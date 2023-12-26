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война (46904) Авдеевка (2216) Залужный (534)

За 2-3 месяца РФ может сделать с Авдеевкой то, что произошло с Бахмутом, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

авдіївка

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Авдеевку будут оборонять столько, сколько хватит сил.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Ведение боевых действий подчиняется своим законам, которые действуют независимо от того, нравится это командирам, политикам или журналистам. Когда противник наносит огневое поражение с применением большого количества снарядов - эти снаряды приносят свой результат. Они разбивают здания, они убивают солдат, соответственно происходит то, что происходит.

У противника сегодня есть такая возможность, концентрировать свои силы, в частности артиллерию, авиационные средства на том или ином направлении. Они могут сделать так, что через 2 или 3 месяца с городом (Авдеевкой. - Ред.) будет то, что произошло с Бахмутом", - отметил главком.

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По словам Залужного, "нам дорог каждый клочок нашей земли".

"Мы будем обороняться ровно столько, сколько у нас хватит сил для того, чтобы это сделать. Если сил будет недостаточно, и мы будем видеть, что лучше сохранить людей, конечно, мы такое решение примем. Сохраним людей, а потом отвоюем это. Это будет зависеть от ситуации. Вокруг этого не нужно делать что-то из того, что издалека напоминает шоу".
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Топ комментарии
+23
А ведь Залужный просил еще летом строить эшелонированные укрепления, а не трындеть про контнаступ с каждого утюга. Теперь это все делаем зимой.
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26.12.2023 16:45
+16
А як мобілізація 500к людей це зупинить? КАБи будемо збивати людьми?
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26.12.2023 16:44
+15
Спрашивайте у этого гения. Ему нужна была Горловка

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26.12.2023 16:49
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Зрадофіли..фас
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26.12.2023 16:43 Ответить
Люблю я вас, одноразовые резиноизделия. Высралось, ну и как, полегчало?
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26.12.2023 17:27 Ответить
Коли противник завдає вогневе ураження із застосуванням великої кількості снарядів - ці снаряди приносять свій результат. Вони розбивають будівлі, вони вбивають солдат, відповідно відбувається те, що відбувається.
У противника на сьогодні є така можливість, концентрувати свої сили, зокрема артилерію, авіаційні засоби на тому чи іншому напрямку. Джерело: https://censor.net/ua/n3463886

Але телемарафон віщає про м'ясні штурми і втрати 1:8.
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26.12.2023 16:43 Ответить
А як мобілізація 500к людей це зупинить? КАБи будемо збивати людьми?
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26.12.2023 16:44 Ответить
Залужний про мобілізацію 400-500 тис. осіб: Військове командування запит на цифри не робило. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/n3463851
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26.12.2023 16:46 Ответить
Послухай його уважно саме пряму цитату, відео є. Він якраз непрямо підтвердив, що запит таки був
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26.12.2023 16:47 Ответить
Dalbaiob , tak eta na ves sleduishii god , a ni gopom i srazu !
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26.12.2023 16:51 Ответить
І що? Що це змінює? Як це КАБи збивати допопоже, де знайти техніку на таку кількість людей? А ти там вже готуйся русню зустрічати у Латвії.
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26.12.2023 16:56 Ответить
Ну как-то же сейчас сбили? Раз КАБы на Херсон и Одессу больше не падают. И это без F-16
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26.12.2023 17:23 Ответить
А могли б уже рік не падати.
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26.12.2023 18:13 Ответить
Могли бы вообще не начинать падать. Но для этого на выборах 2019 нужно было думать головой, а не жопой.
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26.12.2023 19:05 Ответить
Це не до мене. Тільки я думаю, що війна була б незалежно від президента. До того все йшло.
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26.12.2023 19:23 Ответить
***** нападает в периоды максимальной слабости государственных институтов. Так было в 2014 Януковича, так и с 2022 Зеленского. Мысли ***** перед большим вторжением в Украину -
"Я таких дол@ое@ов на своем веку уже не застану. Либо сейчас, либо уже никогда."
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26.12.2023 20:07 Ответить
От саме на відео Генерал і сказав, що запиту не було, а були розрахунки потреби на наступний рік з урахуванням можливих ситуацій. Те, що він озвучив ці цифри на Ставці нетряпки теж не є запитом, а лише одним з можливих варіантів розвитку подій. Те, що верховний боневтік на своїєму шоу 19 грудня озвучив ці цифри, чим розкрив військову таємницю - то вже інша тема.

Щоб було зрозуміліше, спробую навести анологію:
я планую якісь будівельні роботи і розраховую (орієнтовно) кількість будівельних матеріалів. Але ця цифра може змінитись в залежності від ґрунтів, де я буду будувать, від відносин з сусідами, які будують поруч, від того, що саме будують сусіди, від побажань дружини, у якої з'явиться нова ідея і т.д. Тому кількість може змінитись як в більший, так і в менший бік. Якось так.
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26.12.2023 17:13 Ответить
Vot atkuda takie .....tut razmnozhaietsa ? Ti udeli bolshe vnimania polnomu izucheniu infi , i mozg vazmi v ruki !
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26.12.2023 16:50 Ответить
А ведь Залужный просил еще летом строить эшелонированные укрепления, а не трындеть про контнаступ с каждого утюга. Теперь это все делаем зимой.
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26.12.2023 16:45 Ответить
Тобі із-за океану виднше.
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26.12.2023 16:48 Ответить
У нас немає зараз ефективної зброї проти КАБів. Тільки Ф-16 допоможе. КАБи зараз це 80 відсотків обмеженого успіху русні
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26.12.2023 16:49 Ответить
Спрашивайте у этого гения. Ему нужна была Горловка

