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"Батькивщина" не будет голосовать за закон о мобилизации в действующей редакции, - Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

тимошенко

Партия "Батькивщина" не будет голосовать за закон о мобилизации в том виде, который есть сейчас. В частности, для партии неприемлемы статьи об отмене брони для инвалидов третьей группы, педагогов и студентов.

Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, мобилизация во время войны – неизбежна, однако должна проводиться справедливо, а украинское войско обязательно нужно усилить технологически. Для этого государству необходимо развернуть собственное мощное военно-промышленное производство.

В своем видеообращении она предложила приостановить в 2024 году выплаты всех внешних и внутренних долгов Украины и отмену повышения зарплат чиновникам. В то же время освободившееся 650 млрд гривен Тимошенко предлагает направить на запуск мощного отечественного военно-промышленного производства.

"Нам нужен закон о всестороннем развитии техническо-научных новаций для собственной разработки и производства оружия. Эти разработки уже есть, нужна финансовая поддержка государства. Мы должны действовать четко рационально, стратегически и победно, а не идти в тупик", - подчеркнула Тимошенко.

Читайте также: "Батькивщина" будет блокировать подписание закона о медицинском каннабисе
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Топ комментарии
+26
Бабайуля збирає свій лохторат до купи
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26.12.2023 22:22
+25
"жодна танка не має вийти з казарми"
жЮлька, весна 2014, кацапи окупують Крим...
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26.12.2023 22:27
+25
Це законопроєкт, а не закон.
Спочатку виліз захисник "знедолених" Вова, хоча забезпечення мобілізації громадян до війська це його обов'язок.
Зараз вилізла Матуся усіх "Зубожілих".
Хто наступний?
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26.12.2023 22:28
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Крим здали без шума і пилі! Щось вона нічого не пропонує, зараз взагалі мобілізацію завалить.
Коч, всплило!
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26.12.2023 23:22 Ответить
Ідіть нах
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26.12.2023 22:38 Ответить
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26.12.2023 22:40 Ответить
Про мобілізацію, це не юлькіна тєма, її тєма про газ, є про що згадувати ,затарілась до сьомого коліна.
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26.12.2023 22:41 Ответить
Президентську предвиборчу компанію оголошено!
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26.12.2023 22:42 Ответить
На політичному трупіку Зєльца тепер лише лінивий не потопчеться. Перший (точніше, перша) пішла.
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26.12.2023 22:49 Ответить
Це чмо не знає як себе показати, буде піаритись на будь-чому
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26.12.2023 22:47 Ответить
А баба яга проти! І хто за ,,це,, іще голосує??? Жах.
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26.12.2023 22:48 Ответить
"любi мої", а я вже мав надiю, шо ця "крємльовська консерва" пiшла слiдом "за руцкiм кораблєм". а цi шпроти досi плавають в роялi Зеленського.
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26.12.2023 22:49 Ответить
Варіантів два: хоче грошей з зелених зрубати,або лехторат для виборів збиває до купи.
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26.12.2023 22:53 Ответить
Ты же моя хорошая.
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26.12.2023 22:55 Ответить
Ну якщо реально глянути без політики то виплати зовнішніх боргів під час такої війни це ж... як і підняття заплат чиновникам....

