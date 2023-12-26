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Демобилизация военных возможна через 36 месяцев, при наличии замены и отсутствия обострений на фронте, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

залужний

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что вместе с Министерством обороны согласовано, чтобы новый законопроект о мобилизации предусматривал службу в армии в течение 36 месяцев после призыва.

Об этом Валерий Залужный заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Я четко понимаю, что наши бойцы сейчас на фронте в сверхсложных и очень тяжелых условиях делают свое дело. Конечно, мне бы хотелось, чтобы люди, идущие в армию, и особенно те, которые уже служат, четко понимали, сколько им необходимо будет воевать.

Вместе с Министерством обороны мы согласились на цифру 36 месяцев, надеясь на два момента: первое – что не будет обострения на фронте; второе – что этих людей через 36 месяцев будет кем заменить", - сказал главнокомандующий ВСУ.

При этом он отметил, что 36 месяцев – цифра "не совсем реальная в тех условиях, в которых мы находимся".

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"Но нам остается надеяться, что интенсивность боевых действий не увеличится и мы сможем заменить этих людей через 36 месяцев", - добавил Залужный.

Он также отметил, что правительство, реализующее соответствующий закон, понимает, какие в стране есть возможности.

Главнокомандующий ВСУ считает, что до 2025 года хватит времени на подготовку тех, кто сейчас будет мобилизован.
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Топ комментарии
+29
виходу немає, але є рішення, котрі можуть вберегти сотні тисяч наших життів: окопуватись, дуже швидко будувати укріплені лінії оборони, залишити розмови про кордони 1991 року до кращих часів, нарощувати власне виробництво зброї, запроваджувати кардинальні зміни в країні...
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26.12.2023 17:17
+24
Багато хто з моїх побратимів або збухалися, або наклали на себе руки. Це буде катастрофа. Не треба звинувачувати тих, хто висловлює свою думку. Ніхто не хоче воювати вічно. Да і який сенс? Життя дається один раз і точно не людьми в погонах. Військово-політичне керівництво все просрало, втратило довіру, а тепер не знають, що робити
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26.12.2023 17:27
+20
Не надо было голосовать за пропутинского зеленского
И вы бы тогда о существовании бурятов не знали
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26.12.2023 17:30
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Правила форума Совет форумчан
а якщо війна триватиме й після 36 місяців? невже демобілізують?? от нахіба цей пустий піар?
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26.12.2023 17:14 Ответить
Ваші пропозиції?
Нахіба оце ниття?
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26.12.2023 17:23 Ответить
...за умови наявності зміни і відсутності загострень на фронті ...
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26.12.2023 17:26 Ответить
додай ще звернення від Кращебвтіка - "валєра"
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26.12.2023 17:54 Ответить
Поки війна, демобілізації не буде.
Максимум відпустка 3-6 місяців.
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26.12.2023 17:15 Ответить
Так. Не існує ніяких чарівних альтернатив. Просто їх нема...
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26.12.2023 17:25 Ответить
до кінця війни, видно іншого виходу немае
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26.12.2023 17:16 Ответить
виходу немає, але є рішення, котрі можуть вберегти сотні тисяч наших життів: окопуватись, дуже швидко будувати укріплені лінії оборони, залишити розмови про кордони 1991 року до кращих часів, нарощувати власне виробництво зброї, запроваджувати кардинальні зміни в країні...
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26.12.2023 17:17 Ответить
Що вам заважає окопуватися і "залишити розмови"? А що заважає впроваджувати кардинальні зміни?
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26.12.2023 17:22 Ответить
зелені зрадники яких навибирали
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26.12.2023 17:37 Ответить
на своєму рівні я роблю майже все з переліченого. на жаль, для масштабів країни цього недстатньо
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26.12.2023 17:37 Ответить
Тобто ви окопуєтесь, робите зброю, будуєте лінії оборони ще й встигаєте тут писати коменти?
Честь і хвала...
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26.12.2023 17:47 Ответить
У будь-якої людини є дозвілля. Написати коментар - це трит хвилини. Ви ж не проти, що медійні офіцери взагалі не вилазять з ефірів
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26.12.2023 18:09 Ответить
на роту бійців раб Єрмака ,голова облради й одночасно підприємець почав безальтернативний проект ВЕЛИКОГО ЗАХИСНИЦТВА-( ну це коли Мародерством в землю можна зарити офшорні здобутки у рази більші ніжна Великому крадівництві )на 43 молн грн - ОСЬ ЩО ЗВАЖАЄ
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26.12.2023 17:59 Ответить
А ЯКЩО КОРОТО відповісти Старому Сірко - ЗЕМАРОДЕРНЯ!!!
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26.12.2023 18:00 Ответить
І скільки так будемо стояти в обороні? 10 років? Чи 20?
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26.12.2023 18:11 Ответить
Коротше кажучи, триматимемо, поки не вб'ють нах...
