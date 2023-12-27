Украина должна производить сама или с партнерами все необходимое ей оружие, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина должна производить самостоятельно или вместе с партнерами все оружие, необходимое для борьбы с агрессией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал в видеообращении во вторник президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, заседание Ставки почти полностью было посвящено производству оружия в следующем году.
"По каждому пункту - детальный разговор, детальное выяснение предприятий, контрактов, государственных инвестиций в создание. При участии всех, кто отвечает за результат для государства. Минстратегпром, Минобороны, Генеральный штаб, Главком", - сказал Зеленский.
"Наметили с премьер-министром, какой объем средств нужно направить в "оборонку" ускоренно. Также чиновники должны определиться со всеми задачами для нашей дипломатической работы в следующем году - именно относительно договоренностей с партнерами по производству оружия, поставке компонентов и оборудования", - отметил он.
Украина, сказал Зеленский, "должен производить – самостоятельно или совместно с партнерами – все, что необходимо для защиты от любых форм российской агрессии. Мы можем это обеспечить".
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МАРІЯ БЕРЛІНСЬКА
Міністерство поразки
ПОНЕДІЛОК, 14 СЕРПНЯ 2023, 12:20
https://www.pravda.com.ua/columns/2023/08/14/7415479/
Жорсткий, але чесний реалізм
Поразка починається з недооцінки ворога. З відчуття, що ми майже перемогли.
Для того, щоб перемогти, нам потрібно вийти з теплої ванни пропаганди та реально зрозуміти, що відбувається. Бо тільки розуміючи об'єктивну ситуацію можна ухвалювати адекватні рішення.
Генерал КРИВОНОС.
Пс ссаныч, а что ты в следующий раз скажешь? Е=мс2 или корпускулярно-волновой природе света?
Вони ( президенти України завжди починають робити вигляд бурхливої діяльності перед шабашом)💩
2. Невже він учора витратив свої дорогоцінні 36 хвилин на брифінг свого "политичного конкурента"?
І як тобі вірити, пане президент?
https://www.youtube.com/watch?v=AOOYWwYA2-M&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82