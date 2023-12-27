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Новости Политика Украины
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Данилов (1057) оккупация (9518) членство в НАТО (1215)

Вступление в НАТО без временно оккупированных территорий - "абсолютно нерабочая конструкция", - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

данілов

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает невозможным вступление в НАТО части Украины без временно оккупированных территорий.

Об этом он заявил в интервью Голосу Америки, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы единый организм. Мы не можем часть тела передать, а вторую где-то там забыть. Это абсолютно нерабочая конструкция. Я не знаю, у кого в голове такие не совсем корректные мысли появляются. Потому что это просто невозможно", - сказал Данилов.

Он напомнил, что необратимость европейского и евроатлантического курса Украины закреплена в Конституции нашего государства.

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"Еще раз подчеркиваю: у нас четко в Конституции записано членство в ЕС и НАТО, а территориальная целостность Украины признана всеми цивилизованными странами мира. Поэтому говорить о том, что одна часть уйдет в одну сторону, а другая часть будет чего-то ждать, некорректно", – подытожил Данилов.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предположил, что Украина могла бы присоединиться к НАТО без гарантий для оккупированных территорий. Его идею поддержал министр обороны Нидерландов Оллонгрен, назвав ее "творческой".

Читайте: Переговоры, которые предлагает Российская Федерация, – это наша капитуляция, – Данилов
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Топ комментарии
+31
абсолютно не робоча конструкція це перзидент зе ,опаришова контора з єрмаком в голові та тупі не нажерливі скоти від ради до останнього продажного мента на дорозі!!!!!!1
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27.12.2023 12:22
+28
А не треба вступати в НАТО без окупованих територій. Вступай всією територією України, просто окремо пропиши у договорі про вступ що на окуповані території не поширються окремі норми і зобов'язання НАТО до її деокупації - от і все. Міжнародні партнери там як, не проти?
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27.12.2023 12:27
+16
А що він пропонує, чекати, поки фуйло поступово захопить всю Україну, що в його конструкції?
Те що Україна воює з силой на декілька порядків більше, така реальність, що вистояти дуже важко самому, то це не так важливо для нього?
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27.12.2023 12:36
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абсолютно не робоча конструкція це перзидент зе ,опаришова контора з єрмаком в голові та тупі не нажерливі скоти від ради до останнього продажного мента на дорозі!!!!!!1
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27.12.2023 12:22 Ответить
В НАТО Фінляндію прийняли за кілька місяців і всі розуміють, чому це стало можливим так швидко.
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27.12.2023 12:29 Ответить
Воно кончене...
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27.12.2023 14:53 Ответить
Погано шо части на ТВОГО ОРГАНІЗМУ. ВТЕКЛА З УКРАЇНИ.
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27.12.2023 12:23 Ответить
А не треба вступати в НАТО без окупованих територій. Вступай всією територією України, просто окремо пропиши у договорі про вступ що на окуповані території не поширються окремі норми і зобов'язання НАТО до її деокупації - от і все. Міжнародні партнери там як, не проти?
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27.12.2023 12:27 Ответить
Ви цьому тупорилому пояснюєте ? Не допоможе , воно дубове , як і вся зелена влада.
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27.12.2023 12:40 Ответить
Питання в тому, чи НАТО це потрібно. Наші хотєлкі, поки що так й залишаються хотєлками. А по-друге, щоб навіть прийняти те, про що ви говорите (якщо в НАТО погодяться), треба щоб війна була хоча б заморожена по ******** лінії фронту, а це практично неможливо. Коротше, ваша ідея - утопія.
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27.12.2023 12:41 Ответить
питання в тому, что наши дебилы даже на это несогласны.
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27.12.2023 19:23 Ответить
"Ще раз наголошую: у нас чітко в Конституції записано членство в ЄС та НАТО" - так может твой шеф со своими шавками прекратят нападки на того человека, который все это прописал?
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27.12.2023 12:27 Ответить
Ну так СЛУГИ ж роблять все, щоб Україна не вступила в НАТО
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27.12.2023 12:48 Ответить
Тут з. Даніловим згоден. Якщо прийняти не всю країну, а окремі її частини, то що тоді захищати, то що там чи то що тут?
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27.12.2023 12:27 Ответить
Звісно.зеленоморді пообіцяли в Омані )(улу всю Україну,оптом...
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27.12.2023 12:41 Ответить
Обіцяти не означає одружуватися. Якщо є документальне підтвердження, я ознайомлюся. Якщо його немає, то це плітки у жіночій курилці.
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27.12.2023 12:49 Ответить
Може й плітки,але дуже правдоподібні.Інших мотивів,розумних пояснень, що спонукають зелену владу поступати саме так,як вони роблять -не бачу.Що Я,цього не розуміють більшість притомних політиків і експертів.
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27.12.2023 13:46 Ответить
сверху объяснили как сделать правильно
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27.12.2023 19:25 Ответить
А що він пропонує, чекати, поки фуйло поступово захопить всю Україну, що в його конструкції?
Те що Україна воює з силой на декілька порядків більше, така реальність, що вистояти дуже важко самому, то це не так важливо для нього?
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27.12.2023 12:36 Ответить
Кучно пішло про НАТО. Правда є нюанс. А вгадайте, хто оце видало)
«На саміті Україна-НАТО мені сказали посидіти на стільці між Британією та Туреччиною, а не там, де зазвичай сидять гості. Столтенберг сказав мені, що тепер моє місце там, бо я рівний».
Моя кімната 001, бо поруч 00.
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27.12.2023 12:36 Ответить
Віртуальна морковка стала ще далі, ніж була
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27.12.2023 12:37 Ответить
Стараннями зеленої шобли
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27.12.2023 12:45 Ответить
вони в же в нато там у них хата.
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27.12.2023 12:38 Ответить
І іхні діти та внуки при хатах. А убогі інваліди та діди хай воюють голимі руками
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27.12.2023 13:46 Ответить
Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава
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27.12.2023 12:39 Ответить
вони вже давно в нато..там вже їх нерухомість ну і огризки їх всі там... а сірожупанна братія може в 2030році...ну і коли рак звииииизне)
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27.12.2023 12:51 Ответить
А що, хіба марення про кордони 91 року це робоча конструкція? І як, вона за 2 роки себе виправдала? Особливо за останні півроку, мабуть луде просунулись до них щоб так вперто маячню товкти.

