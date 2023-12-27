Украина должна производить сама или с партнерами все необходимое ей оружие, - Зеленский

Украина должна производить самостоятельно или вместе с партнерами все оружие, необходимое для борьбы с агрессией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал в видеообращении во вторник президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, заседание Ставки почти полностью было посвящено производству оружия в следующем году.

"По каждому пункту - детальный разговор, детальное выяснение предприятий, контрактов, государственных инвестиций в создание. При участии всех, кто отвечает за результат для государства. Минстратегпром, Минобороны, Генеральный штаб, Главком", - сказал Зеленский.

"Наметили с премьер-министром, какой объем средств нужно направить в "оборонку" ускоренно. Также чиновники должны определиться со всеми задачами для нашей дипломатической работы в следующем году - именно относительно договоренностей с партнерами по производству оружия, поставке компонентов и оборудования", - отметил он.

Украина, сказал Зеленский, "должен производить – самостоятельно или совместно с партнерами – все, что необходимо для защиты от любых форм российской агрессии. Мы можем это обеспечить".

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