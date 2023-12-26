После фейка о полной оккупации. РФ продолжает обстреливать Марьинку из артиллерии, - Штупун
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Российские оккупанты продолжают обстреливать Марьинку с помощью артиллерии. Это происходит после их заявлений о якобы полном контроле над городом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна в эфире телемарафона.
"Марьинку враг продолжает обстреливать из артиллерии. Наши войска, как и отметил главнокомандующий (Валерий Залужный. - Ред.), еще остаются на севере города", - отметил он.
По словам Штупуна, у города боевых столкновений пока не фиксировали, но "артиллерийская подготовка продолжается".
Спикер уточнил, что, кроме Марьинки, под артиллерийским обстрелом также находится соседняя деревня Георгиевка.
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