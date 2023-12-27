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Новости Война в Украине
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Евросоюз готовит резервный план на €20 миллиардов для Украины на случай вето Венгрии, - FT

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Европейский Союз готовит резервный механизм для предоставления Украине до 20 миллиардов евро, чтобы предоставить Украине 20 миллиардов евро в обход возражением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом пишет Financial Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Поиск альтернативных вариантов помощи Киеву на случай, если разногласия в блоке не удастся решить, в ЕС начали сразу же после того, как лидеры стран-членов ранее не смогли согласовать предложенный четырехлетний пакет для Украины на €50 миллиардов.

Сейчас наиболее практичным способом обойти вето премьер-министр Венгрии Виктора Орбана, если он применит его на саммите 1 февраля, считается модель финансирования за средства долга.

Она будет предусматривать предоставление странами Евросоюза гарантий в бюджет ЕС на сумму до 20 миллиардов евро, что позволит Европейской Комиссии заимствовать на рынках капитала в интересах Киева до 20 миллиардов евро.

Детали механизма еще обсуждаются, а окончательная сумма будет определена в соответствии с потребностями Украины.

Читайте: Страны Евросоюза одобрят предоставление €50 млрд для Украины, независимо от позиции Орбана, - Кулеба

Подобная схема использовалась в 2020 году во время пандемии COVID-19, когда Еврокомиссия предоставила в €100 миллиардов финансирование странам ЕС.

Такой вариант не потребует гарантий и единодушной поддержки всех 27 государств-членов ЕС и позволит обойти вероятное вето Венгрии.

Для этого некоторым странам, включая Германию и Нидерланды, потребуется согласие парламента для предоставления национальных гарантий. Это может занять время, но в ЕС надеются, что необходимые процедуры будут завершены вовремя, чтобы предоставить Украине помощь до марта.

В Евросоюзе подчеркивают, что сегодня нет никаких технических проблем для передачи Киеву бюджетного финансирования, однако политически "все сложнее".

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Одним из недостатков схемы с национальными бюджетными гарантиями является то, что она будет ограничиваться ссудами и не будет включать гранты Евросоюза. Тем не менее, страны-члены могут самостоятельно предоставлять Украине гранты на двусторонней основе.

Параллельно в ЕС рассматривают и вариант с продолжением применения нынешней структуры финансирования, позволившей ЕС передать Украине €18 миллиардов дешевых займов на период от нескольких месяцев до года. Чтобы согласовать это, нужны голоса простого большинства стран.

Вместе с тем в ЕС отмечают, что лучшим вариантом остается одобрение четырехлетнего пакета помощи Украине, впервые предложенного в июне, но заблокированного Венгрией.