останні до речі взагалі не зрозуміло чому підпадають під бронь і їх не можна замінити жінками... тому що ніякої користі економіці не приносять хіба наоборот головний тормоз...
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26.12.2023 22:57 Ответить
ще кілька днів тому була інфа, що Захід реструктуризував Україні зовнішній борг до 2027 року. тож цей спіч Жулі з цього питання є точно популістським. )
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26.12.2023 23:22 Ответить
Що таке "Захід"? Рішення приймають кожна з країн северенно чи інституції як МВФ.
Хто з них реструктуризував борги?
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26.12.2023 23:38 Ответить
ну мабуть МВФ чи Світовий банк. я точно вже не пам'ятаю хто з них. а може ці структури обидві разом провели реструктуризацію... Ну а кожна з країн наскільки нам відомо на цей час, то кожна з країн надає нам фінансову допомогу, яку не потрібно буде повертати.
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27.12.2023 00:52 Ответить
Ні останні допомоги ЄС та ці 50 млрд, що ми маємо отримати, частина з них це кредити
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27.12.2023 08:19 Ответить
Це кредити західних держав, гранти, а є ще МВФ, кредити наших держпідприємств, комерційні кредити... облігації
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27.12.2023 00:06 Ответить
Единственная светлая голова среди всех политиков
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26.12.2023 22:58 Ответить
Популисты довели страну до ручки.
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26.12.2023 23:01 Ответить
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27.12.2023 07:16 Ответить
Тімошенніца за роки при владі мабуть вже стала мільярдеркою, тому для неї зарплата вже до одного місця!...
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26.12.2023 23:02 Ответить
вона ще задовго до влади, ще за часів Лазаренка, вже була доларовою мільярдеркою і свої статки ховала в офшорах (острів Мен, Британські Віргінські острови, Кіпр. і це ще не всі офшори, про які було відомо ще на той час, до її пришестя в уряд при Ющенкові.)
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26.12.2023 23:27 Ответить
Підвищення захмарних зарплат чиновникам треба відмінити!
Більш того, якщо чиновникам щось знадобиться, вони теж повинні самі на це донатити. та купувати за власні кошти
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26.12.2023 23:03 Ответить
Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський скоригував свою зарплатню за листопад. Вона склала 1,164 млн.грв
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26.12.2023 23:24 Ответить
Єто другое...
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26.12.2023 23:08 Ответить
Любі друзі! Якщо 73% влізло, то ще трішки % ідіотизма теж запросто натягнуться на глобус.
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26.12.2023 23:09 Ответить
Тобто вона пропонує скасувати підвищення зарплат в т.ч. депутатам?
Похвально!
А чому вона не пропонує скасувати відсрочку народним депутатам і чиновникам вищої касти «А» і тим хто відчайдушно «бореться» з їхньою корупцією?
Я так розумію, всі інші новації з узаконенням поразки прав українців «ресурсу» її влаштовують?
А як щодо примусового лікування за висновком ВЛС в мед установах які обере оце саме озг ВЛК без право вибору громадінином України?

Цей закон унікальний, він скасовує Конценцію по правам людин для громадян України.
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26.12.2023 23:09 Ответить
На яких фронтах її зять?

