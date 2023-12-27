21 759 64
На борту "Новочеркасска" находились 77 моряков, 33 считаются пропавшими без вести, - росСМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ночь удара по российскому большому десантному кораблю "Новочеркасск" в оккупированной Феодосии на его борту находились 77 моряков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По последним данным, 33 моряка "Новочеркасска" считаются пропавшими без вести, 19 ранены.
На месте атаки найдены фрагменты обшивки и узел крепления ракеты Storm Shadow. Корабль полностью выгорел и затонул.
Судьба остальных 25 моряков из "Новочеркасска" остается неизвестной.
Напомним, в Феодосии в ночь на 26 декабря прогремели мощные взрывы в районе порта. Впоследствии командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил об ударе по большому десантному кораблю россиян "Новочеркасск".
Топ комментарии
+36 vuiko dobrui
показать весь комментарий27.12.2023 08:34
+26 arye z.
показать весь комментарий27.12.2023 09:01
+24 Виталий 6b40280c
показать весь комментарий27.12.2023 08:52
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор,
Это диво, так уж диво,
Можно молвить справедливо!"
цим повезло.
По современным понятиям высшая ценность это человеческая жизнь.
"Тридцать три богатыря порешили что зазря берегли они леса и поля, каждый взял из них надел, кур завел и в нем сидел, охраняя свой надел не у дел"
Пусть сын Данилова воюет.
да , його сини , там би , дуже допомогли
27.12.2023 08:38Ответить Управление спамом Мне нравится 3
на тих фрагментах було маркування "Storm Shadow only"? Бо інакше-не рахується!
Єй скажут, ана заридаєт...
А кацапи бєгут от Storm Shadow за кармой,
І слєд іх вдалі прападаєт...
І взагалі: ти чого тут починаєш ******* проти мобілізації?
І продовжують це робити , думаючи , що все зійде їм з рук 😠
1010-1070 кг/м³ при повному видиху.
Щільність прісної води за 4°C 1000 кг/м³.
Тут тонка грань.
як снігв вигляді снігу на голову неприятелю
Війна незакінчиться ніколи поки вони заробляють кожен день по 4 млрд. доларів!
Якщо вони мають гроші вони будуть виробляти а також куплять в.техніку , снаряди ,ракети та компоненти.