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Новости За рубежом
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Трамп в рождественском поздравлении пожелал оппонентам гнить в аду вместе "со своей Украиной и Россией"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

трамп

Экс-президент США Дональд Трамп в рождественском поздравлении пожелал неназванным "головорезам" внутри страны "гнить в аду" вместе "со своей Украиной/Россией, Израилем/Ираном" и другими внутренними проблемами.

Об этом пишет "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Также в ад Трамп отправил открытые границы, инфляцию, сдачу Афганистана, новую зеленую преступную сделку, высокие налоги, отсутствие энергетической независимости, пробудившиеся войска и электромобили.

В посте, размещенном 25 января, и содержащем пожелания со счастливым Рождеством, Трамп написал оскорбления в адрес президента Джо Байдена и специального прокурора Джека Смита. Последнего он назвал "сумасшедшим, вышедшим из-под контроля".

Смит расследует одно из четырех уголовных дел, выдвинутых против Дональда Трампа, а именно – о неправомерном обращении с государственными тайнами после того, как тот покинул Белый дом. Всего против Трампа выдвинуто 91 уголовное обвинение, ни одно из которых он не признает.

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"В Рождественском поздравлении Трамп пожелал "гнить в аду" неназванным "головорезам" внутри страны, которые, по его мнению, хуже любого мирового лидера, "вместе с их открытыми границами, инфляцией, сдачей Афганистана, новой зеленой преступной сделкой, высокими налогами, отсутствием энергетической независимости, пробудившимся войском (сроком woke консерваторы обозначают некоторые леворадикальные настроения и поведение), Россией/Украиной, Израилем/Ираном, безумием с электрическими автомобилями и многим другим, что пытается уничтожить наши великие США", - пишет "Голос Америки"

Накануне он разместил другое "поздравление", в котором обещает победить президента Байдена и правоохранительные органы США, обвиняемые в незаконном вмешательстве в выборы.
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Топ комментарии
+45
Це все, що потрібно знати про цього ДЕБІЛА! Де там наша канадська трампоністка?
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27.12.2023 07:49
+31
Республіканцям норм, що руде чмо вже давно є облччям їх партії? Схоже, що так
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27.12.2023 07:50
+30
Пихатий загравшийся великовіковий неадекват з відмираючими мізками яких і так не було
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27.12.2023 07:54
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Історія відбувається як трагедія в повторюється як фарс.
Сидів би вже дідуган на пенсії рівно, написав би книжку мільйонів на триста, але ж ні.
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27.12.2023 10:04 Ответить
Но что-то пойдёт не так. Трампу прилетит 100 и все в туда, куда боцман необдуманно пожелал
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27.12.2023 10:40 Ответить
Забыл таблетки выпить дед, одно хорошо ему под 80 уже.
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27.12.2023 10:51 Ответить
Також до пекла Трамп відправив ... електромобілі.
А його кориш Айлон Маск в курсі? 😮
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27.12.2023 11:34 Ответить
Не дарма путлєр чекає пріхода...
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27.12.2023 12:35 Ответить
Такого довпойопа Америка ще мабуть не бачила . Йому ж місце в психіатричній лікарні , а не в кріслі президента . Як і його лохторату ( аналог наших 73% ), до речі .
Ще й не доволі стала кількість баранів , які те божевільне лайно підтримують .
Ну невже не можна знайти і підтримати на президентських виборах , кандидатуру адекватного республіканця ,, якщо вже американцям так кортить обрати саме республіканця ? .? Чому треба пхати до влади обов'язково - найтупішого , найдебільнішого психопата .?? Не розумію ..
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27.12.2023 13:05 Ответить
Чому треба пхати до влади обов'язково - найтупішого , найдебільнішого психопата - -пример Украины в помощь
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27.12.2023 18:53 Ответить
Воно дурнувате.
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27.12.2023 13:59 Ответить
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