А мають право голосовувати за такі закони ті, хто себе захистив від його дії взагалі?
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26.12.2023 23:12 Ответить
Говорить красиво і очі чесні, але все одно на*бе і вкраде.
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26.12.2023 23:11 Ответить
Просто з такими новими "законами" Україна має забути про інтеграцію до ЕС. Якщо ще почнуть насильно мобілізовувати інвалідів та студентів то отримають ще купу позовів до ЕСПЛ.
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26.12.2023 23:16 Ответить
Инвалид третьей группы-это работоспособный инвалид. Вы не пишите о том в чем не разбираетесь. Ему нельзя работать в металургии в горячем цеху,нельзя работать в шахте но легкую физическую раблоту потянет а так-же в войсках обеспечения,управление ДРОНОМ и тд-там много физической силы не нужно
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27.12.2023 01:18 Ответить
дроном может управлять только молодой и здоровьій, там надо память, зрение, скорость реакции, соображать головой,все то,что недоступно в возрасте.
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27.12.2023 08:17 Ответить
А дедушки хороши ы первых рядах - пройти минное поле, выявить огневые точки и дать молодым спокойно допить кофе!
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27.12.2023 09:09 Ответить
Скажіть в якому нормативно-правовому документі є визначення - "работоспособній інвалід" ? Наскільки мені відомо ступінь працездатності та протипоказання встановлює мсек в залежності від хвороби та стану особи з інвалідністю і важка фізична праця протипоказана всім. Більш того ці люди для підтримки свого здоров"я змушені постійно вживати мед.препарати, перебувати під мед.наглядом,потребують більше часу на відпочинок. Таких умов в ЗСУ їм не забезпечать і більшість з цих інвалідів одразу ляжуть баластом по госпіталях.
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27.12.2023 10:01 Ответить
Не правильно выразился. Инвалидность это ограниченная трудоспособность. Исключение 3 группы из перечня негодных для военной службы-это значит убрать лазейку для хитрожепых. Дело в том что инвалидность 3 группы можно назначить практически любому человеку без сильных нарушений физ функциональности-чем пользуются врачи и пациенты. Я 2 раза лежал в больнице какраз по поводу обследованичя чтобы получить инвалидност:1 раз в 2006м и второй в 20017м. Там в палате видел нескольких"инвалидов" -людей которые полностью функциональны,например человек постоянно ходит на байдарке,другой работает медбратом и инвалидность получил и продляет по-блату. Степень пригодности к службе должна определять комиссия ТЦК,но это должна быть настоящая комиссия. Ну и если человек серьезно болен а не купил справку-ето будет видно на этапе подготовки и тренировки. просто имеем корумпированную страну где много стравок об инвалидности-купленны еще давно до войны. у нас на фирме работал человек ,инвалид-чернобылец 1 группы. Он работал ГРУЗЧИКОМ)))) Чтобы вы понимали настоящая 1 группа это фактически лежачий человек полуприсмерти требующий постоянного внешнего ухода. если-бы у насне было коррупции -не нужно было делать такие законы о мобилизации
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27.12.2023 11:14 Ответить
Шановний, Ви читали при яких захворюваннях дають 3 групу інвалідності ? Ампутанти, онкохворі, асматіки, епілептіки, з вродженими вадами і вони не винні в продажності та корумпованості нашої медичної системи. Та достатньо просто підняти медичну історію щоб побачити справжня група чи ні по кількості звернень до лікаря. Щоб отримати групу людина має пройти цілий цикл обстежень: сімейний лікар, лікар спеціаліст, лкк, мсек, витратити купу часу та грошей на проходження аналізів, отримати купу висновків та довідок . В реальності ВЛК не має стільки часу і головне коштів щоб ретельно перевіряти кожного і весь огляд базується на візуальному огляді особи та вимірювання тиску. Я також знаю багато випадків коли інваліди працювали на важких роботах, але не тому що їх групи куплені, а тому що на мізерну пенсію по інвалідності вижити не можливо і вони змушені братися за будь-яку роботу. Більш того, всі ці з купленими інвалідностями на фронт не підуть , вони знову відкупляться або втечуть за кордон, якщо ще не втекли, а постраждають справжні хворі. Тому цю ганебну, антиконституційну норму мобілізації інвалідів потрібно прибрати з законопроекту, посилювати потрібно не мобілізацію, а боротьбу з корупцією.
