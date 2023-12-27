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Новости За рубежом
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Трое экс-нардепов выехали из Украины по системе "Шлях" и не вернулись, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трое бывших нардепов после начала полномасштабного вторжения уехали из Украины по системе "Шлях" и не вернулись.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет NGL Media.

Александр Зац был нардепом трех созывов от "Партии Регионов".

Трое экс-нардепов выехали из Украины по системе Шлях и не вернулись, - СМИ 01

"В июне 2022 года Херсонская ОВА дважды вносила его в систему "Шлях" как волонтера, хотя повторное разрешение ему и не понадобилось - 27 июня Александр Зац выехал из страны через пункт пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией и больше не возвращался", - говорится в материале.

"У бывшего нардепа, а ныне председателя Федерации настольного тенниса Украины (ФНТУ) нашлись более важные дела, чем доставка гуманитарки. Уже 20 августа он участвовал в конгрессе Европейского союза настольного тенниса, который в этом году проходил в немецком Мюнхене".

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Помогла уехать 47-летнему Александру Зацу общественная организация "Украинская национал-патриотическая молодежь" из Львова. Именно эта организация дважды присылала Херсонской ОВА обращение с просьбой предоставить ему разрешение на пересечение границы. В телефонных разговорах с NGL.media ее глава Петр Рапита упомянул о сотрудничестве с Зацем только со второй попытки. По его словам, тот действительно уехал от них, но вроде бы возвращался и привозил какие-то тактические вещи для военных", - отмечает издание.

В среду 6 июля 2022 года граница пересекла и Сергей Кацуба, он избирался народным депутатом от запрещенной ныне "Партии регионов". По данным журналистов, в Украину он так и не вернулся.

Братья Сергей и Александр Кацубы поочередно занимали руководящие должности в "Нефтегазе Украины".

Трое экс-нардепов выехали из Украины по системе Шлях и не вернулись, - СМИ 02

Слева направо – Сергей и Александр Кацубы

"Выехать 44-летнему экснардепу удалось благодаря тому, что двумя неделями ранее Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры внесло его персональные данные в систему "Шлях" как водителя-перевозчика гуманитарных грузов", - пишет издание.

Согласно ответу Мининфраструктуры, предоставить разрешение на выезд Кацубы ходатайствовал не благотворительный фонд или общественная организация, а частная коммерческая компания – киевское ООО "Микс Тревел Групп ЛТД". Нынешнее местонахождение Сергея Кацубы установить не удалось.

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Выехал из Украины еще один бывший депутат парламента – 53-летний Александр Третьяков. Он четырежды избирался в Верховную Раду от "Нашей Украины" и "Блока Петра Порошенко", но на последних парламентских выборах в 2019 году проиграл "слуге народа" Николаю Тищенко.

Трое экс-нардепов выехали из Украины по системе Шлях и не вернулись, - СМИ 03

"Еще в марте-апреле прошлого года Третьяков отчитывался, что завозит из-за границы автомобили для ВСУ, передает защитникам бронежилеты, шлемы и рации. Но уже через несколько недель его публикации изменились на репосты новостей, поздравления с праздниками и мантру "спасибо ВСУ!". Из этих сообщений трудно было понять, чем он занимается и где находится, пока осенью журналист "Украинской правды" Михаил Ткач не опубликовал фото Третьякова из Парижа", - отметили журналисты.

По данным источника NGL.media в ГНСУ, Третьяков покинул Украину еще 19 апреля 2022 года. В ответ на запрос Укртрансбезопасность сообщила, что в систему "Шлях" его внесла Львовская областная военная администрация.

"Как оказалось, помочь Третьякову в пересечении границы ЛОВА попросила "Народная самооборона Львовщины" – достаточно известная общественная организация, которая помогает военным еще с 2014 года. По словам председателя "Народной самообороны Львовщины" Артема Хмыза, Александр Третьяков сам обратился к ним и попросил помочь ему привезти груз для ВСУ... Но Александр Третьяков, по словам Хмыза, в результате банально обманул львовских волонтеров и не вернулся", - пишет издание.

