Вступление в НАТО без временно оккупированных территорий - "абсолютно нерабочая конструкция", - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает невозможным вступление в НАТО части Украины без временно оккупированных территорий.
Об этом он заявил в интервью Голосу Америки, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы единый организм. Мы не можем часть тела передать, а вторую где-то там забыть. Это абсолютно нерабочая конструкция. Я не знаю, у кого в голове такие не совсем корректные мысли появляются. Потому что это просто невозможно", - сказал Данилов.
Он напомнил, что необратимость европейского и евроатлантического курса Украины закреплена в Конституции нашего государства.
"Еще раз подчеркиваю: у нас четко в Конституции записано членство в ЕС и НАТО, а территориальная целостность Украины признана всеми цивилизованными странами мира. Поэтому говорить о том, что одна часть уйдет в одну сторону, а другая часть будет чего-то ждать, некорректно", – подытожил Данилов.
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предположил, что Украина могла бы присоединиться к НАТО без гарантий для оккупированных территорий. Его идею поддержал министр обороны Нидерландов Оллонгрен, назвав ее "творческой".
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Те що Україна воює з силой на декілька порядків більше, така реальність, що вистояти дуже важко самому, то це не так важливо для нього?
«На саміті Україна-НАТО мені сказали посидіти на стільці між Британією та Туреччиною, а не там, де зазвичай сидять гості. Столтенберг сказав мені, що тепер моє місце там, бо я рівний».
Моя кімната 001, бо поруч 00.
Насправді НАТО в обмін на відмову від окупованих теріторій то був би супер-варіант. Але і його хрін хтось запропонує.