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27.12.2023 14:26 Ответить
Вы сами себе противоречите когда говорите что инвалиды 3 группы это тяжелобольные,но при этом иногда работают на физработе. Ещне раз:Я сам имел инвалидность 3 группы в 2006 году,затем решил ее не продлевать-я знаю этот цикл хождения по врачам,лежание в больнице. При Я ВИДЕЛ функциональных пациентов в больнице которые получают инвалидность по-блату или за деньги. Именно потому я за серьезную комиссию в ТЦК если человек принесет документы что он ДО мобилизации болеет серьезной болезнью не позволяющей физнагрузки и управление опасными механизмани и не важно есть у него бумажка об инвалидности или нет. Для того и существует механизм переодической проверки и продления инвалидности что физсостояние человека может со временем улучшится и он перестает быть инвалидом. Если человек резко начинает болеть при виде повестки а до этого не болел и не ходил по врачам и не лечился-не нужна углубленная комиссия ТЦК. Углубленная с допобследованиям только если у чела есть документы о том что у него тяжелое заболевание. Ну и как правило практически все можно обнаружить лабораторными методами диагностики. Если у человека плохое сердце,эпилепсия,сахарный диабет,серькзный артирит,почечная недостаточность и тд и тп:все это покажет кардиограма,рентген,Энцефалограмма,анализ крови на сахар и другие анализы крови. Со времен СССР в Украине появилось много новейшего точного диагностического оборудования. Я не верю тем кто вчера работал а сегодня вдруг стал инвалидом при виде повестки
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28.12.2023 12:27 Ответить
Знайомий інвалід 2 групи з штифтами в обох ногах працює кочегаром котельні бо по факту він не цілодобово кидає вугілля в топку, а крутить краник подачі газу. Є знайомий інвалід який працює на посаді вантажника-комплектувальника , по факту на теплому складі обмотує ящики плівкою.Тому не варто робити висновки, що людина купила групу бо працює на посаді яка передбачає важку фізичну працю.
Шановний, я вже вам писав і ще раз напишу,ВЛК не має стільки часу і головне коштів на аналізи та дослідження щоб ретельно перевіряти кожного призовника . Боротися потрібно з корупцією в МСЕК та лікарні, а не ганяти інвалідів на повторні перевірки . Тим паче той хто купив групу відкупиться і від ВЛК/ТЦК, а постраждають реальні хворі бо ВЛК/ТЦК потрібно буде кимось виконати план.
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28.12.2023 13:57 Ответить
Эта старая куртизанка вторую неделю шумит, а она держит нос по ветру и нюхает воздух.
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26.12.2023 23:18 Ответить
міазми ЗЄлі ?
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26.12.2023 23:22 Ответить
А не пішов би ти, ваня, вслід за вашим лаптєплавом?
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27.12.2023 01:59 Ответить
Неприйнятні для неї статті про інвалідів,студентів і вчителів,яких хочуть призвати на воєнну службу?
А для кого вони тоді прийнятні і хто автор такого новшества-цікаво буде знати?
І що неправильно сказала? Поржати-вже поржались аж до сліз,вже було.
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26.12.2023 23:41 Ответить
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26.12.2023 23:42 Ответить
Фреш! Ти би показав світлину де Путін х Зеленським у бані!
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27.12.2023 01:50 Ответить
А Бабця Коса проти!
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26.12.2023 23:49 Ответить
Сумбурний виступ, скоріше для власного піару !
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27.12.2023 00:26 Ответить
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27.12.2023 00:29 Ответить
Під призов не підпадають студенти денної або дуальної форми освіти і тільки за умови, що рівень освіти, яку вони здобувають зараз, вищий за попередній.

