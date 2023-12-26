Демобилизация военных возможна через 36 месяцев, при наличии замены и отсутствия обострений на фронте, - Залужный
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что вместе с Министерством обороны согласовано, чтобы новый законопроект о мобилизации предусматривал службу в армии в течение 36 месяцев после призыва.
Об этом Валерий Залужный заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"Я четко понимаю, что наши бойцы сейчас на фронте в сверхсложных и очень тяжелых условиях делают свое дело. Конечно, мне бы хотелось, чтобы люди, идущие в армию, и особенно те, которые уже служат, четко понимали, сколько им необходимо будет воевать.
Вместе с Министерством обороны мы согласились на цифру 36 месяцев, надеясь на два момента: первое – что не будет обострения на фронте; второе – что этих людей через 36 месяцев будет кем заменить", - сказал главнокомандующий ВСУ.
При этом он отметил, что 36 месяцев – цифра "не совсем реальная в тех условиях, в которых мы находимся".
"Но нам остается надеяться, что интенсивность боевых действий не увеличится и мы сможем заменить этих людей через 36 месяцев", - добавил Залужный.
Он также отметил, что правительство, реализующее соответствующий закон, понимает, какие в стране есть возможности.
Главнокомандующий ВСУ считает, что до 2025 года хватит времени на подготовку тех, кто сейчас будет мобилизован.
Пожалуйста, подождите...
Нахіба оце ниття?
Максимум відпустка 3-6 місяців.
Честь і хвала...
Це єдиний шлях з війни.
Ще є по віку, в 60 років. Але ще 16 років на війні... У мене точно дах остаточно відчалить.
В семьи после трех лет на войне такой интенсивности
Вернутся люди с ужасным посттравматическим синдромом
Это приведет в итоге к тому,что семьи настоящих мужиков
Которые отпахали на войне три года
Начнут распадаться
Что в итоге мы получим?
Огромное количество одиноких мужчин
У которых распались семьи
Которых не будут брать на работу
И это наша благодарность им ?
Это свинство
Всех,кто воюет с первого дня
Пора отпустить ,если они этого хотят
Они же не рабы
Они люди
И вы бы тогда о существовании бурятов не знали
Навіть якщо прийняти на віру, що всюду прийдуть буряти, то описи всіх цих жахів аж нікого вже не мотивують йти воювати і це вже видно давно. Скоріше навпаки подалі триматись що від фронту, що від цієї країни і якщо рятувати свою сім'ю, то переправляючи ії в Європу і самому хоч тушкою хоч чучелом туди потрапити. Бо тут лише смерть.
Не хоче людина воювать, і це нормально, не всі кругом ремби, - її нічим не перепевниш...
Злочинці, зрадники, мародери на топ-посадах - мають бути покарані; неадекватні, некомпетентні офіцери чиновники - засуджені/усунені з посад.
Для відновлення довіри громадян до держави і до тієї ж таки мобілізації.
Термінова судова та антикорупційна реформа.
Термінова податкова реформа. Податки мають бути максимально спрощені.
Процес мобілізації має бути максимально реформовано, і по максимально замінено рекрутингом на добровільній основі. Виплати інків компенсації військовим та їх сім'ям мають бути максимально реальними, а не декларативними, якими вони є зараз. Мають максимально враховуватися освіта людини, досвід навички, побажання при рекрутингу/мобілізації. Ці процедури мають бути виписані максимально прозоро. Має бути реальна, карна відповідальність для членів ВЛК за будь-які "перекручення" в діагнозах при оцінці стану придатності/непридатності рекрутів.
Найперше, що треба зробити, вже зараз - розблокувати роботу підприємств ВПК, ввести податкову реформу (це можна зробити надшвидко), скасувати мита на ввіз критично важливих компонентів військового та подвійного призначення.
Проблема, як завжди, лише в тому, що "зелені" рашисти та мародери - не будуть цього робити. А притягнення їх до відповідальності за скоєні злочині є необхідною умовою для відновлення стабільності та довіри в країні, для успіхів ЗСУ на фронті.
Пплатити мобілізованим одноразовий відносно великий бонус. 200, 300тис грн.
Ракети і снаряди - довго, дорого, небезпечно - бо прилетить туди. Все одно потрібно. Але дрони у кожному гаражі робити можна. Не роблять.
Прибрати дебільні правила для ввезення гуманітарки, введені з 1 грудня.
Скасувати мита на інші важливі для війська товари, які не підпадають під військове чи подвійне призначення - турнікети, наприклад; повно таких речей, які не військового, і не подвійного призначення, але дуже потрібні.
З рекрутингом навряд чи вийде покрити потреби, тому слід хоча б урегулювати мобілізаційні заходи, які зараз проходять незаконно - та ж перевірка документів і виписування повісток на вулицях. Нехай перевіряють, але лише на законній основі - тому спростити уповноваження ТЦК на такі дії і внести це до відповідних Порядків - потрібно. Це можна було зробити дуже давно, постановою Кабміну і наказами комендантів областей. Чому не зроблено?
З фантастики - покарати всіх, залучених до бусифікації, незаконних рейдів і т.д. Знати термін, коли тебе демобілізують - теж було б чудово. Теж фантастичне, правда.
Загалом, державі і владі треба продемонструвати, що вони дійсно хочуть, передусім, працювати на перемогу. Враження ж - прямо протилежне.
Они могут работать только в обслуге
Ремонт техники
Обеспечение
Работы на войне - много и разной
А вот в окопах нужны молоды
Просто потому что молодые организмы быстрее восстанавливают силы
Быстрее обучаются новым технологиям
У молодых больше адреналина
А без него воевать трудно
А вот 45- летние в окопах быстро превращаются в 55- летних
На самом деле все про современную армию уже давно придумано
Написано в учебниках
Остается только сделать на практике
Но когда всей организацией обороны рулит ВЕРХОВНЫЙ зеленский
Этого не будет
Будет дерьмо
То,которое выбрали для себя 13 миллионов украинцев
Точнее, 13 миллионов дебилов
Разгребаем теперь....
Не знаю, где вы берете силы
Но могу сказать, что раз вы живы
Не получили серьезных ранений
Значит у Бога на вас планы
А значит - несмотря ни на что , надо перетерпеть
У вас уже есть опыт на войне
Это самое важное
Опыт и сбережёт вас ,вашу жизнь
Вы только думайте про то, какой кусок жизни у вас еще впереди
И значит - надо выжить
Представьте тех украинских солдат
Которые почти два года в плену
Их там морят голодом,мордуют
У них нет связи с близкими
А вы на своей земле
На связи с родными
Эти украинские солдаты в плену были бы счастливы поменяться с вами
Ищите в себе силы,пан Виталий
У вас точно получится, и вы вернетесь домой
Это нормально,что вас иногда накрывает депрессия
Это как раз неплохо
Потому что человек в это время размышляет о себе,о своей жизни, о будущем
И оно у вас будет....
Але я вас чомусь винен хтось наприклад залужний. до зє претензій немає? до дєрьмака? до зе-дупутатів? до профнепридатного шмигу і його кабмін?
после года службы нужен год отдыха.