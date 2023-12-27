Германия оказывает Украине достаточную помощь, увеличивать ее не нужно, - министр финансов ФРГ Линднер
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер считает, что Германия оказывает Украине достаточную поддержку, которую пока не нужно увеличивать.
Об этом он заявил в интервью немецким СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Пока нет никаких признаков того, что нужно сделать больше. Но в любом случае мы должны стремиться к лучшему распределению бремени. Не может быть так, чтобы другие делали меньше, потому что Германия делает больше", - заявил Линднер.
Он напомнил, что Германия поставляет Украину вооруженные системы, оказывает финансовую помощь и обеспечивает защиту многим украинцам в ФРГ. Германия уже является вторым крупнейшим "сторонником" Украины в мире и финансирует "добрую половину всей помощи из Европы".
Глава Минфина также заверил, что Германия стоит на стороне Украины, потому что там защищается европейский мирный порядок и свободы.
Как сообщалось, в проекте бюджета коалиционного правительства ФРГ, который планируется обсудить в Бундестаге в конце января, предусмотрено 8 млрд евро на военную помощь Украине.
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Германия, Германия превише всего …
2008- анексія частини Грузії. Германія будке Північний поток 1 з РФ.
2014- анексія Криму та частини Донбасу- Германія будке Північний поток 2.
От така « добра воля»…
Про яких жлобів ти говориш?!
Це для розуміння скільки бабла взагалі є, те що виділили за майже 2 роки Україні - сльози.
Тому коли несуть щось подібне - БРЕХНЯ, нікому не потрібна поразка запорєбріка,нікому.