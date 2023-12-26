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В ночь удара по "Новочеркасску" на борту находились российские моряки, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крим,феодосія

В ночь удара по российскому большому десантному кораблю "Новочеркасск" в оккупированной Феодосии на его борту находились моряки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом пишет издание "Агентство" 26 декабря.

По данным журналистов, на корабле в момент удара могли находиться не менее двух офицеров. Речь идет, в частности, о капитане-лейтенанте Евгении Ивашеве. Его жена в разговоре с "Агентством" отметила, что офицер в "относительно нормальном" состоянии.

Жена командира корабля Николая Степаненко на вопрос, находился ли ее муж на борту во время удара, ответила: "Наверное, я подозреваю". Дозвонились журналисты и к Степаненко. "Никто не пострадал, все отлично", – заявил он.

По данным МЧС в оккупированном Крыму, в результате ракетного удара по "Новочеркасску" один человек погиб, четверо ранены. Как отмечает "Агентство", власти в России и на оккупированных украинских территориях обычно не сообщают о военных потерях – поэтому, очевидно, речь идет о пострадавших гражданских.

Ранее сообщалось, что в результате атаки уничтожен крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждения".

Смотрите также: Силы обороны Юга показали остатки БДК "Новочеркасск" в порту оккупированной Феодосии. ФОТО
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Топ комментарии
+23
тоді немає питань:

на палубє матроси курілі папіроси
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26.12.2023 21:31
+23
Чисто випадково подзвонили тим оркам які розказали що все чудово і патєрь нєт.
Ну і канєшно коню понятно що корабель під час війни стоїть набитий вибухівкою, дронами і без екіпажу. Це стандартна світова практика.
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26.12.2023 21:35
+20
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26.12.2023 21:53
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тоді немає питань:

на палубє матроси курілі папіроси
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26.12.2023 21:31 Ответить
Ровесник?
А бедный Чарли Чаплин окурки подбирал.
Давай дальше...
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26.12.2023 22:05 Ответить
зачьот !

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26.12.2023 23:35 Ответить
Чим більше кацапні здоне, тим краще !
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26.12.2023 21:31 Ответить
Пощастило їм - Уйло не відправить їх, безкорабельних, у ПІХОТУ!
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26.12.2023 21:32 Ответить
а моглі б умєрєть от алкоголізма в фєодосійском портовом пабє
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26.12.2023 21:34 Ответить
Трактірє)
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27.12.2023 00:18 Ответить
на борту перебували російські моряки
...і пілі за здоровьє капітана (с)
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26.12.2023 21:32 Ответить
Чисто випадково подзвонили тим оркам які розказали що все чудово і патєрь нєт.
Ну і канєшно коню понятно що корабель під час війни стоїть набитий вибухівкою, дронами і без екіпажу. Це стандартна світова практика.
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26.12.2023 21:35 Ответить
Вроде как где-то полчаса прошло между попаданием и большим взрывом, в это время на борту был пожар. Теоретически, после попадания много кто мог спастись с корабля
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26.12.2023 22:10 Ответить
Наоборот, все боролись за живучесть судна согласно расписанию по пожарной тревоге.
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26.12.2023 22:26 Ответить
А після розуміння, що це зробити неможливо пролунало abandon ship і всі благополучно здриснули.
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26.12.2023 22:42 Ответить
БДК атдихаєт !!!! В Севастополе из-под земли забило электричество

Если вы видите дымящуюся лужу с искрами - не надо в неё вступать.
https://sevastopol.su/news/v-sevastopole-iz-pod-zemli-zabilo-elektrichestvo
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26.12.2023 23:53 Ответить
а вони, курва, моляться на якийсь Єлостоун !
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26.12.2023 23:54 Ответить
«На остановке Хрюкина, в сторону пятого км, на месте старого столба искрит земля, и идёт пар-дымок», - так выглядело типичное сообщение от очевидцев.
севастопольський "форум", рекомендую, - оборжьожся !!!

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27.12.2023 00:00 Ответить
севастопольські угрі зранку всів дризг елєктрічєскіє !