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Топ комментарии
+7
патріоти, а ви всі ухилянти
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27.12.2023 12:03
+7
щури . З за таких щурів і нормальним людям, волонтерам влаштовують перепони на поїздки за допомогою.
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27.12.2023 12:03
+6
А де Аваков? Хтось знає?
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27.12.2023 12:07
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27.12.2023 12:01 Ответить
патріоти, а ви всі ухилянти
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27.12.2023 12:03 Ответить
Що на це скажуть в головній опозиційній силі України?
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27.12.2023 12:15 Ответить
щури . З за таких щурів і нормальним людям, волонтерам влаштовують перепони на поїздки за допомогою.
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27.12.2023 12:03 Ответить
млядь,що за липові організації "рога та копита " ? яке бабло тече в руки цих зрадників ? де сбу та поліція ? країна не пуганих ідіотів !
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27.12.2023 12:05 Ответить
складайте списки , та заплатіть за відлов..
і втікати будуть в рф..
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27.12.2023 12:05 Ответить
Та ніхто не здивований! В депутати, особливо від опзж та слуг народу, порядні люди не ходять! 😄
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27.12.2023 12:06 Ответить
А де Аваков? Хтось знає?
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27.12.2023 12:07 Ответить
Там де і Яценюк. Вони ж герої майдану.
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27.12.2023 12:17 Ответить
Яценюк в Україні.
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27.12.2023 12:40 Ответить
А Гройсман, Гончарук, Яценюк ???
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27.12.2023 12:22 Ответить
Їм тоже заблокують рахунки на чесно вкрадене і обмежать видачу доків тому ж Кацубі на газові родовища. Це тільки для ніщєбродів.
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27.12.2023 12:07 Ответить
Ну, це ж купівля собі права на перетин кордону, узаконена Офісом. Все так само, тільки гроші напряму до ОПи, а не через "внески".
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27.12.2023 12:07 Ответить
І, головне, ні одного слуги... Хоча, хто б їх вже рахував... десятки чи сотні, колаборантів, зрадників і втікачів...
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27.12.2023 12:11 Ответить
"... ні одного слуги...." - слуги ето другое, на слуг табу, щоб не кидати тінь на зебубачку.
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27.12.2023 12:22 Ответить
У новій редакції закону про мобілізацію ні слова про вимогу до ЄС депортувати ухилянтів в Україну. Бо зепідри не хочуть повертати своїх синків, чоловіків, онучків, бізнес партнерів, в Україну для захисту країни яку вони грабують. Як неочікувано. Ахаха
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27.12.2023 12:44 Ответить
Аваков пдр, защхерився ще до початку вторгнення. Сидить в Італії. Законсервований. Воно, хитрозроблене, від маминого сусіда, звільнилось з МВС ще за півроку, бо був попереджений Москвою.
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27.12.2023 13:07 Ответить
Брати Сергій та Олександр Кацуби по черзі обіймали керівні посади у "Нафтогазі України". Іншим чином, керівник "Нафтогазу" виїхав за кордон як водій-перевізник гуманітарних вантажів??? Дивні діла твої Господи! А той "ШЛЯХ", він тільки в одну сторону шлях?
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27.12.2023 13:25 Ответить
Це наші 'иліти' - не вірю, що у них зовсім не залишилось майна в Україні, яке можна конфіскувати. Але хто прийме дуже 'диктаторські' закони, які зачеплять інтереси усіх 'иліт', що добре пристосувалися,незалежно від партійної приналежності?
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27.12.2023 14:11 Ответить
Про Третьякова, мабуть, брехня! Не сожу повірити!))) А де зараз Вінник, цікаво...
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27.12.2023 19:13 Ответить
 
 