Тем, кто имеет при себе учетные документы, повестки на улицах не будут выдавать, - Сухопутные войска
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Военнослужащие территориальных центров комплектования (военкоматов) не будут выписывать повестку в общественных местах, если у гражданина есть при себе учетные документы.
Об этом спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо сообщил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, первая повестка не означает отправку на фронт.
"Это только уточнение учетных данных. После этого проходите медицинский осмотр. Если нет оснований для отсрочки, ваша профессия сейчас востребована, то выписывается вторая повестка, по которой вас отправляют в учебный центр", — сказал Фитьо.
Он отметил, что обучение продолжается как минимум месяц, потом отведено две недели на слаживание подразделения.
"Если профессия сложнее, то обучение может продолжаться два-три месяца, в том числе и за границей. После этого только вы отправляетесь в воинскую часть. Первая повестка — это не отправка на войну", — заявил военный.
Представитель СВ подчеркнул, что повестки могут выписывать и на блокпостах, а также в других общественных местах.
"Если у вас есть при себе документы, и военно-учетный документ, то к вам вопросов не будет. Это больше касается тех, кто избегает постановки на воинский учет", — резюмировал он.
Пожалуйста, подождите...
Краще б вже писали скільки та куди задонатили, якщо вже бовтікли.
Нагадаю:
Відмовитися від громадянства України можна, якщо громадянин України постійно проживає за кордоном та має дозвіл на постійне проживання.
Вул. Пироговська, 6, Одеса, Україна.
Можете не дякувати
Цим сикл...в ган...м вже зброю видали. Ну нічо... ми теж не в сімейних трусах.
Буду придявляти.
та й підтримують їх грошима,.. щоб не схудли..
А ми за воєнкома Богданова хотіли рахунок виставити Генштабу с Залужним. А воно ж ноги з яєць Сирського ростуть. І всі кадрові призначення, від воєнкомів до нездарних комбригів, які собі теж звання за сало купили теж ідуть до Сирського.
Майже незалежний від Залужного командувач всєя Сухопитних військ - можу і повинен виконувати накази і плани Генштаба, але можу і погано виконувати ті ж накази!
Я другий рік з дому виходжу виключно з військовим квитком у кишені.
а якщо не має то випишуть? на кого?
ну чого вони такі дебільні заяви роблять.
тільки суд може визнати чоловіка ухилянтом і на це мають бути законні підстави.
но зелені на це начхати, родичі по заграніцам чілять, нехай кріпаки вмирають, сподіваюсь ти з окопа зараз накидуешь?