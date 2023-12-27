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Новости Война в Украине мобилизации
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мобилизация (1624) повестка (78) Фитьо Владимир (53)

Тем, кто имеет при себе учетные документы, повестки на улицах не будут выдавать, - Сухопутные войска

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

повістка

Военнослужащие территориальных центров комплектования (военкоматов) не будут выписывать повестку в общественных местах, если у гражданина есть при себе учетные документы.

Об этом спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо сообщил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, первая повестка не означает отправку на фронт.

"Это только уточнение учетных данных. После этого проходите медицинский осмотр. Если нет оснований для отсрочки, ваша профессия сейчас востребована, то выписывается вторая повестка, по которой вас отправляют в учебный центр", — сказал Фитьо.

Он отметил, что обучение продолжается как минимум месяц, потом отведено две недели на слаживание подразделения.

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"Если профессия сложнее, то обучение может продолжаться два-три месяца, в том числе и за границей. После этого только вы отправляетесь в воинскую часть. Первая повестка — это не отправка на войну", — заявил военный.

Представитель СВ подчеркнул, что повестки могут выписывать и на блокпостах, а также в других общественных местах.

"Если у вас есть при себе документы, и военно-учетный документ, то к вам вопросов не будет. Это больше касается тех, кто избегает постановки на воинский учет", — резюмировал он.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+27
В мене є білети від Кошевого на концерт "вічерніво кварталу"
Буду придявляти.
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27.12.2023 11:52
+14
Військовослужбовці територіальних центрів комплектування (військкоматів) крім безпосередього голови ТЦК з правом підпису - не мають права виписувати повістки будь-кому в принципі, вони можуть лише вручати заздалегідь виписані повістки після встановлення особи (встановлювати особу вони також не мають права, це може зробити лише співробітник поліції)
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27.12.2023 11:51
+7
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27.12.2023 12:03
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Військовослужбовці територіальних центрів комплектування (військкоматів) крім безпосередього голови ТЦК з правом підпису - не мають права виписувати повістки будь-кому в принципі, вони можуть лише вручати заздалегідь виписані повістки після встановлення особи (встановлювати особу вони також не мають права, це може зробити лише співробітник поліції)
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27.12.2023 11:51 Ответить
Як колись, будучи командиром роти казав - права не маю, але можливість є! Це коли оголошував солдату-алкашу місяць гауптвахти. І помагало - не гірше тих нових платних клінік...
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27.12.2023 11:56 Ответить
А потім з*їбався у польщу і розповідаю цікаві історії про те, як був командиром роти)))
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27.12.2023 12:30 Ответить
завел рака за камень.
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27.12.2023 11:52 Ответить
Тю, а на нулі слабо не даватися живим ?
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27.12.2023 11:54 Ответить
А до пана Марека на яблука не слабо?😷
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27.12.2023 11:57 Ответить
Бовтіки навіть не розуміють, що їх думка нікому не цікава.
Краще б вже писали скільки та куди задонатили, якщо вже бовтікли.
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27.12.2023 12:35 Ответить
Если это мне вопрос то отвечу. Живу в Польше с 2015, программист. Так что пан Марек обходится без меня.
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27.12.2023 12:37 Ответить
У вас є дозвіл на постійне проживання у Польщі і ви відмовилися від українського громадянства? Бо якщо ні, то ви звичайний ухилянт.
Нагадаю:
Відмовитися від громадянства України можна, якщо громадянин України постійно проживає за кордоном та має дозвіл на постійне проживання.
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27.12.2023 13:12 Ответить
Ви працюєте в ТЦК ?
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27.12.2023 13:18 Ответить
Вам дати адресу? Будь ласка!
Вул. Пироговська, 6, Одеса, Україна.
Можете не дякувати
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27.12.2023 13:23 Ответить
Бачив відосик як обдовбиш тцекашний чувака прикладом огрів на вулиці😕
Цим сикл...в ган...м вже зброю видали. Ну нічо... ми теж не в сімейних трусах.
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27.12.2023 11:56 Ответить
В мене є білети від Кошевого на концерт "вічерніво кварталу"
Буду придявляти.
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27.12.2023 11:52 Ответить
Стопроцентна бронь - зуб даю!
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27.12.2023 12:17 Ответить
ухилянти до ухилянтів туляться..
та й підтримують їх грошима,.. щоб не схудли..
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27.12.2023 12:32 Ответить
Така собі цікавинка - Сухопутні війська...
А ми за воєнкома Богданова хотіли рахунок виставити Генштабу с Залужним. А воно ж ноги з яєць Сирського ростуть. І всі кадрові призначення, від воєнкомів до нездарних комбригів, які собі теж звання за сало купили теж ідуть до Сирського.
Майже незалежний від Залужного командувач всєя Сухопитних військ - можу і повинен виконувати накази і плани Генштаба, але можу і погано виконувати ті ж накази!
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27.12.2023 11:53 Ответить
Оце так новина...

