"Батькивщина" не будет голосовать за закон о мобилизации в действующей редакции, - Тимошенко
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Партия "Батькивщина" не будет голосовать за закон о мобилизации в том виде, который есть сейчас. В частности, для партии неприемлемы статьи об отмене брони для инвалидов третьей группы, педагогов и студентов.
Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По ее словам, мобилизация во время войны – неизбежна, однако должна проводиться справедливо, а украинское войско обязательно нужно усилить технологически. Для этого государству необходимо развернуть собственное мощное военно-промышленное производство.
В своем видеообращении она предложила приостановить в 2024 году выплаты всех внешних и внутренних долгов Украины и отмену повышения зарплат чиновникам. В то же время освободившееся 650 млрд гривен Тимошенко предлагает направить на запуск мощного отечественного военно-промышленного производства.
"Нам нужен закон о всестороннем развитии техническо-научных новаций для собственной разработки и производства оружия. Эти разработки уже есть, нужна финансовая поддержка государства. Мы должны действовать четко рационально, стратегически и победно, а не идти в тупик", - подчеркнула Тимошенко.
Пожалуйста, подождите...
Коч, всплило!
останні до речі взагалі не зрозуміло чому підпадають під бронь і їх не можна замінити жінками... тому що ніякої користі економіці не приносять хіба наоборот головний тормоз...
Хто з них реструктуризував борги?
Більш того, якщо чиновникам щось знадобиться, вони теж повинні самі на це донатити. та купувати за власні кошти
Похвально!
А чому вона не пропонує скасувати відсрочку народним депутатам і чиновникам вищої касти «А» і тим хто відчайдушно «бореться» з їхньою корупцією?
Я так розумію, всі інші новації з узаконенням поразки прав
українців«ресурсу» її влаштовують?
А як щодо примусового лікування за висновком ВЛС в мед установах які обере оце саме
озгВЛК без право вибору громадінином України?
Цей закон унікальний, він скасовує Конценцію по правам людин для громадян України.
А мають право голосовувати за такі закони ті, хто себе захистив від його дії взагалі?
Шановний, я вже вам писав і ще раз напишу,ВЛК не має стільки часу і головне коштів на аналізи та дослідження щоб ретельно перевіряти кожного призовника . Боротися потрібно з корупцією в МСЕК та лікарні, а не ганяти інвалідів на повторні перевірки . Тим паче той хто купив групу відкупиться і від ВЛК/ТЦК, а постраждають реальні хворі бо ВЛК/ТЦК потрібно буде кимось виконати план.
А для кого вони тоді прийнятні і хто автор такого новшества-цікаво буде знати?
І що неправильно сказала? Поржати-вже поржались аж до сліз,вже було.
В.В.Путин:Вы сказали, на вашем самолете кто-то добрался? Реплика: Да, на самолете В.В.Путин: Ваш именно? Реплика:Юлии Владимировны... и журналистов. В.В.Путин:А... а то мазурик какой-то утащил самолет.. Тимошенко: ХИХИХИ
Кримінальне покарання для ухилянтів. Тюремний строк у 3-5 років загрожуватиме не лише тим, хто уникає мобілізації, а й відмовляється проходити медичний огляд.
https://www.pravda.com.ua/articles/2023/12/26/7434695/
В українських вишах збільшилась кількість студентів платної форми навчання: цьогоріч кількість нових "контрактників" зросла майже на 40%, а якщо виокремити чоловіків - на 82%. Таке зростання може бути пов'язаним зі спробами уникнути мобілізації.
https://life.pravda.com.ua/society/2023/04/25/253982/
П.С. мудрий український народ навибирав до Ради більше половини зрадників та запроданців. Ім'я їм усім--Іуди.
Головне - зайти в коменти та сернути в сторону ЮТ.
Браво!
Бравісимо!!
"-Відсутність одного ока, -Карликовість із зростом нижче ніж 130 сантиметрів у чоловіків, -Відсутність усіх фаланг чотирьох пальців кисті, за винятком першого, -Єдина функціонуюча нирка " і так далі, і тому подібне. Так це третя група. Ні це не дрібничка, це просто вбивство цих людей.
Нам не потрібні сотні тисяч інвалідів на фронті, які нічого не навоюють, але 500 мільярдів на них витратять. Нам потрібні вітчизняні ракети, дрони, набої. А ще нам потрібно 50% підготовлених людей зі зброєю, які зараз охороняють західний кордон, кошмарять по вулицям тих самих інвалідів, долучити до оборони. Це виглядає значно більш розумним, ніж долучати до оборони людей без пальців.
І поліцію всю кинути на війну, хай "переселенцы с Данбасса" влаштують тут кримінальну революцію.
сам з цим стикався
Вони там, долгожитєлі На Грушевського, усф вже давно хворі на голову!
В Україні немає ні законів , ні Коституції - тому рятуйте себе самі, не марнуйте час🤡
А ЗЄля -,це злий та поганий вітчим абюзєр...)))
24 мая суд США по округу Орегон вынес решение в пользу украинского госпредприятия «Укрвакцина» и против ответчика - корпорации Olden Group, LLC.
https://rus.lb.ua/news/2011/05/25/98157_sud_ssha_obyazal_vernut_19_mln_.html
нажимаете "поривняльна таблиця"
и находите ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ!
"Цей "законопроект" взагалі не може бути Законом , тому , що протирічить Конституції👈
В Україні немає ні законів , ні Коституції"
А соєвому йолопу до дупи. Він своє гне. Порівнює щось.
Чомусь ніхто не звертає уваги, що цими дискусіями нас відволікають від головного: попрання прав людини в цьому законі та фактичне введення феодалізму в країні, де відкрито людей ділять на касти."
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А хто повинен звернути увагу? Соєві чи ЗЕлуплені? Так один з їхніх фюрерів намагався керувати авторитарними методами, а другий вже захопив всі гілочки і гілки влади і фактично вже є диктатором. Правда там не зовсім зрозуміло хто диктатор - він сам, чи його завхоз.