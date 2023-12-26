Залужный: Могу заверить, что 2024 год будет отличаться, мы все для этого делаем
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уверен в том, что 2024 год будет отличаться, подчеркнув, что для этого делается все необходимое.
"Могу вас заверить в том, что 2024 год, именно военный, будет отличаться от 2023-го. Мы во всяком случае все для этого делаем. К сожалению, должен констатировать, что противник от нас не отстает... Вы видите, что происходит. Особенно последние дни идет мощное противостояние на уровне применения технологий, прежде всего. Но мы не сбавляем в этом набор", - сказал главком на пресс-конференции во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Отдельно Залужный поблагодарил Минобороны за поддержку всех предложенных технологических "прорывов".
"Я думаю, у нас все получится. Я в этом уверен", - заявил главнокомандующий ВСУ.
Он подчеркнул, что 2024 год "не просто будет отличаться, он должен отличиться, иначе нас ждет то, о чем я писал в статье (статья для The Economist. - Ред.)".
"Соответственно, мы эти проблемы нашли и нашли уже где-то 90% уже решений тех вопросов, которые нужно будет обязательно решить, чтобы в следующем году действовать более эффективно и самое главное - сохранить людей. Над этим работаем. С нами абсолютно согласились наши партнеры, которые также интересовались этим вопросом", - заверил Залужный.
Пожалуйста, подождите...
Скажу так: це були дві дуже різні прес конференції. За змістом і формою. За меседжами і ставленням до присутніх журналістів. За готовністю брати на себе відповідальність і бажанням перекинути незручні теми на кого завгодно. За впевненістю і знервованістю. За спокійними відповідями на важкі запитання і агресією на все, жорсткіше за мімімі від телеканалу Рада.
Головнокомандуючий справедливо зауважив, що він ніколи не озвучував потребу в 500 тисяч мобілізованих і мобілізація- це не повноваження Армії, задача якої - навчити і воювати.
Мобілізація - це конституційні повноваження президента. Саме Верховний Головнокомандуючий, а не Марʼяна чи Шмигаль , мали подавати відповідні законопроєкти.
Ну, й ви звернули увагу, що балакучі позаштатні радники ОП, позитивні блогери і всі слуги як води в рота набрали і мовчать про законопроєкт щодо мобілізації. Ні пари з вуст. Видно, другий день читають
Феєрично іронічно з гумором та метафорами про Мародерню на банковій
БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК ЗАЛУЖНЫЙ
Во всех смыслах.....
https://youtu.be/oAEa4O27Lbg?t=401
"У замглавы офиса Зеленского Шурмы нашли квартиру площадью 710 кв. м. в киевском жилом комплексе "Смайл.
Цена - 73,2 млн гривен".
Навіть якби й хотіли, повз нас не пройде...
Але коли починає та ще й багато... то мама моя дорога. Починаєш думати, що може Безугла не така вже і неправа.
Полет кацапской мысли фосфорит под потолком
тисяч інших привілейованих офісних щурів ?
Тисяч 80-100 на місяць, чи й більше ?
А від кого більше користі - від них, чи від тих, хто на передку ?
Чому Росія може платити гроші, які добре мотивують, а Україна - ні ?
Хоча б з тих 2.2 мільярдів доларів, які зникли в офшорах ?
"Мені потрібні люди, мені потрібні ********** й мені потрібна зброя, щоб продовжити ведення бойових дій.
Мені головне, щоб прийшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання. Хто яку матиме відстрочку або хто яку відстрочку не буде мати, кого буде держава призивати - сьогодні я вважаю, що це не моя компетенція. Для цього є центральні органи виконавчої влади, котрі визначають, кого призивати", - наголосив Залужний . https://censor.net/ua/v3463862