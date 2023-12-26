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Минобороны (8243) технологии (621) Залужный (534)

Залужный: Могу заверить, что 2024 год будет отличаться, мы все для этого делаем

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

залужний

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уверен в том, что 2024 год будет отличаться, подчеркнув, что для этого делается все необходимое.

"Могу вас заверить в том, что 2024 год, именно военный, будет отличаться от 2023-го. Мы во всяком случае все для этого делаем. К сожалению, должен констатировать, что противник от нас не отстает... Вы видите, что происходит. Особенно последние дни идет мощное противостояние на уровне применения технологий, прежде всего. Но мы не сбавляем в этом набор", - сказал главком на пресс-конференции во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отдельно Залужный поблагодарил Минобороны за поддержку всех предложенных технологических "прорывов".

"Я думаю, у нас все получится. Я в этом уверен", - заявил главнокомандующий ВСУ.

Он подчеркнул, что 2024 год "не просто будет отличаться, он должен отличиться, иначе нас ждет то, о чем я писал в статье (статья для The Economist. - Ред.)".

"Соответственно, мы эти проблемы нашли и нашли уже где-то 90% уже решений тех вопросов, которые нужно будет обязательно решить, чтобы в следующем году действовать более эффективно и самое главное - сохранить людей. Над этим работаем. С нами абсолютно согласились наши партнеры, которые также интересовались этим вопросом", - заверил Залужный.

Читайте также: Залужный: В этом году обеспечение ВСУ было неполным, но позволило уверенно вести боевые действия
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Топ комментарии
+28
Усе буде Україна. Тільки так, Пане Генерал.
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26.12.2023 18:21
+23
Смерть російсько-фашистським окупантам у Новому Році!
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26.12.2023 18:23
+19
Вся беда что пан Залужный делает что в его силах, а в шапито-95 только воруют. Появилась информация что у очередного ЗЕ-холуя, Шурмы, обнаружилась квартира площадью 750 кв.м. На нее он заработал как обычно абсолютно "честным" путем?
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26.12.2023 18:24
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Усе буде Україна. Тільки так, Пане Генерал.
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26.12.2023 18:21 Ответить
Смерть російсько-фашистським окупантам у Новому Році!
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26.12.2023 18:23 Ответить
дєрьмакам та сіпатим також, амінь.
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26.12.2023 18:32 Ответить
нічого не вийде. 2024 рік нам треба встояти під навалою. московити мають ще 3000 танків і 4500 стволів. якщо результативність ЗСУ у 24 буде така ж як і в 23, то аж на 25 рік московити стануть більш зговорливі.
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26.12.2023 18:23 Ответить
Якщо в бетон почнуть закопувати ( а вже почали) ВЕЛИКИМ ЗАХИСНІЦТВОМ офшорні здобутки МАРОДЕРНІ -то й після 25-го Кращебвтік сидітиме у кріслі на колінця у Єрмака
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26.12.2023 18:27 Ответить
не буде ніяких зговорливі. Ми можемо програти або мирно, або є шанс і військово. А ось перемогти можна буде лише військовим шляхом. Так вже створена раіся.
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26.12.2023 18:39 Ответить
У рашистів вистачить танків ще на один рік - що потім? Вони виробляють лише 80-100 танків на рік
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26.12.2023 19:42 Ответить
В них є Іран, Китай та Північна Корея. Де не треба ніяких рамштайнів, коаліцій та рішень по року за кожен танк. Досить лише раз з"їздити олєнєводу і буде все, що треба...
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26.12.2023 20:34 Ответить
Які танки в Ірану, севкореї? А Китай нічого не дасть
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26.12.2023 20:37 Ответить
В Ірані, наприклад, більше 3000. В Кореї теж вистачає. Китай, якщо треба буде, дасть через ту ж Корею.
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26.12.2023 20:42 Ответить
В Ірані, наприклад, старовинний мотлох. Північній Кореї потрібно самій, вона в стані війни. Танки накопичуються не роками - десятиліттями!
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27.12.2023 00:29 Ответить
Нам дають таий самий мотлох, якщо ще не старіший. Ще й поштучно. В мілітаризованій Північній Кореї, швидше за все, такий запас, що вистачить самій воювати проти всього НАТО.
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27.12.2023 07:59 Ответить
а потім те що говорили західні говоруни всіх мастей - сильна позиція України на переговорах. Що мається розуміти "сильна переговорна позиція" я навіть не уявляю. Ясно те що захід згоден на корейський чи німецький варіант. В нас залишиться те що ми не втратимо і можливо зможемо відвоювати
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26.12.2023 20:59 Ответить
Контрнаступ 2.0
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26.12.2023 23:49 Ответить
Вся беда что пан Залужный делает что в его силах, а в шапито-95 только воруют. Появилась информация что у очередного ЗЕ-холуя, Шурмы, обнаружилась квартира площадью 750 кв.м. На нее он заработал как обычно абсолютно "честным" путем?
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26.12.2023 18:24 Ответить
""Можу вас запевнити в тому, що 2024 рік, саме військовий, відрізнятиметься від 2023-го." Пане, Залужний, якщьо не будете іти на повідку у Зеленського, як у 2023-му році, можливо Вам удасться щось зробити. Не будемо загадувати.
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26.12.2023 18:25 Ответить
не у Зеленського, а у Нетряпки Кращебвтіка ,бо Зеленський здувся повністтю на депресконференції.
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26.12.2023 18:29 Ответить
ІРИНА ГЕРАЩЕНКО про прес-конференцію ЗАЛУЖНОГО

