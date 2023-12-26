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Залужный: В этом году обеспечение ВСУ было неполным, но позволило уверенно вести боевые действия

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

боєприпаси,снаряди

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный не разочарован уровнем обеспечения ВСУ в 2023 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал на пресс-конференции.

"Я не разочаровался тем уровнем обеспечения, который был в 2023 году. Да, он был неполный, но, по крайней мере, он позволил нам достаточно уверенно вести боевые действия", - отметил он.

Залужный выразил уверенность, что западные партнеры останутся рядом с Украиной.

"Все другие внутренние потребности, которые не зависят от западных партнеров, – все они сформированы и находятся в Министерстве обороны. Они обсуждаются, и некоторые реализуются", – сказал он, отвечая на вопрос о достаточном количестве оружия в ВСУ.

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Топ комментарии
+11
і це чудо чесно кажучи! при таких гнидах, крисах і пацюках як у владі тримати орду два роки!
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26.12.2023 17:59
+7
"Внутрішні потреби... сформовані і перебувають у Міністерстві оборони, вони обговорюються, і деякі реалізовуються". Нормально, зате реалізуються без обговорення виділення мільярдів на матафон і на програми на кшталт програми Кравець, а нарід ведуть з плакатами під мерії. Цими питаннями мав би займатися Верховний, але воно йому не болить і не потрібно, головне дорватися до каси. Повна відповідальність за це все лежить на 73%.
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26.12.2023 18:10
+6
контрнаступ закінчився в кінці червня. і почалась робота по вибиванню техніки. Як не вірити інформації в наших інтернетах, то почитайте хоча б іноземні. Україна зберегла 90% наданої техніки. І до речі нам дали третину від того що запросив Залужний!
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26.12.2023 18:10
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і це чудо чесно кажучи! при таких гнидах, крисах і пацюках як у владі тримати орду два роки!
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26.12.2023 17:59 Ответить
просто в тамтій орді теж не бракує щурів - а навіть і більше в рази - з цього й виживаємо 2 роки: в кацапів значно більше ідіотів
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26.12.2023 18:03 Ответить
спірне питання, яке применшує заслуги ЗСУ. Вони багатші по ресурсах разів у 10, по грошах у 100.
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26.12.2023 18:27 Ответить
жодного применшення заслуг ЗСУ - але й жодного перебільшення теж

завше треба грати тими картами, які тобі роздали - саме для цього необхідні розум, організованість, витривалість
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26.12.2023 18:40 Ответить
Депресконференція Кращебвтіка буде гарним фоном для справжнього лідера країни Залужного
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26.12.2023 18:33 Ответить
2023 рік стримування ворога. Будемо вірити і допомагати,щоб 2024 наблизився до Перемоги України.
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26.12.2023 18:01 Ответить
Вы реально верите в то, что рабсия перестанет гнать скот в 24ом году и войну мы выиграем? Очень оптимистично, точнее - нереально. Сколько тупин скажет - столько и пойдет за псину за скрепы умирать.
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26.12.2023 18:20 Ответить
Я вірю не тільки Байдену а й Пентагону й військовому промисловому комплексу не тільки США - перемогу вони будуть робити вже не задля України ...
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26.12.2023 18:40 Ответить
Якою цiнною, ви подумали? 500тис? 1мл? 2? 3?
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26.12.2023 18:47 Ответить
А хто нам винен, що самі в 2019 підставилися?
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26.12.2023 18:53 Ответить
Так в том и дело, что виновных с нашей стороны нет, террористы с соседнего дурдома решили пострелять под приказом старого маразматика, все. Проблема в том, что у них биомусора много, который они будут гнать до победы, и никто не хочет этого признавать. Выиграют как в 45ом - мясом.
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26.12.2023 18:59 Ответить
Залужний ти задоволений своїми командирами, які "стирають піхоту" і бездарно просрали техніку та підготованих людей, яких послали у контрнаступ на мінні поля на півдні...
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26.12.2023 18:02 Ответить
кожен наступ (контр-наступів це теж стосується) відбувається через мінні загородження, мусить долати шанці та фортифікацію ворожу

в кожному наступі втрачаються техніка й люди

це війна, мала, нема ради
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26.12.2023 18:06 Ответить
а як це оправдує перебування офіцерского составу в десятках кіллометрів від фронту??чи товсті жопи комабатів та ротних дорожчі від стрілецьких!?!?
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26.12.2023 18:10 Ответить
ну ми ж нікого не судимо, чи не так?

