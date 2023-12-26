Пассажиры херсонского поезда, попавшие под обстрел армии РФ, добрались до Николаева автобусами, - "Укрзализныця"

Российские военные вечером 26 декабря нанесли очередные удары по Херсону, атаковали железнодорожный вокзал. Погиб полицейский, четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Укрзализныци".

"Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами. Поезд в Киев отправится диспетчерским расписанием", - сообщили в ведомстве.

Также добавили, что рейсы из Краматорска, Львова и Киева в направлении Херсона завтра будут предварительно следовать в Николаев.

"В настоящее время мы оцениваем повреждение вокзала, вагонов и следим за состоянием наших раненых работников. Просим следить за официальной информацией на каналах "Укрзализныци", - отметили в сообщении.

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