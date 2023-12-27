Вступление в НАТО без временно оккупированных территорий - "абсолютно нерабочая конструкция", - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает невозможным вступление в НАТО части Украины без временно оккупированных территорий.

Об этом он заявил в интервью Голосу Америки, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы единый организм. Мы не можем часть тела передать, а вторую где-то там забыть. Это абсолютно нерабочая конструкция. Я не знаю, у кого в голове такие не совсем корректные мысли появляются. Потому что это просто невозможно", - сказал Данилов.

Он напомнил, что необратимость европейского и евроатлантического курса Украины закреплена в Конституции нашего государства.

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"Еще раз подчеркиваю: у нас четко в Конституции записано членство в ЕС и НАТО, а территориальная целостность Украины признана всеми цивилизованными странами мира. Поэтому говорить о том, что одна часть уйдет в одну сторону, а другая часть будет чего-то ждать, некорректно", – подытожил Данилов.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предположил, что Украина могла бы присоединиться к НАТО без гарантий для оккупированных территорий. Его идею поддержал министр обороны Нидерландов Оллонгрен, назвав ее "творческой".

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