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26.12.2023 17:16 Ответить
Так. Важкий інвалід, або ж, що краще, груз 200.
Це єдиний шлях з війни.
Ще є по віку, в 60 років. Але ще 16 років на війні... У мене точно дах остаточно відчалить.
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26.12.2023 17:19 Ответить
Іншими словами, лише ногами вперед.
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26.12.2023 17:19 Ответить
Як багато умовностей. Але головна-залишитися цілим за оті 36місяців..
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26.12.2023 17:21 Ответить
Антигуманно
В семьи после трех лет на войне такой интенсивности
Вернутся люди с ужасным посттравматическим синдромом
Это приведет в итоге к тому,что семьи настоящих мужиков
Которые отпахали на войне три года
Начнут распадаться
Что в итоге мы получим?
Огромное количество одиноких мужчин
У которых распались семьи
Которых не будут брать на работу
И это наша благодарность им ?
Это свинство
Всех,кто воюет с первого дня
Пора отпустить ,если они этого хотят
Они же не рабы
Они люди
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26.12.2023 17:22 Ответить
Саме так. По собі знаю, бо пройшов війну. Багато хто цього не розуміє. Тільки звинувачують одне одного та на фронт відправляють
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26.12.2023 17:25 Ответить
Гуманно буде бурятів в себе вдома приймати.
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26.12.2023 17:25 Ответить
Так буряти воюють технологіями. "Ланцети", ракети тощо. Річ про те, що крім людей потрібні технології
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26.12.2023 17:29 Ответить
Не надо было голосовать за пропутинского зеленского
И вы бы тогда о существовании бурятов не знали
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26.12.2023 17:30 Ответить
Як же ви вже заїбли із своїми бурятами, патріотуни диванні. Буряти, буряти, жінку трахають, кадирівці, кадирівці, жінку трахають, на польшу, абирвалг.
Навіть якщо прийняти на віру, що всюду прийдуть буряти, то описи всіх цих жахів аж нікого вже не мотивують йти воювати і це вже видно давно. Скоріше навпаки подалі триматись що від фронту, що від цієї країни і якщо рятувати свою сім'ю, то переправляючи ії в Європу і самому хоч тушкою хоч чучелом туди потрапити. Бо тут лише смерть.
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26.12.2023 17:33 Ответить
Зараз окуповано майже 20% української території, там живуть мільйони українців. І не бояться ніяких бурятів.
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26.12.2023 18:25 Ответить
А ви на фронті чи готуєтесь вдома бурятів приймати? Гуманно буде поміняти тих 1.2 млн. солдатів які вже більше півтора роки служать. В цій країні живе 40 млн., а не 1.2 млн.
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26.12.2023 20:55 Ответить
Багато хто з моїх побратимів або збухалися, або наклали на себе руки. Це буде катастрофа. Не треба звинувачувати тих, хто висловлює свою думку. Ніхто не хоче воювати вічно. Да і який сенс? Життя дається один раз і точно не людьми в погонах. Військово-політичне керівництво все просрало, втратило довіру, а тепер не знають, що робити
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26.12.2023 17:27 Ответить
А ви знаєте? Знаєте що робити?
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26.12.2023 17:29 Ответить
Відновити довіру
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26.12.2023 17:33 Ответить
Яким чином? Тут вже прошивка. Як у кацапа про бамбльоний банбас.
Не хоче людина воювать, і це нормально, не всі кругом ремби, - її нічим не перепевниш...
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26.12.2023 17:42 Ответить
Так вже не раз писали. Але нас, кпріпаків, ніхто не слухає і слухати не будуть. Ваші ТЦК багато звалили у перші дні війни, коли сотні тисяч прийшли добровільно, а двері були зачинені. Про це всі мовчать. Зато тепер вони рейди роблять. Герої, мля. Якщо б не драпали у перші дні і не залишали людей на призволяще - можливо все по іншому було б. Тому що не гигикати потрібно було з Арестовичем, а відмобілізувати ОР-1 та ОР2 ще у грудні 2021. Ось що потрібно було робити. Людей мало в армії? То нехай візьмуть до війська генерала Кривоноса. Но сцикуни в погонах не можуть визнати свою помилку.
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26.12.2023 17:35 Ответить
Ви описали причину. Причину ми всі знаємо, - мудре рішення мудрого наріду в 2010, а потім в 2019. Як це все виправити?
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26.12.2023 17:38 Ответить
Для початку перестати красти та терміново запускати виробництво ракет, снарядів, дронів.
Злочинці, зрадники, мародери на топ-посадах - мають бути покарані; неадекватні, некомпетентні офіцери чиновники - засуджені/усунені з посад.
Для відновлення довіри громадян до держави і до тієї ж таки мобілізації.
Термінова судова та антикорупційна реформа.
Термінова податкова реформа. Податки мають бути максимально спрощені.
Процес мобілізації має бути максимально реформовано, і по максимально замінено рекрутингом на добровільній основі. Виплати інків компенсації військовим та їх сім'ям мають бути максимально реальними, а не декларативними, якими вони є зараз. Мають максимально враховуватися освіта людини, досвід навички, побажання при рекрутингу/мобілізації. Ці процедури мають бути виписані максимально прозоро. Має бути реальна, карна відповідальність для членів ВЛК за будь-які "перекручення" в діагнозах при оцінці стану придатності/непридатності рекрутів.

