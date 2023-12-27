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Новости Война в Украине мобилизации
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Рада рассмотрит законопроект о мобилизации в течение ближайшего месяца, первое голосование может состояться 10-14 января, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу,мобілізація

Верховная Рада рассмотрит законопроект по усовершенствованию мобилизации и военного учета в Украине в течение ближайшего месяца. Принять закон в целом планируют до конца января или начале февраля.

Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на собеседников среди депутатов "Слуги народа" и "Голоса", передает Цензор.НЕТ.

По словам нардепки "Слуги народа", заместителя председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой, принять законопроект в целом планируют до конца января или начала февраля.

Один из нардепов от "Слуги народа" отметил, что наиболее вероятный сценарий – перед этим документы вернут правительству на доработку.

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По его словам, в текущей редакции они вряд ли соберут достаточное количество голосов в парламенте. Собеседник попросил об анонимности из-за высокой чувствительности темы.

На ряд дискуссионных положений указывается также один из нардепов среди членов оборонного комитета.

Депутат из оборонного комитета Соломия Бобровская из "Голоса" предположила, что депутатов из президентской политсилы все же попытаются убедить поддержать закон.

Законопроект, в частности, предусматривает существенное ограничение прав военнообязанных за нарушение правил призыва и военной службы.

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Топ комментарии
+11
Законопроєкт, зокрема, передбачає суттєве обмеження прав військовозобовʼязаних за порушення правил призову та військової служби. Джерело: https://censor.net/ua/n3464045


Клоуны диктатуру строят???
Ну, ну.
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27.12.2023 11:40
+9
Тобто мінімум до 14 січня вони бухати по Буковелям будуть. Але, як показують довгий роки практики - бухають, доки сніг не зійде.
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27.12.2023 11:33
+9
воно не тільки диктатуру будує, а диктатуру в найгірших її проявах та повертає Україну мініму у ХХ-ХІХ сторіччя !!! воно хоче будувати в Україні маленьку копію паРаші )(уйло, бо навіть гірше - копію червоного, комуно-нацистького кацапо-совка (срср) періоду йоськи сталіна (джугашвілі), де воно один, єдиний непомильний сцарь, а усі решту його раби !!!


тішить тільки те що пост совкове бидло яке за це лайно голосувало починає прозрівати !!!
Путч. Русский - нах*й: 🥀Путч повторював і буде повторювати: "кров українців на руках усіх тих, хто у 2019-му голосував по приколу, хто казав "хоть паржом", хто переконував "хужє нє будет" і хто репетував про піввареника та шалене зубожіння...."
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27.12.2023 11:51
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Правила форума Совет форумчан
Тобто мінімум до 14 січня вони бухати по Буковелям будуть. Але, як показують довгий роки практики - бухають, доки сніг не зійде.
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27.12.2023 11:33 Ответить
Бухать не одна з проблем, а безтолковість в прийнятті важливих рішень. Турботупість
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27.12.2023 11:43 Ответить
Законопроєкт, зокрема, передбачає суттєве обмеження прав військовозобовʼязаних за порушення правил призову та військової служби. Джерело: https://censor.net/ua/n3464045


Клоуны диктатуру строят???
Ну, ну.
показать весь комментарий
27.12.2023 11:40 Ответить
воно не тільки диктатуру будує, а диктатуру в найгірших її проявах та повертає Україну мініму у ХХ-ХІХ сторіччя !!! воно хоче будувати в Україні маленьку копію паРаші )(уйло, бо навіть гірше - копію червоного, комуно-нацистького кацапо-совка (срср) періоду йоськи сталіна (джугашвілі), де воно один, єдиний непомильний сцарь, а усі решту його раби !!!


тішить тільки те що пост совкове бидло яке за це лайно голосувало починає прозрівати !!!
Путч. Русский - нах*й: 🥀Путч повторював і буде повторювати: "кров українців на руках усіх тих, хто у 2019-му голосував по приколу, хто казав "хоть паржом", хто переконував "хужє нє будет" і хто репетував про піввареника та шалене зубожіння...."
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27.12.2023 11:51 Ответить
Та вже давно. Зелений сцикун тут собі Малоросію ваяє, копіює *****.
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27.12.2023 13:29 Ответить
Кожна депутатська паскуда повинна відслужити в ЗСУ мінімум 1 рік !!! Хоч якийсь буде сенс в їхньому нікчемному житті.
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27.12.2023 11:50 Ответить
Перекладаю на звичайну мову - депутати, які планують подальшу політичну кар'єру, голосувати за таку "зашкварну" редакцію не будуть, але влада (тобто ОПа) планує переконати їх усіма методами, від чемодану з баблом, до справи в ДБР. Але звісно всі питання до Залужного.
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27.12.2023 12:01 Ответить
Усі, хто залучений до захисту України під час війни мають право НА БУДЬ ЯКI КЕРIВНI ПОСАДИ
коли б'єшся за УКРАIНУ то керуй УКРАIНОЮ ( КЕРIВНI ПОСАДИ) перемога вибори в РАДУ ГРОМАДИ та тi
Грошове забезпечення військовослужбовців в умовах воєнного стану
перевірка всіх командирів та начфінів на доброчесність НЕ ТОМУ ЩО держава дае грошI день у день ? без затримок? важко але це ВИ влада ЗРОБИТЕ I ВСЕ буде УКРАИНА!!!
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27.12.2023 12:08 Ответить
ЕслиТЦК начнут выбивать двери в квартирах и проводить обыски в поисках уклонистов, тогда тревога, а пока ещё терпимо.
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27.12.2023 12:17 Ответить
Шоб поздно не было....
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27.12.2023 12:22 Ответить
мы- не рабы
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27.12.2023 12:52 Ответить
Ви підри
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27.12.2023 12:57 Ответить
Знову середина січня і такі законні закони. Символічненько. Ну-ну.
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27.12.2023 13:06 Ответить
Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.

Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.


Запропоновані закони порушують всі існуючі права та свободи людини, відтак, всі, хто їх розробляв, вносив та голосуватиме за них мають понести за це кримінальну відповідальність. В країні відбулася узурпація влади ОП на чолі з дЄрмаком і її перетворюють на аналог паРаши за допомогою тиску на окремих депутатів (що нещодавно підтвердила хламідія, розповідаючи, що деякі депутати хотіли скласти повноваження, а їм не дали цього зробити).
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27.12.2023 13:35 Ответить
 
 