Скажу так: це були дві дуже різні прес конференції. За змістом і формою. За меседжами і ставленням до присутніх журналістів. За готовністю брати на себе відповідальність і бажанням перекинути незручні теми на кого завгодно. За впевненістю і знервованістю. За спокійними відповідями на важкі запитання і агресією на все, жорсткіше за мімімі від телеканалу Рада.

Головнокомандуючий справедливо зауважив, що він ніколи не озвучував потребу в 500 тисяч мобілізованих і мобілізація- це не повноваження Армії, задача якої - навчити і воювати.

Мобілізація - це конституційні повноваження президента. Саме Верховний Головнокомандуючий, а не Марʼяна чи Шмигаль , мали подавати відповідні законопроєкти.

Ну, й ви звернули увагу, що балакучі позаштатні радники ОП, позитивні блогери і всі слуги як води в рота набрали і мовчать про законопроєкт щодо мобілізації. Ні пари з вуст. Видно, другий день читають
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26.12.2023 20:10 Ответить
Проблема, що на відміну від раші, Україна занадто сильно залежить від допомоги.
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26.12.2023 18:28 Ответить
Адам, от внешней помощи Украина конечно зависит. Но! Этой помощи будет требоваться меньше если шапито-95, начнет делать то что нужно делать. А пока, у шапито на уме только ток-шоу шлюхи кравец куда главклоун выделяет десятки миллионов гривен! И гомномарафон где этот же клоун рассказывает о каких то победах.
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26.12.2023 18:35 Ответить
проблема в єрмаках
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26.12.2023 18:37 Ответить
Проблема триває 30 років. Порівняйте машинобудування рф і України в 2013 (як любили в совку порівнювати все з довоєнним 1913).
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26.12.2023 18:45 Ответить
проблема в гнидах гебенної совкові, котра ще сидить на Банковій та у ВР , котра оплачує Подляківські ботоферми грошима заходу , тепер коли корнтролю від заходу не уникнути- почнуть мародерити на зВЕЛИКОМУ ЗАХІСНИЦТВІ - мафія безсмертна. Ще в старих кіно мафія гарно вміла кінці у бетоні ховати!
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26.12.2023 18:52 Ответить
Корінь проблеми - у виборцях.
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26.12.2023 19:07 Ответить
корінь у тому. що виборці вже покарані . А ці будуть жерти й бойкотувати перемогу - це для них єдиний шанс бути при владі
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26.12.2023 19:35 Ответить
Корінь в тому, що виборці не розуміють причинно-наслідковий зв'язок і абсолютно не можуть пов'язати те, як вони голосують з тим, як вони живуть. І нинішня влада може не переживати - Зє буде на другий термін. Ну а не Зє, так Люська, чи Подоляк, чи ще якась *******, яка з Екрану ТБ щось пообіцяє. Це замкнуте коло.
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26.12.2023 19:41 Ответить
НЕ БУДЕ ! ТАК МЕНІ ХОЧЕТЬСЯ ВІРИТИ - бо коли буде перемога , то будуть демократичні вибори , де усі все скажуь про всіх. А якщо не буде перемоги - то про які вибори Ви говорите ...
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26.12.2023 20:13 Ответить
А, ну все. Якщо написати капсом - то точно не буде. Особливо, якщо ще не хочеться в це вірити.
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26.12.2023 20:23 Ответить
Какое счастье ,что есть генерал Залужный
БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК ЗАЛУЖНЫЙ
Во всех смыслах.....
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26.12.2023 18:30 Ответить
Велика людина звичайно це звичайно велика людина звичайно (с)
https://youtu.be/oAEa4O27Lbg?t=401
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26.12.2023 19:04 Ответить
Уверен, что Валерий Фёдорович со своей задачей справится, если ему не помешает парашная агентура в *ОПе во главе с Дерьмаком и ведомым им Янелохом Боневтиковичем Оманским.
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26.12.2023 18:32 Ответить
На поважному каналі "анексія нет " є два інтерв"ю Балашова. Я не дуже- то до нього раніше з довірою була , але зараз зі США він так громить МАРОРДЕРНЮ !!! Гостріше за Пояркова! "не в глаз і не в бровь" а в саму серцевину; Так от , саме він розповідає що ота трійця товстунів у сталінках просили у США призначити Єрмака премʼєром в уряді порятунку...
