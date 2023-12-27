Между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" проседают тоннели. Их будут перекрывать, - КГГА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
На участке столичного метрополитена между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" проседают тоннели, городские власти готовятся к плановому ремонту.
Об этом в интервью Экономической правде заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает Цензор.НЕТ.
"Проседает тоннель, будут плановые работы. Это вопрос своевременного обследования, своевременного ремонта, поддержания его в рабочем движении. Нет никаких больших проблем", - сообщил Поворозник.
Руководство КП "Киевский метрополитен" обещает, что движение поездов перекрывать полностью не будут. Скорее всего, на участке организуют поочередное челночное движение одним туннелем в обе стороны.
"Мы будем останавливать движение одним тоннелем, а не двумя одновременно. Это вопрос организации работы в части перевозки пассажиров. Будут временные проезды, другая схема организации движения. Поезда нигде не будут разворачиваться, они будут по очереди проезжать этот участок по одному тоннелю", - заявил Поворозник. .
Новая схема организации движения будет предусматривать более длинные интервалы между поездами. "Киевпасстранс" организует дополнительные маршруты наземного транспорта.
Ожидается, что работы начнутся летом 2024 года.
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знайдіть статтю цього вчено за 2010 рік - щось там так називаєть - феномен "зачуханого" большинства... там коротко і ясно... адалі ...ой і буде - бо це про покоління...а значить на десятиліття..
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