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Новости Война в Украине
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вокзал (260) Укрзализныця (2639) Херсон (2105)

Россияне обстреляли в Херсоне вокзал и подвижной состав, ранены несколько работников "Укрзализныци"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

укрзалізниця,залізниця

Армия РФ нанесла удар по эвакуационному поезду на вокзале Херсона. Число жертв устанавливается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Укрзализныци".

"Вследствие обстрела Херсона поврежден вокзал и подвижной состав "Укрзализныци". Сейчас известно о нескольких раненых работниках. Пассажиры в укрытии", - говорится в сообщении.

"План следующий: ждем стабилизации ситуации вокруг вокзала, пересаживаем людей в автобусы от привокзальной площади до Николаева (спасибо Херсонской военной администрации за оперативное подспорье), там мы уже сейчас готовим резервные вагоны — и ими повезем более 100 пассажиров к безопасности. Ситуация контролируемая, железнодорожники готовы продолжать движение", - добавили в ведомстве.

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Террористы.
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26.12.2023 21:02 Ответить
Кацапи навчилися виробляти дешеві дрони майже з гівна.
Варто повчитися....
https://www.youtube.com/watch?v=TSwsmeicKRE
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26.12.2023 21:04 Ответить
Навіщо розписувати план подальших дій!?
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26.12.2023 21:09 Ответить
Клименко повідомив, що двом цивільним, які отримали осколкові поранення, надають медичну допомогу.

Через обстріл загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини під час евакуації людей.

Ще двоє поліцейських - в лікарні з осколковими пораненнями.
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26.12.2023 21:21 Ответить
кацаби тварі...рідкісні...
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26.12.2023 21:38 Ответить
 
 