Насправді НАТО в обмін на відмову від окупованих теріторій то був би супер-варіант. Але і його хрін хтось запропонує.
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27.12.2023 12:58 Ответить
Так отож. Оце НАТО як морква ослу. Коли було потрібно Німеччину разділину, фактично окуповану дуже швидко прийняли до НАТО. Но це було потрібно. А що щас ім потрібно а потрібно им щоб Україна не виграла, а ********* не програла бо вони не знають що робити з ядеркой ********* бо бояться розвалу ********* і разповсюдження ядерки по планеті. Нажаль ми в цей грі як ресурс. Збрї у них богато но нам вони самі бачіте як дають.
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27.12.2023 14:07 Ответить
Цей Данілов розмірковує, як зоотехнік. Ой! Та він і є зоотехнік!
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27.12.2023 13:01 Ответить
Данілов ми знаємо що ні в НАТО ні в ЄС ви не збираєтесь вступати тому що вся ваша ЗЕбанда вже давно там з давно закупленими віллами і награбованим на сто життів баблом а ЛОХторат "переб'ється" хто виживе!
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27.12.2023 13:03 Ответить
Як би Зельониє не вишукавали причин не виконувати умови для вступу в НАТО, але схема робоча, і не включає ніякі відмови від територій. На території, які контролюються владою розповсюджується Стаття 5 уставу НАТО. На території тимчасово окуповані, і де йдуть бойові дії, не підлягають захисту Альянсу. Конфлікт Кіпру і Туреччини. Це б захистило нас від атак дронами і ракетами по мирних територіях.
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27.12.2023 13:07 Ответить
Для мене особисто це була б цілком робоча конструкція ЯКБИ НАМ РЕАЛЬНО ЗАПРОПОНУВАЛИ такий механізм вступу, але ніхто ж не запропонував. То до чого ці заяви?
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27.12.2023 13:08 Ответить
наши могли бы продвигать этот нарратив, а не дурное блеяние что мы не вступим частью
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27.12.2023 19:26 Ответить
Как же нам повезло с гениями у власти, один математик формулы придумывает, другой инженер-конструктор...
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27.12.2023 13:09 Ответить
Яка чудова відмазка! Не можемо звільнити території, отож ніколи не вступимо в НАТО. А про варіант вступити усією країною, але не розповсюджувати 5 статтю на ТОТ, ви, дебіли, звісно не думали? НАТО - це єдина безпека для України. Єдина. А не ваші всраті "формули миру".
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27.12.2023 13:18 Ответить
а що, хтось погодився брати Україну в НАТО, хоч цілою, хоч по частинам?
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27.12.2023 13:30 Ответить
Звісно ні, це тільки теорія, раз вже ветеринар завів про це мову.
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27.12.2023 13:33 Ответить
Да, вступление Украины без временно оккупированного московией украинского краснодарского края идея не очень...
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27.12.2023 13:40 Ответить
********** протухшая консерва развонялась
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27.12.2023 13:41 Ответить
А как вступление в НАТО в обмен на территориальные уступки повлияет на рейтинг???
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27.12.2023 15:09 Ответить
ідея Андерса Фог Расмуссена - саме розумне для збереження України , а так буде повзуча здача територій місто за мітом, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївка і т д. і хто сказав що за такий вступ в НАТО потрібно погодитись на здачу вже окупаваних територій рашистам? буде просто припинення вже повзучої окупації
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27.12.2023 15:24 Ответить
Было бы желание, а его у власти нет . Кто хочет, ищет возможности. Кто не хочет, ищет отмазки.
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27.12.2023 15:59 Ответить
Людина ,яка наполягає на негайному відвоюванні територій по кордони 1991р, має обов'язково піти в штурмову піхоту, або мехводом БМП і т.д.. І воювати або до смерті, або саме до виходу на кордони 1991р. Бо чужою кров'ю можна і до Уралу планувати. А якщо платити сотнями життів за руїни кожного хутора, то можемо і не дійти ніколи, закінчимось. Значно розумніше було б вчинити як Азербайджан з Карабахом. Відвоювання почав лише після того, як став сильнішим за противника, а не бився лобом об стіну. Данілов хоч уявляє, що таке штурм міста розміром з Донецьк ? Там можна запросто тисяч 200-300 втратити і не завоювати нічого. А обходити його немає як, там суцільна агломерація.
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27.12.2023 17:21 Ответить
Нагадаю нашим зеленим патріотам - Фінляндія в 1940 році після загарбницької війни з боку СССР втратила частину своєї території, але зберегла незалежність ,а в 2023 вступила до НАТО ,розумні фіни змогли ,а ми будемо битись до останнього українця щоб звільнити лугандонію ?
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27.12.2023 17:52 Ответить
Дивно. ФРН вступила коли НДР була окупована. І все було норм.
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27.12.2023 18:10 Ответить
 
 