я бачив чимало дупастих стрільців, і чимало жилавих комбатів -- пройдіться вулицями великого міста, всі люди різні, я б не покладав ув основу оціночних суджень про професійні якості людини виключно тілесну будову, що її подарував Бог

і якщо кожен командир буде сидіти (стояти, лежати, бігти, горлати) в першій лінії, тоді підрозділ чи частина миттю залишиться без командира, відтак доля цього підрозділу (частини) буде сумною
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26.12.2023 18:47 Ответить
Наскільки я розумію має бути всебічна підтримка, артилерії, авіації, мінометників, достатнє тилове забезпечення, щоб йти у наступ, інакше цей наступ веде до невиправданих втрат і вразі неможливості їх поповнення до програшу у війні.
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26.12.2023 18:13 Ответить
це просто чудово, коли все перелічена Вами є в наявності - але тоді ворогу ніц не лишається, крім як здаватися без бою)

і ще одне: ніхто наперед достеменно не знає, чи достатньо в нього ресурсів для досягнення заплпнованого, чи ресурсів замало - це теж особливість війни реальної, а не віртуальної в інтернеті
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26.12.2023 18:18 Ответить
Але вже через кілька днів після початку контрнаступу Залужний зрозумів у яке гівно вляпався!!!І змінив тактику , але чи була нова тактика доречна???Чи правильно було сточити 12 бригад на бетонних захисних лініях та мінних полях заради хайпу одного зеленого гівнюка?Чи може треба було посилити оборону і сточувати ворога, сберігши своїх людей???Чи в нас м'ясо бескінечне?Може вже і загороджувальні загони створюються?Тоді за що воюємо?
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26.12.2023 18:48 Ответить
Ніхто вам нічого не відповість. В країні люди цінуються як сірники. Одні згоріли інших візьмуть. Хоч когось з офіцерів мясників покарано? Корупцію у військах подолано? Та навіть на рахунок цієї мобілізації, хоч хтось сказав де візбмуть ще півтрильйона гривень для нових солдат, при тому що з допомогою стає все скрутніше. Всім пофігу, якось воно буде, їхні діти закордоном.
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26.12.2023 18:56 Ответить
бачу, Ви маєте вичерпні розвіддані про "12 бригад" і "бетонні захисні лінії" - на відміну від Вас я цією інформацією не володію, тому мушу дослухатися до оцінки ситуації від Залужного (від ГШ - в широкому розумінні)

що ГШ публіці всього не розповідає й не запрошує взяти участь у командуванні всіх бажаючих коментаторів - це мудре рішення

знову таки, на це нема ради, дайтеся на стримання - або зголосіться до військкомату, мовляв, "хочу на посаду Залужного"

отримаєте безцінний досвід на своє звернення
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26.12.2023 19:13 Ответить
Я не хочу на посаду Залужного ,хоча старший за нього майже на 7 років.Я не маю досвіда у військових справах , але маю досвід у житті. Тому сформулював для себе кілька законів життя.
Перше - якщо не маєш сил і можливостей зробити щось сам без помічників , то вирогідність
успіху різко падає! Це щодо допомоги від партнерів . На бога надійся , а далі самі
знаєте...
Друге - якщо якесь діло затягується , то вирогідність успіху різко падає! Це щодо затягування
війни , у такому випадку вступає закон хто більший той і перемагає , або поки товстий
схудне, тонкий здохне!
Третє- якщо хочеш перемогти сильнішого супротивника( конкурента , будь кого), ти повинен
мати туза в рукаві і краще козирного , а не набір шісток!Це стосується спалювання
ресурсів , в тому числі мобілізаційних!Треба мати винахід , несподівану ідею , тощо !
Інакше як би ти не старався , ти програєш!

