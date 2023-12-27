РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16340 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
7 686 15
армия РФ (15392) Генштаб ВС (4301) ликвидация (1952) уничтожение (3854)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 355 750 человек (+790 за сутки), 5913 танков, 8376 артсистем. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,техніка,знищення

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 355 750 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.12.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 355 750 (+790) человек,

танков - 5913 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 10973 (+17) ед,

артиллерийских систем - 8376 (+10) ед,

РСЗО - 934 (+0) ед,

средства ПВО - 616 (+2) ед,

самолетов - 329 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6471 (+13),

крылатые ракеты - 1620 (+2),

корабли /катера - 23 (+1) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11140 (+31) ед,

специальная техника - 1240 (+1)

Также читайте: Экипаж ВДК "Новочеркасск" в оккупированной Феодосии был уничтожен, - Игнат

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 355 750 человек (+790 за сутки), 5913 танков, 8376 артсистем. ИНФОГРАФИКА 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Минув 3594 день москальсько-української війни.
75! одиниць техніки та 790!! чумардосів.
Арта 10, броня 31!, логістика 31!!
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 1.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 355 000!!! це більше, ніж таке місто як Владімір ...
показать весь комментарий
27.12.2023 08:54
+8
Хороший кацап - это дохлый кацап.
показать весь комментарий
27.12.2023 07:40
+6
показать весь комментарий
27.12.2023 08:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хороший кацап - это дохлый кацап.
показать весь комментарий
27.12.2023 07:40 Ответить
Чем куярят танки и артсистему, нах?)))
показать весь комментарий
27.12.2023 07:44 Ответить
Минув 3594 день москальсько-української війни.
75! одиниць техніки та 790!! чумардосів.
Арта 10, броня 31!, логістика 31!!
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 1.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 355 000!!! це більше, ніж таке місто як Владімір ...
показать весь комментарий
27.12.2023 08:54 Ответить
показать весь комментарий
27.12.2023 08:56 Ответить
Вчорашнє корито на біс залишили в текстовій статистиці ))
показать весь комментарий
27.12.2023 08:57 Ответить
Та то корито залишило нас...
показать весь комментарий
27.12.2023 09:21 Ответить
То мабуть додали УТС-150
показать весь комментарий
27.12.2023 13:42 Ответить
Та ні, в загальну кількість не добавили, просто забули витерти )
показать весь комментарий
27.12.2023 14:11 Ответить
Вертолеты безнадежно отстали, и врядли смогут догнать самолетики
показать весь комментарий
27.12.2023 09:13 Ответить
Що означає "безнадежно"? Вони що? скінчились? чи вже літати не будуть?
показать весь комментарий
27.12.2023 09:20 Ответить

Не панікуймо! То вони з силами збираються - чекають на "друге дихання".
показать весь комментарий
27.12.2023 14:25 Ответить
А чого уточненого кораблика біля новочеркаська не врахували?
показать весь комментарий
27.12.2023 14:25 Ответить
Бо його неважко піднять! Загерметизувать дірки і викачать воду
показать весь комментарий
27.12.2023 14:27 Ответить
тобто, легкі поранення (як і техніки, так і о/с) в цих зведеннях не враховують? Враховують тільки ті, які вибули як мінімум, до закінчення війни?
Так, до речі, і "Москву" теоретично можуть підняти... Хоча, морська вода за рік-два свою справу зробить...
показать весь комментарий
27.12.2023 15:21 Ответить
Питання в затратах на ремонт Для підняття "Москви" треба організовувать коштовну операцію з задіюванням великої кількості техніки І для цього потрібен час А ми ж цього їм не дамо! А у випадку з тим учбовим судном - привезти понтони Завести під дно троси Затопить понтони по боках судна Приєднать до понтонів Викачать з понтонів воду Коли краї корпусу судна піднімуться над водою - почать викачувать воду з корпусу При виявленні пробоїн - їх загерметизувать Все це можна робить з берега - а не у відкритому морі
показать весь комментарий
27.12.2023 15:33 Ответить
 
 