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26.12.2023 16:49 Ответить
Схоже, Зелений прищ доперемагався до повного п*здецю.
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26.12.2023 17:08 Ответить
Он решил, что образование на сцене квартала намного круче военных институтов и академий.
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26.12.2023 17:20 Ответить
Якби ж тільки він. Зе - уряд , Зе-депутати також недоуки із платних форм навчання в університетах на базі колишніх ПТУ.
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26.12.2023 17:49 Ответить
НАТО оконфузило Кремль: альянс больше готов к войне чем ожидали на болотах
https://www.youtube.com/watch?v=PsNzFFgV8GY
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26.12.2023 16:45 Ответить
Слід тільки уточнити - ми здаємо не Бахмут Мар'їнку Авдіївку чи Попасну їх вже і так не існує ми здаємо українську Землю!
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26.12.2023 16:56 Ответить
Потім відвоюєм. Потім це коли? Колись? У москалів завжди буде більше снарядів які робитимуть те що роблять. Краще б заявив про тотальну мобілізацію будівельної техніки яка день і ніч працює принаймні в Хмельницькому на спорудженні багатоповерхівок приватними фірмами(не для біженців а на продаж). Тоді була б надія що ворог не подолає бетоновані укріпрайони на кшталт москальських показаних у відео Бутусова А так через 2-3 місяці будемо слухати про чергове місто яке розбите ворогом і тому змушені з нього відійти щоб зберегти солдат. Солдат бережуть мудре планування генералів та капітальні ДОТи а не молитви в церквах та заклинання в телевізорах.
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26.12.2023 17:00 Ответить
Он не уполномочен сейчас мобилизировать никакую технику. Генштаб и главком - это не МО.
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26.12.2023 17:24 Ответить
В нього немає таких повноважень.
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26.12.2023 17:30 Ответить
ЗСУ не вистачає снарядів, Байден міг би їх дати, але для цього треба закрити кордон США (вимога республіканців), а цього Байден не хоче. Ось такі пріоритети. У підсумку Байден здає і США, і Україну.
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26.12.2023 17:42 Ответить
Байден не дає, тому що не посадили Рєзнікава та Єрмака. Тому, що 50 відсотків викрадається діючою владою. А можливо і більше.
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26.12.2023 18:37 Ответить
...Люди ( наші хлопці) , навіть для Залужного, за його висловленням, не мають значення..(((...
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26.12.2023 17:56 Ответить
"Мы будем обороняться ровно столько, сколько у нас хватит сил для того, чтобы это сделать. Если сил будет недостаточно, и мы будем видеть, что лучше сохранить людей, конечно, мы такое решение примем. Сохраним людей, а потом отвоюем это. Это будет зависеть от ситуации. Вокруг этого не нужно делать что-то из того, что издалека напоминает шоу" - К чему это говорить ? Как хотите, но не производит Залужный впечатления умного человека. 1) Чтобы спасти Авдеевку нужно наносить КОНТРУДАРЫ, чтобы отсечь северный охват 2) Сыркин всё лето и осень уже пытался "отвовевать" Бахмут, толку НОЛЬ. 3) При потере Авдеевки будет тебе "шоу" когда откроется простор на Днепр. Снимите розовые очки. Что разве нет адекватных генералов ? Так пригласите НАТОвских генералов в отставке.
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26.12.2023 18:07 Ответить
Генералів багато, солдатів не вистачає.
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26.12.2023 18:31 Ответить
При потере Авдеевки противник выйдет не к Днепру, а к предполью главной линии обороны Что Вас не устраивает?
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26.12.2023 18:45 Ответить
А що там за лінія оборони? Де?
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26.12.2023 19:36 Ответить
Нет там ничего.... Только беззащитные городки и сёла.
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26.12.2023 20:17 Ответить
Вважати генералами лише тих, хто на передовій. Штабних розжалувати в солдати.
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26.12.2023 18:39 Ответить
шойгу позавчера перед ****** хвастался что Авдеевка взята.....но взять они могут только в рот как и Киев за 3 дня!
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26.12.2023 18:55 Ответить
Не знаю для чого це комусь пояснювати(Народ довірив,а робіть як вважаєте за логічне,чи доречне.Що мені скаже все це,людині ,котра в житті раз,ще в школі,на полігоні в Лисці вистрілив трьома патронами з калаша.А є ще й такі,котрі й фільми про війну бояться дивитися,їм цікавіші сантабарбари чи про багатих ,котрі ридають.В москалів,не до прикладу буде,розганяють зрадоньку,й розраховано це на українців,щоб засцяли,зневірились,можливо й бунтанули.Залужному своє робити,а нам своє в допомогу його солдатам.Слава Україні.
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26.12.2023 19:28 Ответить
Не зрозуміло чому всі постійно зміщують акцент на саме місто?Головне питання має бути-чому русні дозволяють створювати "рукави" навколо міста і тим самим створювати умови для його оточення?
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26.12.2023 20:41 Ответить
 
 