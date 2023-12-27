Рада рассмотрит законопроект о мобилизации в течение ближайшего месяца, первое голосование может состояться 10-14 января, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Верховная Рада рассмотрит законопроект по усовершенствованию мобилизации и военного учета в Украине в течение ближайшего месяца. Принять закон в целом планируют до конца января или начале февраля.
Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на собеседников среди депутатов "Слуги народа" и "Голоса", передает Цензор.НЕТ.
По словам нардепки "Слуги народа", заместителя председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой, принять законопроект в целом планируют до конца января или начала февраля.
Один из нардепов от "Слуги народа" отметил, что наиболее вероятный сценарий – перед этим документы вернут правительству на доработку.
По его словам, в текущей редакции они вряд ли соберут достаточное количество голосов в парламенте. Собеседник попросил об анонимности из-за высокой чувствительности темы.
На ряд дискуссионных положений указывается также один из нардепов среди членов оборонного комитета.
Депутат из оборонного комитета Соломия Бобровская из "Голоса" предположила, что депутатов из президентской политсилы все же попытаются убедить поддержать закон.
Законопроект, в частности, предусматривает существенное ограничение прав военнообязанных за нарушение правил призыва и военной службы.
Пожалуйста, подождите...
Клоуны диктатуру строят???
Ну, ну.
тішить тільки те що пост совкове бидло яке за це лайно голосувало починає прозрівати !!!
Путч. Русский - нах*й: 🥀Путч повторював і буде повторювати: "кров українців на руках усіх тих, хто у 2019-му голосував по приколу, хто казав "хоть паржом", хто переконував "хужє нє будет" і хто репетував про піввареника та шалене зубожіння...."
коли б'єшся за УКРАIНУ то керуй УКРАIНОЮ ( КЕРIВНI ПОСАДИ) перемога вибори в РАДУ ГРОМАДИ та тi
Грошове забезпечення військовослужбовців в умовах воєнного стану
перевірка всіх командирів та начфінів на доброчесність НЕ ТОМУ ЩО держава дае грошI день у день ? без затримок? важко але це ВИ влада ЗРОБИТЕ I ВСЕ буде УКРАИНА!!!
Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Запропоновані закони порушують всі існуючі права та свободи людини, відтак, всі, хто їх розробляв, вносив та голосуватиме за них мають понести за це кримінальну відповідальність. В країні відбулася узурпація влади ОП на чолі з дЄрмаком і її перетворюють на аналог паРаши за допомогою тиску на окремих депутатів (що нещодавно підтвердила хламідія, розповідаючи, що деякі депутати хотіли скласти повноваження, а їм не дали цього зробити).