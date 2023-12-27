Евросоюз готовит резервный план на €20 миллиардов для Украины на случай вето Венгрии, - FT

Европейский Союз готовит резервный механизм для предоставления Украине до 20 миллиардов евро, чтобы предоставить Украине 20 миллиардов евро в обход возражением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом пишет Financial Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Поиск альтернативных вариантов помощи Киеву на случай, если разногласия в блоке не удастся решить, в ЕС начали сразу же после того, как лидеры стран-членов ранее не смогли согласовать предложенный четырехлетний пакет для Украины на €50 миллиардов.

Сейчас наиболее практичным способом обойти вето премьер-министр Венгрии Виктора Орбана, если он применит его на саммите 1 февраля, считается модель финансирования за средства долга.

Она будет предусматривать предоставление странами Евросоюза гарантий в бюджет ЕС на сумму до 20 миллиардов евро, что позволит Европейской Комиссии заимствовать на рынках капитала в интересах Киева до 20 миллиардов евро.

Детали механизма еще обсуждаются, а окончательная сумма будет определена в соответствии с потребностями Украины.

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Подобная схема использовалась в 2020 году во время пандемии COVID-19, когда Еврокомиссия предоставила в €100 миллиардов финансирование странам ЕС.

Такой вариант не потребует гарантий и единодушной поддержки всех 27 государств-членов ЕС и позволит обойти вероятное вето Венгрии.

Для этого некоторым странам, включая Германию и Нидерланды, потребуется согласие парламента для предоставления национальных гарантий. Это может занять время, но в ЕС надеются, что необходимые процедуры будут завершены вовремя, чтобы предоставить Украине помощь до марта.

В Евросоюзе подчеркивают, что сегодня нет никаких технических проблем для передачи Киеву бюджетного финансирования, однако политически "все сложнее".

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Одним из недостатков схемы с национальными бюджетными гарантиями является то, что она будет ограничиваться ссудами и не будет включать гранты Евросоюза. Тем не менее, страны-члены могут самостоятельно предоставлять Украине гранты на двусторонней основе.

Параллельно в ЕС рассматривают и вариант с продолжением применения нынешней структуры финансирования, позволившей ЕС передать Украине €18 миллиардов дешевых займов на период от нескольких месяцев до года. Чтобы согласовать это, нужны голоса простого большинства стран.

Вместе с тем в ЕС отмечают, что лучшим вариантом остается одобрение четырехлетнего пакета помощи Украине, впервые предложенного в июне, но заблокированного Венгрией.

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