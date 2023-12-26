За 2-3 месяца РФ может сделать с Авдеевкой то, что произошло с Бахмутом, - Залужный
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Авдеевку будут оборонять столько, сколько хватит сил.
Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Ведение боевых действий подчиняется своим законам, которые действуют независимо от того, нравится это командирам, политикам или журналистам. Когда противник наносит огневое поражение с применением большого количества снарядов - эти снаряды приносят свой результат. Они разбивают здания, они убивают солдат, соответственно происходит то, что происходит.
У противника сегодня есть такая возможность, концентрировать свои силы, в частности артиллерию, авиационные средства на том или ином направлении. Они могут сделать так, что через 2 или 3 месяца с городом (Авдеевкой. - Ред.) будет то, что произошло с Бахмутом", - отметил главком.
По словам Залужного, "нам дорог каждый клочок нашей земли".
"Мы будем обороняться ровно столько, сколько у нас хватит сил для того, чтобы это сделать. Если сил будет недостаточно, и мы будем видеть, что лучше сохранить людей, конечно, мы такое решение примем. Сохраним людей, а потом отвоюем это. Это будет зависеть от ситуации. Вокруг этого не нужно делать что-то из того, что издалека напоминает шоу".
Пожалуйста, подождите...
У противника на сьогодні є така можливість, концентрувати свої сили, зокрема артилерію, авіаційні засоби на тому чи іншому напрямку. Джерело: https://censor.net/ua/n3463886
Але телемарафон віщає про м'ясні штурми і втрати 1:8.
"Я таких дол@ое@ов на своем веку уже не застану. Либо сейчас, либо уже никогда."
Щоб було зрозуміліше, спробую навести анологію:
я планую якісь будівельні роботи і розраховую (орієнтовно) кількість будівельних матеріалів. Але ця цифра може змінитись в залежності від ґрунтів, де я буду будувать, від відносин з сусідами, які будують поруч, від того, що саме будують сусіди, від побажань дружини, у якої з'явиться нова ідея і т.д. Тому кількість може змінитись як в більший, так і в менший бік. Якось так.
https://www.youtube.com/watch?v=PsNzFFgV8GY