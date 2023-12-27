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Новости За рубежом
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Германия (6022) помощь (6173)

Германия оказывает Украине достаточную помощь, увеличивать ее не нужно, - министр финансов ФРГ Линднер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

крістіан,лінднер

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер считает, что Германия оказывает Украине достаточную поддержку, которую пока не нужно увеличивать.

Об этом он заявил в интервью немецким СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пока нет никаких признаков того, что нужно сделать больше. Но в любом случае мы должны стремиться к лучшему распределению бремени. Не может быть так, чтобы другие делали меньше, потому что Германия делает больше", - заявил Линднер.

Он напомнил, что Германия поставляет Украину вооруженные системы, оказывает финансовую помощь и обеспечивает защиту многим украинцам в ФРГ. Германия уже является вторым крупнейшим "сторонником" Украины в мире и финансирует "добрую половину всей помощи из Европы".

Также читайте: Евросоюз готовит резервный план на €20 миллиардов для Украины на случай вето Венгрии, - FT

Глава Минфина также заверил, что Германия стоит на стороне Украины, потому что там защищается европейский мирный порядок и свободы.

Как сообщалось, в проекте бюджета коалиционного правительства ФРГ, который планируется обсудить в Бундестаге в конце января, предусмотрено 8 млрд евро на военную помощь Украине.

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Топ комментарии
+8
Та так, навіщо більше? Ні на яке повернення територій вони і не розраховували...
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27.12.2023 12:00
+7
Це не воно раптом розповідало 24.02.22, що України вже немає?
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27.12.2023 12:02
+7
Жлобисько!!! Україна рахує загиблих а ти про гроші!!! Чмо, що ти порівнюєш Германію з маленькими країнами???
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27.12.2023 12:07
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Та так, навіщо більше? Ні на яке повернення територій вони і не розраховували...
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27.12.2023 12:00 Ответить
Тут інше. Вони надають фінанси і вважають, що достатньо. Можливо і так. Але нам ці фінанси треба перетворити на конкретні снаряди, гармати, танки і т.д. А от тут уже проблеми, які вони не спішать вирішувати. Як літом було - німці нам казали "найдіть собі те, що вам треба, тих, хто готовий це продати - і ми це оплотимо".
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27.12.2023 12:43 Ответить
Досить писати хєрню! Німеччина зараз #1 у Європі по фінансовій і військовій допомозі. Про повернення територій має Україна сама щось думати, а не надіятися на доброго Ганса який відвоює вам кордони 1991
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27.12.2023 12:50 Ответить
красти нашим треба меньше
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27.12.2023 15:05 Ответить
Діло муттер Меркель Рібентропа живе та процвітае.

Германия, Германия превише всего …
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27.12.2023 16:28 Ответить
Це не воно раптом розповідало 24.02.22, що України вже немає?
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27.12.2023 12:02 Ответить
Гарантии давала не Германия это их добрая воля помогать Украине вопросы к США, Франции и Британии как гарантам по мемерандуму
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27.12.2023 12:04 Ответить
Репарації Україні за другу світову.
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27.12.2023 12:14 Ответить
Ти дебіл або дурак?!
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27.12.2023 12:52 Ответить
Боже, яке бидло
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27.12.2023 12:58 Ответить
От іменно, ти як і твої імбіцили-брати - поляки, неблагодарне бидло. На вас Німеччина витратила просто так мільярди євро, а ти їм закидаєш про якісь репарації! Ти в своєму розумі?!
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27.12.2023 15:12 Ответить
На мене не витратила ні копійки. А репарації це до слова нічого не винна. Меморандум теж ні до чого не забов'язує. Тут мала б працювати совість
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27.12.2023 15:14 Ответить
Добра воля германії…

2008- анексія частини Грузії. Германія будке Північний поток 1 з РФ.

2014- анексія Криму та частини Донбасу- Германія будке Північний поток 2.

