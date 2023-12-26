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Оккупанты пытаются найти новые рубежи для пусков ракет после сбивания Су-34, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

су-34

Российские пилоты на юге сейчас ищут новые рубежи для пусков ракет. Это происходит после уничтожения трех Су-34 оккупантов в Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что после 22 декабря, когда украинские защитники сбили сразу три Су-34, на юге не наблюдается активности стратегической авиации. Сейчас враг изучает новую тактику действий и будет испытывать ее.

"Они пытаются найти другие рубежи пусков для самолетов. Куда они могут залетать, не будучи пораженными. Но поскольку они имеют такой печальный опыт, то будут осторожны в этих предстоящих вылетах", - добавила Гуменюк.

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Топ комментарии
+2
Най пробують щоразу трьома літаками.
Метод проб і помилок може працювати до повного вичерпання кацапо-галактично-космічних сіл.
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26.12.2023 23:36
+2
Пишить вірно: не літаки, а звєздольоти, бо на расії - ВКС, "Всєгалактічєскіє косміческіє сіли".
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26.12.2023 23:42
+2
С крейсера масква пусть запускают, он тут рядом
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27.12.2023 00:39
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Най пробують щоразу трьома літаками.
Метод проб і помилок може працювати до повного вичерпання кацапо-галактично-космічних сіл.
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26.12.2023 23:36 Ответить
"Ой, бєда-бєда! Огорчєніє!" (с)
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26.12.2023 23:37 Ответить
Пишить вірно: не літаки, а звєздольоти, бо на расії - ВКС, "Всєгалактічєскіє косміческіє сіли".
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26.12.2023 23:42 Ответить
Яких ракет? Ніхто нічого не плутає? Адже писали, що вони скидали бомби, які летять десь сорок кіломентів.
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26.12.2023 23:45 Ответить
ігнат навіть розповідав про 70 км
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26.12.2023 23:58 Ответить
сируни нєвєрующі. какашенков же ясно ротом сказав " унічтожено, фантомов -6, су24 -2, петріот -1. своїм нєвєрієм мони діскредітірують слова великого озвучіватєля орковських побєд! )
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26.12.2023 23:46 Ответить
Ищите Шура, ищите! Должен быть!
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26.12.2023 23:53 Ответить
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27.12.2023 00:35 Ответить
С крейсера масква пусть запускают, он тут рядом
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27.12.2023 00:39 Ответить
Пускайте з маскви)може долетять)
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27.12.2023 07:27 Ответить
 
 