Трамп в рождественском поздравлении пожелал оппонентам гнить в аду вместе "со своей Украиной и Россией"

Экс-президент США Дональд Трамп в рождественском поздравлении пожелал неназванным "головорезам" внутри страны "гнить в аду" вместе "со своей Украиной/Россией, Израилем/Ираном" и другими внутренними проблемами.

Об этом пишет "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Также в ад Трамп отправил открытые границы, инфляцию, сдачу Афганистана, новую зеленую преступную сделку, высокие налоги, отсутствие энергетической независимости, пробудившиеся войска и электромобили.

В посте, размещенном 25 января, и содержащем пожелания со счастливым Рождеством, Трамп написал оскорбления в адрес президента Джо Байдена и специального прокурора Джека Смита. Последнего он назвал "сумасшедшим, вышедшим из-под контроля".

Смит расследует одно из четырех уголовных дел, выдвинутых против Дональда Трампа, а именно – о неправомерном обращении с государственными тайнами после того, как тот покинул Белый дом. Всего против Трампа выдвинуто 91 уголовное обвинение, ни одно из которых он не признает.

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"В Рождественском поздравлении Трамп пожелал "гнить в аду" неназванным "головорезам" внутри страны, которые, по его мнению, хуже любого мирового лидера, "вместе с их открытыми границами, инфляцией, сдачей Афганистана, новой зеленой преступной сделкой, высокими налогами, отсутствием энергетической независимости, пробудившимся войском (сроком woke консерваторы обозначают некоторые леворадикальные настроения и поведение), Россией/Украиной, Израилем/Ираном, безумием с электрическими автомобилями и многим другим, что пытается уничтожить наши великие США", - пишет "Голос Америки"

Накануне он разместил другое "поздравление", в котором обещает победить президента Байдена и правоохранительные органы США, обвиняемые в незаконном вмешательстве в выборы.