РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16135 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
3 336 17
Марьинка (709) Штупун (80)

После фейка о полной оккупации. РФ продолжает обстреливать Марьинку из артиллерии, - Штупун

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

марїнка

Российские оккупанты продолжают обстреливать Марьинку с помощью артиллерии. Это происходит после их заявлений о якобы полном контроле над городом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна в эфире телемарафона.

"Марьинку враг продолжает обстреливать из артиллерии. Наши войска, как и отметил главнокомандующий (Валерий Залужный. - Ред.), еще остаются на севере города", - отметил он.

По словам Штупуна, у города боевых столкновений пока не фиксировали, но "артиллерийская подготовка продолжается".

Спикер уточнил, что, кроме Марьинки, под артиллерийским обстрелом также находится соседняя деревня Георгиевка.

Читайте также: Марьинки уже не существует, наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта, - Залужный
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Алекс, мое мнение таково. Оружия будет больше, если главклоун осознает что в стране война и примет необходимые решения. А пока его главный приоритет в телемарафоне, финансировании ток-шоу шлюхи кравец, и прикрывании воров на должностях. Последний - Шурма у которого обнаружилась квартира площадью 710 кв. м. в киевском жилом комплексе Смайл.
Цена - 73,2 млн гривен.
По традиции воров на должностях, квартира оформлена на жену.
показать весь комментарий
26.12.2023 19:55
+9
Укріплення там були, але без переваги в артилерії і авіації жодне укріплення не буде триматись вічно.
показать весь комментарий
26.12.2023 19:51
+4
Просто цікаво стало. А є офіційне повідомлення, що ЗСУ пішли з Бахмута?
показать весь комментарий
26.12.2023 19:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Замість доріг укріплення треба було будувати!
показать весь комментарий
26.12.2023 19:37 Ответить
Укріплення там були, але без переваги в артилерії і авіації жодне укріплення не буде триматись вічно.
показать весь комментарий
26.12.2023 19:51 Ответить
Просто цікаво стало. А є офіційне повідомлення, що ЗСУ пішли з Бахмута?
показать весь комментарий
26.12.2023 19:46 Ответить
У военных есть понятие: Мы контролируем.
Если наша артиллерия может добивать до окраин, того же, Бахмута, значит мы его не сдали. А просто контролируем.
показать весь комментарий
26.12.2023 20:12 Ответить
А що там контролювати -гори побитої цегли ?
показать весь комментарий
26.12.2023 21:09 Ответить
Передвижение противника
показать весь комментарий
26.12.2023 21:21 Ответить
А ми пішли з Бахмута повністю через багато місяців після заяви кацапів, що вони взяли Бахмут (бо район "Літак" залишався ще довго в наших руках). З Соледаром було те ж саме, бо ідіотам важко подивитися на карту, що Соледар складається з двох частин, і західну частину ми втратили лише за кілька тижнів потім
показать весь комментарий
26.12.2023 20:15 Ответить
Марьинка уже больше на Ад похожа. Нужно показать фотографии сожженной Марьинки тем тварям которые нам оружие не дают и что то рассказывают там про защиту рузгоязычных
показать весь комментарий
26.12.2023 19:50 Ответить
Алекс, мое мнение таково. Оружия будет больше, если главклоун осознает что в стране война и примет необходимые решения. А пока его главный приоритет в телемарафоне, финансировании ток-шоу шлюхи кравец, и прикрывании воров на должностях. Последний - Шурма у которого обнаружилась квартира площадью 710 кв. м. в киевском жилом комплексе Смайл.
Цена - 73,2 млн гривен.
По традиции воров на должностях, квартира оформлена на жену.
показать весь комментарий
26.12.2023 19:55 Ответить
Знал бы он по чём в Одессе рубероид? Там в этой ОП е таких хитровы.баных 90%. Опа, ламца дрица гоп ца ца…
показать весь комментарий
26.12.2023 20:16 Ответить
Так Залужний вже також заявив, що Мар'їнка вже все(((
показать весь комментарий
26.12.2023 19:53 Ответить
Тепер лінія оборони в н.п Мар'їнка проходить греблею ... експерти.

показать весь комментарий
26.12.2023 19:54 Ответить
Західніше 300 метрів від греблі є церква села Георгіївки, таким чином все ясно.
показать весь комментарий
26.12.2023 21:27 Ответить
Цікаво дізнатися хто буде новим капітаном "Новочеркаська"?

показать весь комментарий
26.12.2023 19:57 Ответить
Каких я бригадиров в Георгиевке зимой сподо льда таскал.
На острие правой стрелки я по улице водопровод тянул.
показать весь комментарий
26.12.2023 20:09 Ответить
Короче оленевод най о бує плешивого гітлера. А плешивий сидить собі у бункерітихесенько та смокче велику червону чупа-чупу….
показать весь комментарий
26.12.2023 20:11 Ответить
в рот они взяли а не марьинку!также как и Киев за 3 дня!
показать весь комментарий
26.12.2023 21:10 Ответить
 
 