Россияне совершили 14 безуспешных штурмов плацдармов ВСУ на левом берегу Днепра на Херсонщине, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах российских оккупантов по плацдармам ВСУ на правом берегу Днепра вблизи Херсона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Захватчики не отказываются от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток противник совершил 14 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения стойко держат оборону, продолжают удерживать занятые позиции и наносят огневое поражение противнику".

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