Найперше, що треба зробити, вже зараз - розблокувати роботу підприємств ВПК, ввести податкову реформу (це можна зробити надшвидко), скасувати мита на ввіз критично важливих компонентів військового та подвійного призначення.

Проблема, як завжди, лише в тому, що "зелені" рашисти та мародери - не будуть цього робити. А притягнення їх до відповідальності за скоєні злочині є необхідною умовою для відновлення стабільності та довіри в країні, для успіхів ЗСУ на фронті.
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26.12.2023 18:03 Ответить
100%. Бо знаю, як воно: тебе беруть кулеметником - потім ти раптово такелажник. Звісно, що в бойових умовах часто треба заміщати обов'язки. Але я глобально. У мене в батальйоні була людина, яка панічно боялася зброї, але він був гарний лікар тощо. Всі ми люди, не залізні. Одне діло, коли людина зрадила і втекла - інша справа, коли людина чогось панічно боїться. Але вона розкриє себе у тиловій або прифронтовій частині
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26.12.2023 18:15 Ответить
Додав би ще - скасувати правки проєкту 8271.
Пплатити мобілізованим одноразовий відносно великий бонус. 200, 300тис грн.
Ракети і снаряди - довго, дорого, небезпечно - бо прилетить туди. Все одно потрібно. Але дрони у кожному гаражі робити можна. Не роблять.
Прибрати дебільні правила для ввезення гуманітарки, введені з 1 грудня.
Скасувати мита на інші важливі для війська товари, які не підпадають під військове чи подвійне призначення - турнікети, наприклад; повно таких речей, які не військового, і не подвійного призначення, але дуже потрібні.
З рекрутингом навряд чи вийде покрити потреби, тому слід хоча б урегулювати мобілізаційні заходи, які зараз проходять незаконно - та ж перевірка документів і виписування повісток на вулицях. Нехай перевіряють, але лише на законній основі - тому спростити уповноваження ТЦК на такі дії і внести це до відповідних Порядків - потрібно. Це можна було зробити дуже давно, постановою Кабміну і наказами комендантів областей. Чому не зроблено?
З фантастики - покарати всіх, залучених до бусифікації, незаконних рейдів і т.д. Знати термін, коли тебе демобілізують - теж було б чудово. Теж фантастичне, правда.
Загалом, державі і владі треба продемонструвати, що вони дійсно хочуть, передусім, працювати на перемогу. Враження ж - прямо протилежне.
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26.12.2023 18:24 Ответить
Должна быть ответственность офицеров за смерти солдат,сейчас списать наколенник в два раза больше бумаги чем погибшего воина. Мы понимаем когда побратим погиб и это война,и когда по дурости штабных или ещё каких офицеров. Сам был ранен когда в штабисты послали наши три расчета ПТРК на позиции 1 роты ,которой там уже несколько дней небыло,а было хорошо пристреляная ******** позиция. И никто за это не ответил,это один случай а таких сотни тысяч. А побробуй штабисты куда нибудь в боевые перевести,тысячи причин остаться,это дурачье пусть дохнет а он будет в уютном подвале или здании сидеть.
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26.12.2023 18:49 Ответить
коли ще в них час у ЗСУ був , щоб бухати?
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26.12.2023 19:24 Ответить
Мадам в отпуск не отпускают,за вот уже скоро 2 года был три раза в отпуске,два раза по 5 дней,один раз 10. Начинал воевать на Киевщине и пошло Харьковщине , Запорожье, Северодонецк,Лисичанск,сиверск,Бахмут,соледар,изюм,лиман, сейчас опять Запорожье. Им в кабинетах легко рассуждать а мне в мои 45 уже тяжело кочевать по блиндажам,подвалам,окопам. Очень уже тяжело,хочется бросить все к херам и идти домой,но вышестоящие этого не понимают,и я не один такой, все с кем мы стояли в очереди в военкомат 24.02.22 ,все кто ещё жив,такое же настроение.
