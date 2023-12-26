Оккупанты пытаются найти новые рубежи для пусков ракет после сбивания Су-34, - ОК "Південь"
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Российские пилоты на юге сейчас ищут новые рубежи для пусков ракет. Это происходит после уничтожения трех Су-34 оккупантов в Херсонской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.
Она отметила, что после 22 декабря, когда украинские защитники сбили сразу три Су-34, на юге не наблюдается активности стратегической авиации. Сейчас враг изучает новую тактику действий и будет испытывать ее.
"Они пытаются найти другие рубежи пусков для самолетов. Куда они могут залетать, не будучи пораженными. Но поскольку они имеют такой печальный опыт, то будут осторожны в этих предстоящих вылетах", - добавила Гуменюк.
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