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26.12.2023 18:57 Ответить
Угу, и давно это США назначают премьеров в Украине? расскажите еще нам про 'американский контроль' и 'хозяев из Белого Дома', а потом можете смело подавать заявление на работу скабеевой
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26.12.2023 20:35 Ответить
В 2024 году наконец в армии будет полный натовский комплект,бронетехника,Хаймарсы,ПВО и самолеты. И будут проблемы у власти к лету если не включат мозги и не уберут жуликов.
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26.12.2023 18:32 Ответить
Главклоун и шапито-95 не собираются убирать жуликов, они сами погрязли по уши в воровстве.
"У замглавы офиса Зеленского Шурмы нашли квартиру площадью 710 кв. м. в киевском жилом комплексе "Смайл.
Цена - 73,2 млн гривен".
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26.12.2023 18:38 Ответить
справді , їм вже нічого не залишається як тільки красти все більше - вони ж знають що їх чекає...
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26.12.2023 19:06 Ответить
Мгм...
Навіть якби й хотіли, повз нас не пройде...
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26.12.2023 18:37 Ответить
Хто б що не казав , а єдине правильне рішення повісити цю владу на фонарях на майдані , як колись хотіли Януковича повісити після перших смертей!Але не так сталося ,тепер соратники Януковича знов рулять!Тому це єдине рішення яке може нас врятувати , а їхні статки на зброю , на дрони , на обладнання ,а вже потім і мобілізація !Інакше ця влада спалить і 500 і 1000 і більше тисяч, бо заставить їх воювати голою дупою!Авинуватим зробить Залужного ,хоча я не розумію як можна свідомо бросати людей на смерть без забезпечення?Адже зрозуміло ,що їх перемелють! Тому пане Залужний , поки не буде зрої перемоги , тільки глуха оборона з бетонними укріпленнями!Інакше скоро захищати буде нікому і нікого !
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26.12.2023 18:38 Ответить
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26.12.2023 18:41 Ответить
Свято наближається, свято наближається... (с). 😁
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26.12.2023 18:44 Ответить
Генералу вірити можно ,тому шо слухавки прибрав ...дешо вісвітлив для плебсу ,про "допомогу " ОПи по розкриття планів...висновки зробив ...та тихим сапом... воно все Буде Україна !!!
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26.12.2023 18:51 Ответить
Комітет із закордонних справ турецького парламенту дав свою згоду на заявку Швеції на вступ до НАТО
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26.12.2023 18:53 Ответить
Так і треба, більше жодних м'ясних контрнаступів. Глуха оборона і акції максимально ефективного русорізу в тилу ворога. Життя солдата ЗСУ найцінніше, що є в України.
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26.12.2023 18:56 Ответить
нажаль вас ніхто не чує і не приме до розуму!))
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26.12.2023 19:20 Ответить
Наше діло - методично кришити, а не наступати.
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26.12.2023 18:56 Ответить
Про перелом на фронті вже чув у червні 2022 року. У 2023 чув, що настав час повернення своїх земель.
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26.12.2023 19:00 Ответить
А надо было спустить штаны и нагнуться
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26.12.2023 20:37 Ответить
Що буде то буде-кількістю 200-тих.
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26.12.2023 19:17 Ответить
Я зрозумів в чому секрет популярності Залужного серед пересічних: він мало говорить, на відміну від інших.
Але коли починає та ще й багато... то мама моя дорога. Починаєш думати, що може Безугла не така вже і неправа.
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26.12.2023 19:21 Ответить
Арисдрович - це ти ?
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26.12.2023 19:31 Ответить
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26.12.2023 19:32 Ответить
'Ракета которая подходит к самолёту сбоку'.