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26.12.2023 18:43 Ответить
Для подобной войны 45 - летние не подходят
Они могут работать только в обслуге
Ремонт техники
Обеспечение
Работы на войне - много и разной
А вот в окопах нужны молоды
Просто потому что молодые организмы быстрее восстанавливают силы
Быстрее обучаются новым технологиям
У молодых больше адреналина
А без него воевать трудно
А вот 45- летние в окопах быстро превращаются в 55- летних
На самом деле все про современную армию уже давно придумано
Написано в учебниках
Остается только сделать на практике
Но когда всей организацией обороны рулит ВЕРХОВНЫЙ зеленский
Этого не будет
Будет дерьмо
То,которое выбрали для себя 13 миллионов украинцев
Точнее, 13 миллионов дебилов
Разгребаем теперь....
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26.12.2023 18:54 Ответить
Да мне скоро 45 ,два раза ранен,контузия,и боевая травма спины. У меня была такая надежда что все таки примут демобилизацию для тех кто два года отвоевал,а теперь как подумаю вытяну Я этот год или нет,хрен его знает. Короче никто про нас ,кто можно сказать спас страну не думает,прискакали в первыми и уйдем или 200 или последними.
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26.12.2023 19:07 Ответить
Пан Виталий , у меня нет слов ,которые вас успокоят
Не знаю, где вы берете силы
Но могу сказать, что раз вы живы
Не получили серьезных ранений
Значит у Бога на вас планы
А значит - несмотря ни на что , надо перетерпеть
У вас уже есть опыт на войне
Это самое важное
Опыт и сбережёт вас ,вашу жизнь
Вы только думайте про то, какой кусок жизни у вас еще впереди
И значит - надо выжить
Представьте тех украинских солдат
Которые почти два года в плену
Их там морят голодом,мордуют
У них нет связи с близкими
А вы на своей земле
На связи с родными
Эти украинские солдаты в плену были бы счастливы поменяться с вами
Ищите в себе силы,пан Виталий
У вас точно получится, и вы вернетесь домой
Это нормально,что вас иногда накрывает депрессия
Это как раз неплохо
Потому что человек в это время размышляет о себе,о своей жизни, о будущем
И оно у вас будет....
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26.12.2023 19:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=flJzBSv7tWA
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26.12.2023 17:23 Ответить
І в цей закон "совковий" Залужний закладає корупцію((( Це як з відпустками: нібито тобі гарантована, але на розсуд командира (якщо менше 30% особового складу, то не дають відпустку). Якщо дати хабар командиру, 20-30 тис, як у 77-ій чи 199-ому нц, то дають відпустку(((
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26.12.2023 17:37 Ответить
... Сумо...Якось вірилось Залужному... А тепер не надто...(((...
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26.12.2023 17:49 Ответить
а що ви хотіли? він і ЗСУ зробили що могли і не могли! стримали орду і тримали майже два роки. За цей час уряд якого нема, президент якого нема мали перевести країну на військові рейки.
Але я вас чомусь винен хтось наприклад залужний. до зє претензій немає? до дєрьмака? до зе-дупутатів? до профнепридатного шмигу і його кабмін?
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26.12.2023 17:56 Ответить
27 грудня, у Буковелі, повинен бути відбутись концерт гнид з 95 анусу. Після публікації Бутусова, шо на цьому концерті можна набрати цілковий батальон - і шо ви думаєте - концерт відминили. А чому? Тому шо це виборці головної гниди - їх шкода. А ви, раби, до окопів, беззбройні і радійте обіцянкам кровавого зеленского - міліони дронів......
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26.12.2023 17:49 Ответить
Взагалі-то, тут не Китай. Молодого, здорового народцю - жменька. Це якщо чесно.
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26.12.2023 17:55 Ответить