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Топ комментарии
+10
Прекрасна тактика: щоб не виділяти 50 млрд, тримаєте угорщину в складі ЄС і всі проблеми валите на неї
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27.12.2023 07:22
+8
Просто треба приготувати мадярам валізу на вихід. ******* орбан вже не приховує що воно повне *****.
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27.12.2023 06:34
+5
Тобто Франція і Німеччинина з загальним ВВП більше 7 трлн $ кланяються країні ВВП якою 180 млрд і яка живе на дотаціях, а всі її жителі роблять гастарбайтерами по всій Европі?
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27.12.2023 09:13
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Правила форума Совет форумчан
Просто треба приготувати мадярам валізу на вихід. ******* орбан вже не приховує що воно повне *****.
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27.12.2023 06:34 Ответить
Прекрасна тактика: щоб не виділяти 50 млрд, тримаєте угорщину в складі ЄС і всі проблеми валите на неї
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27.12.2023 07:22 Ответить
Херня якась! Було 50 лярдів, а стає вже 20... Угорщина, трясця її матері, заважає! А 30 лярдів це так, **********, які просто "закрисятничати" збираєтесь?
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27.12.2023 07:52 Ответить
А два дні назад,наш "головний диломат" говорив,що ЄС обійде блокуванняУгорщини і ми отримаємо 50 млрд То було сказано для наших баранів і лохів,бо ті що думають і аналізують цьому не повірили.
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28.12.2023 00:07 Ответить
Читаєш такі новини і тобі здається, що Європа об'єдналася навкруги угорщини, і та ніби стала імперією і розповсюджує хотєлки на всю Європу та крутить Європою на свій лад.
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27.12.2023 08:14 Ответить
Гей! Умеров! Як там з планами на 2024й? Все ОК?
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27.12.2023 08:41 Ответить
Как раз 20 млрд. ЕС заблокировал самой мАдярщине. Вернее, 30 минус 10.
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27.12.2023 09:01 Ответить
Тобто Франція і Німеччинина з загальним ВВП більше 7 трлн $ кланяються країні ВВП якою 180 млрд і яка живе на дотаціях, а всі її жителі роблять гастарбайтерами по всій Европі?
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27.12.2023 09:13 Ответить
Франції і Німеччині попросту не дуже цікаво нам допомагати, десятиріччя ситого та спокійного життя поселили в їх головах хибну думку "ось з нами точно нічого не трапиться, все погане це десь там по телевізору". Тому їм дуже вигідно тримати прокацапську мадярщину в ЄС. Завжди можна сказати: ну ми хотіли, але ось мадяри заблокували, ну така в нас процедура, нічого не поробиш.
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27.12.2023 13:39 Ответить
Європейський Союз готує резервний механізм для надання Україні до €20 так а чому резервний.але врізаний на 30 лярдів.???Європейські авантюристи ,лицемірні 3,14стуни,котрі брешуть,що дихають...
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27.12.2023 11:18 Ответить
Виникає питання до україньскої влати, чому до цього часу не виставлені Заходу рахунки , кошти, яких би допомогли в обороні , за знищену ядерну зброю ,бувшого СРСР, яка тільки по собівартості коштує не меньше 300 мільярдів евро, за беспеку і теріторіальну цілісність ЕС , тій же Угорщині, да і всім? , тому що якщо б не спротив України , РФ напав би і на ЕС?, питання риторичне, тому що Захід швидко перекриє "українській" владі і "еліті " доступ до вкрадених активів в Україні , а раз так, то всі країни не спішать допомогати Україні, та щей допомагають агресору , перекриваючі наші кордони, не говорячі вже про гарантії за знищину ЯЗ, а запаслися поп-корном і дивляця, як українські захисники стікають кровью.
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27.12.2023 18:46 Ответить
Натомість вже 14 січня 1994 року Кравчук разом з президентами США Клінтоном та РФ Єльциним підписав у Москві так звану Тристоронню заяву та Додаток до неї, якими фактично було дезавуйовано усі принципові рішення Верховної Ради України. А саме - президент Кравчук погодився з російською пропозицією не знищувати ядерні боєголовки та ще й під міжнародним контролем, як того вимагали рішення парламенту, а передати їх до РФ. Причому не 42%, як було визначено ратифікаційною Постановою Верховної Ради, а всі 100%, та ще й у рекордні терміни - упродовж семи років.

А щодо гарантій безпеки - то саме у Тристоронній заяві і з'явився з подачі Кремля увесь той перелік паперових обіцянок, що пізніше повністю увійшли до Будапештського меморандуму. І які сьогодні дипломатично називають не гарантіями безпеки, а «пустопорожніми папірцями».
https://glavcom.ua/publications/budapeshtskij-memorandum-abo-khto-zradiv-ukrajinu-894558.html
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27.12.2023 20:14 Ответить
Ядерна зброя була вивезена до РФ і перероблена на паливо частку якого отримала Україна, як побічний продукт від переробки, компенсація була 4 мілярди долларів не як не 300 навіть по теперішньому курсу, а з підробленим векселем під назвою "будапештський" меморандум якій ні чим не забеспечений і як наслідок ні чого не вартує згоден тому потрібно виставляти рахунки не за будапештський меморандум, а за знищену зброю за яку Україна реально отримала 4 мільярди хай 10-15 по теперішньому курсу, але це занатто мало.
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27.12.2023 20:28 Ответить
Як би та аби. Що ми зациклились на те ,що було тридцять років,А ЩО МИ РОБИМО В ДАНИЙ ЧАС?? ЧИ вас це не турбує?
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28.12.2023 00:03 Ответить
😡ЦЕ ДУРНЯ! ЇЇ ТРЕБА ПРИПИНЯТИ! ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ МОЖЕ ВСІХ СВОЇХ СУСІДІВ ПРИЗНАЧАТИ!
https://www.youtube.com/watch?v=qm7ZLQN7Ft0
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27.12.2023 20:08 Ответить
Це наслідки "геніальної "дипломатії влади. Ісам не гам ідругому не дам Замість того ,щоб максимально залучити всіх до міжнародної дипломатії .тих хто вміє і знає як це робитьи, нані "геніальні" вміють тільки базікати і бикувати Але ж страждає весь народ України.
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27.12.2023 23:59 Ответить
 
 