І на останок - якщо ти весь час робиш те що робив до цього , чому ти сподіваєшся отримати
інший результат?

Я маю кілька ідей , які можуть привести до перемоги , деякі з цих ідей вже назріли і майже використовуються , але не комплексно і не в тому форматі!В нашому світі достатньо тяжко щось держати в секреті і навіть отримавши перевагу треба діяти швидко , бо ця нова перевага дуже швидко стане для ворога з несподіванки його превагою , бо він її використає проти нас , а його ресурси більші і ми знов будемо програвати ! Тому якщо використовувати несподівані рішення , то треба їх використовувати по повній програмі , до повного розгрому ворога , а не для стримування , чи тимчасових перемог! Ворог адаптується , візьме твій винахід на озброєння і переможе силою!
Війни змінились , і у форматі 1-ї або 2-ї світових війн ми програємо 200%! Але такі як я потрібні країні тільки у форматі м'яса , а я не хочу бути м'ясом!
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26.12.2023 19:37 Ответить
приємно чути, що Ви не маєте заміру посісти посаду головнокомандувача

але радив би Вам бути трохи менш категоричним, коли коментуєте дії головнокомандувача: Ви ж усього не знаєте, що він знає, а що він Вам про це не розказує - так може йому Вас просто шкода, занадто людяний, щоби вантажити Вас проблемами командування військами

і змиріться з думкою, що є речі, про які Ви ніколи не взнаєте нічого - це ще не привід для розпачу, коли Вам не розповідають про 10 тузів (і всі різні!) в рукаві)
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26.12.2023 19:56 Ответить
Боюся , що якраз 10 козирних тузів він і немає! Хотілось би , але не вірю!Чому?Бо не набирав би шісток!До речі є таке паняття - мозговий штурм. Це коли садять групу людей що розбираються в різних областях науки і техніки і дають завдання - наприклад треба розового слона! І починаються ідеї , від дурниз , типу покрасити у розовий слана із зоопарку , до зовсім нездійсненних , типу схрестити на генному рівні слона і розового фламінго!Але десь серед цього сміття обов'язково народжується правильна ідея , яку можна втілити в життя!І ми таки отримуємо розового слона!А можна взати ще кілька таких груп , і ми отримаємо кілька слонів , при цьому є вирогідність що вони будуть зроблені різними методами , і ми зможемо обрати найліпший , або застосувати кілька слонів з різними властивостями!
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26.12.2023 20:33 Ответить
Не вирогідність , а ймовірність , трохи помилився
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26.12.2023 20:35 Ответить
До речі , поки в нас зелена влада , все це пусте , бо її цілі кардинально відрізняються від потреб України!
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26.12.2023 19:40 Ответить
Так керує ж ставка яку очолює верховний.
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26.12.2023 19:14 Ответить
"ставка" це евфемізм, вигаданий 1 зелебобиком-блогером на ЦН і радо підхоплений головним зелебобиком

