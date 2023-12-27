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Ситуация на Востоке сложная. Противник интенсивно наступает на 4 направлениях и пытается любой ценой захватить Синьковку, - Сырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сирський

Ситуация на Востоке остается сложной. Враг продолжает интенсивные наступательные действия на Купянском, Лиманском, Северском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщил в телеграм-канале командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на Купянском направлении противник пытается любой ценой захватить Синьковку и создать условия для блокирования Купянска. После понесенных потерь производит перегруппировку своих подразделений. Продолжает наращивать усилия за счет перемещения подразделений по другим направлениям. Общее количество личного состава штурмовых вражеских подразделений составляет более двух тысяч.

"На Лиманском направлении агрессор возобновил интенсивные наступательные действия с целью вытеснения наших войск из района Серебрянского лесничества и расширения Торского выступа. Также враг не отказывается от попыток захвата Тернов и выхода к реке Черный Жеребец", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях ситуация сложная. Враг хочет захватить Часов Яр и Синьковку, - Сырский

На Северском направлении пытается развить наступление в районах Спорного и Белогоровки. Осуществляет подготовку штурмовых подразделений из числа воздушно-десантных частей для развития наступления в направлении Соледар, Северск.

По информации Сырского, на Бахмутском направлении также не прекращаются интенсивные наступательные действия. Враг пытается захватить Богдановку, восстановить утраченное положение в районах Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки. Применяет штурмовые группы "Добровольческого корпуса", которые переместил с южного направления. Привлечен личный состав морской пехоты Каспийской флотилии.

Также отмечается, что враг в последнее время значительно увеличил применение бронированной техники, дронов-камикадзе и продолжает вести интенсивные артиллерийские обстрелы.

"На всех направлениях наступления врага наши командиры всех уровней принимают необходимые меры по усилению обороны и не допущению продвижения врага. Хочу отметить эффективную работу штабов воинских частей по оперативному реагированию на действия врага и подготовке наиболее оптимальных вариантов наших действий в зависимости от сложившейся обстановки".

Смотрите: Умеров и Залужный посетили позиции на Восточном направлении, - Минобороны. ФОТО

Несмотря на сложную ситуацию, наши воины, проявляя чрезвычайный профессионализм и мужество, сдерживают продвижение врага и наносят ему значительные потери. Только за последнюю неделю на Восточном направлении оккупанты потеряли более трех тысяч личного состава, из них убитыми - более тысячи человек. Уничтожена и повреждена 361 единица вражеской техники. Из них - 43 танка, 83 боевых бронированных машин, 69 артиллерийских систем", - добавляет Сырский.

В условиях ведения активных боевых действий нашими приоритетами остаются сохранение жизни наших воинов, эффективное применение средств огневого поражения, постоянное ведение разведки и оперативное принятие решений.
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Топ комментарии
+17
Это тот любимчик Зели, который нам сказки пел летом про скорое взятие Бахмута? В то время когда Залужный просил на востоке копать эшелонированную оборону. А теперь изо всех сил стараемся не дать оркам взять Купянск и Славик.
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27.12.2023 10:20
+10
Попри тупість привладних осіб на Банковій та Грушевського, Українці героїчно боронять Україну, яку ці особи готували своїми діямидо параду!
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27.12.2023 10:14
+9
Дві тисячі штурмовиків загроза не тільки Синьківці а й Куп'янську? А може ці дві тисячі загроза і для Харкова ? А може цей телеграмний генерал займеться своїми обов'язками, зокрема організацією оборони а не інформацією про дії і прагнення ворога?
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27.12.2023 16:00
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Попри тупість привладних осіб на Банковій та Грушевського, Українці героїчно боронять Україну, яку ці особи готували своїми діямидо параду!
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27.12.2023 10:14 Ответить
Это тот любимчик Зели, который нам сказки пел летом про скорое взятие Бахмута? В то время когда Залужный просил на востоке копать эшелонированную оборону. А теперь изо всех сил стараемся не дать оркам взять Купянск и Славик.
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27.12.2023 10:20 Ответить
Та вы шо? Это у нас так в законах? Вы точно уверены?

Сырский назначен командующим Сухопутных войск ВСУ

5 августа 2019, 19:02

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Сырского командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Соответствующий указ был обнародован 5 августа.

«Назначить генерал-лейтенанта Сырского Александра Станиславовича командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины», - говорится в указе №578/2019.

Кроме того, глава государства подписал указ №576/2019, которым уволил с должности командующего Сухопутных войск ВСУ Сергея Попко.

Напомним, также Зеленский подписал указ об увольнении с должности командующего операции Объединенных сил Александра Сырского. На его место он назначил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко.
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27.12.2023 11:24 Ответить
Великi сумнiви що навiть зараз копають або будують в потрiбному обсязi на нових чи iснуючих рубiжах. А рашикi продовжують копати!
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28.12.2023 01:45 Ответить
А що з Маріїнкою шановний, яка там об'єктивна ситуація??? А то в іноземних новинах різне пишуть. Чи вірити тільки телемарафону "Єдині новини"?
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27.12.2023 10:22 Ответить
Якщо поглянути на мапу бойових дій від військово-аналітичної агенції "Діпстейт", яка практично не помиляється у своїх висновках, то практично уся Мар'їнка вже захоплена рашистами!
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27.12.2023 10:50 Ответить
Єдині новини подивишся, і зразу ж хочеться у травень. А там шашлики, і все таке... Мдаааа
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27.12.2023 21:05 Ответить
У Тарнавського та Сирського немає пресслужби?
Чого вони постійно особисто в інформ просторі?
Багато вільного часу, щоб вести телеграмканали і роздавати інтерв'ю?
Ще б відосики щовечора - і все "по феншую".
Ділом займіться.
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27.12.2023 10:25 Ответить
Удачи нашим!
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27.12.2023 11:30 Ответить
Противник інтенсивно наступає на 4 напрямках та намагається будь-якою ціною захопити Синьківку

А якщо й захопить, ви ж самі звично скажете, що вона не мала ніякого стратегічного значення.
*******...
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27.12.2023 13:01 Ответить
Не переходьте в крайнощі. Краще відступити на більш підготовлений рубіж ніж втратити 500-1000 особового складу в обороні на порожньому полі або зруйнованому смт.
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28.12.2023 01:06 Ответить
Дві тисячі штурмовиків загроза не тільки Синьківці а й Куп'янську? А може ці дві тисячі загроза і для Харкова ? А може цей телеграмний генерал займеться своїми обов'язками, зокрема організацією оборони а не інформацією про дії і прагнення ворога?
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27.12.2023 16:00 Ответить
де сирський- там поразка
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27.12.2023 18:58 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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27.12.2023 21:27 Ответить
До виборів фюрера стоїть завдання якомога більше захопити. Тут нам потрібно використовувати ситуацію - щільно в оборону, мінні поля і відстрілювати кацап'є, як у 1-й світовій
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28.12.2023 01:01 Ответить
 
 