В ночь удара по "Новочеркасску" на борту находились российские моряки, - СМИ

В ночь удара по российскому большому десантному кораблю "Новочеркасск" в оккупированной Феодосии на его борту находились моряки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом пишет издание "Агентство" 26 декабря.

По данным журналистов, на корабле в момент удара могли находиться не менее двух офицеров. Речь идет, в частности, о капитане-лейтенанте Евгении Ивашеве. Его жена в разговоре с "Агентством" отметила, что офицер в "относительно нормальном" состоянии.

Жена командира корабля Николая Степаненко на вопрос, находился ли ее муж на борту во время удара, ответила: "Наверное, я подозреваю". Дозвонились журналисты и к Степаненко. "Никто не пострадал, все отлично", – заявил он.

По данным МЧС в оккупированном Крыму, в результате ракетного удара по "Новочеркасску" один человек погиб, четверо ранены. Как отмечает "Агентство", власти в России и на оккупированных украинских территориях обычно не сообщают о военных потерях – поэтому, очевидно, речь идет о пострадавших гражданских.

Ранее сообщалось, что в результате атаки уничтожен крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждения".

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