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Вследствие обстрела вокзала в Херсоне погиб лейтенант полиции Игорь Мисюня, - МВД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время обстрела вокзала в Херсоне погиб лейтенант полиции Игорь Мисюня, помогавший пассажирам эвакуироваться в укрытие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Национальной полиции.
"Лейтенант полиции Игорь Мисюня погиб в результате обстрела в Херсоне, где нес службу в составе сводного отряда. Полицейский получил смертельное ранение при эвакуации людей с железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении.
Правоохранителю было всего 29 лет. Службу в полиции он начал в 2017 году в городе Долинская.
У полицейского осталась жена и двое детей.
"Глубоко скорбим по поводу гибели коллеги и выражаем искренние соболезнования родным Игоря Мисюни. Вечная память. Навсегда в строю..." - написали в Нацполиции.
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Мої співчуття родині загиблого😢
поліція під час війни необхідна абсолютно !
а поліцейські в зоні бойвих дій, яким є Херсон, так само ризикують як і Воїни ЗСУ
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !
співчуття рідним....
«Ніхто більшої любови не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх»
(Івана 15:13, переклад І. Огієнка).