Кримінальне покарання для ухилянтів. Тюремний строк у 3-5 років загрожуватиме не лише тим, хто уникає мобілізації, а й відмовляється проходити медичний огляд.
https://www.pravda.com.ua/articles/2023/12/26/7434695/

В українських вишах збільшилась кількість студентів платної форми навчання: цьогоріч кількість нових "контрактників" зросла майже на 40%, а якщо виокремити чоловіків - на 82%. Таке зростання може бути пов'язаним зі спробами уникнути мобілізації.
https://life.pravda.com.ua/society/2023/04/25/253982/
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27.12.2023 00:39 Ответить
Бабайуля, твоя партія мертва. Повертайся до дубаїв гріти свою дупу далі.
П.С. мудрий український народ навибирав до Ради більше половини зрадників та запроданців. Ім'я їм усім--Іуди.
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27.12.2023 00:59 Ответить
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27.12.2023 08:52 Ответить
Инвалиды 3 группы-это впролне трудоспособные люди. В окоп с разрузкой и БК им прыгать нельзя но за рулем автомобиля подвозящем грузы на ноль и увозящим раненных-они находится могут(я сам был инвалидом 3 группы),они могут быть поварами,в службе обеспечения. В том что сейчас ПОКУПАЮТ втрое высшее образование чтобы неидти служить,хотя у людей есть время с 18 до 25 лет получить певое высшее образование. Насчет учителей:вузы каждый год выпускают все новых учителей. Жулька предлагает прекратить выплаты по внешним и внутренним долгам сделав еле живой економике эУкраины полный кирдык
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27.12.2023 01:11 Ответить
Тут на гілці, як можна побачити, що з юлєфобів НІКОГО не цікавить питання законопроекту про мобілізацію.
Головне - зайти в коменти та сернути в сторону ЮТ.
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27.12.2023 08:47 Ответить
Можно подумать что кого-то из юлефилов интересует!
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27.12.2023 12:16 Ответить
Ну, юлєфобні підори вони такі, що знають, хто чим живе і про що думає.
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27.12.2023 12:32 Ответить
Брателло, ну скажы честно - ты ТЕКСТ законопроекта прочитал прежде чем оппонентов ******** клеймить?
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27.12.2023 14:47 Ответить
Йуля не була б Йульою, якби надривно (як лише ВАНА вміє) не виконала свою улюблену арію...
Браво!
Бравісимо!!
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27.12.2023 01:43 Ответить
Більшість не коментує по суті, а тільки грізно сере! А по суті : Діти повиїжджали , а вчителів множиться! Вчити нема кого, а на фронт не йде. За нинішніх умов з 3 вузів, коледжів, училищ можна зробити один. Фізвихователі - теж вчителі, - бронь! Інвалідів 3 групи на переосвідчення. Треба зрозуміти, що прийде орк - ти не прикриєшся дипломом. Твоє життя буде залежати від його настрою, чи тверезості!
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27.12.2023 02:16 Ответить
Чудовий за сутністю виступ з обгрунтуванням. І єдина партія, яка змогла запропонувати альтернативу цьому людожерському закону. Байдуже на бекграунд чи колишні справи. Є або ця пропозиція, логічна і розумна, або свавілля, кріпосництво, і наповнення тюрем. ЦІПСошники тут штовхають, що інвалідність це дрібничка.

"-Відсутність одного ока, -Карликовість із зростом нижче ніж 130 сантиметрів у чоловіків, -Відсутність усіх фаланг чотирьох пальців кисті, за винятком першого, -Єдина функціонуюча нирка " і так далі, і тому подібне. Так це третя група. Ні це не дрібничка, це просто вбивство цих людей.

