Россияне совершили 14 безуспешных штурмов плацдармов ВСУ на левом берегу Днепра на Херсонщине, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах российских оккупантов по плацдармам ВСУ на правом берегу Днепра вблизи Херсона.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Захватчики не отказываются от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток противник совершил 14 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения стойко держат оборону, продолжают удерживать занятые позиции и наносят огневое поражение противнику".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
бережи Вас Бог 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БпЛА упали без наслідків.