РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16340 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
21 759 64
корабль (1927) Феодосия (156) Черноморский флот РФ (1447)

На борту "Новочеркасска" находились 77 моряков, 33 считаются пропавшими без вести, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

новочеркаськ

В ночь удара по российскому большому десантному кораблю "Новочеркасск" в оккупированной Феодосии на его борту находились 77 моряков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По последним данным, 33 моряка "Новочеркасска" считаются пропавшими без вести, 19 ранены.

На месте атаки найдены фрагменты обшивки и узел крепления ракеты Storm Shadow. Корабль полностью выгорел и затонул.

Судьба остальных 25 моряков из "Новочеркасска" остается неизвестной.

Напомним, в Феодосии в ночь на 26 декабря прогремели мощные взрывы в районе порта. Впоследствии командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил об ударе по большому десантному кораблю россиян "Новочеркасск".

Читайте: В ночь удара по "Новочеркасску" на борту находились российские моряки, - СМИ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+36
вони тупо випарувалися ...

показать весь комментарий
27.12.2023 08:34
+26
На фото цей вибух виглядає як тактичний ядерний. Сама ракета + корабельний ********* + "Шахеди" на борту. Якщо метрові уламки корпусу знаходять за кілометр від місця вибуху, то там не те, що ніхто врятуватися не міг, там шукати загиблих марна справа. Випарувалися.
показать весь комментарий
27.12.2023 09:01
+24
показать весь комментарий
27.12.2023 08:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шукайте їх на Місяці
показать весь комментарий
27.12.2023 08:32 Ответить
«Она утонула» (сентябрь 2000)
показать весь комментарий
27.12.2023 10:52 Ответить
вони тупо випарувалися ...

показать весь комментарий
27.12.2023 08:34 Ответить
"Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор,
Это диво, так уж диво,
Можно молвить справедливо!"
показать весь комментарий
27.12.2023 08:35 Ответить
Кажуть, що їх капітан живий-здоровий, а його 33 багатиря подохли. Дивно, бо по морським законам повинно було бути навпаки
показать весь комментарий
27.12.2023 08:44 Ответить
за новим морським законом: всі кацапи, повинні подохнути, страшною смертю.
цим повезло.
показать весь комментарий
27.12.2023 08:47 Ответить
Когда это было?
По современным понятиям высшая ценность это человеческая жизнь.
"Тридцать три богатыря порешили что зазря берегли они леса и поля, каждый взял из них надел, кур завел и в нем сидел, охраняя свой надел не у дел"
Пусть сын Данилова воюет.
показать весь комментарий
27.12.2023 09:11 Ответить
Дорофеев Сергей , ruski , tikaih gribov naielsa ? Kish abratno v balota !!
показать весь комментарий
27.12.2023 09:28 Ответить
Кацап
показать весь комментарий
27.12.2023 09:41 Ответить
Kiev_Kiev_777

да , його сини , там би , дуже допомогли

27.12.2023 08:38Ответить Управление спамом Мне нравится 3
показать весь комментарий
27.12.2023 10:38 Ответить
розірвані на молекули
показать весь комментарий
27.12.2023 08:36 Ответить
Путин, где Новочеркасск Где-где, а где ему еще и быть, - на карте
показать весь комментарий
27.12.2023 08:38 Ответить
А кабзон знаєт...
показать весь комментарий
27.12.2023 08:38 Ответить
Мабуть перевелися на "Москву"? але точніше буде, що пішли в самоход і зараз сидять в переших рядах на концерті кобздона.
показать весь комментарий
27.12.2023 08:39 Ответить
они испарились
показать весь комментарий
27.12.2023 08:40 Ответить
Походу точно был под завязку набит шахедами
показать весь комментарий
27.12.2023 08:41 Ответить
Шойну *ля, гдє морякі?
показать весь комментарий
27.12.2023 08:42 Ответить
Они повреждены...
показать весь комментарий
27.12.2023 08:49 Ответить
Перевелись в подводники
показать весь комментарий
27.12.2023 08:51 Ответить
показать весь комментарий
27.12.2023 09:41 Ответить
Захопивши Крим, РФ зробила з неї порохову бочку. Будуть страждати мирні люди і любітєлєй камнєй с неба.
показать весь комментарий
27.12.2023 08:43 Ответить
Главна шо не НАТА.
показать весь комментарий
27.12.2023 08:45 Ответить
ну а хто їм дохтор ??? навіть якщо певна кількість цього прокацапського, кацапського лайна здохне - то буде на краще !!!
показать весь комментарий
27.12.2023 09:01 Ответить
Патєрь нєт.
показать весь комментарий
27.12.2023 08:46 Ответить
Да від такої детонації, відірвані шматки х..їв розкидані по викопаному укаїнцями морю, частина на низькій обіті.
показать весь комментарий
27.12.2023 08:46 Ответить
"На місці атаки знайдено фрагменти обшивки і вузол кріплення ракети Storm Shadow",-

