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Украина должна производить сама или с партнерами все необходимое ей оружие, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Украина должна производить самостоятельно или вместе с партнерами все оружие, необходимое для борьбы с агрессией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал в видеообращении во вторник президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, заседание Ставки почти полностью было посвящено производству оружия в следующем году.

"По каждому пункту - детальный разговор, детальное выяснение предприятий, контрактов, государственных инвестиций в создание. При участии всех, кто отвечает за результат для государства. Минстратегпром, Минобороны, Генеральный штаб, Главком", - сказал Зеленский.

"Наметили с премьер-министром, какой объем средств нужно направить в "оборонку" ускоренно. Также чиновники должны определиться со всеми задачами для нашей дипломатической работы в следующем году - именно относительно договоренностей с партнерами по производству оружия, поставке компонентов и оборудования", - отметил он.

Украина, сказал Зеленский, "должен производить – самостоятельно или совместно с партнерами – все, что необходимо для защиты от любых форм российской агрессии. Мы можем это обеспечить".

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Топ комментарии
+51
Мразіна.
Щоб ти сконав.
****.
І твої 'проекти' разом з тобою.
Тобто вся твоя сім'я.
Так же ж скумбрія назвала твій похід у знищення УКРАЇНЦІВ ?
Знай ****, в історії тебе будуть проклинати тисячоліттями.
До твоїх виборців прозріння не прийде, це ясно. Але історія все оцінить як є.
І будеш ти проклятий у віках.
І все потомство твоє.
Хоча я сподіваюсь, що всі ви здохненете, за всі сотні тисяч забраних життів і мільйони зламаних доль.
****.
Хоча хотілось би, щоб ти спочку пережив що іншим дав - щоб твоїх самих близьких ї...ли, різали і гвалтували, а потім лиш тебе кінчили.
Тварюка ти паршива.
Будь проклятий.
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27.12.2023 00:41
+49
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27.12.2023 00:52
+46
Воно реально недороблене...
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27.12.2023 00:39
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Гениально!!!
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27.12.2023 07:15 Ответить
Та, ти щооооо???!!!
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27.12.2023 07:18 Ответить
Дайте йому 100 днів,він начиться,йому усі мешають у нього все під контролем.Так волало одебілене пропогандой стадо.Тепер коли загинуло сотні тисяч людей а бравурні відосики про чмобікі скоро побіжуть,кава у криму вже завтра накрились його б...кой бороденкой і потрібна мобілізація то усі питання до генштабу я бсираюся коли падають рейтінгі.Це і є обосране дешеве совково-кацапське гімно.
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27.12.2023 07:36 Ответить
https://youtu.be/tS89TkOIs-I?si=5tCcn_2Qssr4xwBz


МАРІЯ БЕРЛІНСЬКА

Міністерство поразки

ПОНЕДІЛОК, 14 СЕРПНЯ 2023, 12:20

https://www.pravda.com.ua/columns/2023/08/14/7415479/

Жорсткий, але чесний реалізм

Поразка починається з недооцінки ворога. З відчуття, що ми майже перемогли.

Для того, щоб перемогти, нам потрібно вийти з теплої ванни пропаганди та реально зрозуміти, що відбувається. Бо тільки розуміючи об'єктивну ситуацію можна ухвалювати адекватні рішення.
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27.12.2023 08:14 Ответить
Сказав той, хто всі свої 5 бездарних років правління, виготовляв асфальт і цемент і жодного мішка цементу не витратив на обладнання споруджень для військових, а все витратив на дороги в Мріуполі, Бердянську, Мелітополі, Херсоні, Новокаховці, біля Чорнобильської АЕС..., щоб війська пуйла не зазнавали труднощів у переміщенні. І де сьогодні ті дороги, кому вони служать?
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27.12.2023 08:18 Ответить
А щож ти цього не робив в 2020 році ?
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27.12.2023 08:32 Ответить
Це ж справжне йухло у шкірі блазня.
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27.12.2023 08:38 Ответить
Диви ,дійшло! А директора ленкузні разом з Порохом за що переслідував ? Може за те що зараз ці катери" гюрза" захищають всі міста що по Дніпру від шахедів?
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27.12.2023 08:52 Ответить
https://youtu.be/anp1Zj1BYm8?si=MMoNlyPbxE7tOohj


