РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16295 посетителей онлайн
Новости Общество
2 301 49
Варфоломей (234) Зеленский (16563)

Говорили о Формуле мира, – Зеленский провел беседу со Вселенским патриархом Варфоломеем

Новости Цензор.НЕТ Общество

варфоломій,епіфаній

Президент Украины Владимир Зеленский провел во вторник телефонный разговор со Вселенским патриархом Варфоломеем.

"Провел телефонный разговор с Его Всесвятостью Вселенским патриархом Варфоломеем, чтобы обменяться рождественскими поздравлениями. В этом году Украина праздновала Рождество одновременно с Матерью-церковью", - написал Зеленский в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что поблагодарил Варфоломея "за теплые рождественские поздравления украинскому народу, молитвы за мир в Украине и участие Вселенского патриархата во встречах советников относительно Формулы мира".

Зеленский также пригласил представителя Вселенского патриарха на следующую встречу относительно Формулы мира в Швейцарии.

Читайте также: Зеленский встретился с представителем Вселенского Патриархата
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
було би непогано, якщо би Вселенськиий патріарх провів і "ззедентом" акт екзорцизму...
показать весь комментарий
26.12.2023 20:36
+15
Малоросам пояснюю. Нам потрібна формула Перемоги, а не миру.
показать весь комментарий
26.12.2023 20:39
+9
вот чессно..утомил этой формулой, как и крымской платформой..бред какой-то
показать весь комментарий
26.12.2023 20:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
600 церков рашизму в Україні перейшли до української церкви . Я атеїстка, але вважаю, що важливіше якраз ТОМОС.
показать весь комментарий
26.12.2023 20:54 Ответить
І шо?Як там Варфоломій?
показать весь комментарий
26.12.2023 20:33 Ответить
вот чессно..утомил этой формулой, как и крымской платформой..бред какой-то
показать весь комментарий
26.12.2023 20:35 Ответить
за ...бал чьотчє будєт
показать весь комментарий
26.12.2023 20:38 Ответить
було би непогано, якщо би Вселенськиий патріарх провів і "ззедентом" акт екзорцизму...
показать весь комментарий
26.12.2023 20:36 Ответить
Імя! скажи імя! - є є є ...пу пу пу...
показать весь комментарий
26.12.2023 20:45 Ответить
Малоросам пояснюю. Нам потрібна формула Перемоги, а не миру.
показать весь комментарий
26.12.2023 20:39 Ответить
Добре що Вова "формулу мобілізації" на Залужного намагається спихнути. Як лізти до управління військами, та у кадрові призначення серед військових - Шапіто тут як тут, а непопулярні питання про мобілізацію (яка є прямими обов'язками президента та кабміну), то - "все військові винні"...
показать весь комментарий
26.12.2023 20:39 Ответить
Так це таке спроба очорнити Залужного. Вони вже давно копають під нього, тепер знайшли як
показать весь комментарий
26.12.2023 20:43 Ответить
----
ну то слід увімкнути мізки і попробуваим зрозуміти одне
...
кому то вигідно очорняти пана Залужного ?
....
Політика - то брудна штука..
...
показать весь комментарий
26.12.2023 21:07 Ответить
Жарти про термос були?
показать весь комментарий
26.12.2023 20:39 Ответить
трохи москальського "йумора" від гнусавого ватного зе-вибл@дка https://www.youtube.com/watch?v=DvFARcGJ0f0
показать весь комментарий
26.12.2023 20:41 Ответить
Цілі зали збирав.. як всі іражали..
показать весь комментарий
26.12.2023 20:45 Ответить
Що нарід посіяв, те й пожинає
показать весь комментарий
27.12.2023 01:23 Ответить
Тільки сіяли одні, а вигрібають всі.
показать весь комментарий
27.12.2023 02:16 Ответить
З ким він ще не говорив про оту ''формулу миру''? Хто наступний? Може його вже на Марс з тією формулою відправити.
показать весь комментарий
26.12.2023 20:41 Ответить
Вовчіку, а як же термос? Знов перевзувся, сучьониш?
показать весь комментарий
26.12.2023 20:42 Ответить
Патріарх Варфоломій І - 270-й і чинний архиєпископ Константинополя та Вселенський патріарх з 2 листопада 1991 року.

