Залужный: В этом году обеспечение ВСУ было неполным, но позволило уверенно вести боевые действия

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный не разочарован уровнем обеспечения ВСУ в 2023 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал на пресс-конференции.

"Я не разочаровался тем уровнем обеспечения, который был в 2023 году. Да, он был неполный, но, по крайней мере, он позволил нам достаточно уверенно вести боевые действия", - отметил он.

Залужный выразил уверенность, что западные партнеры останутся рядом с Украиной.

"Все другие внутренние потребности, которые не зависят от западных партнеров, – все они сформированы и находятся в Министерстве обороны. Они обсуждаются, и некоторые реализуются", – сказал он, отвечая на вопрос о достаточном количестве оружия в ВСУ.

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