От така « добра воля»…
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27.12.2023 17:15 Ответить
В мародерів є запасний план, мародерити на мобіках.
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27.12.2023 12:06 Ответить
Жлобисько!!! Україна рахує загиблих а ти про гроші!!! Чмо, що ти порівнюєш Германію з маленькими країнами???
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27.12.2023 12:07 Ответить
Німеччина #1 у Європі по допомозі України.
Про яких жлобів ти говориш?!
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27.12.2023 12:46 Ответить
Що мізки не працюють??? Мені шкода!!!!
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27.12.2023 14:42 Ответить
Браво! Ну то готуйте свої с***ки , скоро вам доведеться воювати!
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27.12.2023 12:09 Ответить
Крістіан Лінднер!!! Тауруси де?
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27.12.2023 12:10 Ответить
У будь якій країні міністр фінансів вважає, що "державні" кошти взагалі не треба витрачати. Ну хіба що на утримання уряду і на поліцію.
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27.12.2023 12:15 Ответить
Ситуація така, що незабаром він буде утримувати чужий уряд та чужу поліцію.
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27.12.2023 12:25 Ответить
У будь якій країні?
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27.12.2023 12:57 Ответить
Ви здивовані?
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27.12.2023 13:10 Ответить
14+ трильйонів доларів, країни G20 витратили на стимулювання економіки в ковід.

Це для розуміння скільки бабла взагалі є, те що виділили за майже 2 роки Україні - сльози.
Тому коли несуть щось подібне - БРЕХНЯ, нікому не потрібна поразка запорєбріка,нікому.
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27.12.2023 12:16 Ответить
Схоже, що не витратили, а тупо вкрали.
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27.12.2023 12:26 Ответить
От то нех..й українький хліб ввозити до Німеччини через Польшу ...шоб вони ще і колонії свої годували ...правильоно Польша їм перекривала кисень...у нас ціни в Україні страшні а ми лобістів кремлівських годуємо
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27.12.2023 12:31 Ответить
Всьо. Вони отримали що хотіли. Ми протаранили орду, прорідили і виграли час для підготовки НАТО. Тепер вони вже формують лінію оборони на кордоні з Україною, розширяють свої армії і мають мінімум три роки для заміни металобрухту, який нам спихнули, трошки прикрасивши американськими і австралійськими БМП, на новітнє озброєння. Нам виділяли рівно стільки, щоб ми могли крошити орду, але не набрали сили. Ще пару років будуть цідити допомогу, щоб ми не посипались стрімко, а поступово втратили військовий і економічний потенціал, і ***** отримав розбите корито. В нас нема іншого варіанту як викорчувати мародерів і саботажників з корінням та ставити всю країну на воєнні рейки.
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27.12.2023 12:37 Ответить
Досить нести хєрню. Почитайте новини за останні два тижні. Німеччина кожен тиждень щось присилає в Україну. А ще є багатомільярдні фінансові ресурси, які отримає Україна від ЄС - це також гроші переважно німців.
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27.12.2023 12:48 Ответить
Хєрун, ти спочатку сам проаналізуй новини - уряд Польщі про три роки, за які вони повинні підготуватись до оборони, Іспанія вже перекидає своїх військових в Словаччину для посилення оборони східного кордону НАТО і т.д. Якби їх дійсно цікавила наша перемога, про яку вони вже не дуже згадують, то був би і мільйон снарядів, і Тауруси, і не 30тис набоїв до Гепарда на 60хв для одної зенітки, а 300тис . Допомога в один момент не може бути припинена, бо три роки для них таки потрібні.
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27.12.2023 13:59 Ответить
Що за хєрню ти знову несеш? Німеччина не може вигрібти всі свої запаси і надати Україні, бо тобі так хочеться.
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27.12.2023 15:10 Ответить
Хіба я написав що справа тільки в Німеччині? ВВП тільки Євросоюзу, не рахуючи бритів і США, десь в 7 разів перевищує ВВП рашки. Ти віриш, що їхній промисловий потенціал не здатен забезпечити нам хоча б паритет по *********** проти сумарної потужності промисловості рашки, КНДР і ІРАНУ? Не сміши мене, бо я думав що таких наївних вже нема.
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27.12.2023 19:52 Ответить
Коли ми станемо для них баластом, нас просто скинуть. Бо зелені приліпали, які тільки смокчуть чужі гроші, а самі абсолютно нічого не роблять для розвитку і оборони своєї ж країни, тільки ******* на марахвонах, на фіг нікому не потрібні. Ми стали об'єктом, і нами тепер грають, як м'ячем.
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27.12.2023 13:27 Ответить
на нелегалів треба більше, .. вони ж повинні десь кормитись..
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27.12.2023 12:54 Ответить
Добре відгодований нелегал стає законослухняним і роботящим німцем ( британцем, французом, данцем, шведом...) 😁
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27.12.2023 13:08 Ответить
міністр фінансів ФРН Лінднер заявив на початку війни, що Україна протримається три дні, тому допомагати Україні немає сенсу. Те ще гівно
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27.12.2023 15:28 Ответить
 
 