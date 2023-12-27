США хотят к 2026 году получить прототип оружия направленной энергии, - Defence News
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Военно-воздушные и военно-морские силы США обратились к оборонной компании Raytheon с просьбой спроектировать, построить и испытать системы, которые будут "поджигать" электронные компоненты противника с помощью энергетических взрывов.
Об этом сообщает Defence News, информирует Цензор.НЕТ.
Компания отозвалась на запрос Пентагона и сообщила, что планирует поставить прототипы оружия в 2024 и 2026 финансовых годах.
Прототипы этого оружия будут крепкими и транспортабельными для использования на передовой против "воздушных угроз", заявили в Raytheon.
Президент по передовым технологиям компании Колин Вилан сказал, что некинетические оборонные системы являются "ключевой частью национальной оборонной стратегии США".
"Новые версии мощных микроволновых систем Raytheon - это экономически эффективные и надежные решения, которые работают со скоростью света, что позволяет нашим бойцам защищаться от более быстрых и маневровых угроз", - пояснил он.
Ранее компания уже работала над контрэлектронной микроволновой системой защиты воздушных баз увеличенного радиуса действия, известной как CHIMERA, для ВВС США.
В то же время британское подразделение компания Raytheon объявило в начале этого года, что установит другой тип оружия направленного действия, высокоэнергетический лазер, на бронемашину Wolfhound.
Оружие направленной энергии (DEW) наносит вред своей цели высоко сфокусированной энергией без жесткого снаряда. Речь идет о лазерном луче, микроволнах, пучках частиц и звуковых лучах. Эта технология может использоваться, в частности, против живой силы, ракет, транспортных средств и дронов. Этот вид вооружения существует, но находится в стадии тестирования. Его преимущество в том, что лазерные лучи распространяются со скоростью света, поэтому нет необходимости учитывать движение цели при стрельбе на большом расстоянии. Следовательно, отклониться от лазера после выстрела невозможно.
Пентагон ежегодно тратит в среднем один миллиард долларов на разработку оружия направленной энергии с целью размещения на борту самолетов, военных кораблей и наземных транспортных средств для борьбы с беспилотниками и ракетами.
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Їх би потім йолопи, назвали найвеличнішими…
Паливо, необхідне для підтримки реакції окислення з Ірану (у вигляді Шахедів), та рашистського виробництва (у вигляді ***********) у трюми ВДК завантажили самі рашисти. Паливо було кондиційним і завантажено на борт вчасно та в повному обсязі.
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Коли людство винайде надійний спосіб ( а воно вже над цим працює ) концентрувати безмежну потужність рентгенівського випромінювання в вузькі промені , на кшталт фотонних ( лазер ) , і почне застосовувати таку зброю у війнах , земній цивілізації , всьому живому на планеті - прийде кінець . Бо від такої зброї не існує захисту - в природі . Ніяка броня , ніякі бетонні стіни не врятують .