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Новости За рубежом
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США хотят к 2026 году получить прототип оружия направленной энергии, - Defence News

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

пентагон

Военно-воздушные и военно-морские силы США обратились к оборонной компании Raytheon с просьбой спроектировать, построить и испытать системы, которые будут "поджигать" электронные компоненты противника с помощью энергетических взрывов.

Об этом сообщает Defence News, информирует Цензор.НЕТ.

Компания отозвалась на запрос Пентагона и сообщила, что планирует поставить прототипы оружия в 2024 и 2026 финансовых годах.

Прототипы этого оружия будут крепкими и транспортабельными для использования на передовой против "воздушных угроз", заявили в Raytheon.

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Президент по передовым технологиям компании Колин Вилан сказал, что некинетические оборонные системы являются "ключевой частью национальной оборонной стратегии США".

"Новые версии мощных микроволновых систем Raytheon - это экономически эффективные и надежные решения, которые работают со скоростью света, что позволяет нашим бойцам защищаться от более быстрых и маневровых угроз", - пояснил он.

Ранее компания уже работала над контрэлектронной микроволновой системой защиты воздушных баз увеличенного радиуса действия, известной как CHIMERA, для ВВС США.

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В то же время британское подразделение компания Raytheon объявило в начале этого года, что установит другой тип оружия направленного действия, высокоэнергетический лазер, на бронемашину Wolfhound.

Оружие направленной энергии (DEW) наносит вред своей цели высоко сфокусированной энергией без жесткого снаряда. Речь идет о лазерном луче, микроволнах, пучках частиц и звуковых лучах. Эта технология может использоваться, в частности, против живой силы, ракет, транспортных средств и дронов. Этот вид вооружения существует, но находится в стадии тестирования. Его преимущество в том, что лазерные лучи распространяются со скоростью света, поэтому нет необходимости учитывать движение цели при стрельбе на большом расстоянии. Следовательно, отклониться от лазера после выстрела невозможно.

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Пентагон ежегодно тратит в среднем один миллиард долларов на разработку оружия направленной энергии с целью размещения на борту самолетов, военных кораблей и наземных транспортных средств для борьбы с беспилотниками и ракетами.
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Топ комментарии
+7
І завжди передові військові технології і матеріали з часом давали розвиток для цивільних галузей! Еволюція!
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27.12.2023 13:11
+5
Зоряні війни все ближче
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27.12.2023 12:57
+5
А могли б такі гроші, в асфальт з білоруським бітумом …
Їх би потім йолопи, назвали найвеличнішими…
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27.12.2023 13:08
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Зоряні війни все ближче
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27.12.2023 12:57 Ответить
Людство, в розвитку передових засобів вбивства, завжди попереду серед усіх інших галузей! Пєчалька!😟
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27.12.2023 13:01 Ответить
І завжди передові військові технології і матеріали з часом давали розвиток для цивільних галузей! Еволюція!
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27.12.2023 13:11 Ответить
А захист від вашого вбивства вас не цікавить?
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27.12.2023 13:26 Ответить
А могли б такі гроші, в асфальт з білоруським бітумом …
Їх би потім йолопи, назвали найвеличнішими…
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27.12.2023 13:08 Ответить
Пентагон давненько просто обожнює "освоювати" фантастичні гроші на фантастичну ж зброю. Певно десь існують склади, просто забиті такими ж чудовими зразками вбивчого генію. До реальної війни вони мають стосунок такий самий, як і гуталін до хліба.
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27.12.2023 13:11 Ответить
як писав давним-давно торічеллі в листі своїй коханці "люба, я відкрив спосіб шліфовки лінз не доступний богам" )) вчора без всяких божественних наробіток тесли, "новочеркаськ" роклали й перемістили в просторі заразом з матросіками, й зібратись докупи в них немає шансу ))
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27.12.2023 13:15 Ответить
Нещодавно наші ПС кваліфіковано та професійно запустили хімічну реакцію швидкого окислення рашистського ВДК Новочеркаськ. В результаті реакції, як передбачено природничими науками, сталося виділення значної кількості енергії за відносно короткий проміжок часу.
Паливо, необхідне для підтримки реакції окислення з Ірану (у вигляді Шахедів), та рашистського виробництва (у вигляді ***********) у трюми ВДК завантажили самі рашисти. Паливо було кондиційним і завантажено на борт вчасно та в повному обсязі.
У порядку заохочення екіпаж БДК отримав квитки на концерт Кобзона.
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27.12.2023 14:21 Ответить
Найпотужніша , найбільш руйнівна і вбивча енергетична зброя яка існує в природі - рентгенівські промені . Зірки - пульсари спалюють ними дотла - цілі планети , що знаходяться на відстані світлових років від них .
Коли людство винайде надійний спосіб ( а воно вже над цим працює ) концентрувати безмежну потужність рентгенівського випромінювання в вузькі промені , на кшталт фотонних ( лазер ) , і почне застосовувати таку зброю у війнах , земній цивілізації , всьому живому на планеті - прийде кінець . Бо від такої зброї не існує захисту - в природі . Ніяка броня , ніякі бетонні стіни не врятують .
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27.12.2023 14:21 Ответить
в конце войны мы увидим копья, луки, стрелы, арбалеты, конницу, катапульты и поджареное *****
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27.12.2023 14:41 Ответить
А вы пробовали лазерную указку навести спичечный коробок с десяти метров?
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27.12.2023 15:07 Ответить
Оце нормальний РЕБ
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27.12.2023 18:08 Ответить
 
 