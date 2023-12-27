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Россияне совершили 14 безуспешных штурмов плацдармов ВСУ на левом берегу Днепра на Херсонщине, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах российских оккупантов по плацдармам ВСУ на правом берегу Днепра вблизи Херсона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Захватчики не отказываются от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток противник совершил 14 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения стойко держат оборону, продолжают удерживать занятые позиции и наносят огневое поражение противнику".

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Наші хлопці молодці і справжні Воіни ,
бережи Вас Бог 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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27.12.2023 00:01 Ответить
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27.12.2023 00:01 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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27.12.2023 00:12 Ответить
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27.12.2023 05:35 Ответить
очепатка - "ГДЕ С*КИ НОВОЧЕРКАСК"
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27.12.2023 06:31 Ответить
Знищено 32 з 46 шахедів

Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БпЛА упали без наслідків.
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27.12.2023 07:27 Ответить
 
 