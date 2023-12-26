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Новости Война в Украине
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Вследствие обстрела вокзала в Херсоне погиб лейтенант полиции Игорь Мисюня, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мвс,місюня

Во время обстрела вокзала в Херсоне погиб лейтенант полиции Игорь Мисюня, помогавший пассажирам эвакуироваться в укрытие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Национальной полиции.

"Лейтенант полиции Игорь Мисюня погиб в результате обстрела в Херсоне, где нес службу в составе сводного отряда. Полицейский получил смертельное ранение при эвакуации людей с железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении.

Правоохранителю было всего 29 лет. Службу в полиции он начал в 2017 году в городе Долинская.

У полицейского осталась жена и двое детей.

"Глубоко скорбим по поводу гибели коллеги и выражаем искренние соболезнования родным Игоря Мисюни. Вечная память. Навсегда в строю..." - написали в Нацполиции.
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Царство Небесне🙏
Мої співчуття родині загиблого😢
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26.12.2023 22:53 Ответить
Де ці писаки про мобілізацію ментів та виплату для них 30-ки. Певно персонально батькам хлопця співчуття висловлюєте?
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26.12.2023 23:04 Ответить
саме так.

поліція під час війни необхідна абсолютно !
а поліцейські в зоні бойвих дій, яким є Херсон, так само ризикують як і Воїни ЗСУ

R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним....
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26.12.2023 23:15 Ответить
"...допомагав пасажирам евакуюватися в укриття"

«Ніхто більшої любови не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх»
(Івана 15:13, переклад І. Огієнка).
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26.12.2023 23:31 Ответить
С.У.М.
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27.12.2023 01:29 Ответить
Прийми, Господи, світлу душу воїна Ігоря до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світв, як віддати життя за ближнього свого!
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27.12.2023 07:52 Ответить
 
 