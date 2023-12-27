Для борьбы с воздушным противником ВСУ нужны ЗРК Avenger и Stinger, - Тарнавский
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Преимущества в воздухе из РФ во время летнего контрнаступления не было не из-за отсутствия F-16, а из-за других факторов.
Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью "BBC News Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Для борьбы с воздушным противником актуальным вопросом является снабжение зенитных ракетных комплексов типа Stormer, Avenger, Stinger. То есть если есть даже небольшое преимущество в воздухе – это уже преимущество противника над наземным компонентом. А в условиях значительного увеличения применения противником беспилотных летательных аппаратов – в частности FPV -Дрон - есть необходимость в обеспечении наших подразделений средствами радиоэлектронной борьбы. Мы применяем - они противодействуют средствами РЭБ. Они применяют - мы противодействуем. Поэтому у нас есть в этом направлении проблемы", - подчеркнул он.
По словам Тарнавского, для продолжения наступательных штурмовых действий военные хотели бы иметь те средства, которые позволяют разминировать участки местности. Потому что сколько бы этого ни было – его все мало.
Командующий также добавил, что преимущества в воздухе с РФ во время летнего контрнаступления не было не из-за отсутствия F-16, а из-за других факторов.
"Вот я сказал, что есть силы и средства, которых мы, к сожалению, не имели на тот момент для противодействия воздушным силам РФ. Это и сейчас остается у нас. Это одна из главных причин – нанесение ударов как авиацией, так и дронами-камикадзе. И я думаю, с приобретением этих средств Воздушные силы станут сильнее, а мы будем более активными при их поддержке", - добавил Тарнавский.
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Питання а хто дав такий злочинний наказ, коли всього бракує?
Можливо треба було дочекатися літаків , зрк, більше танків і вже потім наступати
Але ні послухали дебільних політиків як українських так і західних, які весь час підганяли Україну до контрнаступу
Політики взагалі немають сунути носа у військову справу
Згадайте як
Мар'яна Безугла вимагала від генштабу план дій
Але це виглядає як розголошення державної таємниці
Який може бути план дій окрім знищення противника і повернення територій?
Чи Безугла хотіла щоб все дослівно їй розповіли, і щоб кацапи знали подальші дії ЗСУ
Поки не заборонять політикам втручатися у військові , а журналістам писати різні провокаційні статі, це буде шкодити ЗСУ
Неочікували вони, сидячи задами на посадах!! 10 років війни московської в Україні, а воно, он ще, і кінь не валявся… А час та гроші…
Применяется против разведывательных и камикадзе-дронов. Главная ее особенность - мобильность. То есть ее можно устанавливать на технику: например, для прикрытия танков или машин эвакуации. Работать может 24/7 (конкретно этот экземпляр уже только на нас). Всего таких у Украины было 50 штук.
Взяли парни из 348-го полка после успешного штурма позиций «Азова» . Станция выдержала даже детонацию БК в блиндаже. ........???. ( из интернета )