а чьо? єсть повод !
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27.12.2023 00:02 Ответить

Мабуть, то кобздон відрядив лихих парфумів, щоб просто на вулиці ловили нових поціновувачів його таланту.
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27.12.2023 01:17 Ответить
А там, підземних доків нема?
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27.12.2023 00:09 Ответить
Капітан Микола Степаненко. Над ним, мабуть, кацапи ржуть постійно
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26.12.2023 21:39 Ответить
Майте повагу до ЗСУ, коли друкуєте почуття жінок орків. Мені не цікаво,як вони там, нехай їх побільше буде на концерті кобздона
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26.12.2023 21:47 Ответить
Та не було там нікого! Вони причалили і побігли усі по @лядям, а корабель (з БК, картами, обладнанням, паливом, вантажем) просто передали охороні порту, яка святкувала "День ПВО рф" і теж клала на все... А той один загиблий, про якого казали, просто намагався зцідити паливо і потрапив під роздачу "каміння з неба"... Вірте кокошнікову - він ще ніразу не збрехав!

А коребаль за тиждень відремонтують і він знову стане у стрій! Але вже з новими стелс-технологіями і, переважно, буде виконувати підводні завдання та здійснбвати охорону флагмана-ракетоносця "мас-Ква"
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26.12.2023 21:52 Ответить
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26.12.2023 21:53 Ответить
Ага, детонація 4400 снарядів і один загиблий. Дуже правдоподібно.
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26.12.2023 21:58 Ответить
Конечно правдоподобно.
Про одного погибшего сообщил глава гражданской администрации Крыма.
Военные ему не докладывают, и кол-во пострадавших вояк ему неизвестно.
Логично?
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26.12.2023 22:12 Ответить
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26.12.2023 22:00 Ответить
"Большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в Феодосии в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет"
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26.12.2023 22:11 Ответить
Це маскувальний маневр.
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26.12.2023 23:23 Ответить
підводного човна - викинути пакет із промаслених ганчірок та гівна

воєвали - знаем, нас не проведьошь !
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26.12.2023 23:38 Ответить
огромная транспортная калоша перевозила 4400 снарядов и 280 ракет... ВЕРЮ!!!!
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26.12.2023 23:51 Ответить
На концерті Кобзона знову аншлаг!
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26.12.2023 21:55 Ответить
все идет по плану!!!..

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26.12.2023 21:59 Ответить
Сподіваюсь, моряки були в трусіках.
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26.12.2023 22:03 Ответить
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26.12.2023 22:18 Ответить
Части мужа в окно случайно не прилетели, вместе с "незначительными повреждениями" корабля?
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26.12.2023 22:04 Ответить
"Дорогая, а вот и я! Извини, что на потолке и кусками..."
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26.12.2023 23:21 Ответить
Та все простіше. В часи вв2 в СРСР ввели процедуру визнання особи пропавшою без вісті. Просто надходило повідомлення -пропав безвісті. Судам було заборонено визнавати таких осіб померлими внаслідок бойових дій. Сім'ї позбавлялись пільг. Назавжди. З попередньою посудиною так само -екіпаж захоронили десь біля Маріуполя і мовчок. А призначення капітана на кресер Москва, який затонув, ******* ідіотією.
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26.12.2023 22:04 Ответить
Почему?
У нас есть мэры оккупированных городов. Более того они содержат штат советников.
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26.12.2023 22:15 Ответить
Ба більше,вони навіть закуповують час від часу комунальну техніку, на грубі мільйони.
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26.12.2023 22:26 Ответить
У Вас невірна інформація на рахунок статусу "пропавший безвести" в СРСР під час ДСВ.
Все залежало від того, в якій частині служив солдат чи офіцер, а також від обставин, в яких сталась дана подія як на локальному, так і на більш високому рівні, тобто рота-полк та дивізія-корпус-армія.
Наприклад, якщо військовий пропав безвісти в бойовій обстановці, ба навіть у якомусь із багаточисельних "котлів", то його сім'я (дружина) отримувала всі належні виплати і пайок як на загиблого.
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26.12.2023 23:32 Ответить
Пришла парашная лохань на выгрузку боеприпасов, а экипаж (68 рыл) в гостиницу 5* поселили и в кабаке водярой отпаивали. И тут по лохани прилетело, и "никто не пострадал", кроме 1 матроса, который неосторожно покурил у трапа и угорел от табачного дыма, но не насмерть.
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26.12.2023 22:05 Ответить
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26.12.2023 22:07 Ответить
во курва, навіть із пекла Фанєрного дістає !
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26.12.2023 23:41 Ответить

Знає курвій син, що робить! Готує Фанєрного до скорої зустрічі.
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27.12.2023 01:29 Ответить
Слева полотно И.Айвазовского "Взрыв корабля" (1900 г., Феодосийская картинная галерея). Справа скриншот из видео взрыва большого десантного корабля в порту Феодосии (26.12.2023).