на тих фрагментах було маркування "Storm Shadow only"? Бо інакше-не рахується!
показать весь комментарий
27.12.2023 08:51 Ответить
показать весь комментарий
27.12.2023 08:52 Ответить
Як зникли? Серед слухачів концерту кобздуна пошукайте-вони там.
показать весь комментарий
27.12.2023 08:56 Ответить
На фото цей вибух виглядає як тактичний ядерний. Сама ракета + корабельний ********* + "Шахеди" на борту. Якщо метрові уламки корпусу знаходять за кілометр від місця вибуху, то там не те, що ніхто врятуватися не міг, там шукати загиблих марна справа. Випарувалися.
показать весь комментарий
27.12.2023 09:01 Ответить
Хто там точно знає, що саме вони перевозили.Ядерна зброя в Криму є,можливо саме якраз і перевозили пароплавчиком,а тут прилетіло .Радіактивний фон хтось міряв?
показать весь комментарий
27.12.2023 09:55 Ответить
На кораблі «Новочеркаськ» було 2 ракети «Калібр», 4 КАБ-500, 4400 артилерійських *********** та 280 ракет для БМ-21 «Град», - АSTRA (видання незалежних російських журналістів, які зазнали цензури або переслідування в рф)
показать весь комментарий
27.12.2023 10:40 Ответить
показать весь комментарий
27.12.2023 10:49 Ответить
На концерті у кабиздоха шукайте, у всіх цапорилих безоплатний абонимент .
показать весь комментарий
27.12.2023 09:07 Ответить
ці 33 кацапи обгоріли на 99% і чекають повільної смерті поки відмовлять нирки від омертвівшої шкіри
показать весь комментарий
27.12.2023 09:11 Ответить
А хтось під шумок вже з валізами у ростові....
показать весь комментарий
27.12.2023 09:15 Ответить
Напрасна мамаша ждьот сина дамой, -
Єй скажут, ана заридаєт...
А кацапи бєгут от Storm Shadow за кармой,
І слєд іх вдалі прападаєт...
показать весь комментарий
27.12.2023 09:23 Ответить
Тридцать три морских солдата возможно, как утверждает Расул Гамзатов, превратились в дельфинов...
показать весь комментарий
27.12.2023 09:30 Ответить
Не обижай дельфинов.
показать весь комментарий
27.12.2023 10:53 Ответить
Бички під Феодосією розжеруться до розмірів мегалодона.
показать весь комментарий
27.12.2023 09:47 Ответить
Ось вона відсіч,а вони інвалідів вчепились мобілізувати,згідно поданого законопроекту.
показать весь комментарий
27.12.2023 09:55 Ответить
А тобі клепки бракує, щоб подумати, що тим дроном міг керувати інвалід?
І взагалі: ти чого тут починаєш ******* проти мобілізації?
показать весь комментарий
27.12.2023 14:13 Ответить
Є з кого брати і без інвалідів.Та і який з інваліда воїн-хіба що гарматне мясо або полонений.Також для дрона необхідна і освіта і фізична підготовка.Річ у тім,що зермак хоче звести мобілізацію до абсурду.Не так роблять мобілізацію,а він все,як не люди.
показать весь комментарий
27.12.2023 15:03 Ответить
Не було там моряків.Моряки-це моряки,а не кацапські п*дори,які везли найпідліші знаряддя знищення населення України.
показать весь комментарий
27.12.2023 09:59 Ответить
Ляпати якою ракетою уразили, обов"язково було?
показать весь комментарий
27.12.2023 10:00 Ответить
Тепер кацапи, котрі знайшли уламки ракети, про щось здогадаються?
показать весь комментарий
27.12.2023 10:08 Ответить
-Бабушку жалко -
показать весь комментарий
27.12.2023 10:22 Ответить
Ці морячки танцюють чечотку на концерті Кобзона
показать весь комментарий
27.12.2023 10:24 Ответить
Україна немає жаліти кацапських моряків, і кримських сепаратистів
показать весь комментарий
27.12.2023 10:25 Ответить
Жодного виродка не жалко, бо саме вони знищували украінців
І продовжують це робити , думаючи , що все зійде їм з рук 😠
показать весь комментарий
27.12.2023 10:27 Ответить
+100500!
показать весь комментарий
27.12.2023 10:50 Ответить
Они утонули, потому что оказались тяжелее воды.
показать весь комментарий
27.12.2023 10:38 Ответить
Усереднена щільність тіла людини 940-990 кг/м³ при повному вдиху,
1010-1070 кг/м³ при повному видиху.
Щільність прісної води за 4°C 1000 кг/м³.
Тут тонка грань.
показать весь комментарий
27.12.2023 10:45 Ответить
Як це пропали)в трусіках?)))а може трусікі порахувати?)))
показать весь комментарий
27.12.2023 11:15 Ответить
33 безвісти зниклих це за законами фізики ті що перетворились в аєрозоль. Це дуже вигідно пуйлу. За скрепними законами аєрозолю не потрібно виплачувати компенсацію .
показать весь комментарий
27.12.2023 11:18 Ответить
На Лондон пішли. В вигляді окремих молекул. А там і до Вашингтону може дійдуть, як сніг в вигляді снігу на голову неприятелю
показать весь комментарий
27.12.2023 11:42 Ответить
Разлетелись вместе с шахедами , с этого корыта.
показать весь комментарий
27.12.2023 11:46 Ответить
нам 33 білєта на кабзона..срочно
показать весь комментарий
27.12.2023 12:00 Ответить
хай вам тварюкам киплячою смолою буде вода українського Чорного моря!
показать весь комментарий
27.12.2023 12:10 Ответить
Може також танкери з нафтою палити щоб бабло не поступало до рф? Бачу під прапором Греції бариги до Новоросійська шурують по нафту. Їба..те їх!
показать весь комментарий
27.12.2023 15:55 Ответить
https://marinetraffic.live/uk/vessels.php/ports.php/port-of-thessaloniki-in-greece-id-38
показать весь комментарий
27.12.2023 15:57 Ответить
https://marinetraffic.live/uk/vessels.php/ports.php/port-of-damietta-in-egypt-id-3177
показать весь комментарий
27.12.2023 15:58 Ответить
Де ті "малюки" робіть щось, кожного дня десятки танкерів курсують з кацапською нафтою!
Війна незакінчиться ніколи поки вони заробляють кожен день по 4 млрд. доларів!
Якщо вони мають гроші вони будуть виробляти а також куплять в.техніку , снаряди ,ракети та компоненти.
показать весь комментарий
27.12.2023 16:02 Ответить
 
 