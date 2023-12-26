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Война в 2024 году будет отличаться технологически, самое главное - сохранить людей, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что 2024 год будет отличаться от 2023 года изменениями технологий ведения войны.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"2024 год не просто будет отличаться, он должен отличаться, иначе нас ждет то, о чем я писал в статье. Соответственно мы эти проблемы нашли, и нашли уже где-то 90% решений этих вопросов, которые нужно будет обязательно решить, чтобы в следующем году действовать более эффективно и самое главное - сохранить людей", - подчеркнул Залужный.

Он отметил, что по этому поводу с Украиной абсолютно согласились партнеры, которые также интересовались этим вопросом.

"Поэтому могу вас заверить, что следующий год будет отличаться... Мы по крайней мере для этого все делаем", - добавил главнокомандующий ВСУ.

При этом Залужный отметил, что вынужден констатировать: противник не отстает от ВСУ. В последние дни продолжается достаточно мощное противостояние с использованием различных технологий.

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Топ комментарии
+14
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26.12.2023 16:41
+11
найголовніше - зберегти людей

Чиста правда!
Свята правда!
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26.12.2023 16:35
+8
Я пропоную всій країні ставати на військові рейки і фігарити суто на перемогу якщо вже пішла така пляска. Щоб у ново нагребених був залізний тил, озброєння, по три бетонні лінії оборони і тд. А не тупі мясні батальйони.
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26.12.2023 16:40
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Правила форума Совет форумчан
В Рашке каждый месяц !!!добровольно !!! набирают по 20 000 человек. Как ты предлагаешь действовать Украине в такой ситуации? Ты предлагаешь капитуляцию?
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26.12.2023 16:35 Ответить
И накуя ты мне пишешь то что всем и так известно. Ты что предлагаешь? Ты предлагаешь капитуляцию?
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26.12.2023 16:40 Ответить
Я пропоную всій країні ставати на військові рейки і фігарити суто на перемогу якщо вже пішла така пляска. Щоб у ново нагребених був залізний тил, озброєння, по три бетонні лінії оборони і тд. А не тупі мясні батальйони.
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26.12.2023 16:40 Ответить
и самое главное социальные гарантии для мобилизованных))которых нет от слова совсем!!!!
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26.12.2023 17:45 Ответить
Тактику бойових дій змінять:
а) проти живої сили і неброньованої техніки - fpv-дрони з термобаричними осколковими зарядами;
б) проти броньованої техніки - fpv-дрони з кумулятмвними зарядами;
в) проти засобів ураження за п.п. "а" і "б" - ************ просунуте обладнання РЕБ.
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26.12.2023 16:32 Ответить
А 500 тисяч терміново набирають, бо нема кому мільйоном фпв дронів рулить, вірно розумію?)
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26.12.2023 16:35 Ответить
Ні. Оператори дронів у своїй переважній більшості - це так би мовити мобілізовані добровольці, якщо під доброю волею розуміти внутрішнє переконання йти на війну свідомо за першою вимогою, не ухиляючись у різний спосіб.
Формування 500 тисячної Резервної армії до кінця 2024-го року, як вбачається, потрібна для вирішення наступних завдань:
1) поповнення лав захисників взамін вибулих через загибель і важкі поранення;
2) наявність сил і засобів для формування ударних угрупувань на той вирадок, коли вдасться нейтралізувати авіацію супротивника, щоби далі форсувати Дніпро великими силами і наступати на Скадовськ, ЗАЕС та Мелітополь із заходу;
3) сама-по-собі наявність півмільйонної Резервної української армії деморалізує ворога, показуючи безперспективність його зусиль. Й водночас дає чіткий сигнал союзникам примножити військову і фінансову допомогу Україні.
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26.12.2023 16:55 Ответить
Уявив собі пілота сушки, який настільки деморалізований наявністю 500-тисячної армії резерву, що замість кидатися кабами по ним, розплакався і полетів назад на родіну.
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26.12.2023 17:25 Ответить
Хочеться сподіватись, що до того часу, як постане 500 тисячна Резервна армія України рашистські пілоти, що схочуть підлетіти до ЛБЗ ближче ніж на 80-100 км переведуться.
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26.12.2023 17:32 Ответить
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26.12.2023 19:19 Ответить
Реальність:
а) проти живої сили і неброньованої техніки - мобілізовані з автоматами
б) проти броньованої техніки - мобілізовані з джавелінами
в) для засобів ураження за п.п. "а" і "б" - ************ просунута мобілізація з блокопостами і електронними повістками.
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26.12.2023 16:35 Ответить
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26.12.2023 17:47 Ответить
Ні і звісно старі добрі касетні снаряди.
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26.12.2023 16:38 Ответить
Ключова фраза: "він має відрізнятись, бо інакше нас чекає те, про що я писав у статті"
Або простіше кажучи: "якщо нічого з цього не вийде - то я це також передбачив, вмиваю руки"
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26.12.2023 16:32 Ответить
Я сподіваюсь що наш Генштаб, таки зрозумів, що потрібно просити "технології" а не "300 танків" та "18 млн" снарядів.
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26.12.2023 16:33 Ответить
Снаряди потрібні завжди. Чім більше , тім краще.
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26.12.2023 20:33 Ответить
Я проти цього не спорю, але коли просять 18 млн снарядів на рік, то це утопія, бо ніхто не задовільнить таке прохання. й до того ж це більше ніж річне виробництво снарядів у всьому світі разом
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27.12.2023 08:32 Ответить
найголовніше - зберегти людей

Чиста правда!
Свята правда!
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26.12.2023 16:35 Ответить
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26.12.2023 16:41 Ответить
При цьому Залужний зазначив, що змушений констатувати: противник не відстає від ЗСУ.

Взагалі-то значно переважає, а не просто не відстає.
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26.12.2023 16:55 Ответить
Уже не раз читал цифры, что только от мобилизации полицаев, депутатов, и таможенников можно набрать 300 000 чел. Только главклоун не хочет этих трутней отправлять на фронт....
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26.12.2023 17:16 Ответить
Найголовніше не просто п*діти що найголовніше зберегти людей, а щось для цього робити. Під час літнього наступу так "берегли" людей що тепер потрібна нова мобілізація
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26.12.2023 17:44 Ответить
Киньте людям зарплату від 100 тисяч на місяць, і стоятиме черга і не треба нікого ловити.
Як платити такі гроші офісним щурам - так на це в державі гроші є, і ніхто не кіпішує...
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26.12.2023 18:51 Ответить
А поранених , виводять з пів за штата , та платять 950 гривен. Сором якийсь.
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26.12.2023 20:37 Ответить
Мої побратими зараз в "інвалідській роті" (т.з "тюрмі") - їм платять 0,00 гри. (НОЛЬ ЦІЛИХ НОЛЬ ДЕСЯТИХ).
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26.12.2023 22:16 Ответить
 
 