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26.12.2023 22:07 Ответить
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26.12.2023 22:08 Ответить
а портрєт "Кающєйся Марії Магдаліни" ?
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26.12.2023 23:42 Ответить
четырежды черноземный флот скоро будет пятирежды черноземным. хотя нарушаются традиции . все предыдущие флоты они топили и сжигали сами.
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26.12.2023 22:09 Ответить
"Муш?? Да,паспєл к завтраку вооона на том жєлєзнам скейтбордє окала гастронома.."
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26.12.2023 22:15 Ответить
Ну, ясно. Нема тушок - нема загиблих
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26.12.2023 22:24 Ответить
500-ми объявят. а значит - никаких выплат!
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26.12.2023 22:39 Ответить
не розумію я законів фізики....після такого потужного вибуху
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26.12.2023 22:43 Ответить
Гадаю, більшість з них досі перебувають на борту.
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26.12.2023 22:59 Ответить
Там были не моряки, а жмурики.
Которые готовили корабль к затоплению.
И подготовили - оно прошло успешно.
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26.12.2023 23:19 Ответить
Звісно перебували моряки, це ж очевидно. Війна, військовий корабель, там 100% є охорона, якась вахта. Якась стаття ніобчем.
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26.12.2023 23:29 Ответить
перебував екіпаж на всі 100% !

нічь, койки у них на кораблі, розгрузка.
рассєйському капітану корабля навіть в голову не могло прийти убезпечити своїх підлеглих
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26.12.2023 23:45 Ответить
Ходять слухи,що в Феодосійській затоці,при роподілі моряків з БДК Новочеркаськ,виник конфлікт між чорноморськими бичками і катранами
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26.12.2023 23:51 Ответить
Додам таку деталь. Коли конфлікт сягнув кульмінації, зненацька навідались краби, усіх розігнали і самочинно взялися бенкетувати.
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27.12.2023 01:25 Ответить
мангал був шикарний, із неповторним салютом.
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27.12.2023 00:58 Ответить
Смерть кацапам!
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27.12.2023 02:06 Ответить
Козломорді відправились з кораБЛЯ на бал, ну не зовсім "на бал", а на концерт Кобздоха то точно.
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27.12.2023 04:54 Ответить
Да,уж.Тут даже синяя изолента не поможет.
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27.12.2023 06:59 Ответить
На борту атакованного БДК "Новочеркасск" были "Калибры"

Атакованный минувшей ночью большой десантный корабль "Новочеркасск" вряд ли восстановят. Вероятнее всего, даже не будут пытаться. Об этом сообщили наши источники на флоте.

"Произошла сильная детонация. БДК был загружен под завязку", - сказал наш собеседник. По его словам, на борту были ракеты типа "Калибр" - не менее 2 штук. Также было и другое высокоточное вооружение, в том числе авиабомбы КАБ-500 - не менее 4 штук, одна из которых ушла под воду и чудом не взорвалась. Было и другое вооружение.

Источники на флоте назвали произошедшее "трагедией и катастрофой", ведь по уточненным данным погибли 23 члена экипажа. Большая часть из них по приказу командования отдыхала на борту корабля, а не в казармах и отелях, что и привело к трагедии. "Десятки тел, некоторые сгорели заживо прямо в каютах. Жуть", - описал ситуацию опытный моряк и наш давний друг.

Командование настаивает, что наводку врага на корабль мог совершить кто-то из местных жителей или даже моряки с других кораблей. "Начата тщательная проверка", - резюмировали на флоте.

Кремлевская табакерка
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27.12.2023 07:00 Ответить
 
 