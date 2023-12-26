В ночь удара по "Новочеркасску" на борту находились российские моряки, - СМИ
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В ночь удара по российскому большому десантному кораблю "Новочеркасск" в оккупированной Феодосии на его борту находились моряки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом пишет издание "Агентство" 26 декабря.
По данным журналистов, на корабле в момент удара могли находиться не менее двух офицеров. Речь идет, в частности, о капитане-лейтенанте Евгении Ивашеве. Его жена в разговоре с "Агентством" отметила, что офицер в "относительно нормальном" состоянии.
Жена командира корабля Николая Степаненко на вопрос, находился ли ее муж на борту во время удара, ответила: "Наверное, я подозреваю". Дозвонились журналисты и к Степаненко. "Никто не пострадал, все отлично", – заявил он.
По данным МЧС в оккупированном Крыму, в результате ракетного удара по "Новочеркасску" один человек погиб, четверо ранены. Как отмечает "Агентство", власти в России и на оккупированных украинских территориях обычно не сообщают о военных потерях – поэтому, очевидно, речь идет о пострадавших гражданских.
Ранее сообщалось, что в результате атаки уничтожен крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждения".
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на палубє матроси курілі папіроси
А бедный Чарли Чаплин окурки подбирал.
Давай дальше...
...і пілі за здоровьє капітана (с)
Ну і канєшно коню понятно що корабель під час війни стоїть набитий вибухівкою, дронами і без екіпажу. Це стандартна світова практика.
Если вы видите дымящуюся лужу с искрами - не надо в неё вступать.
https://sevastopol.su/news/v-sevastopole-iz-pod-zemli-zabilo-elektrichestvo
севастопольський "форум", рекомендую, - оборжьожся !!!
а чьо? єсть повод !
Мабуть, то кобздон відрядив лихих парфумів, щоб просто на вулиці ловили нових поціновувачів його таланту.
А коребаль за тиждень відремонтують і він знову стане у стрій! Але вже з новими стелс-технологіями і, переважно, буде виконувати підводні завдання та здійснбвати охорону флагмана-ракетоносця "мас-Ква"
Про одного погибшего сообщил глава гражданской администрации Крыма.
Военные ему не докладывают, и кол-во пострадавших вояк ему неизвестно.
Логично?
воєвали - знаем, нас не проведьошь !
У нас есть мэры оккупированных городов. Более того они содержат штат советников.
Все залежало від того, в якій частині служив солдат чи офіцер, а також від обставин, в яких сталась дана подія як на локальному, так і на більш високому рівні, тобто рота-полк та дивізія-корпус-армія.
Наприклад, якщо військовий пропав безвісти в бойовій обстановці, ба навіть у якомусь із багаточисельних "котлів", то його сім'я (дружина) отримувала всі належні виплати і пайок як на загиблого.
Знає курвій син, що робить! Готує Фанєрного до скорої зустрічі.
Которые готовили корабль к затоплению.
И подготовили - оно прошло успешно.
нічь, койки у них на кораблі, розгрузка.
рассєйському капітану корабля навіть в голову не могло прийти убезпечити своїх підлеглих
Атакованный минувшей ночью большой десантный корабль "Новочеркасск" вряд ли восстановят. Вероятнее всего, даже не будут пытаться. Об этом сообщили наши источники на флоте.
"Произошла сильная детонация. БДК был загружен под завязку", - сказал наш собеседник. По его словам, на борту были ракеты типа "Калибр" - не менее 2 штук. Также было и другое высокоточное вооружение, в том числе авиабомбы КАБ-500 - не менее 4 штук, одна из которых ушла под воду и чудом не взорвалась. Было и другое вооружение.
Источники на флоте назвали произошедшее "трагедией и катастрофой", ведь по уточненным данным погибли 23 члена экипажа. Большая часть из них по приказу командования отдыхала на борту корабля, а не в казармах и отелях, что и привело к трагедии. "Десятки тел, некоторые сгорели заживо прямо в каютах. Жуть", - описал ситуацию опытный моряк и наш давний друг.
Командование настаивает, что наводку врага на корабль мог совершить кто-то из местных жителей или даже моряки с других кораблей. "Начата тщательная проверка", - резюмировали на флоте.
Кремлевская табакерка