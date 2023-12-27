Си Цзиньпин заявил о "неизбежном воссоединении" Тайваня с Китаем: "Этого хочет народ"

Лидер Пекина Си Цзиньпин назвал "воссоединение" Тайваня с Китаем "неизбежным путём развития", поскольку это то, чего хочет народ.

Об этом он сказал во время выступления на симпозиуме по случаю 130-летия со дня рождения основателя КНР Мао Цзэдуна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN и Xinhua.

"Совершение полного воссоединения с родиной является неизбежным путем развития, это справедливо и это то, чего хочет народ. Родина должна быть и будет воссоединена", - заявил Си.

Он подчеркнул необходимость тщательно внедрять политику правящей в КНР Компартии по решению тайваньского вопроса и поддержанию принципа одного Китая и Консенсуса 1992 года (которым Китай Тайвань признали единство Китая – ред.).

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Китайский лидер также отметил необходимость развития взаимодействия с Тайванем во всех сферах и призвал способствовать мирному развитию отношений между материком и островом.

Подобные заявления Си приобретают особое значение сейчас, за несколько недель до президентских выборов на Тайване. Различные взгляды политических партий острова на отношения с Пекином часто делают выборы индикатором определения общественных настроений по отношению к Китаю.

Нынешние выборы (13 января – ред.) состоятся после лет повышенной напряженности, поскольку Китай усиливает военное, политическое и экономическое давление на остров.

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Кандидат на должность преемника нынешнего президента острова Цай Инвэнь от Демократической прогрессивной партии, вице-президент Лай Чинте, лидирует в опросах, и его откровенно недолюбливают китайские чиновники.

Лай опережает двух других кандидатов – Хоу Юй-и от Гоминдана и Ко Вэнь-цзе от Тайваньской народной партии, считающихся сторонниками более тесных отношений с Пекином.

Коммунистическая партия Китая считает Тайвань своей территорией. Китайские чиновники заявляют о стремлении к мирному "воссоединению", но не исключают применения силы для установления контроля над островом.

"(Мы должны – ред.) способствовать мирному развитию трансграничных связей и решительно препятствовать кому-либо отделить Тайвань от Китая любым способом", - добавил Си Цзиньпин.

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