В течение 26 декабря россияне нанесли 5 ракетных и 21 авиационный удар, совершили 38 обстрелов из РСЗО, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов российских оккупантов по территории Украины в течение 26 декабря 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Враг нанес 5 ракетных и 21 авиационный удар, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура".
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