Война в 2024 году будет отличаться технологически, самое главное - сохранить людей, - Залужный
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что 2024 год будет отличаться от 2023 года изменениями технологий ведения войны.
Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"2024 год не просто будет отличаться, он должен отличаться, иначе нас ждет то, о чем я писал в статье. Соответственно мы эти проблемы нашли, и нашли уже где-то 90% решений этих вопросов, которые нужно будет обязательно решить, чтобы в следующем году действовать более эффективно и самое главное - сохранить людей", - подчеркнул Залужный.
Он отметил, что по этому поводу с Украиной абсолютно согласились партнеры, которые также интересовались этим вопросом.
"Поэтому могу вас заверить, что следующий год будет отличаться... Мы по крайней мере для этого все делаем", - добавил главнокомандующий ВСУ.
При этом Залужный отметил, что вынужден констатировать: противник не отстает от ВСУ. В последние дни продолжается достаточно мощное противостояние с использованием различных технологий.
Пожалуйста, подождите...
а) проти живої сили і неброньованої техніки - fpv-дрони з термобаричними осколковими зарядами;
б) проти броньованої техніки - fpv-дрони з кумулятмвними зарядами;
в) проти засобів ураження за п.п. "а" і "б" - ************ просунуте обладнання РЕБ.
Формування 500 тисячної Резервної армії до кінця 2024-го року, як вбачається, потрібна для вирішення наступних завдань:
1) поповнення лав захисників взамін вибулих через загибель і важкі поранення;
2) наявність сил і засобів для формування ударних угрупувань на той вирадок, коли вдасться нейтралізувати авіацію супротивника, щоби далі форсувати Дніпро великими силами і наступати на Скадовськ, ЗАЕС та Мелітополь із заходу;
3) сама-по-собі наявність півмільйонної Резервної української армії деморалізує ворога, показуючи безперспективність його зусиль. Й водночас дає чіткий сигнал союзникам примножити військову і фінансову допомогу Україні.
а) проти живої сили і неброньованої техніки - мобілізовані з автоматами
б) проти броньованої техніки - мобілізовані з джавелінами
в) для засобів ураження за п.п. "а" і "б" - ************ просунута мобілізація з блокопостами і електронними повістками.
Або простіше кажучи: "якщо нічого з цього не вийде - то я це також передбачив, вмиваю руки"
Чиста правда!
Свята правда!
Взагалі-то значно переважає, а не просто не відстає.
Як платити такі гроші офісним щурам - так на це в державі гроші є, і ніхто не кіпішує...