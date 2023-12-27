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Си Цзиньпин заявил о "неизбежном воссоединении" Тайваня с Китаем: "Этого хочет народ"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

китай,сі,цзіньпін

Лидер Пекина Си Цзиньпин назвал "воссоединение" Тайваня с Китаем "неизбежным путём развития", поскольку это то, чего хочет народ.

Об этом он сказал во время выступления на симпозиуме по случаю 130-летия со дня рождения основателя КНР Мао Цзэдуна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN и Xinhua.

"Совершение полного воссоединения с родиной является неизбежным путем развития, это справедливо и это то, чего хочет народ. Родина должна быть и будет воссоединена", - заявил Си.

Он подчеркнул необходимость тщательно внедрять политику правящей в КНР Компартии по решению тайваньского вопроса и поддержанию принципа одного Китая и Консенсуса 1992 года (которым Китай Тайвань признали единство Китая – ред.).

Читайте: Си Цзиньпин во время встречи с Байденом заявил, что Пекин "мирным путем" воссоединит Тайвань с Китаем, - NBC News

Китайский лидер также отметил необходимость развития взаимодействия с Тайванем во всех сферах и призвал способствовать мирному развитию отношений между материком и островом.

Подобные заявления Си приобретают особое значение сейчас, за несколько недель до президентских выборов на Тайване. Различные взгляды политических партий острова на отношения с Пекином часто делают выборы индикатором определения общественных настроений по отношению к Китаю.

Нынешние выборы (13 января – ред.) состоятся после лет повышенной напряженности, поскольку Китай усиливает военное, политическое и экономическое давление на остров.

Читайте также: Никакая сила не остановит возвращение Тайваня под контроль Пекина, - Си Цзиньпин

Кандидат на должность преемника нынешнего президента острова Цай Инвэнь от Демократической прогрессивной партии, вице-президент Лай Чинте, лидирует в опросах, и его откровенно недолюбливают китайские чиновники.

Лай опережает двух других кандидатов – Хоу Юй-и от Гоминдана и Ко Вэнь-цзе от Тайваньской народной партии, считающихся сторонниками более тесных отношений с Пекином.

Коммунистическая партия Китая считает Тайвань своей территорией. Китайские чиновники заявляют о стремлении к мирному "воссоединению", но не исключают применения силы для установления контроля над островом.

