Война в 2024 году будет отличаться технологически, самое главное - сохранить людей, - Залужный

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что 2024 год будет отличаться от 2023 года изменениями технологий ведения войны.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"2024 год не просто будет отличаться, он должен отличаться, иначе нас ждет то, о чем я писал в статье. Соответственно мы эти проблемы нашли, и нашли уже где-то 90% решений этих вопросов, которые нужно будет обязательно решить, чтобы в следующем году действовать более эффективно и самое главное - сохранить людей", - подчеркнул Залужный.

Он отметил, что по этому поводу с Украиной абсолютно согласились партнеры, которые также интересовались этим вопросом.

"Поэтому могу вас заверить, что следующий год будет отличаться... Мы по крайней мере для этого все делаем", - добавил главнокомандующий ВСУ.

При этом Залужный отметил, что вынужден констатировать: противник не отстает от ВСУ. В последние дни продолжается достаточно мощное противостояние с использованием различных технологий.

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