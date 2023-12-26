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Залужный: В этом году обеспечение ВСУ было неполным, но позволило уверенно вести боевые действия
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный не разочарован уровнем обеспечения ВСУ в 2023 году.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал на пресс-конференции.
"Я не разочаровался тем уровнем обеспечения, который был в 2023 году. Да, он был неполный, но, по крайней мере, он позволил нам достаточно уверенно вести боевые действия", - отметил он.
Залужный выразил уверенность, что западные партнеры останутся рядом с Украиной.
"Все другие внутренние потребности, которые не зависят от западных партнеров, – все они сформированы и находятся в Министерстве обороны. Они обсуждаются, и некоторые реализуются", – сказал он, отвечая на вопрос о достаточном количестве оружия в ВСУ.
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завше треба грати тими картами, які тобі роздали - саме для цього необхідні розум, організованість, витривалість
в кожному наступі втрачаються техніка й люди
це війна, мала, нема ради
я бачив чимало дупастих стрільців, і чимало жилавих комбатів -- пройдіться вулицями великого міста, всі люди різні, я б не покладав ув основу оціночних суджень про професійні якості людини виключно тілесну будову, що її подарував Бог
і якщо кожен командир буде сидіти (стояти, лежати, бігти, горлати) в першій лінії, тоді підрозділ чи частина миттю залишиться без командира, відтак доля цього підрозділу (частини) буде сумною
і ще одне: ніхто наперед достеменно не знає, чи достатньо в нього ресурсів для досягнення заплпнованого, чи ресурсів замало - це теж особливість війни реальної, а не віртуальної в інтернеті
що ГШ публіці всього не розповідає й не запрошує взяти участь у командуванні всіх бажаючих коментаторів - це мудре рішення
знову таки, на це нема ради, дайтеся на стримання - або зголосіться до військкомату, мовляв, "хочу на посаду Залужного"
отримаєте безцінний досвід на своє звернення
Перше - якщо не маєш сил і можливостей зробити щось сам без помічників , то вирогідність
успіху різко падає! Це щодо допомоги від партнерів . На бога надійся , а далі самі
знаєте...
Друге - якщо якесь діло затягується , то вирогідність успіху різко падає! Це щодо затягування
війни , у такому випадку вступає закон хто більший той і перемагає , або поки товстий
схудне, тонкий здохне!
Третє- якщо хочеш перемогти сильнішого супротивника( конкурента , будь кого), ти повинен
мати туза в рукаві і краще козирного , а не набір шісток!Це стосується спалювання
ресурсів , в тому числі мобілізаційних!Треба мати винахід , несподівану ідею , тощо !
Інакше як би ти не старався , ти програєш!
І на останок - якщо ти весь час робиш те що робив до цього , чому ти сподіваєшся отримати
інший результат?
Я маю кілька ідей , які можуть привести до перемоги , деякі з цих ідей вже назріли і майже використовуються , але не комплексно і не в тому форматі!В нашому світі достатньо тяжко щось держати в секреті і навіть отримавши перевагу треба діяти швидко , бо ця нова перевага дуже швидко стане для ворога з несподіванки його превагою , бо він її використає проти нас , а його ресурси більші і ми знов будемо програвати ! Тому якщо використовувати несподівані рішення , то треба їх використовувати по повній програмі , до повного розгрому ворога , а не для стримування , чи тимчасових перемог! Ворог адаптується , візьме твій винахід на озброєння і переможе силою!
Війни змінились , і у форматі 1-ї або 2-ї світових війн ми програємо 200%! Але такі як я потрібні країні тільки у форматі м'яса , а я не хочу бути м'ясом!
але радив би Вам бути трохи менш категоричним, коли коментуєте дії головнокомандувача: Ви ж усього не знаєте, що він знає, а що він Вам про це не розказує - так може йому Вас просто шкода, занадто людяний, щоби вантажити Вас проблемами командування військами
і змиріться з думкою, що є речі, про які Ви ніколи не взнаєте нічого - це ще не привід для розпачу, коли Вам не розповідають про 10 тузів (і всі різні!) в рукаві)
говорячи філософськи, ставка - неіснуюча сутність, а по-простацьки - нісенітниця
я вже не знаю, що вони "на ставці" вживають, але це на жодне не впливає: варто тільки подивитися на зєльонкіна - і всі питання зникають
на следующее поколение. В моей стране, представители власти
гордятся тем, что они слуги государства; быть его хозяином
считалось бы позором. У.Черчилль.