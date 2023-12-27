Ситуация на Востоке сложная. Противник интенсивно наступает на 4 направлениях и пытается любой ценой захватить Синьковку, - Сырский

Ситуация на Востоке остается сложной. Враг продолжает интенсивные наступательные действия на Купянском, Лиманском, Северском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщил в телеграм-канале командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Купянском направлении противник пытается любой ценой захватить Синьковку и создать условия для блокирования Купянска. После понесенных потерь производит перегруппировку своих подразделений. Продолжает наращивать усилия за счет перемещения подразделений по другим направлениям. Общее количество личного состава штурмовых вражеских подразделений составляет более двух тысяч.

"На Лиманском направлении агрессор возобновил интенсивные наступательные действия с целью вытеснения наших войск из района Серебрянского лесничества и расширения Торского выступа. Также враг не отказывается от попыток захвата Тернов и выхода к реке Черный Жеребец", - говорится в сообщении.

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На Северском направлении пытается развить наступление в районах Спорного и Белогоровки. Осуществляет подготовку штурмовых подразделений из числа воздушно-десантных частей для развития наступления в направлении Соледар, Северск.

По информации Сырского, на Бахмутском направлении также не прекращаются интенсивные наступательные действия. Враг пытается захватить Богдановку, восстановить утраченное положение в районах Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки. Применяет штурмовые группы "Добровольческого корпуса", которые переместил с южного направления. Привлечен личный состав морской пехоты Каспийской флотилии.

Также отмечается, что враг в последнее время значительно увеличил применение бронированной техники, дронов-камикадзе и продолжает вести интенсивные артиллерийские обстрелы.

"На всех направлениях наступления врага наши командиры всех уровней принимают необходимые меры по усилению обороны и не допущению продвижения врага. Хочу отметить эффективную работу штабов воинских частей по оперативному реагированию на действия врага и подготовке наиболее оптимальных вариантов наших действий в зависимости от сложившейся обстановки".

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Несмотря на сложную ситуацию, наши воины, проявляя чрезвычайный профессионализм и мужество, сдерживают продвижение врага и наносят ему значительные потери. Только за последнюю неделю на Восточном направлении оккупанты потеряли более трех тысяч личного состава, из них убитыми - более тысячи человек. Уничтожена и повреждена 361 единица вражеской техники. Из них - 43 танка, 83 боевых бронированных машин, 69 артиллерийских систем", - добавляет Сырский.

В условиях ведения активных боевых действий нашими приоритетами остаются сохранение жизни наших воинов, эффективное применение средств огневого поражения, постоянное ведение разведки и оперативное принятие решений.