Генерал КРИВОНОС.
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27.12.2023 08:55 Ответить
Ну прям капитан очевидность. Епт.
Пс ссаныч, а что ты в следующий раз скажешь? Е=мс2 или корпускулярно-волновой природе света?
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27.12.2023 08:55 Ответить
Він без освіти. Він таких слів від народження не чув або не сприймав.
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27.12.2023 10:37 Ответить
Та не вже !?!
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27.12.2023 09:03 Ответить
Знову бла бла бла , брехливе хвалькувате чмо пнх .
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27.12.2023 09:10 Ответить
Про що воно п*здить, якщо його повноваження закінчуються в березні, а повноваження В. Ради закінчилися вже (29 жовтня)👈
Вони ( президенти України завжди починають робити вигляд бурхливої діяльності перед шабашом)💩
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27.12.2023 09:38 Ответить
Що, невже розпочинаємо "велике будівництво"? А як там дороги для росіянських танків, добудували вже, за гроші забрані від військових проєктів?
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27.12.2023 09:43 Ответить
"За участю всіх, хто відповідає за результат для держави. Мінстратегпром, Міноборони, Генеральний штаб, Головком", - сказав Зеленський. " А за що відповідає Верховний Головком? Забув сказати,чи шо?
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27.12.2023 09:47 Ответить
Мені теж здалось це дивним, як ця потвора намагається зняти з себе відповідальність.
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27.12.2023 09:53 Ответить
Найцікавіше, що дивного в цьому нічого немає. Потвора ж...
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27.12.2023 10:34 Ответить
Кто то мешает? Ермак?
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27.12.2023 09:50 Ответить
Зелений Вова, а тебе чекає доля Каддафі!
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27.12.2023 09:54 Ответить
Коли все скінчиться буде обов'язково створений спец підрозділ, основною задаченю якого буде вислідкувати, ідентифікувати та ліквідувати Ze мразь.
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27.12.2023 09:55 Ответить
50 відтінків тупості. Намалювалось, не зітреш.
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27.12.2023 10:01 Ответить
А хто це все буде виробляти? Тиж майже всіх дідів, інвалідів плануеш мобілізувати. Мабуть поліціянти робу одягнуть чи цигани кувалду візімуть бо в них більше 3 дітей? Мабуть дужслужбовці з депутатами танки будуть збирати а квартал им буде куплети похабні співати як вони *******.
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27.12.2023 10:06 Ответить
Та іди ти! Сам додумався, чи зльот в Трускавці був? Гигант думок, уміще куди дівати????
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27.12.2023 10:12 Ответить
Щоб ти сдох!
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27.12.2023 10:32 Ответить
1. Та не може бути! Це хто тобі таке розповів???
2. Невже він учора витратив свої дорогоцінні 36 хвилин на брифінг свого "политичного конкурента"?
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27.12.2023 10:33 Ответить
А що ти робив останні 22 місяці?
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27.12.2023 10:35 Ответить
Цей фільм актуальний як ніколи.

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27.12.2023 11:15 Ответить
"Ми могли б робити зброю, але тоді нам не було б за що будувати дороги. А для нас це проблема". - сказав один кончений маланський довбойоб. Щєля, ти випадково не в курсі, хто то був?
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27.12.2023 11:21 Ответить
Юля каталася на інвалідному візку на височенних каблуках..Від кого "маскуються" всі високопосадовці- доларові міліонери.Мабуть,від надокучливих волонтерів .
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27.12.2023 11:44 Ответить
Це треба було 2 роки думати? Якесь воно недороблене.
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27.12.2023 12:02 Ответить
це вже нагадує - я буба ,касторский,оригинальный куплетист.
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27.12.2023 12:09 Ответить
вийти з теплої ванни пропаганди...
https://www.youtube.com/watch?v=AOOYWwYA2-M&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
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27.12.2023 12:59 Ответить
Ну да, а еще небо синее, а трава зеленая
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27.12.2023 22:29 Ответить
молодец Зе. Всё правильно.
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30.12.2023 11:22 Ответить
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