"(Мы должны – ред.) способствовать мирному развитию трансграничных связей и решительно препятствовать кому-либо отделить Тайвань от Китая любым способом", - добавил Си Цзиньпин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США призвали Китай прекратить давление на Тайвань и начать содержательный диалог
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Топ комментарии
+20
Народ Тайваню цього не хоче
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27.12.2023 09:28
+11
він вижидав, і побачив, що західний світ в'ялий (як у діда) та слабкий. і вирішив діяти.
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27.12.2023 09:30
+7
саме так-але людожеру байдуже...
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27.12.2023 09:31
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Народ Тайваню цього не хоче
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27.12.2023 09:28 Ответить
саме так-але людожеру байдуже...
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27.12.2023 09:31 Ответить
народ Тайваню цього хоче, але без комуністів
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27.12.2023 10:11 Ответить
Насправді, якби не звучало дико, але "не все так однозначно". По думці багатьох експертів прокитайські настрої на самому Тайвані досить сильні, й якщо китайські лідери будуть розумніші за мокшанських й будуть проводити воз"єднання мирним шляхов, а не силою створити "адін нарід", то сценарій повернення Тайманню під вплив Китаю, або навіть об"єднання, моє велику вирогідність на успіх.
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27.12.2023 10:12 Ответить
власне кажучи, Тайвань під іменем Китай був засновником ООН, а Китайська Народна Республіка захопила в ООН це місце лише в 1971 році
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27.12.2023 10:14 Ответить
Але західні країни були непроти ,вони якраз почали заходити у КНР з інвестиціями і це був своєрідний політичний хабар! Нехай тепер проаналізують ,що наробили.
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27.12.2023 15:35 Ответить
ріал політік, **** ...
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27.12.2023 18:00 Ответить
хочет без коммуняк...
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27.12.2023 09:30 Ответить
він вижидав, і побачив, що західний світ в'ялий (як у діда) та слабкий. і вирішив діяти.
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27.12.2023 09:30 Ответить
Якщо Західний світ в'ялий який передає зброю фінанси та і безпрецедентні санкції діють, без західних технологій китай відкотиться до рівню його розвитку від час опіумних війн приблизно за 10 років, за 25 почнуть жерти один одного як у північній Кореї, то про кацапію китай та їхніх прихвоснів взагалі можна сказати, що вони кастровані імпотенти!
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27.12.2023 09:42 Ответить
як бачиш, зброю дають по чайній ложці. та в такому форматі - на то Боже, що мені не гоже. тому і в'ялий!
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27.12.2023 16:07 Ответить
"Отака гуйня, малята!" (с)
А білі сагіби купкою стають сором'язливо колупати піч...
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27.12.2023 09:32 Ответить
Шо-та Сi Дзiнь Пень не договаривает, мол, какой народ. Тот, у которого хотелки - по решению компартии... чи нормальный народ ... Вот хоть убей, ну, нифига не ясно .
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27.12.2023 09:34 Ответить
логічний наслідок імпотентної реакції колективного заходу на агресії диктатур
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27.12.2023 09:35 Ответить
Ага, і провести денацифікацію і захистити китайську мову від тайввнської - врядувати рядового *** Іна, последнего дедушку який на Тайвані помне великого Мао!
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27.12.2023 09:37 Ответить
міжду дрочим, весь Тайвань веде документацію на *********
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27.12.2023 18:02 Ответить
кстаті, сина Чан Кай Ші звали Сергій Петрович Єлізаров і він керував Тайванем багато років
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27.12.2023 18:04 Ответить
Які проблеми, розпускайте компартію і Китай буде об'єднаний. Хвате, що з Гонконгом наїбали (одна країна - дві системи).
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27.12.2023 09:38 Ответить
Коли при владі десятиліттями сидять всякі сі,кіми,лукашенки,путіни - вони обов'язково розв'яжуть бойню.Скоріше б третя світова,ато тільки нас кошмарять,і їбісь воно все коньом.
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27.12.2023 09:39 Ответить
Дайте тому Си Дзинь Пню сяальотки и покажите ему истинные его тэрэны, бо после развала каазларылии, накроется (рядном) и КНР - Карта Китая от 2000 до н.э. до 2000 н.э.
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27.12.2023 09:47 Ответить
О понесло.
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27.12.2023 09:48 Ответить
Ще одне дебільне
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27.12.2023 09:51 Ответить
Народ мо й хоче, але хто йому дозволить поки заводи TSMC не демонтовані і не вивезені разом зі спеціалістами?
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27.12.2023 09:59 Ответить
Значить готується до "мирного" вторгнення на острів.
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27.12.2023 10:10 Ответить
залишається підключати прорашистських агентів Меркель.Оланда.Туска і Могеріні ,щоб поділилися досвідом для створеня "тнр" (тайванської народної республіки" ,на зразок створених ними в Україні лднр згідно планів куйла всія 3,14дерації.
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27.12.2023 10:11 Ответить
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27.12.2023 10:28 Ответить
и так этот ******* уже берет пример с кремлевского ************.......................................................
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27.12.2023 11:00 Ответить
Ну, якщо хоче народ, то нехай весь Китай стане Тайванем.
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27.12.2023 11:37 Ответить
дівіться п.здоглазі пересядете на лісапеди і будете горобців ганяти, жирком цей вінні-пух обріс...
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27.12.2023 11:42 Ответить
Шось своєму лохторату треба ж казати. То пусті балачки
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27.12.2023 11:51 Ответить
ось тобі і політика США, шо всяка террористична ***** в світі піднімає голову
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27.12.2023 11:52 Ответить
Залишилося визначити, хто з них справжній китай
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27.12.2023 11:54 Ответить
Похрен что там Байден кричал, не будут США воевать за Тайвань.
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27.12.2023 12:12 Ответить
Це каже КНР де владу у революційний спосіб захопили комуністи, Тайвань може запропонувати одну умову об'єднання -КНР відмовляється від комуністичної ідеології, із поправками до Конституції ,все чесно.
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27.12.2023 15:39 Ответить
 
 