроль над територією Марʼїнки мабуть відбудеться тоді, коли ворог буде нездатний наносити вогневе ураження нашим обʼєктам та о.с. ЗСУ, дислокованим на цій ділянці української землі.
А в Курахово ТЕС большая......
Мда....
Оставлять солдат в наспех вырытых окопах и блиндажах - равно увеличить потери в разы.
Потому командование приняло логичное и правильное решение - отвести солдат на заблаговременно подготовленные рубежи.