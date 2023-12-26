Россияне обстреляли в Херсоне вокзал и подвижной состав, ранены несколько работников "Укрзализныци"
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Армия РФ нанесла удар по эвакуационному поезду на вокзале Херсона. Число жертв устанавливается.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Укрзализныци".
"Вследствие обстрела Херсона поврежден вокзал и подвижной состав "Укрзализныци". Сейчас известно о нескольких раненых работниках. Пассажиры в укрытии", - говорится в сообщении.
"План следующий: ждем стабилизации ситуации вокруг вокзала, пересаживаем людей в автобусы от привокзальной площади до Николаева (спасибо Херсонской военной администрации за оперативное подспорье), там мы уже сейчас готовим резервные вагоны — и ими повезем более 100 пассажиров к безопасности. Ситуация контролируемая, железнодорожники готовы продолжать движение", - добавили в ведомстве.
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Варто повчитися....
https://www.youtube.com/watch?v=TSwsmeicKRE
Через обстріл загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини під час евакуації людей.
Ще двоє поліцейських - в лікарні з осколковими пораненнями.