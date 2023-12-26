Говорили о Формуле мира, – Зеленский провел беседу со Вселенским патриархом Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский провел во вторник телефонный разговор со Вселенским патриархом Варфоломеем.

"Провел телефонный разговор с Его Всесвятостью Вселенским патриархом Варфоломеем, чтобы обменяться рождественскими поздравлениями. В этом году Украина праздновала Рождество одновременно с Матерью-церковью", - написал Зеленский в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что поблагодарил Варфоломея "за теплые рождественские поздравления украинскому народу, молитвы за мир в Украине и участие Вселенского патриархата во встречах советников относительно Формулы мира".

Зеленский также пригласил представителя Вселенского патриарха на следующую встречу относительно Формулы мира в Швейцарии.

Читайте также: Зеленский встретился с представителем Вселенского Патриархата