Нам не потрібні сотні тисяч інвалідів на фронті, які нічого не навоюють, але 500 мільярдів на них витратять. Нам потрібні вітчизняні ракети, дрони, набої. А ще нам потрібно 50% підготовлених людей зі зброєю, які зараз охороняють західний кордон, кошмарять по вулицям тих самих інвалідів, долучити до оборони. Це виглядає значно більш розумним, ніж долучати до оборони людей без пальців.
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27.12.2023 02:36 Ответить
Правильно, зняти прикордоників з кордону, хай ухилянти вільно тікають.
І поліцію всю кинути на війну, хай "переселенцы с Данбасса" влаштують тут кримінальну революцію.
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27.12.2023 06:45 Ответить
Виступ кремлівської зозулі,яка мивчки сиділа майже два роки-її не бентежить корупційна состовляюча у тцк,порушення констітуціі при поданні цього закону(презідент повинен подавати як головнокомандуючий а не кабмін),фактично скопіювані з рашки закони про покарання без права захисту,а турбота про військову промисловість це смішно,мабуть забула як робила усе,щоб блокувати розвиток раді(2014-19рр).Забула як вунісон валькі пол стакана(сенат рашкі)верещала що треба забути обіди і почати все з чистого листа на каналі 1+1.Портнов який збирав спіскі це член її партіі,який утік у 2014 році і повернувся у 2019,а потім знову втік у 2022.
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27.12.2023 04:01 Ответить
можливо, сплячому агенту тільки сьогодні прийшла команда
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27.12.2023 08:21 Ответить
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27.12.2023 08:42 Ответить
Її бентежать майбутні вибори,і якщо ця зозуля вилізла,то вони не за горами.
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27.12.2023 08:44 Ответить
Дайте Юльці шаблю!
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27.12.2023 04:59 Ответить
Бу га гагааа
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27.12.2023 05:55 Ответить
частково з нею згоден в її вромові є пропозиції які треба врахувати, почінаючі з підвищення зарплат бюрократів до призову інвалідів, знаючі як працюють ВВК. де потрібно кожен раз доказувати на медкомісії що в тебе не відросла рука або нога , нирка .... після ампутації і де щоб підтвердити в чергове вимагають хабаря вимагаючі десятки справок на підтвердженя кожної справки і тягнучі час
сам з цим стикався
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27.12.2023 06:34 Ответить
Я нічогісінько не придумую, просто читаю об,яви: - підприємство потребує слюсаря з досвідом, сантехніка з досвідом, керівника логістичного відділу з длосвідом,..... А який досвід у президента та його команди? То яке шоу будемо дивитись? АРХ М
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27.12.2023 06:41 Ответить
ще забула забронювати адвоката Баканова і придурків 95 кварталу.
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27.12.2023 07:17 Ответить
А за якою логікою, наприклад, державні виконавці звільнені від призову?! І так ні хрєна не роблять - всі нормальні виконавчі провадження відкривають приватні виконаці! Про поліцію, прокурорських та суддів мовчу! ЧОМУ вони звільнені?! ЧОМУ? А всі на тих і так нещасних інвалідах зациклились...
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27.12.2023 07:35 Ответить
Як тільки десь згадується щось про Ю.Тимошенко, в коменти збігається величезна кількість зомбованих сракоголових недоумків.
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27.12.2023 08:24 Ответить
Чомусь ніхто не звертає уваги, що цими дискусіями нас відволікають від головного: попрання прав людини в цьому законі та фактичне введення феодалізму в країні, де відкрито людей ділять на касти. І скільки позовів з цього приводу держава отримає? Якщо наші суди кишенькові, то європейські купити буде важко.
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27.12.2023 09:10 Ответить
Баба захотіла булаву! Спиртіком добре протре після клоуна і зацарює - Юлька Велікая...
Вони там, долгожитєлі На Грушевського, усф вже давно хворі на голову!
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27.12.2023 09:11 Ответить
Цей "законопроект" взагалі не може бути Законом , тому , що протирічить Конституції👈
В Україні немає ні законів , ні Коституції - тому рятуйте себе самі, не марнуйте час🤡
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27.12.2023 09:26 Ответить
Гра на публіку, тобто популізм. Війна канєшно сама виграється, якось там
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27.12.2023 09:31 Ответить
Спасібо тобі мама Юля..Ти настоящая мать українського народа
А ЗЄля -,це злий та поганий вітчим абюзєр...)))
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27.12.2023 09:32 Ответить
Суд США обязал вернуть $19 млн, потраченных Тимошенко на «Тамифлю»

24 мая суд США по округу Орегон вынес решение в пользу украинского госпредприятия «Укрвакцина» и против ответчика - корпорации Olden Group, LLC.

https://rus.lb.ua/news/2011/05/25/98157_sud_ssha_obyazal_vernut_19_mln_.html
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27.12.2023 11:21 Ответить
Ну брехня ж та ще й засмерділа від часу. Пошукай, йолопе, новішу методичку.
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27.12.2023 12:36 Ответить
Открываете https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43451
нажимаете "поривняльна таблиця"
и находите ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ!
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27.12.2023 12:29 Ответить
Людина пише:
"Цей "законопроект" взагалі не може бути Законом , тому , що протирічить Конституції👈
В Україні немає ні законів , ні Коституції"
А соєвому йолопу до дупи. Він своє гне. Порівнює щось.
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27.12.2023 12:39 Ответить
Сева, голубчик, можно, чтобы сразу соевых мордой в грязь - привести статью Конституции и статью законопроекта, которая ей противоречит?
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27.12.2023 14:51 Ответить
Анат Ващ

Чомусь ніхто не звертає уваги, що цими дискусіями нас відволікають від головного: попрання прав людини в цьому законі та фактичне введення феодалізму в країні, де відкрито людей ділять на касти."
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 А хто повинен звернути увагу? Соєві чи ЗЕлуплені? Так один з їхніх фюрерів намагався керувати авторитарними методами, а другий вже захопив всі гілочки і гілки влади і фактично вже є диктатором. Правда там не зовсім зрозуміло хто диктатор - він сам, чи його завхоз.
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27.12.2023 12:46 Ответить
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