Я другий рік з дому виходжу виключно з військовим квитком у кишені.
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27.12.2023 11:53 Ответить
Військовослужбовці територіальних центрів комплектування (військкоматів) не виписуватимуть повістку у громадських місцях, якщо громадянин має при собі облікові документи. Джерело: https://censor.net/ua/n3464050

а якщо не має то випишуть? на кого?
ну чого вони такі дебільні заяви роблять.
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27.12.2023 11:54 Ответить
а які заяви може робити дебіл?
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27.12.2023 11:55 Ответить
Випишуть на того, хто немає - для уточнення облікових данних.
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27.12.2023 12:12 Ответить
На тебе, клован, а не маєш паспорта, то затримають до встановлення особистості.
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27.12.2023 12:15 Ответить
ой шото боті зелені сьогодення вялі та похмурі, як зелень взагалі
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27.12.2023 12:20 Ответить
А як з вами, засциканами-ухилянтами, розмовляти?)
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27.12.2023 12:26 Ответить
вялені зелені,кому потрібні,вялені зелені .

тільки суд може визнати чоловіка ухилянтом і на це мають бути законні підстави.
но зелені на це начхати, родичі по заграніцам чілять, нехай кріпаки вмирають, сподіваюсь ти з окопа зараз накидуешь?
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27.12.2023 12:29 Ответить
Уже забагато дези відносно цього питання. То хлопець загинув,бо зняли з операції,то чоловік по прибутті на місце, бо мав 3 групу. Забагато. Проти військових, проти реальності війни.
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27.12.2023 11:54 Ответить
я вже сьогодні про гроші для серіалів читав...і тут повірю..
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27.12.2023 12:02 Ответить
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27.12.2023 12:03 Ответить
Хватить цю лапшу гнилу на вуха вішати )))
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27.12.2023 12:07 Ответить
Словом, чувак сказав те, що й так всі знають, а саме: якщо у вас є бронь, відстрочка з якоїсь причини, або ви зняті з обліку, то повістки вам не видаватимуть. В інших випадках все як завжди - повістка, влк за 10 хвилин, полігон, окоп під авдіівкою, двометрова яма й прапори над нею.
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27.12.2023 12:10 Ответить
Як же задовбала ця брехня.
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27.12.2023 12:22 Ответить
У меня есть документ, что я снят с учета еще с 22-го года марта месяца, когда меня принудительно хотели сделать добровольцем... Я - НИКТО, погиб бы себе спокойно как ДОБРОВОЛЕЦ, а с добровольца спросу нету, и денег семье не нужно платить, и нам еще так четко сказали на сборах, что, ребята, мол, обеспечить себя вы должны сами, да и зарплата вряд ли была бы (******** МОТИВАЦИЯ, да?)... Ога, обеспечить и сдохнуть... Буду этот документ предъявлять если что.
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27.12.2023 15:40 Ответить
 
 