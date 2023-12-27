Общие боевые потери РФ с начала войны – около 355 750 человек (+790 за сутки), 5913 танков, 8376 артсистем. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 355 750 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.12.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 355 750 (+790) человек,
танков - 5913 (+14) ед,
боевых бронированных машин - 10973 (+17) ед,
артиллерийских систем - 8376 (+10) ед,
РСЗО - 934 (+0) ед,
средства ПВО - 616 (+2) ед,
самолетов - 329 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 6471 (+13),
крылатые ракеты - 1620 (+2),
корабли /катера - 23 (+1) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 11140 (+31) ед,
специальная техника - 1240 (+1)
Пожалуйста, подождите...
75! одиниць техніки та 790!! чумардосів.
Арта 10, броня 31!, логістика 31!!
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 1.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 355 000!!! це більше, ніж таке місто як Владімір ...
Не панікуймо! То вони з силами збираються - чекають на "друге дихання".
Так, до речі, і "Москву" теоретично можуть підняти... Хоча, морська вода за рік-два свою справу зробить...