Відповідно до його титулу, він є primus inter pares (перший серед рівних) у Східній православній церкві та як духовний лідер східних православних християн у всьому світі.

Його титул - Його Всесвятість, Архієпископ Константинополя - Нового Риму і Вселенський Патріарх Варфоломій I.
показать весь комментарий
26.12.2023 20:42 Ответить
Как то двусмысленно звучит первое предложение.
270-й з 2 листопада 1991?
показать весь комментарий
26.12.2023 21:16 Ответить
А за "Термос" подякував?
показать весь комментарий
26.12.2023 20:47 Ответить
Чому Варфоломій ще не прокляв гундяя?
показать весь комментарий
26.12.2023 20:49 Ответить
А він з офіцерами ФСБ не спілкується.
показать весь комментарий
26.12.2023 20:54 Ответить
Одной правильной веры они
показать весь комментарий
27.12.2023 01:21 Ответить
Іди су.а 🤡 у відставку ,не тобі про мир говорити , пісюніст обнюханий ..війну привів ,тепер ховаєшся за формули... вашим нашим !
показать весь комментарий
26.12.2023 20:53 Ответить
5-річне правління зеленого вилупка - зомбі-апокаліпсіс для українців.
показать весь комментарий
26.12.2023 20:57 Ответить
Ξαςραли мозок патріарху формулой миру !
показать весь комментарий
26.12.2023 21:04 Ответить
Формула миру від простого українця!
1. Зелю на те чим він грав на роялі!
2. Його друзів туди ж!
3. Їхні корупційні статки на ЗСУ!
4. Країна мабілізується (без цього не можна) , але більшість у тилу працює на перемогу , на забезпечення армії і життедіяльності країни , здорова і достатньо молода меншість у бойові частини з високим грошовим забезпеченням , страховкою на випадок загибелі чи каліцтва ,чи просто поранення! Щоб ні сім'ї ні самі військові не залишились жебраками!
5. Глуха оборона з перемелюванням ворога найновішими ніштяками!
6. Прорив із застосуванням ще кращих ніштяків і вихід на кордони 1991 року!
7. Капітуляція кацапів зі здачею атомної зброї, якщо ні , то створення демілітарізованої зони на 200 км вглиб кацапії і вступ до НАТО!
8. Салют , перемога , сум і вшанування загиблих.
9. Ніколи знову!
показать весь комментарий
26.12.2023 21:06 Ответить
Два математика.
показать весь комментарий
26.12.2023 21:14 Ответить
а о формуле дронов и снарядов не хочешь?.......................................................................................
показать весь комментарий
26.12.2023 21:43 Ответить
А чим тобі дурню в цьому питанні,,допоможе константинопільський піп???
показать весь комментарий
26.12.2023 22:08 Ответить
Шо это вообще за должность Вселенский патриарх!? Кто нибудь может объяснить?
показать весь комментарий
26.12.2023 23:27 Ответить
Це той, хто вашого сатаніста Кирила відлучить від православної церкви.
показать весь комментарий
26.12.2023 23:46 Ответить
А это великая блудница из 17 гл. Откровения Иоанна Богослова
показать весь комментарий
27.12.2023 01:19 Ответить
Знову Томос "термосом" назвав як дякував?
показать весь комментарий
26.12.2023 23:44 Ответить
Вот зря. Лучше бы к Пастору сходил да в грехах покаялся
показать весь комментарий
27.12.2023 01:18 Ответить
Якщо говорили про ФОР МУЛУ RU, то справа Варфоломія це позбавлення від мулу, тобто всецільна допомога Україні, а не безцільне намагання вмити БОГА соплями типу "молитва", чого ніколи не відбудеться, краще в такому разі хай дрочить, хоч якесь задоволення матиме. АРХ М
показать весь комментарий
27.12.2023 04:29 Ответить
 
 