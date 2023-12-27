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корабль (1927) Феодосия (156) Черноморский флот РФ (1447) Черное море (1334)

Кроме ПДК "Новочеркасск" в Феодосийском порту был поражен тренировочный корабль "УТС-150", - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

феодосія,вдк

Кроме уничтожения крупного десантного корабля (ВДК) Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в результате удара Сил обороны Украины 26 декабря ночью было частично подтоплено еще одно судно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает  "Радіо Свобода".

По данным издания, речь идет о старом учебно-тренировочном корабле российских захватчиков "УТС-150".

Такие выводы были сделаны на основе анализа кадров из порта временно оккупированной Феодосии во вторник.

Отмечается, что в настоящее время частично затопленный в результате ночного удара ВСУ корабль "УТС-150" можно наблюдать на фотографиях из порта в Феодосии по меньшей мере с 2007 года.

Также читайте: Вследствие удара по феодосийскому порту затонули БДК "Новочеркасск" и частично еще один корабль. ФОТО ИЗ СПУТНИКА

Ранее сообщалось, что в результате атаки уничтожено крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "достал повреждение".
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Топ комментарии
+15
Бонус всегда приятен, даже небольшой. Возможно он был не пустой.
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27.12.2023 01:27
+12
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27.12.2023 03:24
+8
- Как дела на суше, Сергей Кужугетович?

- Норм, Владимир Владимирович!

- А на море?

- Тоже норм, Владимир Владимирович!

- Мне тут подсказывают, что у нас корабль утонул?

- Ну, почему, сразу утонул!? После обновления Вами общей терминологии для более эффективного управления, мы это называем отрицательно всплыл!
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27.12.2023 01:53
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Бонус всегда приятен, даже небольшой. Возможно он был не пустой.
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27.12.2023 01:27 Ответить
ПС- 150"...
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27.12.2023 01:38 Ответить
«УПС-150» - 200.
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27.12.2023 07:49 Ответить
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27.12.2023 01:50 Ответить
- Как дела на суше, Сергей Кужугетович?

- Норм, Владимир Владимирович!

- А на море?

- Тоже норм, Владимир Владимирович!

- Мне тут подсказывают, что у нас корабль утонул?

- Ну, почему, сразу утонул!? После обновления Вами общей терминологии для более эффективного управления, мы это называем отрицательно всплыл!
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27.12.2023 01:53 Ответить
Это учебное погружение. Условия максимально приближены к реальным.
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27.12.2023 02:26 Ответить
Трісла писда пропали гроші.
Приїхали греки привезли помаранчі
Що куме не кажіть а коло сраки нога таки грубша
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27.12.2023 02:32 Ответить
Товща. Я про ногу.
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27.12.2023 10:15 Ответить
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27.12.2023 03:24 Ответить
"Корабль получил повреждения..."
Ага, "повреждения"...
Почти 1 км от места взрыва, но это большой фрагмент, 1,5х2м, а так осколки разлетелись по всей Феодосии
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27.12.2023 04:17 Ответить
Ну да, если там причал , шо Фома .уем слизало.
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27.12.2023 05:21 Ответить
Жаль, що весь вибух був направлений вверх, як всі бачили на відео, а не в сторони, щоб порт був хоч би на половину знищений.
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27.12.2023 07:58 Ответить
 
 