Полет кацапской мысли фосфорит под потолком
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26.12.2023 20:40 Ответить
Після вчорашнього законопроекту про мобілізацію, де відсутність одного ока, нирки, легені, або сечового міхура - це не причина не служити. Нехай Залужний ось це прокоментує..
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26.12.2023 19:52 Ответить
люди с 1 почкой и легким прекрасно живут.
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26.12.2023 21:09 Ответить
Против брони Гудериана были только 45пятки, называемые солдатами 'прощай родина' и связки гранат из учебных фильмов. Времена изменились, танк ныне это довольно уязвимое средство поддержки пехоты, не более
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26.12.2023 20:44 Ответить
Хай коментують шлюха Безумна, пшел вон від Залужного
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26.12.2023 20:00 Ответить
The General
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26.12.2023 20:10 Ответить
Успіхів Вам!
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26.12.2023 20:13 Ответить
Яка зарплата заввідділами міністерств, помічників міністрів,
тисяч інших привілейованих офісних щурів ?
Тисяч 80-100 на місяць, чи й більше ?
А від кого більше користі - від них, чи від тих, хто на передку ?
Чому Росія може платити гроші, які добре мотивують, а Україна - ні ?
Хоча б з тих 2.2 мільярдів доларів, які зникли в офшорах ?

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26.12.2023 20:14 Ответить
Залужний розставив все по своїх місцях: дайте мені зброю та людей і я буду воювати. Все інше: виробництво зброї, проведення мобілізації, забезпечення армії всім необхідним то відповідальність преЗЕдента, кабміну, міністра оборони і депутатів. Бо ротом безумної оманські всіх собак вішали на Залужного.

"Мені потрібні люди, мені потрібні ********** й мені потрібна зброя, щоб продовжити ведення бойових дій.
Мені головне, щоб прийшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання. Хто яку матиме відстрочку або хто яку відстрочку не буде мати, кого буде держава призивати - сьогодні я вважаю, що це не моя компетенція. Для цього є центральні органи виконавчої влади, котрі визначають, кого призивати", - наголосив Залужний . https://censor.net/ua/v3463862
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26.12.2023 20:42 Ответить
Хотілось би вірити, але, після бездарно просраного шансу провести ефективний контрнаступ в квітні, поки орда не отямилась від люлєй отриманих в 22-му, в мене планка довіри до генштабу впала майже на рівень довіри ОПи, тобто ще не нижче плінтусу, але лише на палець вище. Чудесне спасіння затиснутих в лещата ординців з Ізюму і Херсону теж не сприяють росту довіри. З фсбешною опою все зрозуміло, а Залужний міг би ініціювати відміну абсолютно шкідливого закону 8271 і відміну індульгенцій для нерадивих командирів та покарання жукових, які бездарно, а може й спеціально, кладуть особовий склад. Вважаю корпоративна офіцерська етика тільки паплюжить офіцерську честь і оплачується життями воїнів, а це не сприяє мотивації бійців і мобілізації. Якось так, пане генерал.
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26.12.2023 21:32 Ответить
Якось, відсутність мізків треба лікувати, а не коменти писати
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27.12.2023 07:09 Ответить
То лікуй, не гальмуй. З 73% вже багато вилікувались.
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27.12.2023 12:42 Ответить
не помітно, що вилікувався , пишеш тезами віслюка
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27.12.2023 14:19 Ответить
І не помітиш, бо я пошуткував. Неможливо вилікувати те чого нема. Ти спочатку вирости або купи. Може в аптеці спитаєш?
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27.12.2023 20:08 Ответить
Добре, що розумієш, що мізків не маєш . В аптеці і не питай, не допоможуть
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28.12.2023 06:49 Ответить
Шо? Ти вже сходив і нема? Дивно. А рецепт показував? Без рецепту тільки в АТБ заморожені продадуть. Різниця невелика, але хоч не порожньо буде. Бери, тільки перед імплантацією жирно напиши на них маркером - хамити людям не варто і не гарно, тим більше незнайомим. Я виклав факти, а не домисли, і є ще немало, на які люди не звертають увагу - чому генштаб не виступив проти розмінування Чонгару?, чому харківську бригаду залишили в місті тільки після персонального звернення голови СБУ Дудіна? і т.д. В генштабі не новобранці і не могли не розуміти наслідків. За посади тримались? Занадто дорого нам це коштує. Маєш для дискусії контраргумент наведи, а не демонструй фанатизм і хамство, як адепти сруського міра.
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28.12.2023 21:22 Ответить
Та одразу було зрозуміло, що дуб . Навіщо так багатослівно ще раз доводити?
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29.12.2023 06:44 Ответить
Такі да. Бачу що марно стараюсь. П'яний проспиться, дурень назавжди.
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29.12.2023 20:03 Ответить
"Такі" самокритично
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30.12.2023 06:37 Ответить
Я так зрозумів що похоронні бюро вже потирають руки вони стануть не мільйонерами а мільярдерами.
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26.12.2023 23:26 Ответить
Головне, зельонському нічого не розказуй.
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27.12.2023 07:08 Ответить
 
 