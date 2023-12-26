Говорили о Формуле мира, – Зеленский провел беседу со Вселенским патриархом Варфоломеем
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Президент Украины Владимир Зеленский провел во вторник телефонный разговор со Вселенским патриархом Варфоломеем.
"Провел телефонный разговор с Его Всесвятостью Вселенским патриархом Варфоломеем, чтобы обменяться рождественскими поздравлениями. В этом году Украина праздновала Рождество одновременно с Матерью-церковью", - написал Зеленский в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Он сообщил, что поблагодарил Варфоломея "за теплые рождественские поздравления украинскому народу, молитвы за мир в Украине и участие Вселенского патриархата во встречах советников относительно Формулы мира".
Зеленский также пригласил представителя Вселенского патриарха на следующую встречу относительно Формулы мира в Швейцарии.
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ну то слід увімкнути мізки і попробуваим зрозуміти одне
...
кому то вигідно очорняти пана Залужного ?
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Політика - то брудна штука..
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Відповідно до його титулу, він є primus inter pares (перший серед рівних) у Східній православній церкві та як духовний лідер східних православних християн у всьому світі.
Його титул - Його Всесвятість, Архієпископ Константинополя - Нового Риму і Вселенський Патріарх Варфоломій I.
270-й з 2 листопада 1991?
1. Зелю на те чим він грав на роялі!
2. Його друзів туди ж!
3. Їхні корупційні статки на ЗСУ!
4. Країна мабілізується (без цього не можна) , але більшість у тилу працює на перемогу , на забезпечення армії і життедіяльності країни , здорова і достатньо молода меншість у бойові частини з високим грошовим забезпеченням , страховкою на випадок загибелі чи каліцтва ,чи просто поранення! Щоб ні сім'ї ні самі військові не залишились жебраками!
5. Глуха оборона з перемелюванням ворога найновішими ніштяками!
6. Прорив із застосуванням ще кращих ніштяків і вихід на кордони 1991 року!
7. Капітуляція кацапів зі здачею атомної зброї, якщо ні , то створення демілітарізованої зони на 200 км вглиб кацапії і вступ до НАТО!
8. Салют , перемога , сум і вшанування загиблих.
9. Ніколи знову!