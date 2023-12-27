Для борьбы с воздушным противником ВСУ нужны ЗРК Avenger и Stinger, - Тарнавский

Преимущества в воздухе из РФ во время летнего контрнаступления не было не из-за отсутствия F-16, а из-за других факторов.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью "BBC News Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Для борьбы с воздушным противником актуальным вопросом является снабжение зенитных ракетных комплексов типа Stormer, Avenger, Stinger. То есть если есть даже небольшое преимущество в воздухе – это уже преимущество противника над наземным компонентом. А в условиях значительного увеличения применения противником беспилотных летательных аппаратов – в частности FPV -Дрон - есть необходимость в обеспечении наших подразделений средствами радиоэлектронной борьбы. Мы применяем - они противодействуют средствами РЭБ. Они применяют - мы противодействуем. Поэтому у нас есть в этом направлении проблемы", - подчеркнул он.

По словам Тарнавского, для продолжения наступательных штурмовых действий военные хотели бы иметь те средства, которые позволяют разминировать участки местности. Потому что сколько бы этого ни было – его все мало.

Командующий также добавил, что преимущества в воздухе с РФ во время летнего контрнаступления не было не из-за отсутствия F-16, а из-за других факторов.

"Вот я сказал, что есть силы и средства, которых мы, к сожалению, не имели на тот момент для противодействия воздушным силам РФ. Это и сейчас остается у нас. Это одна из главных причин – нанесение ударов как авиацией, так и дронами-камикадзе. И я думаю, с приобретением этих средств Воздушные силы станут сильнее, а мы будем более активными при их поддержке", - добавил Тарнавский.

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