говорячи філософськи, ставка - неіснуюча сутність, а по-простацьки - нісенітниця

я вже не знаю, що вони "на ставці" вживають, але це на жодне не впливає: варто тільки подивитися на зєльонкіна - і всі питання зникають
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26.12.2023 19:23 Ответить
Пане Залужний і на ви, а стирання піхоти, то вас там не було,не має і не буде.
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26.12.2023 18:10 Ответить
Вас також там не буде
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26.12.2023 18:10 Ответить
контрнаступ закінчився в кінці червня. і почалась робота по вибиванню техніки. Як не вірити інформації в наших інтернетах, то почитайте хоча б іноземні. Україна зберегла 90% наданої техніки. І до речі нам дали третину від того що запросив Залужний!
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26.12.2023 18:10 Ответить
Та ти шо? Бездарно? Піхоту? Техніку? З під Авдіївки пишеш знатокиня військової справи? Де ж вас ботів набралось стільки
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26.12.2023 20:07 Ответить
Тобто в наступному буде повним на нинішній склад ЗСУ та ще плюс на 500к. Чудово! Чекаємо на тисячі танків, БТРів,тисячі арт.снарядів та мільйонів *********** до них, а також звичайно 200 ф16.
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26.12.2023 18:04 Ответить
це твій Подляк обіцяв й ти цитуєш? Він ще не втік до Люськи?
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26.12.2023 18:37 Ответить
Ура, ура...
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26.12.2023 18:09 Ответить
"Внутрішні потреби... сформовані і перебувають у Міністерстві оборони, вони обговорюються, і деякі реалізовуються". Нормально, зате реалізуються без обговорення виділення мільярдів на матафон і на програми на кшталт програми Кравець, а нарід ведуть з плакатами під мерії. Цими питаннями мав би займатися Верховний, але воно йому не болить і не потрібно, головне дорватися до каси. Повна відповідальність за це все лежить на 73%.
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26.12.2023 18:10 Ответить
Щось його сьогодні забагато. А я думав, що його справа-війна.
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26.12.2023 18:21 Ответить
Це так повинно було б бути - але Кращебвтік здувся до Нетряпкиякоїсь на своїй деперсконфернції. Як сказав Балашов - президента Зеленського вже немає.
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26.12.2023 18:34 Ответить
й доречі ,не Залужного багато - а цитат від справжнього лідера з його ПЕРШОЇ ЗА ВІЙНУ ПРЕСКОНФЕНЦІЇ ! Народу потрібні слова справжнього лідера- й нарешті!
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26.12.2023 18:36 Ответить
Пані Наталі, не Кращебвтік, а Херпіду. Бо сьогодні він вже відмовляється йти і каже, що буде до кінця, тільки якого не сказав. А Залужного я слухаю із здоволенням, бо це фахова людина і якраз він має говорити про військо і війну, а не ті, які жодного дня там не були. Ще слухаю виступи пана Порошенко, ткож фахової людини. А "слуги" мені нагадують дітей, яких залишили одних вдома і вони мають доступ до сірників, телевізора і тумбочки, де лежать гроші сім'ї. Візьмуть гроші, накуплять морозива і підпалять ковдри.
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26.12.2023 19:18 Ответить
Можливо Зеленського нарешті вирішили героїчно злити під осколками збитого "Кинджала" і поставити Залужного? Цинічно, але це логічний хід.
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26.12.2023 18:39 Ответить
вова себе вбив депресконфернцією. А Залужний вийшов вперше - й це мужній вчинок на фоні зеленого ********
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26.12.2023 18:42 Ответить
Ну не можна ставити президентом кого завгодно. Це повинен бути професійний політик. Тільки де він?
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26.12.2023 19:25 Ответить
Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель -
на следующее поколение. В моей стране, представители власти
гордятся тем, что они слуги государства; быть его хозяином
считалось бы позором. У.Черчилль.
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26.12.2023 20:37 Ответить
Неповне забезпечення армії зброєю і ************ ,приводить до виконання неповних бойових завдань
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26.12.2023 18:41 Ответить
Залужный: "В этом году обеспечение ВСУ было неполным" - так что ж ты НЕ требовал от Байдена ВЫПОЛНИТЬ Закон Конгреса США о Ленд Лизе ??? По этому Закону ЗСУ завалили бы самым современным оружием. Сами отказались, вот и результаты.
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26.12.2023 20:05 Ответить
О-о-о-...!!! І я про "те": - якщо МАТИ ДЕРЖАВА, з МУЖИКОМ НАРОД, та мають СИНА ЗАЛУЖНИЙ, то як МАТИ повинна накривати сину стіл так, щоб він добре трахав дівку Росія, можна навіть трішечки віагри підсипати, ЩОБ ПЛОДИЛОСЬ ДОБРЕ УКРАЇНСЬКЕ СІМ.Я А НЕ КАЦАПСЬКЕ ЖАБУРИННЯ. То в нас держава мати, чи не мати? АРХ М
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27.12.2023 04:51 Ответить
 
 