Нічого,ось мобілізують карликів з lll групою інвалідності,ампутантів та сліпих з одноокими й одразу переможемо,до речі пан Залужний не проти такої "мобілізації", лише проблема буде з розміром форми для ліліпутів.
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26.12.2023 18:06 Ответить
Не всі карлики з 3 групою , не треба ображати. А ось таблеток з собою треба буде брати пару кг.
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26.12.2023 21:46 Ответить
Карлики та ампутанти, як би це цинічно не звучало, котрі мають відносно здорові внутрішні органи, вони хоча би мають шанс вижити. А от хронічні хворі, інваліди з серйозними захворюваннями внутрішніх органів, кому показан відповідний режим - в них цих шансів практично немає. Їх просто вирішили вбити взагалі без будь-якого сенсу.
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26.12.2023 23:19 Ответить
Ну що ж, все логічно. Велика частина країни досі не живе війною. Важливо, щоб мобілізація стала справедливою. Тобто, якщо це стосується всіх - то всіх. В тому числі і мажорів, і тих у яких життя склалося. Важливо, що Залужний не розповідає казки, як Зєлєнскій.
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26.12.2023 18:09 Ответить
Ничего не понял, мне предлагали в ТЦК контракт на год, и то мое НИИ отказало. Сказало, что фиг я защищусь через год. А тут три... Ну думаю, это в разных специальностях.
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26.12.2023 18:15 Ответить
Україні потрібні розумні генерали у Генштабі в першу чергу. Тоді й перемоги будуть і загиблих менше буде.
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26.12.2023 18:18 Ответить
Хотілося б сказати : який "нарід", такі і генерали, але, слава Богу, генерали ще більш-менш.
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26.12.2023 18:51 Ответить
Вояки точно не економісти. Налогоплатників забирати і казати, що грошей мало. Ну абсурд. А сказати винен - ти можеш лише тому, на кого витрачено було багато сил, часу, та ресурсів. Простий цивільний нікому не винен. І конституція тут ні до чого. Цей пункт давно пора виправити. Щоб не було подвійних стандартів.
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26.12.2023 18:29 Ответить
36 месяцев выжить на войне статистически невозможно, только в тылу.
после года службы нужен год отдыха.
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26.12.2023 18:53 Ответить
36 месяцев ето тоесть без шансов? Если Зеленский подпишет такой закон думаю его правление окончено. Сколько рассказывали про демократию а закончилось все феодализмом. Главное дали всем хозяевам жизни убежать из страны а теперь оставшимся холопам до последнего вздоха защищать заводы и дворцы тех кто убежал. А может вначале разделить имущество убежавших чтобы оставшимся хоть было за что воевать?
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26.12.2023 19:29 Ответить
а нефіг було за клоуна голосувати. Що хотіли те і мають. Бовдури над то сліпі, щоб втямити, за кого вони "дефакто" проголосували. Їм же пообіцяли. І багато! Розумні люди розуміють, що ***** захід полякав віддасть. Але руками зе, тут все зробить. Поки ***** під домашнім арештом буцімто, замість нього їздить зе. Сподіваюся "кіно" всім сподобалося. У ЄС вже не говорять по нашу війну
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26.12.2023 22:44 Ответить
До гробової дошки ?
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26.12.2023 20:29 Ответить
Дякуємо, пане генерале за перспективу. Нам залишилося ще 14 місяців... А там, можливо, вже й не буде кого демобілізовувати.
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26.12.2023 21:52 Ответить
Для многих мужчин после 55 три года даже не на передке может кончится белыми тапками.
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27.12.2023 04:09 Ответить
 
 