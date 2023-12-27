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Новости Киевские новости
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Метрополитен (967) ремонт (1152) Поворозник (118)

Между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" проседают тоннели. Их будут перекрывать, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

метро,метрополітен

На участке столичного метрополитена между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" проседают тоннели, городские власти готовятся к плановому ремонту.

Об этом в интервью Экономической правде заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает Цензор.НЕТ.

"Проседает тоннель, будут плановые работы. Это вопрос своевременного обследования, своевременного ремонта, поддержания его в рабочем движении. Нет никаких больших проблем", - сообщил Поворозник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авария тоннеля возле метро "Демеевская" произошла из-за ошибок при строительстве, - КГГА

Руководство КП "Киевский метрополитен" обещает, что движение поездов перекрывать полностью не будут. Скорее всего, на участке организуют поочередное челночное движение одним туннелем в обе стороны.

"Мы будем останавливать движение одним тоннелем, а не двумя одновременно. Это вопрос организации работы в части перевозки пассажиров. Будут временные проезды, другая схема организации движения. Поезда нигде не будут разворачиваться, они будут по очереди проезжать этот участок по одному тоннелю", - заявил Поворозник. .

Читайте: Перегон между станциями метро "Почайная" и "Тараса Шевченко" на время проведения планового ремонта закрывать не планируется, - КГГА

Новая схема организации движения будет предусматривать более длинные интервалы между поездами. "Киевпасстранс" организует дополнительные маршруты наземного транспорта.

Ожидается, что работы начнутся летом 2024 года.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
Треба просто будувати більше житлових висоток і торгово-розважальних центрів, метро та решта інфраструктури зачекає, адже для забудовників це не прибутково.
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27.12.2023 12:07
+4
То всьо папєрєднікі... Клічко не винний, то не він з забудовниками дружить 🤣
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27.12.2023 12:18
+3
Нехай Коваль-бруківковий заложить бруківкою
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27.12.2023 12:03
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Нехай Коваль-бруківковий заложить бруківкою
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27.12.2023 12:03 Ответить
Треба просто будувати більше житлових висоток і торгово-розважальних центрів, метро та решта інфраструктури зачекає, адже для забудовників це не прибутково.
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27.12.2023 12:07 Ответить
ніццамісьбуд добудувалась над тунелями метро..
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27.12.2023 12:10 Ответить
То всьо папєрєднікі... Клічко не винний, то не він з забудовниками дружить 🤣
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27.12.2023 12:18 Ответить
Там треба було будувати міст метро, а не лізти під Дніпро.
Не вмієте будувати надійно - не беріться.
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27.12.2023 12:38 Ответить
Залишилось ще хоч що-небудь, що не дійшло до ручки при цій "владі"?
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27.12.2023 12:41 Ответить
Жах! Я тiльки сподiваюсь, що капитально вiдбудувати iснують технологii.
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27.12.2023 12:43 Ответить
Cамокритично визнаю: пришелепкувата нацiя, котра терпить у владi тих, хто заради вiдкатiв iз року в рiк топить у болотi бюджети краiни.
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27.12.2023 12:46 Ответить
брехня - ми неймовірні (а далі розуміє кожен як кому до вподоби - в залежності від освіти, досвіду та тупізни, що поколіннями тільки настоювалася (війна бібліотекам - тікток хваревар)))
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27.12.2023 12:54 Ответить
Так де ж ми тi, хто змiг би розкрити люду очi, та вставити розуму, ЯКЩО МИ ТАКi РОЗУМНi? КААЗЛАМОРДАЯ КРЕМЛЯДЬ, В СААВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА, И ТО , РАДИ ПРЕВУАЛИРОВАНИЯ прассаветско-геббельсовской идеи В МОЗГАХ МАСС, ЗАПУСТИЛА В МАССЫ СВОИХ 25-ТИ тысячников, пропагандистов-практиков.
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27.12.2023 13:15 Ответить
ми ті? - у підписниках гардона, що літає на літаках брата ганни ахматової))) - незворушна маса - 3млн по різним соцмережам...а таких гардонів скільки, а скільки такої маси вони за собою ведуть балачками про світле майбутнє а-ля пірамідки - машина пропаганди отуплєнія работає гарно і грошики (якийсь процент від газу та іншого що вкрадено у сірожупанників) не капають а ллють)) на веретена того млина добре))
знайдіть статтю цього вчено за 2010 рік - щось там так називаєть - феномен "зачуханого" большинства... там коротко і ясно... адалі ...ой і буде - бо це про покоління...а значить на десятиліття..
https://www.youtube.com/watch?v=L84dqeFMfrk&t=86s
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27.12.2023 13:30 Ответить
Неймовiрнiсть загинула в перший рiк вiйни, з вкрай вмотивованими захисниками. Тепер ми маемо дiло , у великому процентi, з менш вмотивованими ухилянтами.
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27.12.2023 13:19 Ответить
Я також, розумiю, що нацiя темнiшча космiчноi темряви, бо не освiчена досить, щоби проконтролювати крадiiв при владi. Та я також розумiю й те, що моя нацiя безмежно жаденна, бо можна ж ззовнi найняти слiдчих, щоби покласти край супер великому крадiвництву нашоi краiни. Я би запропонував кожному скинутись на цее по 100 USD - це був би останнiй донат не тiльки заради нашого майбутнього, а й заради сьогодення наших захисникiв. Бо звiдки б i взявся тодi ввесь потрiбний вiйськовий девайс, щоби за три днi Украiнська армiя йшла переможным парадом по червоному майдану, де у стiнi вмуровано цвинтар всих часiв та народiв.... Чесно кажучи , гидотно менi на душi за наших спiввiтчизникiв, навiть за вiйськових, котрi своею бiльшiстю, на виборах, проморгали мiнiмум 5 рокiв зi свого життя.
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27.12.2023 13:10 Ответить
Варто протекти тунелю і вже он які думки.
При СРСР був анекдот: Об'ява на стовпі: "Пропала собака. ****. *****, нє могу жіть в етой странє!"
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27.12.2023 14:38 Ответить
Изначально над тоннелем были газоны. Потом появились ларьки....
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27.12.2023 15:11 Ответить
 
 